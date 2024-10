Às 23:46 horas, Ucrânia: Forças russas executam 93 soldados cativos como prisioneiros de guerra

Agências de Aplicação da Lei Têm Provas Substanciais de Execuções em Massa de Prisioneiros de Guerra Ucranianos por Forças Russas

O chefe do Departamento de Guerra da Procuradoria-Geral da Ucrânia, Yuri Belousov, revelou em uma transmissão nacional que agora há informações sobre 93 dos seus soldados que foram executados no campo de batalha. Belousov enfatizou que mais de 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano, com a tendência começando em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos em relação aos nossos prisioneiros piorou", declarou ele.

22:14 Boletim: Possíveis Concessões de Kyiv nas Negociações da Adesão à NATO?

A Ucrânia está determinada a recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos, mas como? Os desafios de pessoal, armas e apoio da aliança ocidental persistiram. O presidente Volodymyr Zelenskyy agora afirma que Kyiv está preparando "decisões significativas" com os Estados Unidos e outros países para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro. A nova abordagem da Ucrânia, segundo o Financial Times, envolve buscar ajuda de aliados para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança substanciais poderiam preparar o terreno para uma resolução negociada, com a Rússia mantendo o controle de fato sobre toda ou parte do território ucraniano que atualmente ocupa. As conversas também cobrem a possibilidade de a Ucrânia ingressar na NATO em troca.

21:23 Especialistas: Rússia Perde Três Vezes Mais Equipamento, Ucrânia Espera Entregas de Tanques

A Rússia está perdendo, em média, três vezes mais equipamento do que a Ucrânia e está "persistentemente reduzindo suas reservas de equipamento herdado da União Soviética, enquanto sua produção, como a da Ucrânia, representa apenas uma pequena proporção do que está perdendo", diz Jakub Janowski, analista baseado em Praga que trabalha para o grupo de inteligência aberta holandês Oryx. Embora a Rússia atualmente tenha vantagem em mobilização potencial, força de trabalho e capacidade de produção, o analista polonês e diretor da Rochan Consulting, Konrad Muzyka, alerta que o tempo está do lado da Rússia. Janowski acredita que, embora a Rússia tenha mais soldados e maior poder de fogo, pode enfrentar problemas significativos se o Ocidente aumentar seu apoio. Além disso, a Ucrânia ainda aguarda as entregas de equipamento militar prometido, incluindo pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1.200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel, de acordo com o Oryx.

20:34 Ucrânia Afirma Abate de Bombardeiro Russo, Imagens Mostram Restos

As forças ucranianas afirmam ter derrubado um avião de combate russo. O bombardeiro foi atingido perto da cidade de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, de acordo com o chefe da administração militar local. Fotos mostram restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, incendiando-a.

19:54 Analista: "Irrealista para a Ucrânia igualar a Rússia em força de trabalho"

Para ganhar vantagem no conflito contra a Rússia, a Ucrânia deve empregar "estratégias não convencionais", diz Dmytro Schmajlo, co-fundador e diretor-geral do think tank "Ukrainian Security and Cooperation Center" com sede em Kyiv. Isso inclui ataques de longo alcance. Ao executar ataques de artilharia e mísseis, a Ucrânia poderia ter comprometido os centros logísticos e rotas de suprimento da Rússia por vários meses durante a contraofensiva do outono de 2022, forçando tropas russas a sair de partes das regiões de Kherson e Kharkiv. "É irrealista para a Ucrânia competir com a Rússia em termos de força de trabalho", diz Schmajlo. Portanto, o foco deve ser em sabotar a logística do inimigo e atingir o "coração do complexo militar-industrial" por baixo dele. Atualmente, a Ucrânia está utilizando seus drones de longo alcance desenvolvidos internamente para atacar alvos profundamente dentro da Rússia, ultrapassando 1.000 quilômetros. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, isso demonstra a capacidade da Ucrânia de atingir território russo; no entanto, armas de precisão ocidentais com maior alcance poderiam causar muito mais dano. A aliança ocidental é relutante em permitir o uso de armas ocidentais para esse propósito devido aos temores de escalada do conflito. De acordo com Schmajlo, seu deployment poderia ter um impacto decisivo nas linhas de frente em alguns meses.

