The Austrian parliamentary election stirred up political dynamics. The right-wing FPOE rejoiced over a historic triumph, securing 28.7% of the votes based on preliminary figures. In their election manifesto, the right-wing populists portrayed a highly critical stance towards the EU in foreign policy. Regarding Russia, despite the Ukraine conflict, they advocate a benevolent approach and view Austria's reliance on Russian gas as unproblematic. The Austro-Russian gas deal, extended until 2040 in 2018, entails a binding commitment to purchase substantial amounts of natural gas and payment even if no gas is delivered. During the period from January to May 2024, over 90% of Austria's gas imports originated from Russia.

21:37 O Primeiro-Ministro Russo Mikhail Mishustin viaja para Teerã para uma reunião com o Presidente iraniano Massoud Peseschkian, em meio a tensões crescentes no Oriente Médio. As reuniões estão agendadas para segunda-feira, conforme anunciado pela administração russa. Mishustin também se reunirá com o Vice-Presidente iraniano Mohammad Resa Aref. Moscou divulgou que o Primeiro-Ministro Russo discutirá "a cooperação russo-iraniana nas áreas de comércio, economia, cultura e ajuda humanitária" em Teerã. O Ocidente acusa a Irã de fornecer drones e mísseis ao exército russo para sua operação militar na Ucrânia. Teerã nega essas alegações.

21:02 A Dinamarca divulgou outro pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de 1,3 bilhão de coroas dinamarquesas (aproximadamente 174 milhões de euros). Esses fundos serão utilizados para entregar armas e equipamento militar produzido localmente para a linha de frente. O Ministério da Defesa dinamarquês anunciou os fundos, mencionando que ativos russos congelados também serão utilizados para financiamento. Além disso, o governo dinamarquês anunciou a criação de um hub de indústria de defesa dinamarco-ucraniano em Kyiv. De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria dinamarquês, novas parcerias no setor de defesa serão cultivadas nesse hub. O Ministro Morten Bødskov explicou: "As guerras não são apenas lutadas no campo de batalha, mas também na indústria".

20:31 A Noruega pode construir uma cerca na sua fronteira com a Rússia, sugeriu a Ministra da Justiça Emilie Enger Mehl. "Uma cerca na fronteira é uma ideia fascinante, não apenas pela sua capacidade de deter, mas também porque ela tem sensores e tecnologia que permitem detectar quando pessoas se aproximam da fronteira", revelou durante uma entrevista à rádio NRK. O governo norueguês está a considerar várias medidas para aumentar a segurança na fronteira de 198 quilômetros, incluindo aumentar o pessoal da fronteira ou reforçar a vigilância. Mehl visitou a Finlândia durante o verão para explorar como ela fechou a sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia. O governo finlandês fechou todas as passagens de fronteira com a Rússia no final de 2023, depois que mais de 1.300 migrantes de países terceiros entraram no país sem documentação adequada num período de três meses. A Finlândia atribui à Rússia "guerra híbrida".

19:58 A gestão da usina nuclear de Zaporizhzhia, agora controlada pelos russos, acusa as forças ucranianas de terem lançado um ataque a uma subestação próxima, destruindo um transformador. O Telegram afirmou que fogo de artilharia atingiu um transformador na subestação "Raduga" em Enerhodar, uma cidade no sudeste da Ucrânia. O incidente é descrito como "outro ato de terrorismo com o objetivo de destabilizar a situação em Enerhodar, a cidade-satélite da usina nuclear de Zaporizhzhia". Uma fotografia também foi publicada mostrando fumaça saindo do telhado da subestação, indicando que o suprimento de energia para Enerhodar não foi interrompido. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. Foi tomada por forças russas no início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambas as partes acusam-se mutuamente de atacar ou planejar atacar a usina.

19:25 O Presidente Volodymyr Zelensky expressa preocupação com as ameaças nucleares contínuas do Presidente russo Vladimir Putin. Putin tem uma afeição pela sua vida, pelo que possivelmente tem medo de empregar armas nucleares, afirmou o Presidente ucraniano numa entrevista à Fox News. "Ninguém sabe o que se passa na sua cabeça", revelou na entrevista, publicada mais tarde no canal do YouTube do Presidente. "Ele poderia empregar armas nucleares contra qualquer país - ou não". No entanto, não acredita que Putin vá tomar tal ação.

18:21 A Ucrânia admitiu ter atacado um armazém de armas russo na região sul da Rússia, em Volgogrado, com mais de 100 drones. O depósito militar em Kotluban foi alvo, de acordo com o exército ucraniano no Telegram. Foi observado fogo e explosão de munições no local do depósito. Um representante do setor de defesa ucraniano afirmou que 120 drones ucranianos voaram mais de 600 quilômetros para atacar o armazém de armas, causando danos a depósitos de munições e foguetes, reduzindo a disponibilidade de munições para as forças de ocupação russas. A Rússia ainda não confirmou o ataque.

