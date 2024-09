Às 22:01, surgiram resultados diferentes na luta em curso por Kursk.

Tropas ucranianas fazem novo avanço na região de Kursk, encontrando resistência russa As forças ucranianas conquistaram o controle de territórios adicionais em sua avanço em direção à região russa de Kursk, mas sofreram baixas devido a ataques retaliatórios das forças russas. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, três assentamentos a mais foram capturados por unidades ucranianas. No entanto, intensos contra-ataques das forças russas obrigaram as tropas ucranianas a recuar da área em torno da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma significativa brecha nas linhas de defesa ucranianas. Embora esses relatórios permaneçam não confirmados no momento, eles indicam que as forças ucranianas expandiram seu controle na região para cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha, desde o início de agosto. Esta semana marcou o primeiro avanço bem-sucedido das forças russas com o objetivo de desalojar as tropas ucranianas.

21:41 EUA: Atrasos na ajuda militar à Ucrânia devido a desafios logísticos Houve atrasos no fornecimento de ajuda militar aos Estados Unidos para a Ucrânia, de acordo com oficiais americanos. De acordo com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, que falava em Kyiv, esses atrasos são consequência de complexos e desafiadores problemas logísticos. Ele esclareceu que os problemas não decorrem de falta de vontade política, mas sim das complicações envolvidas no envio do material necessário para a linha de frente. Apesar dos obstáculos significativos enfrentados pela Ucrânia, Sullivan enfatizou a importância de fornecer mais apoio e fazer esforços adicionais. O Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou sua intenção de utilizar o tempo restante em seu mandato para fortalecer a Ucrânia tanto quanto possível, com o objetivo final de ajudar a Ucrânia a emergir vitoriosa. Biden e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, estão programados para se encontrar no final de setembro durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.

20:57 Scholz: Autoridades alemãs investigarão sabotagem do gasoduto Nord Stream O Chanceler Olaf Scholz classificou a sabotagem do gasoduto Nord Stream como um ato de terrorismo e prometeu levar os responsáveis ​​à justiça nos tribunais alemães. Scholz fez essa declaração durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, no estado alemão de Brandenburg, afirmando que todas as agências de segurança relevantes e a Procuradoria Geral Federal receberam instruções claras para investigar o incidente sem exceções. A operação inteira será conduzida com total transparência, sem nada ser ocultado. Scholz pretendia processar os indivíduos por trás do ataque, caso sejam capturados. Ele também rejeitou a alegação de que o governo alemão abandonou o gás natural russo, afirmando que foi a Rússia que interrompeu os suprimentos através do gasoduto Nord Stream 1. O aumento dos preços, os preços limitados e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha mais de 100 bilhões de euros. Os incidentes de sabotagem do gasoduto ocorreram após a Rússia já ter cessado o fornecimento de gás para a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, o primeiro mandado de prisão foi emitido contra um cidadão ucraniano em relação à sabotagem do gasoduto.

20:24 G7 condena apoio militar da Irã à Rússia As ações agressivas do Irã fornecendo armas ofensivas à Rússia provocaram uma forte condenação das principais democracias, como o G7. A comunidade internacional vem repetidamente instando o Irã a cessar as exportações de armas para a Rússia, agravando o conflito em andamento na Ucrânia. Os ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e da UE, bem como o alto representante da UE, emitiram uma declaração conjunta condenando o contínuo apoio militar do Irã à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia. Os países do G7 insistem que o Irã deve cessar imediatamente todas as entregas de armas à Rússia, pondo fim ao fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representa uma ameaça imediata à segurança do povo ucraniano e à segurança global e regional. Eles se comprometerão a fazer com que o Irã seja responsabilizado por sua inaceitável participação na guerra ilegal da Rússia na Ucrânia.

19:41 Líder do Kremlin, Putin, apoia discussão aberta e informações Em meio à controvérsia, o Presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância da liberdade de expressão e da disseminação de informações confiáveis. Durante uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, Putin afirmou que, durante este período de multipolaridade em evolução, é fundamental proteger os princípios da informação verdadeira. Ele sugeriu que a livre expressão de diferentes perspectivas e pontos de vista encoraja a busca por compromissos e soluções conjuntas para os desafios globais. Putin acrescentou que os meios de comunicação desempenham um papel essencial na moldagem de uma ordem mundial justa ao oferecer às pessoas uma representação realista e não tendenciosa do mundo. No entanto, a promoção da liberdade de expressão e da imprensa livre não é tolerada no sistema autoritário da Rússia. Meios de comunicação independentes são banidos e reprimidos, e críticos e dissidentes são perseguidos pelo sistema legal. A TASS, agência de notícias do estado, foi estabelecida em 1904 e serve como a voz oficial do governo.