19:20 Röttgen: "Solução será política, mas tem pressuposto militar"

O especialista em política externa da CDU, Röttgen, desinfla as expectativas de uma paz rápida. "A diplomacia só terá sucesso quando Putin entender que não vai conseguir nada com a guerra", diz ele ao "Der Spiegel": "O Ocidente está fazendo muito pouco para garantir que essa realização ocorra", critica. "A solução será política. No entanto, tem um pressuposto militar: Não se trata de recuperar todos os territórios ucranianos. Em vez disso, trata-se de a Ucrânia alcançar a vantagem militar até que Putin reconheça: Não há mais nada a ganhar com a guerra". Para isso, a Ucrânia precisa de apoio consistente e eficaz.

18:36 Ucrânia: Mais de 500.000 Explosivos Encontrados e DesativadosAs equipes de desminagem ucranianas localizaram e neutralizaram mais de 533.200 dispositivos explosivos desde o início da invasão russa em grande escala, conforme relatado pelo Serviço de Emergência. Eles conseguiram limpar 148.858 hectares de terra de minas e 4.018 bombas aéreas. Nas últimas 24 horas, as unidades do serviço de emergência atenderam a 173 chamados e neutralizaram e descartaram 293 dispositivos explosivos, incluindo duas bombas aéreas. As áreas mais impactadas foram Kharkiv (35.815 vezes), Kherson (16.560 vezes), Donetsk (14.826 vezes), Kyiv (11.393 vezes), Mykolaiv (9.360 vezes), Chernihiv (6.948 vezes) e Sumy (4.425 vezes). A Ucrânia é atualmente o país mais afetado por minas no mundo. Nos últimos dois anos, especialistas do ministério da defesa ucraniano desminaram 30.000 quilômetros quadrados de terra, o que é aproximadamente do tamanho da Bélgica ou da Moldávia. Desde 2022, cerca de 174.000 quilômetros quadrados de território ucraniano foram contaminados com explosivos.

17:54 Veterano da NATO Stoltenberg Opina sobre a Possível Adesão da UcrâniaAté agora, o padrão era que a Ucrânia deveria ingressar na NATO a médio prazo, desde que o conflito com a Rússia cessasse. A Ucrânia aspira a controlar todo o seu território antes que isso ocorra. Recentemente, Jens Stoltenberg, o ex-líder da aliança de defesa, sugeriu uma possível abordagem para a entrada da Ucrânia que poderia ocorrer mais cedo. De acordo com Stoltenberg, a região da Ucrânia considerada parte da NATO não precisa necessariamente coincidir com as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Em vez disso, "Você precisa de uma linha que define quando o artigo 5 entra em vigor, e a Ucrânia deve controlar todo o território até essa fronteira." O artigo 5 é a cláusula de defesa mútua que obriga outros estados a defender militarmente o membro. Stoltenberg lembrou que a Alemanha Ocidental via a Alemanha Oriental como parte de uma Alemanha maior, mas a NATO só protegia a Alemanha Ocidental. Ele também apontou que os EUA dão garantias de proteção à Japão, não para territórios como as Ilhas Curilas, que o Japão considera suas, mas são controladas pela Rússia. A Ucrânia aplicou oficialmente para se tornar membro da NATO em 2022, com cerca de um quinto do território ucraniano atualmente sob controle russo.

