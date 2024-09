Às 23:22, os republicanos dos EUA defendem a permissão da Ucrânia para utilizar armas americanas contra a Rússia.

Republicanos Influentes no Congresso dos EUA pressionam Biden para Permitir que a Ucrânia Utilize Sistemas de Mísseis de Alcance Longo contra Objetivos Russos

Os republicanos influentes no Congresso dos EUA estão instando o Presidente Biden a levantar as restrições ao uso de sistemas de mísseis de alcance longo pela Ucrânia contra alvos militares designados dentro da Rússia, conforme consta em uma carta ao presidente. Este pedido é assinado por figuras proeminentes, como Michael McCaul, chairman do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Até agora, os EUA limitaram o uso de suas armas contra a Rússia à defesa contra a ofensiva russa contra a cidade ucraniana de Kharkiv.

22:17 Secretário de Estado dos EUA e seu homólogo britânico planejam visita a Kyiv

O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken e seu homólogo britânico David Lammy farão uma visita conjunta à Ucrânia mais tarde nesta semana, como ambos anunciaram em uma conferência de imprensa durante as reuniões de Blinken em Londres. A visita é crucial para a Ucrânia, de acordo com Blinken, à medida que a Rússia continua a intensificar sua agressão contra civis, infraestrutura crítica e as forças armadas ucranianas. "Estamos testemunhando como ela aumenta seus ataques contra cidades, pessoas e especialmente infraestrutura energética antes dos meses frios", alerta Blinken.

21:36 Zelenskyy Crítica Diplomacia Anterior

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, instou seus diplomatas a serem mais proativos na promoção dos interesses da Ucrânia, que ele acredita terem sido atacados pela Rússia. O novo Ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, deve transformar a diplomacia ucraniana para permitir uma resposta mais rápida aos desafios, aconselha Zelenskyy em seu discurso noturno. Ele também enfatizou a necessidade de uma maior compreensão da Ucrânia na Europa e de laços mais próximos com a América Latina, África e Ásia, e o pleno aproveitamento da parceria estratégica com os Estados Unidos.

20:57 Minas Negativamente Impactam o PIB da Ucrânia

As minas são estimadas em reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia em $11,2 bilhões anualmente, o que equivale a aproximadamente 5,6% da riqueza nacional da Ucrânia com base na sua saída econômica de 2021, de acordo com o Ministério da Economia da Ucrânia e o Instituto Tony Blair para Mudança Global. O estudo revela que as receitas regionais foram reduzidas em cerca de $1,1 bilhão devido às minas, e o valor das exportações ucranianas também diminuiu em aproximadamente $8,9 bilhões. O Ministério da Agricultura indicou que 2,5% da terra arável se tornou minada e inutilizável, com um custo estimado de $34,6 bilhões para remoção segura das minas.

20:11 Kyiv se Preparando para o Inverno Mais Difícil Desde o Início do Conflito

O governo ucraniano espera enfrentar o inverno mais difícil desde o início do conflito, dadas as danos ao setor energético. Garantir um suprimento estável de energia durante o próximo período de aquecimento será um desafio, menciona o Primeiro-Ministro Denys Shmyhal em Kyiv. "Nós temos navegado com sucesso em três períodos de aquecimento, mas o próximo inverno não será mais simples; pode até ser o mais difícil." A Ucrânia está recebendo ajuda de vários países para restaurar as usinas elétricas danificadas e tornar o sistema energético mais resistente através da sua descentralização. "Estamos também fortalecendo a autonomia da infraestrutura crítica", acrescenta o PM.

19:27 Baerbock Cética em Relação a Novas Negociações de Paz

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressa dúvidas sobre novas negociações de paz com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pôr fim ao conflito de quase dois anos e meio na Ucrânia. Infelizmente, todas as iniciativas de paz negociadas até agora têm resultado em "mais terror, mais sofrimento e mais baixas", do lado russo, afirmou Baerbock durante uma reunião com seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, em Berlim. Putin tem respondido a propostas de paz através de "destruir ainda mais a Ucrânia do que negociar", alerta Baerbock contra excessiva otimismo; o conflito russo é lutado em várias frentes.

