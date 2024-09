Às 22:06, o Presidente Selenskyy destitui outro funcionário de alto escalão

Presidente Volodymyr Zelensky remove o vice-chefe de seu escritório, Rostyslav Shurma. Isso é mencionado em um decreto publicado em seu site oficial. Além disso, o Presidente do Parlamento anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como Vice-Primeira-Ministra e Ministra para a Integração Europeia na Ucrânia. Anteriormente, vários outros ministros já haviam apresentado suas renúncias. Presidente Zelensky menciona que mudanças estão sendo feitas para fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições governamentais devem ser estruturadas para que a Ucrânia possa alcançar todos os seus objetivos necessários."

21:42 repórter da ntv em Poltava: "Residentes descreveram uma situação muito alarmante"A Ucrânia relata um dos maiores ataques aéreos durante o conflito. Dezenas de pessoas morrem, centenas ficam feridas. A repórter da ntv Kavita Sharma está no local e relata uma "atmosfera altamente volátil" e como as pessoas experimentaram o ataque de foguetes.

21:25 Ucrânia culpa a Rússia pela execução de soldados capturadosA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar prisioneiros de guerra capturados. Investigações foram iniciadas no tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, segundo a Procuradoria-Geral em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes os obrigaram a deitar de bruços e atiraram neles imediatamente nas costas", relatou a Procuradoria-Geral, citando vídeos na internet.

20:50 Trump diz ter um plano garantido para acabar com a guerra na UcrâniaO candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, diz ter um plano pronto para "garantir" o fim da guerra na Ucrânia. No entanto, ele só poderá divulgar esse plano se vencer as eleições presidenciais em 5 de novembro, diz o candidato de 78 anos em uma entrevista ao podcaster Lex Fridman. "Se eu vencer, alcançarei um acordo como presidente eleito, garantido", afirmou Trump. "Esse conflito nunca deveria ter acontecido." Ele tem um "plano muito desafiador" sobre como a Ucrânia e a Rússia poderiam pôr fim a seu conflito, "e tenho uma ideia - talvez não um plano, mas uma ideia - para lidar com a China". Mas ele não pode revelar esses planos agora, "porque se eu compartilhar esses planos com você, eles não serão bem-sucedidos". Trump, que já elogiou o presidente russo Vladimir Putin várias vezes, já se vangloriou de que poderia acabar com a guerra na Ucrânia "em 24 horas" - sem nunca explicar como faria isso.

20:35 Polônia se prepara para despesas militaresA Polônia anuncia novos contratos militares no valor de centenas de milhões de euros. O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, diz que o governo polonês assinará contratos no valor de quase dois bilhões de zlotys (cerca de 470 milhões de euros). Na quarta-feira, anunciou a assinatura de um "contrato maciço no valor de quase 1,1 bilhão de zlotys com uma empresa espanhola" para sistemas de vigilância de aeroportos. Não foram fornecidos detalhes. Na terça-feira, foram assinados mais três contratos de logística e comunicação militares. A Polônia aumentou significativamente seus gastos militares desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia.

20:01 Usina nuclear de Zaporizhzhia "novamente perto de blecaute"O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, alerta para um desastre na usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia. A situação continua bastante precária após novos combates na região, diz ele antes de partir para a usina, que está sob controle russo desde o início do conflito. "A usina está novamente perto de um blecaute. Temíamos que isso acontecesse. Um blecaute significa sem energia, sem resfriamento. Sem resfriamento, então talvez um desastre." De acordo com o operador ucraniano do sistema energético, Enerhoatom, o ataque russo na segunda-feira danificou o suprimento de energia da usina. Se outra linha de energia for danificada, isso criaria uma situação perigosa.

19:27 Ataque russo em Poltava mata pessoal militarUm ataque de míssil russo a uma instalação militar na cidade central ucraniana de Poltava mata soldados, de acordo com as forças terrestres da Ucrânia. Foi iniciada uma investigação para determinar se foram tomadas medidas suficientes para proteger os soldados e serão aplicadas reforços para garantir instalações militares. O ataque a Poltava deixou pelo menos 50 mortos e feriu 271, o que faz dele o ataque mais mortal da Rússia a alvos ucranianos neste ano.