18:29 Stoltenberg Lamenta Inabilidade da NATO em Impedir Invasão Russa da UcrâniaO Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, reconheceu em entrevista ao "FAZ" que a NATO poderia ter evitado a invasão russa da Ucrânia ao fornecer mais ajuda militar ao país mais cedo. "Agora estamos fornecendo armas para uma guerra; então, poderíamos ter fornecido armas para prevenir a guerra", afirmou Stoltenberg. Ele descreveu o início do conflito como o pior incidente durante seu mandato de dez anos como Secretário-Geral. Stoltenberg deixará seu cargo em 1º de outubro, sendo substituído pelo ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte.

17:50 Scholz Procura Clareza sobre Propriedade da Refinaria PCK até Fim do AnoO chanceler Olaf Scholz expressou sua esperança de que a estrutura de propriedade futura da refinaria PCK em Schwedt será resolvida até o final do ano. Em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, ele revelou que a Rosneft, sócia russa, havia sido informada de que sua participação deve ser vendida. Scholz também mencionou que o governo estava ciente de negociações em andamento com um potencial investidor do Catar. Ele acrescentou que o Cazaquistão agora está entregando petróleo para Schwedt através de um pipeline russo, substituindo o petróleo russo. Em meados de setembro, o governo prorrogou a tutela das ações da Rosneft por mais seis meses para facilitar negociações adicionais. A expropriação da participação russa é considerada uma alternativa legalmente complexa.

17:24 Scholz Exclui Uso de Armas de Alcance Longo Contra Alvos nas Profundezas da RússiaO chanceler Olaf Scholz deixou claro que a Ucrânia não será autorizada a usar armas fornecidas pela Alemanha com alcance estendido para atingir alvos profundamente dentro da Rússia. "Eu vou seguir essa política, mesmo que outros países decidam differently", afirmou Scholz em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau. Ele enfatizou que não aprovaria tais ações devido às potenciais consequências.

16:57 Hofreiter Avisa sobre Mais "Dezenas de Milhares" de Refugiados UcranianosEm antecipação a controles de fronteira expandidos, o presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, chamou por uma abordagem cooperativa com a Polônia. Hofreiter alertou que a Alemanha deve continuar seu apoio inabalável à Ucrânia para evitar um grande influxo de refugiados do conflito. "Se não mantivermos nosso compromisso com a Ucrânia, devemos esperar dezenas de milhares de refugiados da agressão russa na Ucrânia nos próximos anos", disse Hofreiter. Ele defendeu uma política de migração europeia colaborativa, alertando contra controles de fronteira independentes de cada nação, que ele teme poder desestabilizar a UE.

16:32 Inteligência Britânica Reporta Danos Infligidos por Ucranianos em Pontes da Região de KurskO serviço de inteligência britânico forneceu imagens de pontes destruídas pelas forças ucranianas na região de Kursk. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, as forças ucranianas estão disruptando os suprimentos russos ao alvo rodovias e pontes de pontão sobre o rio Seim. As imagens, capturadas em meados e no final de agosto, mostram os estragos da ofensiva ucraniana na região de Kursk, que começou em 6 de agosto.

16:05 Vítimas em Ataque Ucraniano na Região de BelgorodPelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região russa do sul de Belgorod, de acordo com autoridades regionais. Uma série de explosões em uma extensão de estrada que conecta Belgorod e Shebekino deixou quatro pessoas feridas e danificou vários veículos. Além disso, uma mulher ficou ferida em uma vila próxima quando um drone atingiu uma residência particular. Os relatórios ainda não foram confirmados. As forças russas frequentemente atacam áreas civis na Ucrânia vizinha, com um foco particular na metrópole ucraniana de Kharkiv, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da fronteira. A artilharia e drones ucranianos frequentemente atacam áreas ao longo da fronteira sul da região de Belgorod. No verão, a Rússia lançou uma ofensiva contra Kharkiv com o objetivo declarado de estabelecer uma zona de buffer. Apesar dos ataques russos terem penetrado vários quilômetros no território ucraniano, eles permaneceram situados a vários quilômetros da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Carruagem Médica Transformada Atende a Ucranianos FeridosDevido aos danos infligidos em numerosas instalações médicas ucranianas, os profissionais de saúde trabalham incansavelmente dia e noite. Para agilizar o tratamento dos feridos, também está sendo utilizada uma linha especial de trem. Foi concedida permissão para que uma equipe da CNN inspecionasse esse trem.