Um porta-voz da CERN confirmou que aproximadamente 500 pesquisadores com vínculos a instituições russas serão afetados pelo término próximo da cooperação da organização com a Rússia, corroborando alegações da mídia. Esses pesquisadores terão que encerrar sua colaboração quando o contrato expirar em 30 de novembro. A CERN decidiu encerrar parcerias com a Rússia e seu aliado Bielorrússia em junho de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa decisão foi finalizada em dezembro de 2023. O acordo com a Bielorrússia já havia expirado no final de junho de 2024, afetando 15 cientistas bielorrussos, segundo o porta-voz da CERN. A contribuição da Rússia para o orçamento da CERN, cerca de 4,5%, será perdida devido ao término da cooperação. No entanto, outros estados membros preencherão essa lacuna, de acordo com os relatórios da CERN.

16:27 Relato: Navalny Sofreu Dor Abdominal Antes da Morte; Documentos Sugerem Envenenamento

As autoridades russas afirmam que Alexey Navalny morreu de causas naturais em fevereiro deste ano. Os apoiadores de Navalny e vários políticos ocidentais culpam a liderança russa e o presidente Vladimir Putin pela morte do crítico do Kremlin. Um relatório recentemente publicado dá credibilidade a essa teoria: de acordo com "The Insider", que cita documentos oficiais, as autoridades russas supostamente removeram indicações de sintomas que Navalny apresentou logo antes de sua morte na prisão. Navalny supostamente reclamou de dor abdominal intensa e vomitou reflexivamente. Ele também teve convulsões antes de perder a consciência. A causa oficial da morte, um distúrbio do ritmo cardíaco, não explica esses sintomas, que os médicos dizem serem típicos de envenenamento. Navalny havia sido envenenado com o agente nervoso Novichok em 2020 e quase morreu.

15:55 Tropas Russas Afirmam ter Repelido Seis Tentativas de Invasão Ucraniana em Kursk

O Ministério da Defesa russo afirma ter frustrado seis tentativas da Ucrânia de entrar na região oeste de Kursk, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou, como relatado pela Reuters. De acordo com o post do Telegram do ministério, suas forças, com o apoio de aeronaves e artilharia, impediram tentativas de infiltrar a região perto da vila de Novy Put, a cerca de 79 quilômetros a oeste de Sudzha. O ministério afirma que 50 soldados ucranianos foram mortos ou feridos, e um tanque, quatro veículos de combate blindados e um carro foram destruídos. Essas afirmações não podem ser verificadas de forma independente.

15:28 Imagens de Devastação: Rússia Realiza 13 Bombardeios Aéreos em Saporischschja

A cidade ucraniana de Saporischschja está sob ataque de bombardeios aéreos, resultando em pelo menos 13 mortos e vários blocos residenciais desabando. Incêndios estão ocorrendo em vários edifícios. O Serviço de Emergência da Ucrânia relata que dez casas particulares foram danificadas.

14:56 Exército Alemão Realiza Exercício de Escenario Pior - Guerra Convencional na Europa Possível em Cinco Anos

Após a conclusão do exercício "Red Storm Alpha", o exército alemão anunciou planos para uma sequência chamada "Red Storm Bravo", que ocorrerá no próximo ano. O treinamento de três dias, que terminou no sábado no porto de Hamburgo, foi considerado bem-sucedido pelo Landeskommando. "Os objetivos de treinamento, tanto no posto de comando quanto para a 2ª Companhia de Proteção Interna, foram alcançados", explicou o chefe de estado-maior, tenente-coronel Jörn Plischke. O objetivo da atividade foi proteger a infraestrutura crítica, manter uma situação unificada em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e de forma segura com todos os participantes do exercício. A possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é mencionada, dada a agressão da Rússia contra a Ucrânia. A aliança da NATO visa contrapor essa ameaça coletivamente, exigindo um rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, dada sua localização estratégica, desempenha um papel essencial na organização de transportes militares por terra, mar ou ar, no fornecimento de comida, camas ou combustível, ou na proteção de comboios inteiros de veículos. Praticar isso é necessário para dar um efeito de dissuasão crível", afirmou o exército alemão.

14:27 Londres: Rússia Sofre Grandes Perdas de Munições devido a Ataques de Drone (Avaliação Britânica) De acordo com avaliações britânicas, ataques de drone ucranianos podem ter resultado nas maiores perdas de munições do exército russo desde o início do conflito. Um ataque de drone a um armazém de munições perto de Toropez, na região de Tver, no centro da Rússia, em 18 de setembro, é acreditado ter destruído cerca de 30.000 toneladas de munições, de acordo com o último briefing de inteligência do Ministério da Defesa britânico. Ataques subsequentes a depósitos em Tichorezk, Krasnodar, e outros locais em Toropez ocorreram durante a noite de 21 de setembro, de acordo com as atualizações do ministério. A destruição combinada de munições nesses três locais representa a maior destruição de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte durante a guerra.