19:03 Kremlin aumenta propaganda escolarEspecialistas preveem um aumento significativo na doutrinação estatal de crianças com o início do novo ano letivo na Rússia. A proporção de tempo gasto na promoção das vistas do Kremlin pode mais do que dobrar este ano, para cerca de 1.300 horas, de acordo com a plataforma de jornalistas russos ligados à oposição "Agentstvo". O líder do Kremlin, Vladimir Putin, já instou as escolas a educar as crianças para serem patriotas o mais cedo e intensamente possível. Pensa

18:14 CEO de Ukrenergo demitido pelo conselho supervisorO chefe da operadora de rede de energia da Ucrânia, Ukrenergo, foi demitido. O conselho de administração da empresa estatal, liderado por Volodymyr Kudryzkyj, decidiu pela sua demissão durante uma reunião na segunda-feira, como anunciado no Facebook. As alegações sugerem que ele negligenciou a proteção da rede de energia ucraniana contra ataques russos. Kudryzkyj nega essas alegações, afirmando que implementou medidas de proteção. Ele acusa inimigos de lançar uma campanha difamatória contra a empresa com o objetivo de tomar o controle da Ukrenergo. Kudryzkyj não revela nenhum indivíduo específico.

17:39 Múltiplos membros do gabinete deixam a administração de ZelenskyIndivíduos-chave do governo ucraniano deixaram seus cargos. Isso inclui Olexander Kamyshin, Ministro das Indústrias Estratégicas, que foi responsável pela produção de armas domésticas durante o conflito com a Rússia. Kamyshin anunciou sua intenção de permanecer no setor de defesa, embora em um novo cargo. Além disso, Denys Maliuska, Ministro da Justiça, e Ruslan Strilets, Ministro do Meio Ambiente, também renunciaram.

17:18 Mortes aumentam em Poltava após ataque russoUm ataque com mísseis russos atingiu a região de Poltava. Os relatórios preliminares indicam que pelo menos 47 pessoas morreram. Dois mísseis atingiram um edifício em Poltava, que era usado pelo instituto de comunicações militares, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

17:04 Scholz se encontra com crítico do Kremlin libertado, Kara-MurzaO chanceler alemão Olaf Scholz recebeu Vladimir Kara-Murza, um crítico do Kremlin recentemente libertado da prisão russa, em Berlim. "Fiquei profundamente impressionado com a resiliência e determinação de Vladimir Kara-Murza em lutar por um futuro democrático para a Rússia", expressou Scholz na plataforma X. "Conseguimos sua libertação através de uma troca de prisioneiros em agosto, e hoje tivemos a oportunidade de ter uma longa discussão." Kara-Murza é um dos mais de 20 prisioneiros que foram libertados antecipadamente em agosto como parte de uma troca de prisioneiros extraordinária entre a Rússia e várias nações ocidentais.

16:16 Inteligência britânica sugere que Rússia reforça defesas para a Ponte de KerchA inteligência britânica indica que a Rússia pode estar se preparando para outro ataque à Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada. A Rússia ergueu barreiras usando barcaças flutuantes e afundadas, colocou minas no mar, instalou geradores de fumaça para ocultar a ponte e reforçou seus sistemas de defesa aérea. Além disso, uma estrutura está sendo construída ao lado da ponte, que pode ser uma ponte adicional de uma só via ou uma barreira para resistir à força de drones marítimos ucranianos.

15:52 Forças ucranianas apresentam novo veículo blindado, KhorunzhyiO Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo blindado para uso por suas forças. O Khorunzhyi, ou "Porta-bandeira", é um posto militar dos exércitos cossacos com nome semelhante. Este veículo blindado tem sido desenvolvido por algum tempo, com um protótipo único encontrado na linha de frente em fevereiro do ano passado. Este anúncio é esperado para levar a muitas mais deployments, fornecendo reforços necessários e produzidos domesticamente para as necessidades de equipamento das forças ucranianas.

15:38 Estônia e Lituânia condenam Mongólia por receber PutinA Estônia e a Lituânia criticaram a Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin. "A decisão do governo mongol de recebê-lo em vez de detê-lo minou significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico internacional", declarou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, em Tallinn. A Mongólia teve a oportunidade de contribuir para o fim da guerra russa na Ucrânia e não a aproveitou, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis. Este comportamento é considerado "inaceitável" por Landsbergis, uma vez que prejudica o sistema de justiça internacional.