15:26 Ator de Hollywood Famoso Encontra Crianças em KyivO ator americano Michael Douglas visitou a área "Terra de Ferro" para crianças localizada na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. A Ukrainian Railways anunciou isso em sua página do Facebook. Relatos afirmam que durante sua visita, o astro de Hollywood conversou com passageiros que estavam passando pela estação. Anteriormente, ele havia interagido com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sua esposa Olena, junto com seu filho Dylan, em sua capacidade de embaixador da ONU.

14:49 Kyiv Pede Autorização para Ataques com Mísseis: "Decisão de Biden Não Mudou"O coronel reformado Ralph Thiele espera que o tema de ataques ucranianos de longo alcance contra a Rússia reacenda o debate sobre entregas de mísseis Taurus. O especialista militar acredita que os Estados Unidos persistirão em sua posição.

13:58 Presidente Zelensky Confirma a Libertação de Mais 103 Prisioneiros de Guerra A Ucrânia confirmou uma troca de prisioneiros com a Rússia. Um total de 103 indivíduos, incluindo soldados e pessoal da Guarda Nacional, guarda de fronteira e polícia, foram devolvidos da captivity russa para a Ucrânia, segundo um comunicado do Presidente Zelensky. Esses indivíduos defenderam diversas regiões, incluindo Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, bem como a cidade de Mariupol e a planta Azovstal.

13:38 Estados Unidos Vende Caças de Combate Avançados à Romênia O governo dos EUA autorizou a venda de 32 caças de combate F-35 de ponta à Romênia, aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, explicou a decisão: "A Romênia é um aliado crucial na aliança da NATO, dedicado à manutenção da segurança e estabilidade na região do Mar Negro e além." Ao adquirir esses aviões de combate multipropósito stealth da Lockheed Martin, a Romênia obterá "capacidades de defesa aérea sem precedentes". A primeira entrega está prevista para 2031. O valor estimado do negócio varia de $6,8 bilhões a $7,2 bilhões.

13:02 Rússia Anuncia Troca de Mais de 200 Prisioneiros de Guerra com a Ucrânia A Rússia e a Ucrânia trocaram mais de 200 prisioneiros de guerra, segundo relatórios russos. Cada lado libertou 103 indivíduos, de acordo com o Ministério da Defesa russo em uma mensagem do Telegram. Esses soldados russos libertados estão recebendo apoio psicológico e médico na Bielorrússia. Ainda não houve resposta do lado ucraniano sobre os comunicados russos sobre a troca. Na sexta-feira, o Presidente Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia. Não está claro se esses indivíduos foram incluídos na troca anunciada pela Rússia.

12:50 Rússia Afirma Captura de Outra Aldeia no Leste da Ucrânia No leste da Ucrânia, as forças russas afirmam ter tomado posse de outra aldeia. O Ministério da Defesa russo anunciou: "A aldeia de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi libertada". A pequena aldeia fica nas proximidades da cidade estratégica de Pokrovsk, ameaçada pelo avanço russo. O progresso do exército russo na região de Donetsk tem sido rápido nas últimas semanas. Putin, mais uma vez, reafirmou que o objetivo principal do exército russo é a conquista da região industrialmente vital do Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça com a Destruição Total de Kyiv O ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaçou a completa aniquilação da capital ucraniana Kyiv. A Rússia tem grounds sob a lei internacional paradeployar armas nucleares em resposta ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, embora até agora tenha se abstenido de fazê-lo. Em retaliação ao uso da Ucrânia de foguetes ocidentais de longo alcance, a Rússia poderia potencialmente transformar Kyiv em "um buraco fundido gigante" utilizando novas tecnologias de armas não nucleares russas. Medvedev costuma recorrer a linguagem forte contra o Ocidente e a Ucrânia como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

11:50 Lutando Intensa em Kurakhove, Ucrânia Os combates no leste da Ucrânia estão atualmente no seu nível mais alto ao redor da cidade de Kurakhove. A decisão de empregar armas de longo alcance europeias está gerando frustração entre as pessoas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Ataques de Drone Causam Danos na Região do Mar Negro de Odessa Os detalhes sobre o significativo ataque de drone que ocorreu na noite anterior estão gradualmente surgindo: segundo a força aérea ucraniana, um total de 76 drones de combate foram lançados pela Rússia. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea ucraniana não está publicando informações sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relatou danos significativos. Edifícios nas proximidades da capital regional Odessa foram danificados devido a detritos de drones. Edifícios de armazéns no distrito de Ismajil, através do qual a Ucrânia envia uma parte de seu grão, também foram impactados. Em Kyiv, partes de detritos de drones caíram, de acordo com as autoridades. Uma empresa municipal foi atingida, mas não houve incêndio.

10:31 Stoltenberg sobre reunião antes do início da guerra: Russos apresentaram mapas falsificados da NATO Em uma entrevista, o ex-secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg fala sobre os últimos esforços diplomáticos antes da guerra em fevereiro de 2022, com o objetivo de desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, presidida por Stoltenberg, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram que a NATO retirasse suas tropas da parte oriental da aliança, o que eles consideraram inaceitável. No entanto, eles defenderam o diálogo. Portanto, eles se reuniram novamente com os russos. Durante a reunião, os ministros russos de Relações Exteriores e Defesa afirmaram não ter planos de guerra e afirmaram que seu país estava ameaçado pela Ucrânia. Eles exibiram mapas para demonstrar a Rússia sendo cercada pela NATO. Infelizmente, esses mapas eram enganosos. Por exemplo, a Dinamarca não foi representada como território da NATO. Isso foi surpreendente! Stoltenberg não tem certeza se isso foi devido a uma má preparação ou intencional. Olhando para trás, Stoltenberg acha que a NATO e seus aliados poderiam ter feito mais para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. Se a Ucrânia tivesse sido mais forte militarmente, a fronteira de ataque da Rússia teria sido mais alta. No entanto, não está claro se teria sido suficiente.

10:03 Wiegold sobre acordo: "Lituânia vê brigada de combate alemã como ajuda" A Alemanha e a Lituânia assinam um acordo governamental, garantindo que um brigadeiro alemão deployável será estacionado no estado da NATO do Báltico. Thomas Wiegold, um especialista militar, explica o contexto e a importância do acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Kim prefere Colaboração RussaDe acordo com a mídia estatal, o líder norte-coreano Kim Jong Un supostamente se comprometeu a aumentar a cooperação com a Rússia. Após conversas com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia norte-coreana relatou extensas discussões sobre "profundizar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos", bem como a situação regional e internacional. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang rejeita essas acusações como "ridículas".

08:59 Armas de longo alcance para a Ucrânia? Starmer e Biden se encontrarão novamente na Assembleia Geral da ONUHaverá uma discussão em breve sobre se a Ucrânia pode usar armas ocidentais avançadas contra alvos russos. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, durante a qual uma decisão sobre o assunto foi adiada. Biden e Starmer discutirão esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", disse Starmer. A mídia britânica relata que Biden, que está preocupado com um conflito nuclear, está disposto a permitir que a Ucrânia use mísseis britânicos e franceses que contenham tecnologia dos EUA - mas não mísseis feitos nos EUA.

08:23 Zelensky sobre o plano alegado de Trump: "Mensagens de campanha são mensagens de campanha"O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia encerrar a guerra na Ucrânia em um dia, sem apresentar um plano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é perguntado como ele interpreta essa declaração em uma entrevista da CNN. "Não posso entender hoje porque não conheço os detalhes do plano dele", responde Zelensky na entrevista que será ao ar neste domingo. Ele acredita que há uma campanha nos EUA. "E mensagens de campanha são mensagens de campanha", continua. "Às vezes, elas não são muito realistas." Zelensky também menciona que falou com Trump há dois meses. Durante essa ligação, Trump garantiu o apoio à Ucrânia, de acordo com Zelensky. Foi uma boa conversa.

07:27 ISW: Rússia precisa de mais tropas em Kursk para repelir ucranianosA Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) ainda não reconheceu uma operação em grande escala para expulsar os ucranianos de Kursk completamente. O ISW, com sede em Washington, afirma que a Rússia tem confiado principalmente em recrutas mal treinados e equipados, além de pequenas partes das forças armadas regulares da Rússia e de outras forças de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank explica: "Uma contra-ofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e material do que a Rússia já concentrou nessa área - especialmente se a maioria das unidades atualmente deployadas falta experiência de combate".

06:49 Ucrânia Alvo de Ataques com DronesDe acordo com o exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com ataques de drones Shahed durante a noite. As forças russas lançaram vários grupos de drones, de acordo com a força aérea ucraniana. Alerta de ataque aéreo foi acionado em quase todas as regiões do país, incluindo a região de Odessa. A marinha relata ter derrubado nove drones lá. Explosões foram relatadas em Odessa, mas não há relatos de vítimas até agora.