18:43 Moscou Fortalece-se com Ataques de Drones de Kyiv

Após ataques de drones ucranianos contra Moscou, o Kremlin mantém que sua abordagem militar é justificada. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, comentou às agências de notícias russas, "Devemos continuar a operação militar especial para nos proteger de tais ocorrências." Apesar das baixas civis diárias na Ucrânia devido a ataques de drones ou mísseis russos, Peskov rotula o ataque mortal de drone ucraniano como "representativo do regime de Kyiv".

18:07 Primeira Vítima Civil na Região de Moscou devido a Ataques Ucranianos

Pela primeira vez desde o início do conflito, uma pessoa morreu na região de Moscou após ataques de drones ucranianos. O governador regional Andrei Vorobyov relatou no Telegram que uma mulher de 46 anos morreu quando um drone atingiu um edifício residencial na cidade de Ramenskoye, na periferia sul da capital.

17:23 Putin: Rússia Precisa se Preparar para a Defesa Contra Agressão Militar de Qualquer Direção

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enfatiza a importância da Rússia estar preparada para repelir potenciais agressões militares de várias direções em seu discurso aos participantes do exercício estratégico de comando "Ocean-2024". "A Rússia deve estar preparada para todos os desenvolvimentos. Nossa força militar deve proteger efetivamente a soberania e os interesses da nação, repelindo qualquer invasão militar de todas as direções, incluindo regiões oceânicas e marítimas", cita a agência de notícias TASS o presidente. Ele também destaca que "a marinha tem um papel vital na realização desta tarefa".

16:51 Alemanha, França e Reino Unido condenam fornecimento de mísseis iranianos à RússiaA Alemanha, França e o Reino Unido expressaram sua condenação ao fornecimento de mísseis balísticos iranianos à Rússia. Em uma declaração conjunta, eles condenam essa ação como uma nova escalada do apoio militar do Irã às ações hostis da Rússia contra a Ucrânia. O deployment desses mísseis iranianos pode alcançar territórios europeus, exacerbando a situação da população ucraniana. A ação é vista como uma escalada estratégica tanto pelo Irã quanto pela Rússia, representando uma ameaça direta à segurança europeia. Os governos já haviam alertado o Irã contra tal movimento e agora impõem sanções, incluindo a suspensão de acordos bilaterais de transporte aéreo e o alvo da Iran Air, além de impor sanções a indivíduos e instituições envolvidos no processo. Anteriormente, os EUA acusaram o Irã de fornecer armas à Rússia para seus esforços de guerra na Ucrânia e anunciaram novas sanções contra Teerã.

16:32 Shoigu rejeita negociações com a Ucrânia sem retirada de territórios russosO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, rejeita a ideia de negociações de paz com a Ucrânia enquanto tropas ucranianas permanecerem no solo russo. Em entrevista à televisão estatal russa, Shoigu afirmou: "Não vamos negociar até expulsá-los de nosso território". Desde o início de agosto, a Ucrânia vem conduzindo uma ofensiva na região russa de Kursk, marcando a primeira vez desde o início da guerra que as forças terrestres ucranianas infiltraram território russo. Shoigu vê isso como uma tentativa da Ucrânia de coagir a Rússia a negociar em suas condições e retirar suas forças do Donbass.

16:04 Soldados recrutados de prisões para serviço na linha de frente Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão recorrer ao recrutamento de presos para o serviço militar na linha de frente para manter um número adequado de soldados. O ex-carcereiro Oleksandr agora serve como comandante na 59ª Brigada. Em um relatório em vídeo, os homens discutem seu implacável deployment.

15:38 Militares russos planejam expulsar tropas ucranianas da região de KurskO porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o exército russo tem planos para expulsar as tropas ucranianas da área de fronteira russa de Kursk, de acordo com a agência de notícias TASS. Peskov mencionou que "o exército certamente tem os planos necessários, mas não acho que devam ser tornados públicos", quando questionado sobre o cronograma para a retirada das tropas ucranianas do território russo. A região testemunhou uma grande ofensiva ucraniana em 6 de agosto, com grandes porções agora controladas pelas forças ucranianas.