14:57 Início do julgamento do 'espião' francês detido na RússiaUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça foi a julgamento em Moscou na terça-feira, acusado de violar a lei russa sobre "agentes estrangeiros". O julgamento começou com o juiz ordenando que o réu, Laurent Vinatier, permanecesse na prisão até pelo menos fevereiro do ano que vem. Vinatier serviu como especialista em Rússia e nos antigos estados soviéticos para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), uma organização não governamental dedicada à mediação de conflitos em todo o mundo. Ele foi detido em Moscou em junho.

14:27 Alemanha fornecerá à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-TA Alemanha planeja fornecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T SLM, de acordo com fontes de segurança. Além disso, o exército alemão planeja adquirir seis sistemas adicionais para sua própria utilização.

13:34 Zelensky: 41 mortos, 180 feridos no ataque russo a PoltavaNo ataque com mísseis russos à cidade central ucraniana de Poltava, o Presidente Volodymyr Zelensky informou que 41 pessoas morreram. Mais de 180 ficaram feridas, acrescentou. A área de uma escola e uma instalação médica adjacente foi atingida. Um edifício do Instituto de Comunicações sofreu danos parciais. De acordo com os relatórios do Ministério da Defesa, "O adversário empregou dois mísseis balísticos", de acordo com suas informações. O tempo entre o aviso e a chegada dos mísseis letais foi incrivelmente curto, pegando as pessoas no meio da evacuação para o abrigo antiaéreo, resultando em mais pessoas ficando presas sob os escombros. As equipes de resgate conseguiram salvar 25 pessoas; 11 foram libertadas dos escombros.

13:12 Fontes Internos: EUA Próximo a Acordo para Fornecer Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaFontes confiáveis revelam que os EUA estão prestes a fechar um acordo para fornecer mísseis de alcance longo à Ucrânia, capazes de penetrar profundamente no território russo. No entanto, o governo ucraniano terá que esperar alguns meses a mais por esses mísseis devido a preocupações técnicas em andamento dos EUA, de acordo com diversas fontes americanas. O anúncio é esperado no outono. Os armamentos discutidos são mísseis ar-solo de médio e longo alcance (JASSM), que podem atacar alvos terrestres a partir de aeronaves. A fornecimento de JASSMs à Ucrânia poderia significativamente aumentar suas capacidades estratégicas e lhe dar uma vantagem contra a Rússia.

12:43 Rússia Condena Físico Renomado pelo Desenvolvimento de Foguetes HipersônicosUm tribunal russo sentenciou um físico renomado a 15 anos em uma colônia penal após encontrá-lo culpado de "alta traição". Esta é a última sentença de prisão para um cientista acusado de vazar segredos de estado, seguindo casos anteriores. O físico, de 57 anos, estava envolvido no desenvolvimento de foguetes hipersônicos da Rússia, de acordo com agências de notícias russas. Dois de seus colegas também foram detidos por alegada traição. A trinca do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é uma de quase uma dúzia de pesquisadores que foram indiciados por traição nos últimos anos por trabalharem nessa tecnologia. O físico foi preso em agosto de 2022, de acordo com fontes de segurança. Os homens "estão enfrentando acusações graves", de acordo com as fontes.

12:15 Comércio da Rússia com a Índia DisparaAnatoly Popow, vice-presidente do conselho da Sberbank russa, disse à agência de notícias Reuters que o comércio entre a Rússia e a Índia quase dobrou no ano passado. O comércio entre os dois países atingiu aproximadamente US$ 65 bilhões em 2023. A principal causa disso foi a Índia se tornar um importante importador de petróleo russo após a imposição de sanções ocidentais devido à invasão russa na Ucrânia. "Em 2022, o interesse das empresas russas no mercado indiano intensificou-se consideravelmente, uma vez que este mercado se tornou uma alternativa", afirmou Popow. "Hoje, estamos estabelecendo contas em rúpias para clientes russos. Não descartamos que a rúpia possa ser utilizada não apenas como método de pagamento, mas também como ferramenta de poupança", acrescentou. A Sberbank é responsável pelo processamento de pagamentos de até 70% das exportações russas para a Índia.

