As agências especializadas em aconselhamento expressam preocupação com a escalada do problema dos homicídios.

Na Alemanha, a Associação Federal de Centros de Conselhos e Números de Emergência para Mulheres (bff) reconhece que mais precisa ser feito para proteger as mulheres da violência doméstica, que frequentemente resulta em mortes. As mulheres são frequentemente aconselhadas casualmente a "apenas deixá-lo", mas isso pode ser perigoso se potenciais ameaças forem ignoradas, como apontado por Katja Grieger, diretora executiva da bff. É crucial que as mulheres recebam ajuda profissional, como nos centros de aconselhamento, observou Grieger. A Alemanha tem falhado em investir o suficiente em fundos para a proteção das mulheres, ela acrescentou.

Em 2023, 155 mulheres na Alemanha foram mortas por seus parceiros ou ex-parceiros, o que representa um aumento de 22 em relação ao ano anterior. No mesmo período, 24 homens foram vítimas de violência doméstica letal.

Recentemente, Berlim testemunhou dois casos de tais incidentes em que mulheres foram mortas. Em uma sexta-feira à noite, uma mulher de 28 anos supostamente foi esfaqueada até a morte pelo seu ex-parceiro. Poucos dias antes, uma mulher de 36 anos supostamente foi morta pelo seu ex-marido.

Reações do ambiente próximo

Os feminicídios, principalmente o assassinato de mulheres por parceiros ou ex-parceiros, costumam ocorrer em situações de separação ou pós-separação, explicou Grieger. "Quando uma parceria violenta, controladora e humilhante chega ao fim, a mulher que expressa a intenção de se separar, se separa ou já se separou está em maior risco de ser morta", ela acrescentou.

Quando as mulheres sofrem violência ou são ameaçadas, elas geralmente recorrem primeiro ao seu círculo social próximo, como amigos ou familiares. "É crucial que as pessoas confiáveis abordadas respondam com solidariedade e apoio", enfatizou Grieger. Infelizmente, as pessoas afetadas frequentemente relatam ter ouvido declarações como "bem, sempre leva dois" ou "não posso imaginar isso, ele parece um cara tão legal".

Grieger explicou que as pessoas afetadas recebem apoio e avaliação de risco nos centros de aconselhamento. Profissionais experientes no assunto fornecem apoio e podem realizar uma avaliação de risco junto com a mulher. Em situações de alto risco, as mulheres podem buscar refúgio em abrigos para mulheres, desde que haja vaga. "Em casos de agravamento e perigo agudos, a polícia deve ser chamada, pois é responsável pela prevenção de risco agudo", ela acrescentou.

Gestão de risco inadequada

Grieger observou que a Convenção de Istambul - uma convenção do Conselho da Europa destinada a prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica - está em vigor na Alemanha desde 2018. No entanto, a gestão de risco completa prevista na convenção ainda não foi implementada na Alemanha.

A convenção obriga a uma avaliação sistemática de risco e perigo envolvendo todos os atores relevantes - como a polícia, o escritório de bem-estar da juventude ou os centros de aconselhamento - que avaliam conjuntamente a situação de perigo e o risco para a mulher e seus filhos, e depois tomam medidas adequadas. No entanto, isso é uma empreitada cara, pois requer pessoal, como observado por Grieger.

Ela criticou o fato de a Lei de Assistência às Vítimas de Violência ainda não ter sido aprovada. "Apenas uma lei desse tipo, acompanhada de um aumento dos recursos financeiros, pode fazer verdadeira diferença na violência diária que tira a vida de uma mulher a cada dois dias", ela afirmou.

Em resposta aos dois incidentes em Berlim, a Ministra Federal da Mulher, Lisa Paus (Verdes), declarou que atualmente está trabalhando na Lei de Assistência às Vítimas de Violência, que garantirá a todas as vítimas de violência o direito à assistência. "Isso salva vidas. Também custará dinheiro para apoiar os estados federais na