17:19 Político do CDU Röttgen Rejeita "Mongering" de ScholzO especialista em política externa do CDU, Norbert Röttgen, acusa o Chanceler Federal Olaf Scholz de perpetuar uma retórica assustadora que minaria a disposição das pessoas em continuar ajudando a Ucrânia com armas. Röttgen argumenta que Scholz contribui para esse sentimento negativo ao apresentar os perigos de todas as ações destinadas a apoiar a Ucrânia como igualmente perigosas, quando, na verdade, a agressão russa é a causa raiz. Röttgen condena a adoção da retórica agressiva do agressor e transmiti-la aos alemães como autoridade do Chanceler. "Um Chanceler não deve ser influenciado pelo medo. Ele não deve basear suas ações políticas no medo."

16:44 Ucrânia Espera Ofensiva Russa na Cidade Principal de SaporizhzhiaDe acordo com o comando militar ucraniano, as tropas russas estão se preparando para uma ofensiva iminente em direção à cidade importante de Saporizhzhia. Essa investida teria como objetivo desestabilizar as linhas de suprimento para os setores defensivos orientais ao redor do Donbass, afirma o representante militar Vladislav Voloshin. "A situação lá é desafiadora, como demonstrado pelo fogo de contra-bateria em andamento, bem como pelo bombardeio de nossas posições e ataques em nossas linhas", ele explica. O fogo de contra-bateria envolve fogo de artilharia contra posições de artilharia inimigas identificadas. Além disso, há intensos ataques aéreos e de mísseis nessa parte de Saporizhzhia ao sul da cidade: "A situação lá é bastante volátil." Nas proximidades de Saporizhzhia, as forças russas tomaram a região do sul com a mesma usina nuclear, embora não a cidade em si.

16:17 Especulações: Rússia Falha com Novos Drones EstelaresAs forças russas supostamente perderam um novo drone stealth no espaço aéreo ucraniano, de acordo com vários canais do Telegram pró-russos e pró-ucranianos. O veículo aéreo não tripulado, um S-70 Okhotnik, supostamente lançou bombas de cluster em posições ucranianas antes de ser abatido por fogo amigo russo para evitar ser capturado pelas forças ucranianas. Este drone avançado tem uma capacidade de carga útil de até 2.000 quilogramas e é esperado para entrar em produção em massa antes do final deste ano, de acordo com relatórios russos.

15:44 Acusações: Metade das Balas de Canhão da Rússia Vêm da Coreia do NorteMetade das balas de canhão utilizadas pela Rússia na Ucrânia vêm da Coreia do Norte, segundo fontes de inteligência ocidentais citadas pelo "The Times". A Coreia do Norte supostamente fornece cerca de 3 milhões de balas por ano a Moscou, com uma grande parte sendo de baixa qualidade. Apesar de sua qualidade questionável, essas balas desempenharam um papel vital no avanço oriental da Rússia, especialmente na captura de Wuhledar na região de Donetsk. À medida que os estoques de munições da Rússia se esgotam devido ao uso intensivo na Ucrânia, a Coreia do Norte emergiu como o principal fornecedor externo de armas da Rússia. Em agosto, a agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que a Coreia do Norte havia adquirido tecnologia da Rússia para ajudar no uso de satélites espiões, tanques e aeronaves em troca de balas de canhão. Em junho, os dois países assinaram um acordo de defesa militar.

15:16 Rússia Despacha Drones Não Identificados Contra UcrâniaYuriy Ihnat, ex-falante da força aérea, informou ao "The Kyiv Independent" que o exército russo está aumentando o uso de modelos de drones não identificados contra a Ucrânia. Ihnat não especificou o tipo desses drones. A Rússia tem intensificado seus ataques com drones recentemente, com áreas urbanas na Ucrânia sendo alvo diariamente desde setembro, o que marca a primeira ocorrência desde a invasão em grande escala. Esta tendência continuou em outubro.