15:13 Letônia estende medidas de segurança na fronteira até o final do anoApós experimentar níveis persistentemente altos de cruzamentos ilegais de fronteira, a Letônia, membro da UE e da NATO, decidiu prolongar sua proteção fronteiriça reforçada com a Bielorrússia até o final do ano. O conflito russo-apoiado na Ucrânia e a governança autoritária em Minsk foram identificados como fatores de risco adicionais que motivaram essa medida. Esta ação concede poderes adicionais aos guardas fronteiriços em seis regiões orientais do país báltico.

14:47 Ucrânia aumenta produção de armas em 100%De acordo com dados do governo, a Ucrânia viu um aumento de 100% em sua produção de armas neste ano, com o primeiro-ministro Denys Shmyhal relatando um aumento de produção em comparação a 2023. A Ucrânia visa produzir mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso, e a produção de drones está aumentando", afirmou Shmyhal.

14:23 Especialista militar elogia proposta "sensata" do Chanceler ScholzO Chanceler Scholz propôs negociações de paz com a Rússia, o que recebeu críticas de alguns círculos políticos. No entanto, o especialista militar Ralph Thiele apoia a iniciativa do Chanceler e pede ação imediata, alertando que a Ucrânia enfrenta um possível breakthrough em suas linhas de defesa após a ofensiva de Kursk.

13:52 Instituto de Kiel alerta para orçamento de defesa alemão "insuficiente"Pesquisadores do Instituto de Economia Mundial de Kiel argumentam que o orçamento de defesa da Alemanha é estrategicamente insuficiente frente à ameaça à segurança da Rússia para a NATO. Apesar da fala de "mudanças significativas", a diferença entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia está aumentando, de acordo com os pesquisadores. Eles defendem um orçamento de defesa permanente de pelo menos 100 bilhões de euros, afirmando que "a Rússia está se tornando uma maior ameaça à NATO enquanto estamos apenas gradualmente construindo nossas capacidades de defesa".

12:25 Diferentes abordagens de Putin e Lavrov sobre o uso de armas na UcrâniaA Ucrânia instou os líderes da UE e dos EUA a permitir o uso de armas no território russo. Os Países Baixos concordaram, incluindo caças prometidos.

12:59 Rússia alega captura de quatro cidades a mais em DonetskO Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter tomado o controle de quatro cidades a mais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul teria tomado Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo de Forças do Leste Wodiane, e o Grupo de Forças Central Halyzynivka, de acordo com o Ministério da Defesa russo. No entanto, essas alegações não podem ser verificadas independentemente e foram contestadas por observadores militares ucranianos, que marcaram três das cidades como ocupadas, com a exceção de Hryhoriwka. A Ucrânia enfrenta uma pressão intensa no front oriental.

12:20 Moscou Prioriza um Parceiro de DiálogoEm junho, uma cúpula de paz ocorreu na Suíça sem a participação da Rússia. Agora, o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, demonstra sua disposição para conversar com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. No entanto, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, demonstra iniciativas diplomáticas, mas não em direção à Europa, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv Avisa sobre o Aumento do Uso de Armas Químicas pela Rússia As autoridades ucranianas alertam que as tropas russas na Ucrânia estão aumentando progressivamente o uso de armas químicas. O comando militar ucraniano postou no Facebook que as forças russas utilizaram 447 munições contendo substâncias químicas e agentes de guerra química apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano também alega que as tropas do Kremlin estão fornecendo agentes de guerra química proibidos e utilizando compostos químicos não identificados. Além disso, eles afirmam: "A Rússia está flagrantemente violando as regras de guerra e desconsiderando os princípios e compromissos estabelecidos na Convenção sobre Armas Químicas."

11:19 Gabinete Presidencial de Kyiv: Ataques a Armazéns de Armas Russas São Permissíveis O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia reitera a demanda aos aliados ocidentais para sancionar o uso de suas armas contra alvos profundamente dentro do território russo. Andriy Yermak explica que é crucial atacar os depósitos de munição russos. "Defesa não é escalada." É sobre empregar armas ocidentais para frustrar o terror, Yermak comunica no Telegram. No entanto, os países ocidentais hesitam em autorizar a Ucrânia a usar as armas que forneceram no território russo, citando preocupações com o envolvimento no conflito.

