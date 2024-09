Às 23:15, Zelenskyy emite uma advertência contra potenciais perigos nucleares, afirmando: "Putin valoriza muito sua existência".

22:10 Mudança na Política Austríaca e Guerra na Ucrânia/RússiaAs eleições parlamentares na Áustria remexeram o cenário político. O partido de direita FPO é previsto como vencedor com 28,7%, um feito histórico. No seu manifesto eleitoral, os populistas de direita criticaram as políticas externas da UE. Apesar da guerra na Ucrânia, o partido mostra uma postura mais compassiva em relação à Rússia e não se preocupa com a dependência da Áustria do gás russo. O acordo Viena-Moscou de gás, prorrogado em 2018 até 2040, inclui um compromisso vinculativo para a aquisição de volumes significativos de gás natural e pagamento mesmo que nenhum gás seja entregue. Entre janeiro e maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Visita do Primeiro-Ministro Russo a TeerãO Primeiro-Ministro russo Mikhail Mishustin viaja para Teerã para conversações com o Presidente iraniano Hassan Rouhani, à medida que as tensões no Médio Oriente aumentam. A reunião está marcada para segunda-feira, segundo o governo russo. Mishustin também se encontrará com o Vice-Presidente iraniano Eshaq Jahangiri. A Rússia afirma que o Primeiro-Ministro russo discutirá "a gama inteira da cooperação russo-iraniana em comércio, economia, cultura e ajuda humanitária". O Ocidente acusa o Irão de fornecer drones e mísseis ao exército russo para a sua operação militar na Ucrânia, o que o Irão nega.

21:02 Ajuda Militar da Dinamarca e Ativos Russos CongeladosA Dinamarca anunciou a aprovação de outro pacote de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 1,3 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 174 milhões de euros). Os fundos serão utilizados para entregar armas e equipamento militar produzido na Ucrânia para as linhas da frente, de acordo com o Ministério da Defesa dinamarquês. O financiamento também será proveniente de ativos russos congelados. Além disso, o governo dinamarquês planeia estabelecer um centro conjunto de indústria de defesa dinamarquesa-ucraniana em Kyiv. O Ministério da Indústria e da Inovação dinamarquês afirma que o centro fomentará novas parcerias no setor da defesa. "As guerras não são vencidas apenas no campo de batalha, mas também na indústria", explica o Ministro Morten Bødskov.

20:31 Considerações de Segurança na Fronteira da NoruegaA Ministra da Justiça da Noruega, Emilie Enger Mehl, revelou que o país pode construir uma cerca na sua fronteira com a Rússia. "Uma cerca na fronteira é interessante não só porque pode desencorajar, mas também porque contém sensores e tecnologia que permite detetar quando as pessoas se movimentam perto da fronteira", disse Mehl numa entrevista à emissora NRK. O governo norueguês está atualmente a considerar várias medidas para reforçar a segurança na fronteira de 198 quilómetros, incluindo aumentar o número de pessoal fronteiriço ou intensificar a vigilância. Mehl visitou a Finlândia no verão para aprender como o país garantiu a sua fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia. A Finlândia fechou todas as passagens de fronteira com a Rússia no final de 2023 depois de mais de 1.300 migrantes de países terceiros terem entrado no país sem documentos suficientes num período de três meses. A Finlândia acusa a Rússia de "guerra híbrida".

19:58 Acusações sobre a Central Nuclear de ZaporizhzhiaA gestão da central nuclear de Zaporizhzhia, que está sob controlo russo, acusa as forças ucranianas de terem lançado um ataque a uma subestação próxima, destruindo um transformador. A Reuters noticiou que uma publicação no Telegram da gestão da central afirmou que fogo de artilharia atingiu o transformador na subestação "Raduga" na cidade de Enerhodar no sudeste da Ucrânia. O incidente é descrito como "outro ato de terrorismo com o objetivo de destabilizar a situação na cidade-satélite da central nuclear de Zaporizhzhia". Foi também publicada uma fotografia a mostrar fumo a subir do telhado de um edifício. Informa-se que o fornecimento de energia a Enerhodar não foi interrompido. A central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa com seis reatores, foi tomada pelas forças russas no início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambas as partes acusam-se regularmente de atacar ou planear um ataque à central.