14:51 Prémio Kara-Mursa: "Uma Luta Entre o Bem e o Mal"O crítico do Kremlin russo Vladimir Kara-Mursa e sua esposa Yevgeniya receberam o prémio de direitos humanos da Fundação Bruno Kreisky em Viena. O casal defende a libertação de outros detidos na Rússia. Prisioneiros como o membro do conselho distrital de Moscou Alexey Gorinov e a jornalista siberiana Maria Ponomarenko estão com a vida em jogo. Ambos estão cumprindo longas sentenças por criticar a invasão da Rússia na Ucrânia. Vladimir Kara-Mursa passou um período prolongado na prisão russa e foi libertado em agosto através de uma troca de prisioneiros. Os Kara-Mursas instam os políticos ocidentais a tomar uma posição mais proativa: "Diante de uma luta genuína entre o bem e o mal, os ditadores se unem e ameaçam a sobrevivência da democracia em todo o mundo, você não pode ser neutro", expressa Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Preocupações com Mísseis de Longo Alcance? Rússia Reportadamente Realoca Pessoal e EquipamentoO grupo partisan Atesh, operando em territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, relata a realocação de equipamento militar e pessoal para locais seguros em Mariupol. "Devido à ameaça representada pelo exército ucraniano com mísseis de longo alcance, os comandantes militares russos expressam preocupação genuína com a segurança de suas tropas e não têm outra opção a não ser realocar suas posições", afirma o grupo. Eles pretendem continuar identificando rotas de movimento e repassar informações ao exército ucraniano.

13:45 "Esforços Herculanos" - Ucrânia Almeja Recapturar Plataformas de GásA guarda de fronteira do estado ucraniano lançou um vídeo de uma operação conjunta com o serviço de inteligência militar para recapturar plataformas de gás no Mar Negro perto da Ilha da Cobrinha. "Com esforços herculanos, nós tomamos alguns desses instalações estrategicamente cruciais que funcionam como nossas bases navais e os colocamos sob nosso controle. Se os mantivermos, podemos controlar uma parte significativa da área aquática e reforçar nossa defesa", diz a legenda.

13:18 Promotores Russos Pedem Sete Anos para Americano de 72 AnosPromotores russos estão exigindo uma pena de sete anos de prisão para um americano de 72 anos por sua participação na defesa da Ucrânia contra a guerra de Moscou. Ele deve cumprir sua sentença em um campo de trabalho para criminosos endurecidos, relata a agência de notícias russa Interfax, citando o pedido da acusação. A acusação levou em conta a idade do homem e sua confissão como circunstâncias atenuantes. O julgamento está sendo realizado a portas fechadas. Relatos sugerem que o homem, originalmente de Michigan, havia morado na Ucrânia desde 2014. Após o ataque da Rússia ao país, ele se juntou a um batalhão de defesa territorial na cidade ucraniana oriental de Isyum. A cidade ficou sob o controle russo logo após o início da guerra. No conflito subsequente, o americano foi capturado pelas forças russas em abril de 2022.

12:50 Canal de Propaganda Russa Desaparece da Plataforma XUm dos canais de propaganda russa mais proeminentes, Rybar, não está mais disponível na plataforma X. O canal com mais de 1,3 milhão de assinantes anunciou no Telegram que havia sido bloqueado e expressou frustração com Elon Musk. As razões permanecem desconhecidas. Rybar descreve-se como o "canal de Telegram russo mais frequentemente citado na mídia estrangeira" e afirma cobrir análise militar, guerra de informação e propaganda visual.

12:03 Avião de Combate Russo Reportadamente AbatidoA Ucrânia pode ter abatido com sucesso outro avião de combate russo. O incidente está sendo discutido nas redes sociais, também relatado pelo meio da Europa Oriental Nexta. No entanto, ainda não há confirmação oficial. Diz-se que foi abatido sobre Kostyantynivka. O jornalista ucraniano Illia Ponomarenko especula que também pode ter sido fogo amigo - um tiro dos russos.