11:47 Putin Convida Mongólia para Cúpula do BRICS

Vladimir Putin, presidente da Rússia, encontrou-se com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsuüh, durante sua visita ao país e estendeu um convite para a próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Esperamos ansiosamente sua chegada", comentou Putin para agências de notícias russas durante o encontro na capital, Ulaanbaatar. O grupo de grandes economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, se reunirá no final de outubro em Kazan, capital da República do Tartaristão. Putin revelou sua intenção de discutir cooperação econômica durante sua visita à Mongólia. O plano da gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia planeja construir para a China e passar pela Mongólia, é esperado como um assunto de discussão durante a visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

O Ministério da Defesa da Rússia informou que as forças armadas russas fortaleceram suas capacidades de defesa aérea na região de Belgorod. A região fronteiriça russa tem sido alvo de contra-ataques da Ucrânia por algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Ataca Infraestrutura Ferroviária

A Rússia teria atacado a infraestrutura ferroviária em partes da Ucrânia durante a noite, de acordo com fontes ucranianas. As regiões norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, foram afetadas, segundo a empresa ferroviária estatal.

10:28 Relato: Centenas de Soldados Ucranianos em Perigo de Cerco em Pokrovsk

De acordo com a Forbes, centenas de soldados ucranianos na região de Donetsk correm o risco de serem cercados pelas forças russas. A cidade ucraniana de Pokrovsk está sendo alvo de forças russas que contornaram as tropas ucranianas que seguravam a linha entre o vilarejo de Memryk e o rio Vovcha. Se a 25ª Brigada Paraquedista com seus veículos de combate Marder de fabricação alemã não conseguir deter o avanço inimigo perto de Ukrainsk, pode resultar no cerco das tropas pelo inimigo. Pelo menos quatro brigadas ucranianas podem estar cercadas ao sul de Pokrovsk. Uma retirada ucraniana pode já estar em andamento, de acordo com o conselho do Conflict Intelligence Team pró-Ucrânia, que aconselha que eles se retirem antes que as forças russas cortem suas rotas de suprimento e retirada. Se as forças ucranianas desistirem do ataque, elas cederão 30 quilômetros quadrados às forças russas, mas poderão salvar batalhões inteiros da Ucrânia em um momento crucial. O Instituto para Estudos de Guerra (IWS) relata que as tropas russas recuperaram o controle de territórios perdidos em Kursk. Eles supostamente estabeleceram acampamento perto de Olgovka, com o IWS sugerindo que as forças ucranianas deixaram o vilarejo. Um blogueiro militar russo também alega que as forças ucranianas fizeram pequenos ganhos perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos localizados a noroeste de Sudzha) e que os soldados russos deixaram suas posições nessas áreas para evitar serem cercados. As forças ucranianas continuam seu ataque às pontes flutuantes russas através do rio Seim na região de Glushkovo.

09:30 Por que a Mongólia Não Prende Putin Apesar de haver um mandado internacional de prisão para Vladimir Putin, ele é recebido com honras por nação vizinha da Mongólia. Isso não se deve apenas à situação da Mongólia, que fica entre potências como a Rússia e a China, como explicou o correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Diretor da Rede de Energia da Ucrânia Demitido por Falhar em Proteger InstalaçõesO diretor da Ukrenergo, operadora estatal da rede de energia da Ucrânia, Volodymyr Kudrytskyi, foi demitido, segundo fontes da empresa citadas pela Suspilne, uma emissora ucraniana. A decisão foi tomada por uma maioria de 4 a 2 pelo conselho supervisor da Ukrenergo. Kudrytskyi é acusado de não ter implementado adequadamente diretivas anteriores do comandante supremo e de não ter protegido adequadamente as instalações da Ukrenergo. Ele também está sendo investigado por acusações de corrupção.