10:53 Incêndios e Vítimas - Rússia Ataca com Enxames de Drones e Dois Mísseis Pelo menos três pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais, em ataques de drones e mísseis russos. Edifícios foram destruídos e incêndios iniciados, eles notaram. A defesa aérea derrubou 38 de 46 drones russos em 13 regiões durante o ataque noturno, conforme relatado no Telegram pela força aérea. A Rússia também usou dois mísseis em seu ataque. As instalações energéticas em oito regiões ucranianas também foram alvo, relatou o ministério de energia em Kyiv, resultando em interrupções nas linhas de energia e subestações.

10:27 Perda de Reputação: Comissária de Direitos das Crianças de Putin Casa com Oligarca Anteriormente considerada o epitome da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, comissária de direitos das crianças da Rússia, foi casada com um padre ortodoxo desde 2003. Juntos, eles propagaram crenças em mídia de propaganda sobre valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando vários filhos. Ela também foi acusada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023, ao lado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, seu amor pela tradição e seu marido padre pode não ser tão sólido quanto se pensava. A mídia independente Verstka relata que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem ela estava em um relacionamento por algum tempo. No entanto, esse relacionamento permanece um pouco tradicional, já que Malofeew é o fundador da TV cristã Tsargrad TV, alinhada com o Kremlin, e um defensor vocal da monarquia e da guerra da Rússia.

09:59 Rússia Relata Ondas de Drones Ucranianos Uma mulher foi morta em um ataque de drone ucraniano na capital de Moscou, de acordo com o governador da região. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Contas russas também afirmam que 144 drones foram abatidos.

09:32 Força Naval da Rússia Inicia Exercícios em Grande Escala com Mais de 400 Navios de Guerra A marinha russa inicia os exercícios estratégicos "Ocean-2024" em diferentes regiões do maior país da Rússia. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de diferentes frotas participarão dos exercícios até 16 de setembro, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou. Os exercícios são realizados no Mar Báltico, no Oceano Ártico, no Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma base na cidade portuária síria de Tartus.

09:10 Dois Mortos em Incêndio em Pipeline de Óleo na Região Russa de Orenburg Dois indivíduos morreram em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, de acordo com um relatório da agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento. Ainda não está claro quando o incêndio começou. Relatos não confirmados do incidente já circulavam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Negociações em Hiato por enquanto: Rússia A Rússia não entrará em negociações com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia recusado negociações.

07:43 Scholz Proponha Termos para a Participação da Rússia em Cimeira da Paz O chanceler alemão Olaf Scholz sugere condições para a participação da Rússia em uma possível cimeira de paz sobre a Ucrânia. Durante um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatiza a necessidade de fornecer assistência militar à Ucrânia contra o agressor Rússia, ao mesmo tempo em que explora maneiras de desescalonar o conflito. Scholz expressa seu desejo por outra conferência de paz com a participação da Rússia. No entanto, ele reconhece que isso é improvável se a Rússia continuar a ameaçar a Ucrânia, referindo-se a Vladimir Putin que defende território adicional ucraniano. "O que é crucial na política", Scholz destaca, "é uma comunicação clara, resiliência e firmeza para estabelecer a paz e a segurança na Europa."

07:18 Oficiais Ucranianos Respondem às Acusações de Ficco sobre Fascismo nas Forças ArmadasA Ucrânia expressa seu descontentamento com as acusações do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico sobre a presença de fascismo dentro das forças armadas ucranianas. De acordo com a Reuters, Fico instou Kyiv a erradicar os elementos fascistas em seu exército. Em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, é afirmado que os soldados ucranianos estão protegendo suas famílias, lares e país contra invasores russos que exibem o símbolo "Z" - um emblema da estética fascista da Rússia moderna. O comunicado também menciona os milhões de mortos sofridos pelo povo ucraniano em sua luta contra o nazismo ao longo do século XX. As acusações de Fico ecoam a propaganda russa que rotula o governo ucraniano de nazista. Na realidade, partidos extremistas obtiveram menos de 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019. O historiador Timothy Snyder reconhece características fascistas no regime de Putin.

06:56 Vorobyov Revisa Estatísticas de Vítimas em MoscouO governador regional russo Andrei Vorobyov, por meio de um post no Telegram, relatou que uma mulher foi morta e três civis ficaram feridos devido a um ataque de drone ucraniano em Moscou. Ele havia relatado anteriormente a morte de uma criança, que não pôde confirmar. De acordo com ele, 43 pessoas atualmente estão abrigadas em abrigos.