11:44 TASS: Tropas Russas Capturam Vilarejo no Leste da UcrâniaDe acordo com o Ministério da Defesa russo, as tropas russas capturaram o vilarejo de Schelanne Druhe no leste da Ucrânia, relata a TASS. O vilarejo fica na região de Donetsk, que está parcialmente sob o controle russo. Os relatórios sobre o progresso do conflito não podem ser verificados independentemente.

11:32 Ordem Pós-Guerra: Merz Propõe Grupo de Contato da Alemanha, França, Reino Unido e PolóniaO candidato à chancelaria da União Friedrich Merz propõe um grupo de contato composto pela Alemanha, França, Reino Unido e Polónia para elaborar propostas para uma ordem europeia pós-guerra após o conflito na Ucrânia. "Dois requisitos para a cooperação e o desenvolvimento de propostas são indispensáveis: as propostas para um plano de paz nunca devem ser apresentadas pela Alemanha sozinha, mas sempre em coordenação próxima com esses parceiros europeus", escreve o presidente do CDU. "E, nos estados da Europa Oriental e Central, especialmente na Ucrânia, nunca deve ser criado a impressão de que o mapa político da Europa está sendo redesenhado sobre suas cabeças". Junto com os EUA, esses quatro países "possuem potencial e capacidades políticas, econômicas e militares suficientes" para influenciar a moldagem da ordem política europeia pós-guerra.

11:15 Ucrânia Esboça Estratégia para Encontro Crucial de Ramstein na Alemanha

Na próxima semana, ocorrerá o primeiro encontro de Ramstein no nível de chefes de Estado e de governo. O presidente ucraniano, Zelenskyy, planeja apresentar sua "estratégia de vitória", que inclui passos claros e tangíveis rumo a um fim justo da guerra. Um vídeo correspondente sugere a dependência de Kyiv: armas fornecidas por aliados para compelir a Rússia à paz através da força. O vídeo mostra repetidamente aviões de caça, tanques e artilharia. A narrativa diz: "Precisamos de capacidades de longo alcance poderosas e fortalecimento de nossas posições na linha de frente". Além disso, são mostradas imagens aéreas de supostos depósitos de munição russa destruídos. Eliminar esses depósitos é um método crucial para limitar a capacidade da Rússia de manter sua campanha bélica agressiva. No entanto, esses depósitos costumam estar situados bem atrás das linhas de frente e são fortemente protegidos, o que requer armas de longo alcance com grande poder explosivo.

10:42 "Erodes a Autonomia Econômica" - Empresas Chinesas Fortalecem Presença na Rússia

O ex-chefe do Banco Nacional da Ucrânia, Kyrylo Shevchenko, comenta na plataforma X que a China está intensificando sua influência na economia da Rússia. Em 2022, 34% das novas empresas são de propriedade chinesa, um aumento em relação aos 13% em 2021. "Há um aumento mensal de 200 registros, com as vendas no atacado representando 26% das vendas", diz Shevchenko. "A dominação de corporações em setores vitais, como vendas de veículos, erosiona a autonomia econômica da Rússia", acrescenta.

10:08 "Risco em Vários Aspectos" - Apelo de Kretschmer, Woidke e Voigt Causa Revolta

O presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, critica o pedido dos ministros de Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, juntamente com o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, por maior intervenção diplomática no conflito da Ucrânia como "risco em vários aspectos". "Fraqueza o apoio à Ucrânia - pelo menos na percepção pública. E estimula Putin a continuar a guerra", disse Hofreiter ao Redaktionsnetzwerk Deutschland. Críticos acusam os políticos de cortejar o BSW com o pedido, com o objetivo de formarfuture coalitions nos três estados federais do leste da Alemanha. Kretschmer, Woidke e Voigt defenderam um cessar-fogo na Ucrânia e instaram o governo federal a negociar com a Rússia em um artigo convidado do FAZ. O lado russo vem rotineiramente apresentando ultimatos à Ucrânia, ao mesmo tempo em que expressa a intenção de cumprir todos os objetivos de guerra.

