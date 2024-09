Às 22h35, ainda é de suma importância.

Apesar de uma pausa temporária nas chuvas, a situação de enchentes no leste da Áustria permanece crítica. A governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, declara: "Não acabou ainda, ainda é crítico, ainda é dramático." Na segunda-feira, até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados em algumas regiões. O problema agora são as barragens. Autoridades alertam: "Estamos à beira do colapso das barragens." A vida pública está paralisada com mais de 200 estradas fechadas, 1.800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças de jardins de infância ficando em casa. Mikl-Leitner acrescenta: "Aproximadamente 3.500 lares estão atualmente sem energia." A extensão dos danos ainda não pode ser estimada. A governadora assegura: "Vamos ajudar com certeza as vítimas das enchentes." Nos últimos dias, até 370 litros de chuva por metro quadrado caíram em Baixa Áustria - muito mais do que a quantidade típica mensal.

10:10 Perto do nível de perigo três: Níveis do Elba continuam a subir. Os níveis do Elba na Saxônia vêm aumentando constantemente. De acordo com os dados do centro de inundações do estado, o valor em Dresden é de 5,54 metros nesta manhã. É esperado que a marca de seis metros seja ultrapassada hoje. Quando o nível da água atinge seis metros, entramos no segundo nível de perigo mais alto, três. Torna-se possível a inundação de áreas urbanas. O nível de perigo três já foi atingido na estação de medição em Schöna no Elba, na fronteira com a República Checa, onde o nível da água chegou a 6,09 metros. O Neiße Lausitzer em Görlitz, perto da fronteira com a Polônia, também está no nível de perigo três. O nível da água lá é de 5,56 metros, apenas alguns centímetros abaixo do nível de perigo quatro. Por razões de segurança, uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada. O nível de alerta para o nível três é de 4,80 metros aqui.

09:49 Inundações de século na República Checa: Homem morre em enchentes. A primeira morte confirmada nas enchentes na República Checa foi relatada. As autoridades também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntál, na Morávia-Silésia Oriental, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Três pessoas dirigiram seu carro para um rio furioso perto de Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník, sem deixar vestígios do veículo. Em vários cursos d'água, como o rio Otava, outros caíram. Um homem de uma casa de repouso para idosos na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, descreve isso como uma "inundação de século" - uma inundação que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo lugar. Antes disso, mortes relacionadas a enchentes foram relatadas em outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia, seis indivíduos na Romênia.

09:17 Mulher verifica nível do Elba em Görlitz e cai. Uma mulher caiu no Neiße enquanto verificava os níveis de água em Görlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, ela perdeu o equilíbrio perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela foi arrastada cerca de 700 metros antes de conseguir se salvar perto da barragem de Vierradenmühle. Ela está atualmente no hospital devido a hipotermia.

09:00 THW se prepara para operações em grande escala no Elba e Oder. A Agência de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. O chefe do departamento do THW, Fritz-Helge Voss, compartilha: "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para os rios Elba e Oder, se necessário." Voss aconselha os moradores nas áreas afetadas a estocarem suprimentos essenciais. Voss destaca que a Alemanha "teve sorte" até agora, mas espera condições climáticas extremas em breve. Os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar esta semana. No fim de semana, o THW tinha aproximadamente 140 pessoal deployed em Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss destaca a importância da preparação, afirmando: "Estes são custos de adaptação climática."

08:43 Gabinete polonês delibera sobre estado de emergência. Como resultado das enchentes severas no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete de emergência na segunda-feira de manhã. Ele redigiu um decreto para o estado de emergência, mas ainda é necessária a aprovação do gabinete. As chuvas persistentes no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, resultaram em enchentes. A cidade de Nysa, na região de Opole, foi fortemente atingida durante a noite. A água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundou a sala de emergência do hospital local, resultando na evacuação de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, de barco.

08:15 Baviera: Mais chuva e níveis de água aumentando. A situação de enchentes em algumas partes da Baviera permanece grave, com previsão de mais chuva. A situação não mudou significativamente desde ontem, de acordo com a polícia. Ainda não há alívio: o Serviço de Informações de Inundações (HND) prevê que os níveis de água aumentarão novamente com a chuva no início da semana. O HND estima que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentarão novamente. A situação é prevista para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a planície, com potenciais quantidades de chuva de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em áreas específicas.

07:32 República Checa: Sem Alívio – Níveis de Água Continuam a Subir Não há sinais de alívio nas regiões inundadas e submersas da República Checa. A onda de enchente no rio March (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. entire streets are submerged, de acordo com a agência de notícias CTK. As autoridades locais da cidade com quase 10.000 habitantes alertam a população para não obstruir os serviços de emergência. "Nas próximas horas, esperamos um aumento adicional no nível da água do rio," alerta o prefeito nas redes sociais.

07:03 Rompimento de Barragem: Imagens Mostram Inundações Terríveis na Polônia A apreensão aumenta na Polônia após o rompimento de uma barragem desencadear inundações devastadoras rumo à área em torno do Glatzer Neiße. Imagens mostram a fúria das águas em movimento.

06:40 Inundações na Europa: Mortes na Polônia e Romênia A Polônia e a República Checa estão lidando com as consequências de uma enchente secular, enquanto a situação em Baixa Áustria é crítica após chuvas intensas. Várias vítimas foram registradas devido às inundações: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis na Romênia.

06:12 Evacuações por Inundações na República Checa As piores tempestades em anos viram as águas das inundações inundarem cidades como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov perto da fronteira polonesa. Em Jeseník, os serviços de emergência tiveram que empregar barcos e helicópteros para salvar centenas de pessoas das águas das inundações. Após a água baixar, havia risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em Viena Devido às águas altas no Danúbio causadas por chuvas intensas, numerosos passageiros de um cruzeiro fluvial suíço estão presos em Viena. Os cerca de 100 passageiros e 40 membros da tripulação não podem desembarcar do "Thurgau Prestige", que está seguro à margem, como relatado pela emissora suíça SRF, citando a empresa de viagens Thurgau Travel. A passarela até o cais está inundada e outros navios de cruzeiro também estariam presos em Viena. As autoridades locais determinarão quando os passageiros poderão desembarcar. De acordo com os relatos dos passageiros, eles podem ter que permanecer no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" deveria navegar de Linz para Budapeste e voltar, mas está atualmente preso em Viena.

A tempestade "Anett", internacionalmente nomeada "Boris", desencadeou chuvas bíblicas e inundações na Polônia, República Checa, Áustria e Romênia, resultando em pelo menos oito mortes até agora.