08:22 Autoridades Ucranianas Desmascaram Centenas de Redes Criminais para Fugir do Serviço MilitarDesde o início da invasão russa da Ucrânia, as autoridades ucranianas desmascararam mais de 570 redes criminosas que ajudam indivíduos a evitarem o serviço militar. Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira do estado, anunciou isso na televisão ucraniana, segundo o "Kyiv Independent". Essas organizações ajudam homens ucranianos a sair do país ou a obter certificados médicos falsos para serem declarados inaptos para o serviço militar, por uma taxa que varia de US$ 7.000 a US$ 10.000. Homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos geralmente não podem sair do país, pois podem ser convocados para o serviço militar. Em 2024, as agências de aplicação da lei desmascararam mais de 200 redes criminosas.

07:50 Ex-Oligarca Russo: Ofensiva de Kherson é Visto como 'Desastre Natural' pelos RussosO político da oposição russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky acha fascinante a reação do público russo à ofensiva ucraniana em Kherson. Em uma entrevista ao "Tagesspiegel", ele disse que os russos não veem o avanço ucraniano em Kherson como um ataque do inimigo, mas como um "desastre natural". As pessoas estão insatisfeitas com a forma como o governo está lidando com a situação. As taxas de aprovação de Putin estão em queda.

07:22 Ucrânia: Menino de Oito Anos Morto em Ataque Russo em ZaporizhzhiaSegundo fontes ucranianas, dois pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque russo à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. O ataque ocorreu por volta das 23h da noite passada, segundo o governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, no Telegram. Uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos morreram. Um homem de 43 anos e uma menina de 12 anos também ficaram feridos. A menina está em estado grave, segundo Fedorov. Um edifício da cidade também foi parcialmente destruído, causando danos a edifícios vizinhos.

06:58 Pesquisadores Acham que Encontraram Local de Lançamento da 'Superarma' Nuclear de PutinDois pesquisadores dos EUA afirmam ter encontrado o local provável de lançamento do míssil 9M370 "Burevestnik" na Rússia. O míssil de cruzeiro nuclear, anunciado pelo presidente Vladimir Putin como "invencível" e apelidado de "superarma", é conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" pela NATO. Ele poderia evadir a defesa de mísseis americana, segundo Putin. Usando imagens capturadas por uma empresa de satélites, os dois pesquisadores identificaram um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, segundo a Reuters. Esta instalação, localizada a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, é considerada o local de lançamento do míssil até então secreto. Os pesquisadores encontraram nove plataformas de lançamento em construção. O local é "destinado a um grande sistema de foguetes estacionário, e o único grande sistema de foguetes estacionário que eles (Rússia) estão desenvolvendo é o Skyfall", segundo o relatório. O Ministério da Defesa da Rússia e a embaixada em Washington não responderam a um pedido de comentário.

06:30 Refinaria de Moscou da Gazprom Neft Parcialmente Fecha após Ataque de DroneA refinaria de petróleo de Moscou da Gazprom Neft parou parcialmente as operações após um incêndio supostamente causado por um ataque de drone ucraniano, segundo fontes não identificadas citadas pela Reuters. A unidade Euro+, que representa cerca de 50% da capacidade da refinaria, foi fechada. As operações devem ser retomadas em cinco a seis dias após a conclusão das reparos. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, segundo a Reuters. A extensão dos danos à instalação e seu impacto na capacidade de refino permanecem incertos.

05:58 Ex-Tycoon Russo: Estratégias Ocidentais Prolongam o Reinado de PutinO dissidente russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica a forma como os líderes ocidentais estão lidando com a Rússia. Khodorkovsky diz que o Ocidente está cometendo "vários erros táticos" que estão efetivamente estendendo o domínio de Putin. Durante uma entrevista ao Tagesspiegel, ele enfatiza que o Ocidente deve reconhecer que está engajado em uma luta contra os tomadores de decisão, não contra a Rússia como um todo. Além disso, associar os tomadores de decisão com a população em geral é um equívoco, segundo ele. Quanto ao conflito da Ucrânia, Khodorkovsky sugere que, se o Ocidente tivesse adotado sua atual posição mais cedo, durante o início da guerra total em fevereiro de 2022, o conflito provavelmente já teria sido resolvido.