09:31 Ativista de Esquerda Lamenta Participação em "Manifestação pela Paz" em Berlim

A invasão russa da Ucrânia, com seu devastador saldo de dezenas de milhares de mortos, polarizou os círculos de esquerda. Alguns negam ou até mesmo negam a culpa da Rússia, ao mesmo tempo em que defendem a conformidade da Ucrânia com as forças invasoras russas. O membro de esquerda Max S. da Saxônia-Anhalt expressou arrependimento no Facebook pela participação na recente "manifestação pela paz" em Berlim. Ele condena os gritos e vaias ao político do SPD Ralf Stegner, que falou de uma guerra de agressão. Também ficou alarmado com os chamados de "guerreiro" de membros do BSW. "A Ucrânia tem o direito de se defender", disse ele. "Que aqueles que identificam o agressor sejam vaiados 'não deve ser aceitável em um 'movimento pela paz'", acrescentou. Ele afirmou que não participaria novamente de uma "manifestação pela paz" semelhante.

08:49 Ex-secretário-geral da NATO Stoltenberg Assume Erro em Armas

O ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admite que a Ucrânia não foi adequadamente equipada com armas. Em uma entrevista ao "Financial Times", ele reconheceu: "Acredito que todos precisamos reconhecer que não fornecemos armas suficientes antes da invasão. E deveríamos ter fornecido armas mais modernas após a invasão. Eu tenho alguma responsabilidade". Stoltenberg também afirmou que já havia uma discussão significativa antes do ataque russo em fevereiro de 2022 sobre se Kyiv deveria ser fornecida com armas. Na época, a maioria dos aliados era contra isso - "tinha graves medos das consequências".

08:07 Ucrânia Lança Ataques de Drone no Região Russa de Voronezh

De acordo com o governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, ataques noturnos de drone originários da Ucrânia atingiram várias empresas supostamente fabricando produtos civis. Há um ferido relatado e um incêndio começou, disse Gusev. As redes sociais estão cheias de vídeos de incêndios, embora não confirmados. Tradicionalmente, as autoridades russas minimizam os efeitos dos ataques ucranianos.

O Ministério da Defesa Russo publicou um vídeo mostrando soldados russos praticando para evitar ataques de drone. Os drones representam uma ameaça significativa no campo de batalha. O método mais eficaz para contrapô-los é através de jammers eletrônicos. Se este método falhar, há poucas opções para se defender contra eles. Atirar em um drone com armas de infantaria comuns é extremamente desafiador, as espingardas oferecem a melhor oportunidade. No vídeo russo, um soldado esquiva briefly um ataque rolando no chão, enquanto outro joga seu rifle no ar para atingir um drone. Cenários semelhantes foram observados em vários vídeos da linha de frente, onde os drones geralmente continuam a explodir.

10:06 Táticas brutais da guerra da Rússia, caracterizadas por assaltos forçados em massa, estão evidentes nos dados compartilhados por um especialista em OSINT do projeto Oryx. De acordo com esses dados, o exército russo está sofrendo perdas devastadoras perto de Pokrovsk, o ponto atual de conflito, que ultrapassam as da Ucrânia. No último ano, o número de tanques destruídos, abandonados, danificados e capturados do lado russo é de 539, em comparação com 92 do lado ucraniano. Para ter sucesso em atacar defensores, um atacante geralmente precisa de uma superioridade de três vezes. No entanto, as lacunas são significativas em veículos blindados como APCs, onde os números estão em 1020 para 138. Essas perdas são classificadas como "excepcionalmente altas" pelo ex-fuzileiro naval dos EUA Rob Lee do Instituto de Pesquisa de Política Estrangeira. Especialistas em OSINT geralmente se baseiam em material de imagem e vídeo disponível gratuitamente de fontes online para coletar seus dados, sugerindo que as perdas reais poderiam ser ainda maiores.