06:25 Greenpeace Reabre Escritório em Kyiv para Investigar Crimes AmbientaisA Greenpeace reabriu uma filial em Kyiv com o objetivo de acelerar projetos de reconstrução na Ucrânia e investigar crimes ambientais causados pela invasão russa. A organização já se associou a organizações ambientais locais e visa promover o desenvolvimento de infraestrutura verde através do uso de fontes de energia renovável. De acordo com Natalya Hosak, a nova chefe da filial, a Greenpeace ajudará a Ucrânia a desenvolver infraestrutura sustentável usando energia solar e eólica.

06:02 Feridos e Mortos Relatados em Região Russa após Ataque de DroneRelatórios de notícias russas indicam que uma criança morreu após um ataque de drone ucraniano na região de Moscou. O governador Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones iniciou um incêndio que está sendo apagado por bombeiros. Pelo menos uma pessoa ficou ferida quando um drone atingiu um prédio residencial durante o incidente.

05:31 Forças de Defesa da Ucrânia Repelam Ataque de Drone em KyivA administração militar da capital da Ucrânia relatou, por meio do Telegram, que as unidades de defesa aérea ucranianas repeliram com sucesso um ataque de drone russo em Kyiv.

04:36 Debris de Drone Danifica Instalação de Energia e Combustível na RússiaDe acordo com a agência de notícias russa TASS, detritos de um drone abatido pela defesa aérea russa na região de Tula caíram em um complexo de energia e combustível. Não foram relatados feridos e as operações no complexo não foram afetadas.

03:29 Drones Ucranianos Interceptados Sobre MoscouApós dois drones ucranianos serem abatidos sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, os serviços de emergência foram chamados ao local do acidente, como relatado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidas informações sobre danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, que fica a aproximadamente 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Abate Drone em Caminho para MoscouUnidades de defesa aérea russa relataram ter abatido um drone em direção a Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Os relatórios iniciais indicam que não houve feridos ou danos devido aos detritos do drone. Não foi emitido nenhum comunicado pela Ucrânia.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua gratidão pelo pacote de ajuda da Suécia no valor de US$ 445 milhões. O pacote inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para cobrir as necessidades urgentes da Ucrânia. De acordo com os relatórios suecos, o pacote também abrange peças de reposição para caças Gripen em preparação para potenciais entregas futuras de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia representa "maior perigo para a tranquilidade" na fronteira da NATOApós a invasão de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores caracteriza a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "o maior perigo para a tranquilidade e a segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente o maior perigo para a tranquilidade e a segurança diretamente na fronteira da NATO", diz o ministério no X. "Este fato foi sublinhado, não menos, pelos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia". "Trabalhamos em colaboração com nossos aliados da NATO e estamos ao seu lado", acrescenta o Ministério das Relações Exteriores, referindo-se aos drones. No fim de semana, os membros da NATO e da UE Letônia e Romênia relataram cada um a invasão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA não confirmam fornecimento de foguetes iranianos à RússiaO governo dos EUA não pode confirmar relatórios de que o Irã forneceu foguetes balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz da segurança nacional do governo dos EUA.

21:28 Zelensky enfatiza a execução rápida dos contratos de ajudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou à pronta execução dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O resultado da guerra depende diretamente da eficiência da logística nas entregas e do cumprimento de todos os compromissos pelos parceiros", disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. "As armas e o equipamento devem chegar a tempo de serem eficazes. 'O que é necessário em setembro deve ser fornecido às nossas tropas em setembro'".

20:52 Político da oposição russa alerta contra dar a Putin uma saída 'salvar as aparências' O proeminente político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra dar ao presidente russo Vladimir Putin uma saída "salvar as aparências" do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso da guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É crucial que Vladimir Putin não ache uma saída 'salvar as aparências' deste conflito na Ucrânia". Um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa observa que há "cansaço" sobre o conflito nas sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, infelizmente, o regime de Putin for capaz de retratar o resultado desta guerra como uma vitória para si mesmo e permanecer no poder, estaremos falando de outro conflito ou desastre dentro de um ano ou 18 meses."