19:25 Ceticismo de Zelenskyy sobre Ameaças NuclearesO Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa dúvidas sobre as ameaças nucleares contínuas do Presidente russo Vladimir Putin. "Ele ama a sua vida", disse Zelenskyy à CNN, sugerindo que Putin provavelmente tem medo de usar armas nucleares. "Ninguém sabe o que lhe passa pela cabeça", disse Zelenskyy na entrevista, que foi publicada mais tarde no dia no canal do YouTube oficial do presidente. "Ele poderia usar armas nucleares contra qualquer país - ou não". No entanto, Zelenskyy não acredita que Putin o fará.

18:59 Escalada do Conflito no Leste da UcrâniaDuros duelos de artilharia e ataques aéreos russos com bombas planadoras intensificaram o conflito no leste da Ucrânia. Cerca de 20 povoações perto de Sumy e Kharkiv foram reportadamente bombardeadas pela artilharia russa, de acordo com o Estado-Maior em Kyiv no seu relatório diário da situação. Novos ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas foram reportados nos pontos quentes em torno do Donbass. Em Pokrovsk, 13 ataques foram repelidos, e em Kurachove, 17 avanços de tropas russas foram detidos. A informação não pode ser verificada de forma independente. Lutas semelhantes estavam a ter lugar na zona de Vuhledar. Os especialistas militares ucranianos receiam que a pequena cidade no setor sul do Donbass, que tem sido disputada há dois anos, possa ser em breve capturada por unidades russas.

18:21 Ucrânia Confirma Grande Ataque com Drones no Armazém de Armas em Volgogrado

17:42 Baerbock: Armas de Longo Alcance Essenciais para Superar Campo Minado

A Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, sugere que a Ucrânia deve utilizar armas de longo alcance para a sua defesa, a fim de contornar o campo minado na região oriental do país. Em declarações à ARD, ela disse: "Elas são particularmente cruciais para ultrapassar o campo minado na Ucrânia oriental". Quando questionada se a Alemanha fornecerá novo equipamento, ela reforçou a sua posição, mas o Chanceler Olaf Scholz tem uma opinião diferente: "E numa coligação democrática - uma coligação onde não podemos concordar, não podemos apoiá-la". Vários países ocidentais, incluindo os EUA, o Reino Unido e a França, estão a ser instados pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, a autorizar o uso de armas de longo alcance além da fronteira russa para atacar pontos de apoio com bombardeiros. Para autorizar o uso dos mísseis ATACMS dos EUA, e dos mísseis de cruzeiro Storm Shadow do Reino Unido, e para que os mísseis de cruzeiro Taurus da Alemanha cheguem a Moscovo, é necessário.

17:10 Cerca de 500 Cientistas Afetados pela Suspensão da Cooperação da CERN com a Rússia

Aproximadamente 500 cientistas com afiliações a instituições russas serão afetados pela suspensão planeada da cooperação da Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN) com a Rússia até 30 de novembro, de acordo com a CERN. Estes cientistas terão de suspender as suas colaborações quando o contrato expirar, confirmou um porta-voz da CERN, em acordo com os relatórios dos media. A CERN decidiu pôr fim à sua cooperação com a Rússia e a Bielorrússia após a sua invasão da Ucrânia em junho de 2022, uma decisão que foi finalizada em dezembro de 2023. O acordo atual com a Bielorrússia terminará no final de junho de 2024, afetando 15 cientistas bielorrussos, mencionou o porta-voz da CERN. A retirada da Rússia também significa a perda de um contribuinte essencial da CERN, uma vez que Moscovo contribui com cerca de 4,5% para o orçamento da organização. No entanto, a CERN afirma que outros estados-membros compensarão esta perda.