06:06 Jovens de 18 a 25 Anos Podem Ser Mobilizados? Ex-comandante Saluschnyj Discorda

Valeriy Saluschnyj, o ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia e atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, defende não baixar a idade da mobilização. Saluschnyj acredita que o grupo de 18 a 25 anos é crucial para o futuro da Ucrânia e a idade da mobilização só deveria ser baixada em circunstâncias extremas, de acordo com Unian, citando Bukvy. "O grupo de 18 a 25 anos deve ser protegido o máximo possível. Foi por isso que, quando eu era comandante-chefe, sempre me opus a mobilizar indivíduos com menos de 25 anos, porque precisamos da Ucrânia nos anos 20 e 30", explicou Saluschnyj. Há vozes na Ucrânia que defendem a baixa da idade da mobilização para recrutar mais soldados.**

05:29 Segunda Tentativa: Legião de Voluntários Ucranianos a Ser Estabelecida na Polônia

O vice-ministro da Defesa Paweł Zalewski anunciou na sexta-feira que o consulado ucraniano em Lublin estava recrutando voluntários ucranianos residentes na Polônia para serem treinados pelas forças armadas polacas. O ministro Władysław Kosiniak-Kamysz observou que a Polônia estava preparada para iniciar o treinamento em setembro, mas uma falta de voluntários adiou o início do treinamento: "Naquela época, não houve interesse suficiente de voluntários. Segundo sei, a Ucrânia agora tomou medidas para informar, recrutar e promover esse processo, então podemos esperar resultados", disse Kosiniak-Kamysz ao Wnp.pl. A legião foi apresentada em julho como uma unidade militar de voluntários, composta por homens ucranianos residentes na Polônia, e treinada pelas forças armadas polacas.**

04:00 Ex-chefe da NATO Stoltenberg Lamenta Resposta Atrasada do Ocidente

O ex-secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg admitiu em uma entrevista ao "Financial Times" que o atraso no fornecimento de apoio militar à Ucrânia durante seu mandato como líder da aliança foi seu maior arrependimento. Stoltenberg acredita que isso poderia ter fortalecido significativamente a defesa da Ucrânia. "Se há uma coisa que eu lamento, de certa forma, e vejo muito mais claramente agora, é que deveríamos ter dado muito mais apoio militar à Ucrânia muito antes. O envio de armas letais foi uma discussão significativa. A maioria dos aliados era contra antes da invasão... eles tinham imensas preocupações sobre as consequências. Sinto orgulho do que fizemos, mas teria sido uma vantagem considerável se tivéssemos começado antes. Isso poderia ter até mesmo evitado a invasão ou pelo menos tornado muito mais difícil para eles realizarem o que fizeram", acrescentou Stoltenberg.**

02:01 Unidades de Elite Russas Sofrem Várias Baixas na Batalha de Wuhledar

De acordo com a BBC News Russia na sexta-feira, tropas de elite russas sofreram quatro vezes mais baixas no ano de lutas em torno de Wuhledar na região de Donetsk do que nas dez anos da Segunda Guerra Chechena. As forças de Kyiv declararam sua retirada do assentamento estratégico na região de Donetsk na quarta-feira, após os russos terem tomado as laterais da cidade e entrado em Wuhledar. As forças armadas russas das elite 155ª e 40ª brigadas, também conhecidas como "Black Berets", estiveram envolvidas no assalto à cidade. De acordo com a BBC, pelo menos 211 marinheiros da 155ª Brigada foram mortos, com outros 42 listados como desaparecidos, ultrapassando as baixas da unidade durante a década-longa Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Repórteres da BBC também documentaram a morte de 72 soldados russos da 40ª Brigada.**

23:55 Figuras da Oposição na Bielorrússia Condenadas por Allegado Ataque de Sabotagem - Penas Vão até 25 Anos