13:57 Moscou Justifica Expansão de Estratégias Nucleares Apesar das críticas, a Rússia, potência nuclear, justificou as alterações nas suas estratégias de déployo de armas nucleares. Os novos princípios de dissuasão nuclear são essenciais devido à aproximação constante da infraestrutura da NATO às fronteiras da Rússia e aos esforços das nações ocidentais para vencer Moscou através do envio de armas à Ucrânia, explicou Dmitri Peskov, porta-voz da Rússia, na televisão estatal russa. A autoridade para empregar armas nucleares permanecerá com as forças militares.

13:19 Voluntários Lutam Contra Mísseis do Kremlin em Kharkiv Sempre que mísseis russos atingem uma estrutura em Kharkiv, Serhii reage rapidamente. Como membro de uma equipe de primeiros socorros voluntários, ele trata os feridos e tenta resgatar pessoas presas sob os escombros. Serhii escolheu voluntariamente essa missão.

12:42 Saporizhzhia Admite 16 Mortos Após Ataque com Bomba Glide da Rússia O número de mortos em Saporizhzhia aumentou para 16 após um ataque com bomba glide da Rússia, segundo o administração militar da cidade no Telegram. Às 5h da manhã, a militares russos lançaram 13 bombas glide contra Saporizhzhia. Todos os mortos foram resgatados e atendidos.

11:50 Zelenskyy Conmemora Tragédia de Babyn Yar O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está lembrando a tragédia de Babyn Yar, que tirou a vida de mais de 33.000 judeus em um barranco em Kyiv há 83 anos. Babyn Yar é um símbolo chocante, segundo Zelenskyy, que ilustra os crimes horríveis que são cometidos quando o mundo escolhe virar os olhos, ficar em silêncio ou permanecer indiferente em vez de confrontar o mal. Como alguém de ascendência judaica, Zelenskyy disse que Babyn Yar foi uma demonstração clara das atrocidades que os governos podem cometer quando seus líderes recorrem à intimidação e à violência, aparentemente se referindo ao chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

11:16 Número de Mortos Sobe para Dez Após Ataque a Clínica em Sumy O número de mortos no ataque russo a um hospital em Sumy, cidade fronteiriça na Ucrânia, subiu para dez. A clínica foi atingida duas vezes pela Rússia no sábado. O segundo ataque ocorreu durante o processo de evacuação dos feridos e mortos pelas forças russas. A região fronteiriça foi atingida por 31 projéteis de artilharia durante a noite e pela manhã.

10:42 Incêndio em Armazém de Munições Russo em Volgogrado é Relatado Após relatórios não oficiais de blogueiros militares, a mídia russa agora confirma explosões perto de instalações militares russas. Explosões ocorreram perto da base naval de Baltijsk na região de Krasnodar, onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Um grande depósito de munições em Kotluban, Oblast de Volgogrado, também foi atingido, resultando em um grande incêndio e detonações. De acordo com a Ucrânia, mísseis balísticos iranianos e lançadores estavam armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Exército Ucraniano Relata 165 Engajamentos nas Últimas 24 Horas Nas últimas 24 horas, o exército ucraniano relatou até 165 engajamentos, com mais de um quarto deles ocorrendo em torno da cidade contestada de Pokrovsk no Donbass, de acordo com o relatório. As tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e áreas civis, usando 124 bombas aéreas guiadas. Eles também lançaram sete mísseis. Além disso, os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos. Eles usaram mais de 1.700 drones kamikaze. As forças aéreas ucranianas, bem como as forças de mísseis e artilharia, supostamente realizaram seis ataques em áreas de concentração inimiga.

09:17 Juiz do Supremo Tribunal Ucraniano Morto em Ataque de Drone Russo Um juiz do Supremo Tribunal Ucraniano que oferecia ajuda humanitária aos moradores de uma vila na região de Kharkiv foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. O site de notícias Ukrinform relata, citando a procuradoria regional, que um drone de primeira pessoa atacou o SUV de Leonid Loboyko enquanto ele dirigia para a vila para entregar ajuda. Ele morreu instantaneamente, enquanto três mulheres no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando por potenciais crimes de guerra e acusações de homicídio.

