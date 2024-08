As afegãs gravam-se cantando como uma forma de dissidência contra a restrição dos talibãs às apresentações musicais públicas.

Uma mulher do Afeganistão é mostrada em um vídeo, revelando apenas uma pequena parte do seu rosto: ela, ao lado de diversas outras mulheres, está participando de uma protesto online contra a "regulação moral" imposta pelo Talibã radical no Afeganistão, que proíbe as mulheres de expressarem-se publicamente. Em retaliação, mulheres tanto no Afeganistão quanto internacionalmente têm carregado vídeos em plataformas digitais, onde cantam e usam hashtags como "#Minha voz não é proibida" e "#Não ao Talibã".

A ex-oficial de polícia polonesa Sala Sasai compartilhou um vídeo dela mesma cantando uma música da renomada cantora Arjana Sajeed, falando contra as restrições impostas às mulheres afegãs. "As limitações às mulheres afegãs são injustificáveis", afirmou Sasai.

"As mulheres afegãs reconheceram que os adversários das mulheres não podem mais infringir nossos direitos fundamentais sob a bandeira da religião e das tradições", declarou Sasai. "E nossas vozes, exigindo nossos direitos, nunca serão silenciadas".

Em outro vídeo, supostamente gravado no Afeganistão, uma mulher completamente vestida de preto com véu no rosto diz: "Vocês me silenciaram para o futuro previsível (...) Vocês me detiveram em minha casa pelo crime de ser mulher".

Além disso, imagens mostram grupos de ativistas erguendo os punhos ou rasgando fotografias do líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, que governa o Afeganistão a partir da cidade do sul de Kandahar.

A "regulação moral" amplia a autoridade da polícia da moral para implementar os princípios éticos do Talibã baseados na lei islâmica Sharia. Ela inclui requisitos para as mulheres se véu e uma proibição da homossexualidade. Ela especifica que "as mulheres muçulmanas são obrigadas a cobrir o rosto e o corpo" quando estiverem na presença de homens não relacionados.

Mais especificamente, também especifica: "Se uma mulher adulta for obrigada a sair de casa devido a uma questão urgente, ela deve cobrir o rosto e o corpo e garantir que sua voz não seja audível". A lei se refere à voz das mulheres como "aurat" - um termo de Sharia que denota as partes íntimas dos homens e das mulheres que devem ser cobertas.

O Talibã enfrentou uma intensa condenação internacional pela regulamentação. O porta-voz do Talibã, Sabihullah Mujahid, rebateu a crítica como representando "arrogância" e uma má interpretação da Sharia.