Um tribunal na Bielorrússia sentenciou 12 líderes da oposição a penas de prisão que variam de dois a 25 anos na sexta-feira por supostamente planejar um ataque de sabotagem a um avião militar russo em fevereiro de 2023. Apenas cinco dos condenados estão atualmente na Bielorrússia, enquanto os outros sete foram julgados à revelia. Nikolai Schwets, suposto mentor do ataque, que deixou a Bielorrússia no verão como parte de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, foi sentenciado a 25 anos de prisão. Em fevereiro de 2023, ativistas pró-ucranianos afirmaram ter destruído um avião militar russo no aeroporto de Matschulischtschi perto de Minsk. Foi relatado ser um avião de reconhecimento do tipo A-50.**

22:19 Atualização: Rússia visa contratar 225.000 soldados temporários nos próximos 3 anos O Ministério da Defesa da Rússia supostamente planeja recrutar pelo menos 225.000 soldados temporários nos próximos 3 anos, segundo a plataforma de notícias russa independente "Perspectivas Imparciais". Isso é indicado pelo orçamento proposto para os anos de 2025 a 2027. Cerca de $335 milhões USD são alocados anualmente para bônus únicos na assinatura de acordos de alistamento.

21:44 Romênia: Restos de drone russo encontrados em território da NATO As autoridades romenas relataram ter encontrado restos de um drone russo em seu território. O Ministério da Defesa confirmou a descoberta de débris de um drone russo em uma área próxima ao Canal Litcov, perto da fronteira com a Ucrânia. As investigações estão em andamento. Uma semana antes, houve um incidente envolvendo um drone russo, que pode ter momentaneamente entrado no espaço aéreo romeno. O drone é suspeito de ter participado de um ataque à cidade ucraniana de Izmail. Izmail fica no Danúbio, com a Romênia situada do outro lado do rio naquele ponto.

21:10 Johnson: Em presidency of Trump, Putin wouldn't have initiated the conflict O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson acredita que não é coincidência que a Rússia não invadiu a Ucrânia enquanto Donald Trump era presidente dos EUA. "Uma das vantagens de Trump era sua imprevisibilidade constante", ele diz ao "Telegraph". Ele especula que a Rússia não teria invadido a Ucrânia se Trump fosse presidente. "Do ponto de vista de Putin, havia uma preocupação genuína de que Trump perceberia um ataque a uma nação europeia como uma ofensa aos Estados Unidos e à ordem global, o que poderia levá-lo a responder duramente", sugere Johnson, de acordo com o "Telegraph". Ele acha que a imprevisibilidade de Trump sozinha teria sido suficiente para deter Putin de engajar em guerra com uma nação soberana.

20:03 Prefeito: Russos a 7 quilômetros de Pokrovsk As forças russas estão se movendo em direção a Pokrovsk, atualmente posicionadas a apenas 7 quilômetros das fronteiras da cidade, de acordo com o prefeito Serhii Dobriak na televisão ucraniana. Anteriormente, foi revelado que eles estavam aproximadamente a 10 quilômetros de distância. O prefeito relata incidentes de bombardeio, com dois ataques no centro da cidade apenas ontem. Agora, cerca de 80% da infraestrutura crítica da cidade foi danificada ou destruída. "O adversário nos deixa sem energia, água e gás. Isso nos prepara para o inverno", ele explica. Apesar das recomendações de evacuação, mais de 13.000 pessoas ainda residem em Pokrovsk, incluindo cerca de cem crianças. Antes do conflito, a cidade tinha 60.000 habitantes.

A comunidade internacional deve pressionar a Rússia a respeitar as Convenções de Genebra, uma vez que suas forças militares foram acusadas de execuções em massa de prisioneiros de guerra ucranianos.

Dado o conflito em escalada e as alegadas crimes de guerra, é crucial que a comunidade internacional fortaleça o apoio militar à Ucrânia, especialmente na área de armamentos de longo alcance, para ajudar a deter novas violações de direitos humanos.