16:27 Relatório: Navalny Sofreu Dor Abdominal - Documentos Indicam Envenenamento

As autoridades russas afirmam que Alexey Navalny morreu de causas naturais em fevereiro deste ano. Os apoiantes de Navalny e vários políticos ocidentais acusam a liderança russa e o Presidente Vladimir Putin da sua morte. Um novo relatório apoia esta teoria, alegando que as autoridades russas eliminaram os sintomas que Navalny apresentou antes da sua morte na prisão. Navalny teria reclamado de dores abdominais intensas e vómitos reflexos. Ele também teria apresentado convulsões antes de perder a consciência. No entanto, a causa oficial da morte, um distúrbio do ritmo cardíaco, não explica estes sintomas, de acordo com a publicação. Médicos consultados sugeriram que estes sintomas são característicos de envenenamento, uma vez que Navalny tinha sido envenenado com Novichok em 2020.

15:55 Tropas Russas Repeliram 6 Tentativas de Invasão Ucraniana em Kursk

As forças russas afirmam ter repelido seis novas tentativas da Ucrânia de infiltrar a região ocidental de Kursk, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscovo. A Reuters relatou que o ministério partilhou num post do Telegram que as suas forças, juntamente com aviões e artilharia, repeliram tentativas de entrar na região perto da aldeia de Novy Put, a cerca de 79 quilómetros a oeste de Sudzha. De acordo com as fontes russas, 50 soldados ucranianos morreram ou ficaram feridos, e um tanque, quatro veículos de combate blindados e um carro foram destruídos. No entanto, estas afirmações não podem ser corroboradas de forma independente.

15:28 Imagens de Devastação: Rússia Lança 13 Bombardeamentos Aéreos em Zaporizhzhia

A cidade ucraniana de Zaporizhzhia é atingida por uma vaga de bombardeamentos aéreos, ferindo pelo menos 13 pessoas e causando o desabamento de edifícios residenciais. Incêndios eclodem em vários edifícios. O Serviço de Emergência da Ucrânia relatou que dez habitações privadas foram danificadas.

14:56 Exército Alemão se Prepara para o Pior cenário - Guerra Convencional na Europa Possível nos Próximos Cinco Anos

Após a conclusão do exercício "Red Storm Alpha", o exército alemão anunciou planos para o "Red Storm Bravo" no próximo ano. Esta operação de três dias, que terminou no porto de Hamburgo no sábado, deixou o comando regional satisfeito. "Os objetivos de treinamento, desde o posto de comando até à 2ª Companhia de Defesa Interna, foram alcançados com sucesso", explica o Tenente-Coronel Joern Plischke, chefe de estado-maior. O objetivo do exercício foi proteger a infraestrutura crítica, manter o mesmo nível de conscientização em todos os níveis e comunicar rapidamente e de forma segura com todos os participantes. Dado o ataque da Rússia à Ucrânia, a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é discutida. A NATO visa contrapor isto, necessitando de um rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização geoestratégica, desempenha um papel crucial como hub. Portanto, a prática do transporte militar por via férrea, rodovia ou aérea, o fornecimento de comida, cama ou combustível, ou a proteção de colunas inteiras de veículos é essencial para deter de forma credível", explica o exército alemão.

14:27 Londres: Pesadas Perdas de Munições para a Rússia devido a Ataques de DroneSegundo a avaliação britânica, ataques de drones ucranianos teriam causado as maiores perdas de munições da Rússia desde o início da guerra. Cerca de 30.000 toneladas de munições foram provavelmente danificadas em um ataque a um depósito de munições perto da cidade de Turov, na região de Tver, no centro da Rússia, em 18 de setembro, de acordo com o Ministério da Defesa britânico em seu boletim diário de inteligência. Outras attaques ucranianas a depósitos em Tikhoretsk, região de Krasnodar, no sul da Rússia, e em outros locais de Turov ocorreram durante a noite de 21 de setembro, de acordo com o ministério. A quantidade combinada de munições destruídas nestes três locais representa as maiores perdas de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte durante a guerra.

13:57 Moscou Justifica Expansão da Doutrina NuclearA Rússia defendeu sua decisão de expandir sua doutrina nuclear diante das críticas. Os novos fundamentos da dissuasão nuclear são essenciais devido à infraestrutura da NATO se aproximando das fronteiras da Rússia e aos esforços das potências ocidentais para vencer Moscou através de seus suprimentos de armas à Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falando na televisão estadual russa. A decisão de usar armas nucleares será tomada pelo exército.

13:19 Voluntários de Kharkiv Respondem aos Mísseis do Kremlin Sempre que mísseis russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii está rápido no local. Como parte de um grupo de ajudantes voluntários, ele trata os feridos e auxilia no resgate de pessoas dos escombros. Ele escolheu conscientemente essa tarefa.

12:42 Saporizhzhia Relata 16 Feridos após Ataque com Mísseis de Cruzeiro Russo O número de feridos em Saporizhzhia após um ataque com mísseis de cruzeiro russo aumentou para 16, incluindo um menino de 17 anos, de acordo com a administração militar da cidade no Telegram. A exército russo atacou Saporizhzhia com 13 mísseis de cruzeiro pela manhã. Todos os feridos foram resgatados e tratados.

11:50 Zelensky Recorda o Massacre de Babyn Yar - "Governos Capazes de Cometer Crimes Horríveis" O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hoje homenageia o massacre de Babyn Yar, onde mais de 33.000 judeus foram mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina em Kyiv há 83 anos. Babyn Yar, diz Zelensky, é um "símbolo horrível" que revela os crimes mais hediondos são cometidos quando o mundo escolhe permanecer em silêncio ou indiferente em vez de confrontar o mal. Zelensky, que é de ascendência judaica, acrescenta que Babyn Yar serve como prova poderosa dos atrocidades que os governos podem cometer quando seus líderes "recorrem à intimidação e à violência" - uma clara referência ao presidente russo Vladimir Putin.

11:16 Ucrânia: Dez Mortos no Ataque ao Hospital de Ontem em Sumy O número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de Sumy aumentou para dez. O hospital foi bombardeado duas vezes pela Rússia no sábado, com o segundo ataque ocorrendo enquanto os trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos e os pacientes eram evacuados. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça ontem à noite e esta manhã.

10:42 Mídia Russa Reporta Incêndio em Depósito de Armas em Volgogrado Após relatórios de blogueiros militares, a mídia russa agora confirma incidentes de explosões perto de bases militares russas. Explosões ocorreram perto da base naval em Baltijsk, na região de Krasnodar, de onde a Rússia deploia drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgogrado, um grande depósito de munições foi atingido, resultando em explosões, incêndio e detonações. De acordo com fontes ucranianas, lançadores de mísseis iranianos e balísticos eram armazenados no depósito de Kotluban.

10:12 Exército Ucraniano Relata 165 Conflitos desde Ontem Desde ontem, o exército ucraniano relatou cerca de 165 conflitos, com cerca de um quarto deles ocorrendo em torno da cidade contestada de Pokrovsk, no Donbass. As forças russas executaram 73 ataques aéreos contra áreas e populações alvo, utilizando 124 bombas aéreas guiadas e lançando 7 mísseis. Além disso, os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos e empregando mais de 1.700 drones kamikaze. As forças aéreas, de mísseis e artilharia ucranianas retaliaram com 6 ataques a locais estratégicos que abrigam pessoal, armas e equipamento militar do inimigo, de acordo com os relatórios militares.

09:44 Assassinato de Juiz de Alto Nível da Corte Suprema da Ucrânia em Ataque de Drone Um juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia que estava fornecendo ajuda humanitária a villagers na região de Charkiv foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. O site de notícias Ukrinform relatou, citando a procuradoria regional, que um drone de visão em primeira pessoa acendeu o SUV em que o juiz Leonid Loboyko estava, resultando em sua morte instantânea. Três passageiras femininas ficaram feridas. As investigações estão em andamento por potenciais crimes de guerra e assassinato.

08:20 Feridos Relatados após Ataques em Zaporizhzhia As autoridades ucranianas relataram danos significativos a estruturas civis na cidade industrial do sul de Zaporizhzhia após novos e massivos ataques aéreos russos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma mensagem no Telegram. Os esforços de resgate estão em andamento, já que pode haver pessoas presas sob os escombros. Foram registrados mais de dez ataques aéreos, resultando em incêndios relatados.

08:04 Rússia Declara Vitória sobre 125 Drones UcranianosO Ministério da Defesa da Rússia anunciou com sucesso a interceptação e destruição de 125 drones ucranianos durante a noite. Os governadores de várias regiões relataram danos como resultado dos ataques, mas não houve vítimas. Segundo o ministério, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

06:26 Ucrânia Relata 1170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO exército ucraniano relata 1170 baixas russas nas últimas 24 horas. Estimativas sugerem que 652.000 soldados russos foram feridos ou mortos em ação. Os ucranianos também afirmam ter destruído nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados, além de neutralizar 93 drones e atingir um sistema de defesa aérea.

06:03 Analistas Militares: Ucrânia Alvo de Armas RussasAnalistas militares na plataforma X relataram que ataques de drones ucranianos atingiram um depósito de munições em Kotluban na noite passada. Fontes locais relataram incêndios perto do grande depósito de munições da Rússia na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também reconheceu incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o exército ucraniano comentaram o assunto até o momento.

05:38 Líder do SPD Pede Solidariedade com a UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, quer que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein mande uma mensagem forte de solidariedade à Ucrânia, que está atualmente sob ataque da Rússia. Klingbeil disse: "A conferência deve reafirmar o compromisso de todos os envolvidos, incluindo os EUA após as eleições de novembro, em apoiar ativamente a Ucrânia pelo tempo que for necessário". Ele também sugeriu discutir futuras conferências de paz para criar uma plataforma mais inclusiva para negociações de paz no melhor interesse do povo ucraniano.

04:40 Porta-voz de Zelensky sobre Aprovação de Armas Ocidentais: Russos Serão Notificados PrimeiroAo abordar as especulações em andamento sobre o deployment de armas ocidentais no território russo, o porta-voz de Zelensky, Serhiy Nykyforov, afirmou que ainda não há aprovação final. Nykyforov mencionou que conversas ocorreram com os EUA, Itália, França e Reino Unido, mas não há decisão definitiva acordada. Ele afirmou ainda que as autoridades russas seriam as primeiras a saber de qualquer aprovação sob a lei ucraniana e que haveria um anúncio oficial mais tarde.

03:07 Suíça Apoia Iniciativa de Paz da China, Kyiv DesapontadaA Suíça endossou uma iniciativa de paz liderada pela China como meio de pôr fim ao conflito Rússia-Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça indicou uma mudança de posição em relação a tais tentativas de paz, que foi aparentemente recebida com decepção na Ucrânia. Kyiv planeja participar de uma segunda cúpula de paz em novembro. Em junho, a primeira rodada de negociações ocorreu na Suíça, sem a participação da Rússia e da China, e envolveu mais de 50 nações participantes.

01:37 Lituânia Envia Ajuda à UcrâniaA Lituânia enviou um pacote de ajuda militar contendo munição, computadores e suprimentos logísticos à Ucrânia, programado para chegar dentro da semana, anunciou o governo lituano. Desde o início deste ano, a Lituânia forneceu aproximadamente munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitancos, sistemas de controle remoto e vários outros equipamentos à Ucrânia.

02:29 Três Mortes em Ataques Russos na Região de KharkivTrês pessoas perderam a vida e seis ficaram feridas como resultado de ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv. De acordo com autoridades locais, esses ataques atingiram estruturas civis e destruíram instalações educacionais e comerciais quando as pessoas estavam por perto. O governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, concluiu que tais ataques eram inexcusáveis.

01:29 Coreia do Norte Condena Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia como "Brincar com o Perigo"A Coreia do Norte, famosa por seus envios secretos de armas para a Rússia, descreveu os $8 bilhões em ajuda militar dos EUA à Ucrânia como "uma decisão mal concebida" e "brincar com o perigo" diante da potência nuclear russa. Durante sua visita a Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou essa ajuda, com o objetivo de fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia. Esses suprimentos militares incluem armas capazes de atingir a Rússia a uma distância segura.

00:25 Número de Mortes Sobe para Dez no Ataque a SumyDez vidas foram perdidas durante o ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy. Inicialmente, uma pessoa morreu no ataque inicial à instalação médica, como descrito pelo ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. Durante a evacuação de pacientes, o próprio hospital sofreu outro ataque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de estar em uma "guerra contra hospitais".