04:13 Zelenskyy: Recaptura da Usina de Zaporizhzhia Seria um RiscoO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anuncia uma reunião iminente com o chefe da IAEA (Agência Internacional de Energia Atômica), Rafael Grossi, em Kyiv. Em uma publicação nas redes sociais, Zelenskyy nota que a retomada do controle da usina nuclear de Zaporizhzhia écurrently impracticable devido à situação de guerra atual. Zelenskyy expressa dúvidas sobre a viabilidade de tal operação e alerta contra tentativas arriscadas de recuperar a usina. Grossi havia expressado anteriormente sua intenção de ajudar a prevenir quaisquer potenciais acidentes nucleares na usina, que tem estado sob o controle russo desde os estágios iniciais da invasão de 2022. Ambas as partes se culpam mutuamente pelos ataques contra a instalação.

02:27 Morte em Dnipro Causada por Ataque de Mísseis RussosPelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um ataque de mísseis russos no distrito central de Dnipro, de acordo com o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, pelo Telegram. Edifícios residenciais na área afetada sofreram danos como resultado do ataque, embora não tenha sido confirmado independentemente.

23:55 Zelenskyy Espera por Aprovação de Armas de Alcance Longo, Mentiona AlemanhaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, pede mais uma vez a autorização de armas de alcance longo durante uma reunião com o Primeiro-Ministro da Holanda, Dick Schoof, em Zaporizhzhia. Ele enfatizou a necessidade de obter aprovação para ataques a alvos no interior da Rússia e também adquirir os mísseis em si. A reunião girou em torno de discursos relacionados a novos sistemas de defesa aérea, caças e munição adicional para o exército ucraniano, além de novas sanções contra a Rússia, de acordo com Zelenskyy. "Essas medidas são cruciais para prevenir que a Rússia abra novos fronts na Ucrânia", declarou, sugerindo sua apreciação pela cooperação dos EUA, UK, França e Alemanha.

22:13 Ucrânia Critica Hospedagem de Putin na MongóliaA Ucrânia condena o governo da Mongólia por hospedar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é procurado por crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Heorhiy Tychyj, acusa a Mongólia de ter ajudado Putin a escapar do sistema de justiça, assim participando de seus supostos crimes de guerra. Tychyj promete trabalhar ao lado de parceiros internacionais para impor sanções à Mongólia. O fracasso do TPI em executar seu mandado de prisão contra Putin representa um revés significativo para o tribunal e para o sistema de justiça mundial, de acordo com Tychyj.

21:59 Putin Recebe Guarda de Honra na Mongólia, Despite Warrant do TPIApesar de um mandado de prisão emitido pelo TPI contra o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele foi recebido com honras pelas autoridades da Mongólia. O governo ucraniano anunciou posteriormente que procuraria consequências para as ações da Mongólia. O TPI acusou Putin de deportar ilegalmente crianças ucranianas durante o conflito atual na Ucrânia, a partir de fevereiro de 2022. A Ucrânia, as potências ocidentais e os ativistas dos direitos humanos defenderam a execução do mandado. A viagem de Putin à Mongólia é para participar de comemorações do 85º aniversário das vitórias soviéticas e mongólicas sobre o Japão.

21:48 Ucrânia Utiliza Drone 'Palianytsia' Contra Alvo na Península da Crimeia pela Primeira VezEm agosto, o exército ucraniano relatadamente utilizou o drone de foguete ucraniano desenvolvido 'Palianytsia' contra um alvo militar na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia, de acordo com o jornal ucraniano 'Ukrainska Pravda'. O nome do drone, que é difícil de pronunciar para os russos, serve a um propósito, de acordo com o relatório. Os ucranianos têm usado a palavra "Palianytsia" para se referir a soldados ou sabotadores russos desde o início da invasão russa abrangente.

Diante do conflito em andamento, o exército ucraniano reforça suas defesas ao se preparar para despesas militares significativas. A Polônia, aliada próxima, anuncia novos acordos no valor de centenas de milhões de euros para equipamentos militares, com foco em sistemas de vigilância de aeroportos e logística.

Em um desenvolvimento relacionado, o Presidente Zelensky enfatiza a importância de fortalecer o governo em antecipação a um período crítico no outono. Mudanças estão sendo feitas para garantir que as instituições governamentais da Ucrânia estejam estruturadas de forma eficaz para que o país possa alcançar todos os seus objetivos necessários.

