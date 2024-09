Às 3:13 horas, as forças militares russas bombardearam indiscriminadamente um bairro residencial em Kostantynivka

02:22 Ucranianos podem enfrentar desligamentos prolongados de energia de 12 horas ou mais durante o inverno

Os ucranianos podem enfrentar desligamentos de energia durando um mínimo de 12 horas por dia durante o outono e o inverno, segundo a previsão do Instituto Ucraniano de Estratégias Energéticas. Em um cenário pior, esses desligamentos poderiam se estender até 20 horas. A previsão otimista assume uma operação estável de oito a nove unidades de usinas nucleares e um inverno sem geadas severas. Para alcançar isso, cerca de metade dos 6 gigawatts de capacidade prejudicada precisa ser restaurada. Se a Rússia persistir em atacar o setor energético da Ucrânia, o instituto alerta que os desligamentos podem se estender até 20 horas, forçando as pessoas a ficarem sem aquecimento e eletricidade nas piores situações.

00:29 Suíça prolonga proteção para refugiados ucranianos

A Suíça prolongou seu status de proteção para refugiados ucranianos até pelo menos 4 de março de 2026. Essa decisão reflete a expectativa de que a situação na Ucrânia não melhorará em breve. Em março de 2022, a Suíça concedeu aos refugiados ucranianos uma proteção temporária "S", que concede uma forma limitada de proteção a indivíduos que enfrentam um perigo sério e generalizado.

23:03 Três mortos em ataques ucranianos na região fronteiriça russa

Três pessoas morreram em ataques ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod, de acordo com relatórios russos. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, declarou que a vila de Novaya Tavolzhanka foi atingida por repetidos ataques de forças ucranianas, resultando em três mortes e dois feridos. A região fronteiriça de Belgorod é frequentemente alvo de ataques aéreos e de drones ucranianos.

22:09 Parlamentar ucraniano culpa a Rússia por ataques a escolas

O parlamentar ucraniano Roman Hryshchuk acusou a Rússia de intensificar os ataques a instituições educacionais na Ucrânia no início do novo ano letivo. "Isso é uma tentativa calculada de assustar os ucranianos", disse Hryshchuk ao "Kyiv Independent". De acordo com a plataforma de notícias, pelo menos 12 instalações educacionais, incluindo um instituto militar, um instituto de aviação, uma universidade e escolas espalhadas pela Ucrânia, foram danificadas pelos ataques russos nos últimos três dias. Várias pessoas foram mortas ou feridas.

21:36 ISW acredita que Putin continua esperançoso em subjugar a Ucrânia

Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) especulam que o presidente russo Vladimir Putin continua com ambições de subjugar a Ucrânia. Mesmo os avanços ucranianos em território russo na região de Kursk não alteraram essa ideia, afirma o ISW. Embora a ofensiva esteja impactando o exército russo em um nível operacional, ainda não pode ter feito Putin reconsiderar sua estratégia. O ISW supõe que Putin continua acreditando que a Rússia pode alcançar seus objetivos ao engajar-se em uma guerra exaustiva e superar o apoio ocidental. Como resultado, Putin não está inclinado a negociações que não resultem na rendição da Ucrânia e do Ocidente às suas demandas.

21:03 Candidato à UE, a Sérvia promete lealdade a Putin

O presidente russo Vladimir Putin teve uma reunião com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin na margem de um fórum econômico em Vladivostok. De acordo com a televisão russa, Putin disse que o presidente sérvio Aleksandar Vucic também foi convidado para a próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. Vulin reafirmou que a Sérvia é tanto uma "aliada russa" quanto uma aliada estratégica. Apesar da pressão imensa, a Sérvia, sob o governo de Vucic, "nunca se alinhará com a NATO, nunca impuserá sanções à Rússia e nunca permitirá" ações hostis contra a Rússia em seu território. A Sérvia mantém relações amigáveis com a Rússia, mesmo em sua capacidade de candidato à UE.

20:29 Milhares fogem de Pokrovsk

Muitas pessoas estão evacuando a cidade oriental ucraniana de Pokrovsk, localizada a cerca de 10 quilômetros da linha de frente. Mais de 20.000 pessoas deixaram a cidade em um mês, de acordo com o governador da região de Donetsk, Vadym Fillaschkin, ao Interfax Ukraine durante um programa de TV. Cerca de 26.000 pessoas permanecem em Pokrovsk, incluindo mais de 1.000 crianças. Antes do conflito, a cidade industrial e mineira era habitada por quase 65.000 pessoas. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas têm se retirado de um avanço russo na região há vários meses. Recentemente, blogueiros militares pró-russos afirmaram que as tropas russas avançaram nas cidades de Selydove e Ukrainsk e lutaram lá.

19:55 EUA imputam à Rússia a interferência na eleição presidencial

Os EUA acusam a Rússia de tentar manipular a eleição presidencial de novembro com desinformação direcionada. Por meio de sua mídia estatal, o Kremlin teria levado influenciadores desavisados nos EUA a adotar sua propaganda, de acordo com o procurador-geral Merrick Garland. Portanto, sanções foram impostas, acusações criminais foram apresentadas e a apreensão de domínios da internet foi ordenada. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, essas penalidades afetam dez indivíduos e duas organizações, que incluem representantes da emissora de estado russa RT, hackers e uma organização não governamental associada ao Kremlin. Eles estão sendo acusados de utilizar inteligência artificial (IA) para campanhas de desinformação direcionadas "contra a campanha eleitoral dos EUA". Encontre mais informações aqui.

Você pode revisar os ocorrências anteriores aqui.

A União Europeia pode oferecer ajuda humanitária à Ucrânia no inverno, considerando os potenciais desligamentos prolongados de energia. Diante dos ataques russos ao setor energético da Ucrânia, a União Europeia pode fornecer geradores, aquecedores e outros recursos essenciais para mitigar o impacto sobre os civis ucranianos.

Leia também: