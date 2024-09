Às 23:03, Belgorod registra três mortes devido à agressão ucraniana

23:09 Político Ucraniano Acusa Rússia de Alvo Intencional em Escolas

O parlamentar ucraniano Roman Hryschchuk acusou a Rússia de intensificar os ataques contra estabelecimentos educacionais na Ucrânia, à medida que o novo ano letivo começou esta semana. Ele descreveu isso como uma estratégia para intimidar os ucranianos, em entrevista ao "Kyiv Independent". De acordo com a publicação, pelo menos 12 instituições educacionais, incluindo uma academia militar, uma academia de aviação, uma universidade e escolas em todo o país, sofreram danos devido aos ataques russos nos últimos três dias. Mais de 50 pessoas morreram ou ficaram feridas.

22:36 ISW: Putin Persiste na Crença de que Pode Conquistar a Ucrânia

Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) sugerem que o presidente russo Vladimir Putin ainda acredita que pode subjugar a Ucrânia. Isso apesar da ofensiva ucraniana na região de Kursk, segundo o ISW. Embora a operação possa estar afetando as operações militares russas em nível operacional, provavelmente ainda não provocou Putin a reconsiderar sua visão estratégica. O ISW avalia que Putin acredita que a Rússia pode alcançar seus objetivos por meio de um conflito prolongado e superar o apoio estrangeiro. Portanto, Putin ainda não está interessado em negociações de paz que não resultem na rendição da Ucrânia e do Ocidente às suas demandas.

22:03 Aspirante à UE, Sérvia Afirma Compromisso com Lealdade à Rússia

O presidente russo Vladimir Putin teve discussões com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin à margem de um fórum econômico em Vladivostok. A mídia russa relatou que Putin convidou o presidente sérvio Aleksandar Vucic para participar da próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. Vulin enfatizou que a Sérvia é tanto uma "aliada russa" quanto uma parceira estratégica. Assim, sob a liderança de Vucic, o país está "sujeito a intensa pressão". No entanto, a Sérvia, sob a liderança de Vucic, "nunca se juntará à NATO, nunca imporá sanções à Rússia e nunca permitirá ações anti-russas em seu território". A Sérvia mantém relações quentes com a Rússia, apesar de sua busca pela adesão à UE.

21:30 Milhares Fogem de Pokrowsk

Milhares de moradores estão abandonando a cidade ucraniana de Pokrowsk, localizada a apenas dez quilômetros da linha de frente. Mais de 20.000 pessoas deixaram a cidade nos últimos 30 dias, de acordo com o governador da região de Donetsk, Vadym Filashkin, segundo a Interfax Ucrânia. Cerca de 26.000 pessoas permanecem em Pokrowsk, incluindo mais de 1.000 crianças. Antes do conflito, a cidade industrial e mineira tinha uma população de aproximadamente 65.000 habitantes. Pokrowsk serve como um importante centro logístico para as forças armadas ucranianas. As forças ucranianas vêm recuando do avanço russo na região há meses. Recentemente, blogueiros militares pró-russos afirmaram que as tropas russas haviam entrado em Selydove e Ukrainsk e estavam engajadas em combates lá.

19:25 EUA Acusam Rússia de Interferir nas Eleições Presidenciais

Os EUA acusaram a Rússia de tentar influenciar as eleições presidenciais de novembro através de desinformação direcionada. De acordo com o Procurador-Geral Merrick Garland, o Kremlin vem utilizando sua mídia estatal para enganar influenciadores americanos para disseminar sua propaganda. Como resultado, os EUA impuseram sanções, apresentaram acusações criminais e ordenaram a apreensão de domínios da internet. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, essas sanções atingem dez indivíduos e duas organizações, incluindo apresentadores da RT, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin. As autoridades americanas acusam-os de empregar inteligência artificial em campanhas de desinformação direcionadas contra a campanha eleitoral americana. Leia mais detalhes aqui.

19:10 Lituânia Demonstra Protesto Forte contra Bombardeios Aéreos Russos

A Lituânia convocou um representante da embaixada russa em Vilnius para expressar sua preocupação com os intensificados ataques aéreos russos na Ucrânia. Durante o encontro, o diplomata foi duramente criticado pelo aumento do bombardeio de alvos civis na Ucrânia, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia. O ministério afirmou que as bombas e mísseis que atingem estabelecimentos educacionais, hospitais e áreas residenciais revelam o desespero e o desrespeito da Rússia pela vida humana e pelo direito humanitário internacional. Pelo menos sete pessoas morreram e 38 ficaram feridas em ataques aéreos russos em Lviv. Earlier this week, over 50 people were killed and approximately 270 injured in an attack on the Poltava city.

19:00 Baleia 'Espiã' Supostamente Morta na Noruega

Organizações de bem-estar animal apresentaram uma queixa após a morte de uma baleia supostamente russa 'espiã' na Noruega. A baleia beluga morta apresentava vários ferimentos a bala, de acordo com a One Whale e o Noah. O departamento de polícia responsável declarou que está examinando se há uma base suficiente para iniciar uma investigação. Em 2019, a baleia foi encontrada perto das águas russas com uma pequena montagem de câmera e a inscrição "Equipamento de São Petersburgo" em seu corpo, o que deu origem a rumores sobre uma baleia espiã russa. Outra hipótese sugeriu que ela já havia sido usada como uma baleia terapêutica na Rússia. O mamífero marinho foi encontrado morto em uma baía perto de Stavanger no sábado passado.

O gabinete alemão aprovou a "Lei do Artigo Pivotal" para aumentar o apelo do serviço nas Forças Armadas Alemãs. Isso inclui a revisão das políticas de horas de trabalho e incentivos financeiros, como para despl

18:27 Residente em Lviv Relata "Crueldade" dos Gritos

Medo e devastação: O ataque noturno de foguetes e drones da milícia russa em Lviv provocou esses sentimentos. A moradora de 27 anos, Yelizaveta, afirmou ter ouvido "gritos chocantes e cruéis". Um jornalista da AFP relatou que há carros queimados e escombros espalhados pelo centro da cidade de Lviv. Segundo as autoridades ucranianas, sete pessoas morreram e 53 ficaram feridas. Mais de 50 edifícios, incluindo duas instalações de saúde e duas escolas, foram danificados no centro histórico de Lviv, de acordo com o Ministério da Educação.

18:09 EUA Preparam Acusações contra a Rússia por Manipulação Eleitoral

Os EUA planejam acusar formalmente a Rússia de manipular a campanha das eleições presidenciais em andamento mais tarde hoje, de acordo com relatos da mídia. As acusações se concentrarão no uso de plataformas on-line para atingir eleitores dos EUA com informações falsas, segundo a CNN, citando fontes. As acusações se concentrarão principalmente na rede de mídia estatal russa RT. O Departamento de Justiça dos EUA havia alertado anteriormente que a Rússia representava uma ameaça às eleições de 5 de novembro.

17:35 Incêndio Florestal Ameaça Zona Radioativa de Chernobyl

Um incêndio florestal eclodiu na zona de exclusão radioativa perto da antiga usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Cerca de 20 hectares estão queimando, de acordo com o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko. No entanto, a radiação de fundo permanece dentro dos limites normais. De acordo com a administração da zona de exclusão, mais de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão no local e conseguiram conter as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. As altas temperaturas e a prolongada seca no norte da Ucrânia aumentaram o risco de incêndio na região de Kyiv.

17:07 Vítimas Relatadas em Mercado em Donetsk: Ambas as Lados se Acusam

Há relatos de vítimas no mercado da cidade de Donetsk, ocupada pela Rússia, no Leste da Ucrânia. As autoridades de ocupação relatam que pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um ataque ao mercado. As forças ucranianas são acusadas de atacar o mercado pelas tropas ucranianas, causando a morte de dois homens e uma mulher, de acordo com o líder da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Um ônibus público também foi atingido. Vídeos e fotos da mídia estatal russa mostram corpos mortos e danos graves no mercado. Essas alegações não podem ser verificadas por fontes independentes. As forças militares ucranianas, no entanto, culpam o outro lado pelo ataque. "Tudo é feito para publicidade, a vida humana não tem valor para eles", escreve o exército no Telegram.

16:43 Primeiras Demissões Confirmadas em Kyiv: Vice-Ministro Pode Sucessor Kuleba

O parlamento ucraniano, de acordo com a Verkhovna Rada, aceitou as demissões de quatro ministros. A carta de demissão do ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, ainda não foi entregue. O presidente Volodymyr Zelenskyy deve propor um sucessor mais tarde hoje. O primeiro vice-ministro, Andriy Sybiha, é considerado um forte candidato. O especialista político Volodymyr Fesenko, com sede em Kyiv, não espera grandes mudanças na política externa da Ucrânia apesar da mudança.

16:21 Lukashenko Libera 30 Prisioneiros Políticos

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, perdoou 30 ativistas da oposição condenados por protestar. De acordo com a administração presidencial, eles todos aplicaram para o perdão, admitiram sua culpa, arrependeram-se verdadeiramente e prometeram levar uma vida dentro da lei. O Ministério do Interior verificará isso. Essas alegações não foram confirmadas. Os perdoados incluem 23 homens e sete mulheres, principalmente pais de menores. A mídia exilada russa "Meduza" relata que a oposição bielorrussa no exílio enviou listas de prisioneiros gravemente doentes ao governo de Minsk através de intermediários. Muitos prisioneiros dessa lista foram perdoados. Os líderes da oposição no exílio recebem com alegria a libertação, mas também argumentam que isso não indica uma mudança de política. A perseguição política e a tortura na Bielorrússia continuam, afirma a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que é considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020. Leia mais aqui.

15:55 Bombardeio Aéreo em Lviv Mata Família

Um bombardeio aéreo russo em Lviv supostamente eliminou quase todos os membros de uma família, de acordo com a cidade. Entre os sete mortos estão uma mulher de 43 anos e suas três filhas com idades de 7, 18 e 21 anos, escreve o prefeito Andriy Sadovyi. Eles morreram em sua própria casa. O pai é o único sobrevivente, em estado crítico de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "No coração da Europa, a Rússia está assassinando ucranianos e suas famílias. A Rússia está matando nossos filhos, nosso futuro", escreve Sadovyi.

O chanceler Scholz repreende os oponentes da instalação de mísseis americanos na Alemanha. "Nosso objetivo é manter a paz aqui e evitar a guerra", diz o político do SPD. "Trata-se de desencorajar potenciais adversários". A Rússia vem se armando pesadamente, especialmente com mísseis, compartilha Scholz. O presidente Putin também violou acordos de desarmamento como o tratado INF e estacionou mísseis em Kaliningrad, a 530 quilômetros de Berlim pelo ar. "Não responder a isso seria negligente". O chanceler acrescenta: "Sim, a inação colocaria em risco a paz aqui. Eu não vou permitir isso". Como resultado do ataque da Rússia à Ucrânia, os EUA e a Alemanha concordaram em deploy

16:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem Retirada "Incondicional" da Rússia

A Coreia do Sul e a Nova Zelândia, pela primeira vez em nove anos, condenaram a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em uma declaração conjunta, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, pediram à Rússia que "saia imediatamente, completamente e incondicionalmente do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia". Eles também criticaram a cooperação militar aumentada entre a Coreia do Norte e Moscou. "Neste momento crítico, é mais importante do que nunca que países como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia se unam", disse Yoon. "Especialmente quando potências autoritárias continuam a apresentar desafios". A Coreia do Norte, que está isolada internacionalmente, tem fortalecido suas relações militares com a Rússia recentemente.

16:21 Zelenskyy Explica Reestruturação do Governo: "Precisamos de Perspectivas Frescas"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, explicou por que seu governo passou por uma reestruturação. "Precisamos de uma 'perspectiva fresca'", respondeu a uma pergunta sobre as razões para a reestruturação do governo. "E essas ações estão relacionadas ao fortalecimento do nosso estado em várias áreas". A Ucrânia tem resistido ao assalto da Rússia por dois anos e meio. Zelenskyy também agradeceu aos ministros e ao gabinete inteiro pelo serviço prestado.

15:47 Bundeswehr Se Preparando para Implantar IRIS-T SLM em Schleswig-Holstein

O IRIS-T SLM não é desconhecido na Ucrânia. Para interceptar ainda mais mísseis russos, dez sistemas devem ser estacionados na Ucrânia em vez dos atuais quatro. Uma entrega é relatada como iminente, de acordo com fontes de segurança. A Bundeswehr também planeja utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

15:21 Rússia Anuncia Controle Sobre Vilarejo Perto da Cidade Ucraniana de Pokrovsk

A Rússia declarou ter tomado o controle do vilarejo de Karliwka, localizado a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo proclamou que o exército russo "libertou" completamente o vilarejo. Pokrovsk é um importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas têm recuado de uma investida russa na região há meses.

14:59 Ucrânia Afirma que Sverdlovsk Está Repleto de Sistemas de Defesa Aérea

Os ocupantes russos de Sverdlovsk estão deploying todos os meios disponíveis para defender a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, como S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão em uso. Sverdlovsk está "repleto de sistemas de defesa aérea" porque tem tanto importância prática quanto simbólica para os ocupantes, afirmou Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto de prestígio do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul à península ilegalmente anexada e serve como uma importante rota de suprimentos para as forças russas no sul da Ucrânia. Os combates ocorrem frequentemente em torno da ponte. Kyiv tem enfatizado repetidamente sua intenção de libertar a península, tornando a ponte um ponto estratégico.

14:32 Putin Anuncia Participação de Xi no Cúpula do BRICS na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, revelou que o presidente da China, Xi Jinping, participará da próxima cúpula do BRICS na Rússia, agendada para outubro. Durante um encontro com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng durante o Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, Putin afirmou: "Esperamos a participação do presidente chinês Xi Jinping na cúpula do BRICS". Putin também expressou seu desejo por uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. Formado em 2009 com o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, o grupo BRICS agora inclui a África do Sul, bem como outros países como os Emirados Árabes Unidos, o Egito e o Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto aos poderes ocidentais e se reunirão para uma cúpula em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro. O Kremlin espera ampliar sua influência e fortalecer as relações econômicas por meio desta cúpula. A parceria estratégica entre Moscou e Pequim tem se fortalecido desde o início da invasão russa na Ucrânia.

14:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Militar e Treinadores Estrangeiros

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e treinadores estrangeiros. O alvo foi um centro de treinamento militar. De acordo com o ministério, o instituto proporciona treinamento em comunicação e guerra eletrônica a especialistas de várias regiões e unidades militares das Forças Armadas da Ucrânia, além de operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a objetos civis dentro do território da Federação Russa. Além disso, o ministério afirmou que utilizou o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. Além disso, as forças russas capturaram dois vilarejos a mais no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com os relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Tributo ao Embaixador Ucraniano que SaiA Chanceler Alemã, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Inúmeras conversas tarde da noite em trens, em reuniões do G7, na linha de frente, em Bruxelas, diante de uma usina elétrica destruída", ela escreveu no X. "Há poucos indivíduos com quem colaborei tão de perto quanto com você, @DmytroKuleba", continuou. "Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo". Ela expressou seus melhores desejos a Kuleba, "De todo o meu coração, desejo-lhe tudo de bom - Que possamos nos encontrar novamente quando a paz e a liberdade tiverem sido restauradas em toda a Ucrânia".

11:24 Rússia Adaptando Doutrina Nuclear em Resposta às Ações OcidentaisSegundo a Administração Presidencial Russa, as ações do Ocidente obrigaram a Rússia a adaptar sua doutrina nuclear. A Rússia enfrenta desafios e ameaças do que é chamado de Ocidente, que exigem uma revisão da doutrina, de acordo com agências de notícias russas, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Nesse cenário, está sendo considerado que a Ucrânia poderia empregar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques em território russo. A administração de Kyiv vem pressionando os EUA há algum tempo para permitir que a Ucrânia ataque alvos em território russo usando armas fornecidas por seus aliados. "É evidente que os ucranianos farão isso", informou Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta". A Rússia anunciou sua intenção de modificar sua doutrina nuclear, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados. A diretriz permite o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia estiver em perigo.

10:54 Ucrânia: 29 de 42 Ataques Aéreos Russos RepelidosA Força Aérea Ucraniana relatou que a Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite. Entre eles estavam mísseis Kh-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis Iskander-K. De acordo com seus próprios relatórios, a Força Aérea Ucraniana abateu sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed. Como resultado, 29 ataques aéreos foram frustrados.

10:19 Munz: Ataque a Poltava Pode Se Voltar Contra a RússiaA Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios descrevendo-o como um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. No entanto, a mídia russa está relatando isso como uma "grande vitória", como sugerido pelo correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Publica Números de Vítimas RussasO Estado-Maior Ucraniano publicou novas figuras sobre as baixas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia sofreu cerca de 620.350 baixas desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.390. O relatório emitido por Kyiv também indica que sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. Desde o início da grande ofensiva, a Rússia relatou ter perdido um total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, dezenas de drones, 28 navios e um submarino. Estimativas do Ocidente sugerem baixas menores, mas essas também são provavelmente subestimativas.

09:21 Governador: "Dia Triste" para a Região de Lviv - Mortes AumentamO número de mortos em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja entradas 07:18, 06:17 e 05:29) aumentou. Sete pessoas, incluindo uma menina de sete anos e uma menina de 14 anos, além de outras crianças, foram relatadas mortas durante a noite, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozitskyy, no Telegram. "Este é um dia triste para nossa região", disse Kozitskyy. "É uma situação dolorosa". Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy escreveu no X que cinco pessoas haviam sido mortas e mais de 30 feridas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, RenunciaO Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, confirmado pelo Presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia de Kuleba será discutida durante a próxima sessão plenária, postou Stefantschuk em sua página do Facebook. Vários outros ministros já haviam renunciado (veja entradas 00:47 e 22:06). As renúncias fazem parte de uma grande reformulação da administração ucraniana. Quarta-feira será um dia de demissões, diz o líder do partido no poder, Servo do Povo, David Arachamia, no Telegram. Quinta-feira será então o dia das nomeações.

08:03 Zelenskyy: "Pessoas Ainda Presas"O ataque com mísseis russos em Poltava é um dos ataques individuais mais mortais desde o início da guerra, de acordo com o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Ele voltou a pedir sistemas de defesa aérea, dizendo que pessoas ainda estão presas sob os escombros.

07:39 Grossi Alerta para Desastre Iminente na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi deve visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi disse a Zelensky que a situação é "extremamente precária" e a probabilidade de uma catástrofe permanece. A usina foi tomada pelas forças russas pouco depois da invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente está desligada. Ambos os lados têm se acusado mutuamente de bombardear a usina, com Moscou e Kyiv negando as acusações.

07:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos em Ataque a LvivPelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, disse o governador da região, Maksym Kozytskyi, no Telegram.

06:53 Ucrânia Pede Mais Ajuda para a Linha de FrenteA Ucrânia está buscando mais ajuda para a reconstrução do seu setor agrícola e esforços de desminagem, segundo o jornal alemão "Rheinische Post", que obteve uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente, com o governo alemão sendo solicitado a examinar possível apoio. Um auxílio para o pessoal também precisa ser fornecido, entre outras coisas. A Ucrânia também pediu a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura para a entrega de geradores. Além disso, a Ucrânia pediu ajuda para desminar áreas perto da linha de frente, com o Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento já ativo em um projeto para detectar e desminar.

06:17 Incêndio após Ataque de Drone Shahed da Rússia em LvivUm incêndio começou perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos na cidade no noroeste da Ucrânia, escreveu o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram. Dois edifícios escolares também foram danificados, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozytskyi, vários drones Shahed foram usados no ataque aéreo russo. Os serviços de defesa aérea e resgate estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, escreveu o prefeito da cidade de Lviv, Andriy Sadovyi, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica na Ucrânia ocidental, perto da fronteira com a Polônia, longe da linha de frente no leste, mas já foi alvo várias vezes desde o início da guerra.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Ataca Kyiv

A capital ucraniana, Kyiv, é atingida por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea está engajada. Testemunhas relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está sob alerta aéreo, anunciou a força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativou seus próprios aviões e aliados para proteger o espaço aéreo pela terceira vez em oito dias em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance da Rússia, anunciou o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Novos Sistemas de Defesa Aérea para a Ucrânia

Após o devastador ataque russo à cidade ucraniana de Poltava, o presidente Biden promete fornecer mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. "Condeno veementemente esse ataque hediondo", disse Biden. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar militarmente a Kyiv, incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea e capacidades essenciais para a Ucrânia proteger suas fronteiras. Zelenskyy reiterou seu pedido a aliados ocidentais após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes, para fornecer rapidamente novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance anteriormente fornecidas contra território russo.

02:52 Continuação do Ataque de Drone em Kyiv

here.

A Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. Unidades de defesa aérea ucraniana estão ativamente repelindo os ataques nas proximidades de Kyiv, segundo o exército ucraniano via Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones envolvidos e possíveis danos. Este ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos em Kyiv que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Zelenskyy: Deseja Retirar Permanentemente Kursk

A Ucrânia deseja manter o controle sobre os territórios ocupados na região russa de Kursk até que o líder do Kremlin, Putin, esteja disposto a negociar, disse o presidente Zelenskyy à emissora americana NBC News. A anexação dos territórios é um componente crítico do "plano de vitória", disse Zelenskyy. Em geral, a Ucrânia não precisa de nenhum território russo, acrescentou. Zelenskyy não especificou se uma captura adicional de território russo está sendo considerada. A operação de Kursk foi um segredo bem guardado, até mesmo o presidente Biden não estava informado.

00:47 Vários Ministros Ucranianos Renunciam

15:16 Após Ataque de Mísseis em Poltava: Zelensky Pede Uso de Armas de Alcance Longo

here.

Após o ataque mortal de mísseis russos na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está defendendo a autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impraticáveis se pudermos destruir os locais de lançamento dos ocupantes, onde eles estão, e os aeroportos militares e a logística russos", diz Zelensky em seu discurso diário em vídeo. Segundo ele, o número de mortos em Poltava chegou a 51, e o número de feridos aumentou para 271, com mais pessoas ainda presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outra Figura Prominente

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu Rostyslav Shurma, o primeiro vice-chefe da presidência, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. O porta-voz do parlamento também relatou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como primeira vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam apresentado suas renúncias. O presidente Volodymyr Zelensky explica que estão sendo feitas alterações para fortalecer o governo. "Este outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Extremamente Alarmante"

A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais graves desde o início do conflito, com numerous mortos e feridos. A repórter da ntv Kavita Sharma está presente e relata uma "situação tensa" e como os residentes experimentaram o ataque de mísseis.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWs

A Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, de acordo com um comunicado em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um bunker com as mãos para cima. "Os ocupantes os deitaram de bruços no chão e atiraram neles pelas costas", escreveu a procuradoria, citando vídeos na internet.

A União Europeia expressou preocupação com os ataques em aumento contra estabelecimentos educacionais na Ucrânia, pedindo à Rússia que respeite o direito humanitário internacional e proteja os civis.

Em uma tentativa de fortalecer sua relação com as Forças Armadas Alemãs, o gabinete alemão aprovou uma regulamentação para melhorar os incentivos financeiros e as políticas de horas de trabalho para soldados, incluindo aqueles que servem na Brigada da Lituânia, contribuindo para a defesa oriental da NATO contra a Rússia.