08:55 Autoridades Ucranianas Relatam Vítimas Após Ataques em Zaporizhzhia As autoridades ucranianas relatam danos significativos a estruturas civis na cidade industrial de Zaporizhzhia no sul da Ucrânia após novos ataques aéreos russos em massa. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, no Telegram. Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. Houve mais de dez ataques aéreos, com relatórios de vários incêndios.

08:27 Rússia: 125 Drones Inimigos Abatidos Na Noite Passada A Rússia afirma ter abatido 125 drones inimigos durante a noite passada. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que seus sistemas de defesa aérea conseguiram interceptar e eliminar esses drones. Os relatórios de vários governadores regionais indicam danos dos ataques, embora não haja relatórios de vítimas. De acordo com esses relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgogrado no sul da Rússia, 17 cada um sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia: 1.170 Vítimas Russas em 24 Horas O Estado-Maior Ucraniano relata 1.170 vítimas russas nas últimas 24 horas. Isso coloca o número total de feridos e mortos de soldados russos perto de 652.000. Além disso, os ucranianos relatam a destruição de 9 tanques russos, 62 sistemas de artilharia, 38 veículos blindados e 93 drones no mesmo período. Além disso, um sistema de defesa aérea russo foi atingido.

07:22 Drones Ucranianos Atacam Depósito de Armas RussoBloggeres militares na plataforma X sugerem que drones ucranianos atingiram um depósito de munições em Kotluban na noite passada. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições na região de Volgograd. Além disso, o sistema de informações de incêndios da NASA registra incêndios no flanco norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram esse evento ainda.

06:54 Klingbeil Pede Continuação do Apoio à UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, incentiva a próxima cúpula sobre a Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein, a enviar uma mensagem forte de unidade com a Ucrânia, que está sob ataque da Rússia. De acordo com Klingbeil, futuras conferências de paz deveriam envolver um grupo mais amplo de países para discutir uma perspectiva de paz viável para os ucranianos. A visita de Biden à Alemanha está agendada para 10 de outubro, com uma conferência dos 50 países que apoiam a Ucrânia em Ramstein em 12 de outubro. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado para participar.

05:42 Porta-voz de Zelensky sobre o Desploiamento de Armas:De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, não há decisão definitiva sobre o uso de armas ocidentais no território russo no momento. No entanto, o presidente Zelenskyy teve discussões com partes relevantes sobre esse assunto, como Itália, França, Reino Unido e EUA. O porta-voz de Zelensky diz que a Rússia será a primeira a saber de qualquer permissão para uma penetração profunda em seu território.

04:45 Suíça Apoia Iniciativa de Paz da China, Ucrânia DesapontadaA Suíça expressou apoio a uma iniciativa de paz liderada pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. No entanto, o governo ucraniano considera essa posição decepcionante enquanto se prepara para uma cúpula de paz em novembro.

03:29 Lituânia Ajuda a Ucrânia com Munições, Computadores e SuprimentosA Lituânia entregará um pacote de ajuda militar contendo munições, computadores e outros suprimentos logísticos à Ucrânia, esperado para chegar nesta semana. Desde o início deste ano, a Lituânia já forneceu à Ucrânia munições de 155 mm, veículos blindados, sistemas anti-drone, armas anti-tanque e equipamento adicional.

02:29 Ataques na Região de Charkiv Resultam em Três Mortes e Seis FeridosTrês pessoas morreram e seis ficaram feridas como resultado de ataques aéreos russos em um vilarejo de Slatyne na região de Charkiv. O ataque atingiu infraestrutura civil, causando danos a instalações educacionais e comerciais enquanto as pessoas estavam nas ruas. As autoridades ucranianas condenam esses ataques como parte da "guerra" da Rússia contra hospitais.

01:29 Coreia do Norte Critica Ajuda dos EUA à Ucrânia como Brincar com FogoA Coreia do Norte, acusada de enviar ilegalmente armas à Rússia, condena a ajuda militar de $8 bilhões dos EUA à Ucrânia como uma deliberação perigosa contra a Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou essa ajuda durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, com o objetivo de fortalecer as capacidades de autodefesa da Ucrânia e aumentar sua capacidade de atacar forças russas a uma distância mais segura.

00:25 Número de Mortos Sobe para Dez no Ataque ao Hospital de SumyApós ataques russos a um hospital em Sumy, o número de mortos subiu para dez. Os relatórios iniciais indicavam uma única fatalidade do ataque inicial, mas o hospital foi bombardeado novamente durante a evacuação de pacientes, de acordo com o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, rotula as ações da Rússia como uma "guerra contra hospitais".

A União Europeia expressou preocupação com a vitória da extrema-direita FPOE nas eleições austríacas e sua posição anti-EU na política externa. Diante das tensões crescentes entre o Ocidente e a Rússia, a União Europeia pode reconsiderar suas relações energéticas com países como a Áustria, que dependem de importações de gás russo.