O líder da fração do SPD, Rolf Mützenich, está defendendo a formação de uma coalizão internacional para iniciar negociações de paz no conflito da Ucrânia. Em sua opinião, agora é hora dos aliados ocidentais estabelecerem um grupo de colaboração para iniciar um processo de paz, como ele disse ao "Rheinische Post". O chanceler Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ambos concordam que este é um momento oportuno para intensificar os esforços em direção a negociações de paz, com a Rússia incluída na cúpula de paz subsequente. Quanto aos potenciais membros desse grupo, Mützenich sugere países como China, Índia, Turquia e Brasil darem um passo à frente. "Há uma crença crescente nesses países de que o assalto russo pode se tornar um fardo", o que pode tornar a missão do grupo de contato promissora, fornecendo um papel mediador essencial.

05:41 Fontes: UE Discute Nova Estratégia para Renovação de Sanções

Diplomatas da UE afirmam que a comissão está considerando três métodos diferentes para ampliar as sanções contra a Rússia em breve. Essas opções foram apresentadas aos diplomatas europeus na última sexta-feira, de acordo com várias fontes. Os fundos congelados do banco central da Rússia são uma parte vital na alocação de um crédito de 50 bilhões de dólares dos países do G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde a invasão da Rússia à Ucrânia.

03:40 Klitschko: Detritos de Drones Bate em Estruturas de Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via aplicativo de mensagem Telegram que detritos de drones atingiram um edifício da cidade na capital ucraniana. Os detritos caíram em um edifício municipal no distrito norte de Obolon, no centro da cidade, esta manhã. Klitschko notou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito relatou que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Procura Colaboração Mais Tensa com Shoigu

O líder norte-coreano Kim Jong Un expressou interesse em colaborações mais próximas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens discutiram seus objetivos comuns durante a visita de Shoigu a Pyongyang, levando a uma resolução mutuamente satisfatória sobre questões como a cooperação aperfeiçoada para proteger os interesses de segurança mútuos. Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, abriu as portas para relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky vai Revelar "Plano de Vitória" a Biden em SetembroO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reunião em setembro com o Presidente dos EUA, Joe Biden. "Eu apresentarei o plano de sucesso", enfatizou o chefe de Estado durante uma aparição em Kyiv. Ele abrange uma série conectada de decisões que fornecerão à Ucrânia a força necessária para guiar o conflito rumo à paz. "Guerras de conquista como essas podem terminar justamente de várias maneiras: seja o exército invasor obrigado a recuar pela força ou pela diplomacia", explicou Zelensky. Isso garantirá a soberania genuína da nação. No entanto, Kyiv precisa do apoio dos EUA para alcançar essa posição de poder.

22:59 Rússia Redireciona Caminho de Ataque para o SulA luta intensa persiste no leste, de acordo com o Exército ucraniano. Houve 115 encontros, relatou o Estado-Maior em Kyiv em sua atualização noturna. "As ações mais significativas hoje foram observadas perto de Kurakhove, enquanto o inimigo também estava ativo nas direções de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurakhove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk já havia sido considerada a rota de ataque principal das forças russas. No entanto, as tropas russas fizeram pouco progresso nessa área recentemente. Em vez disso, eles expandiram sua frente de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurakhove.

22:18 Zelensky: Progresso em Kursk Traz Alívio DesejadoO avanço da Ucrânia na região russa de Kursk está proporcionando os resultados esperados, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi contido, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, afirmou. A Rússia ainda não registrou nenhuma vitória significativa em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas haviam questionado anteriormente o deslocamento de maiores formações de tropas russas do Donetsk e de outras regiões para Kursk. A Rússia alega ter reconquistado 10 das 100 aldeias ocupadas.

21:46 "O Ocidente Está Hesitante" - Afirmações Ásperas de Zelensky sobre AliadosO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusa o Ocidente de ser "hesitante" em apoiar a Ucrânia ao destruir mísseis e drones russos. "Se os aliados estão simultaneamente abatendo mísseis e drones em regiões do Oriente Médio, por que ainda não há um acordo semelhante para simultaneamente destruir mísseis russos e drones Shahed no céu da Ucrânia?" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Apesar dos mísseis e drones rumarem diretamente para o território dos vizinhos, eles hesitam até em admitir: 'Estamos trabalhando nisso.' Isso é 'embaraçoso' para o mundo democrático", lamentou Zelensky.

21:30 Rússia Utilizou Mais de 8000 Drones IranianosA Rússia empregou 8060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início da guerra, de acordo com o governo ucraniano. Não foram emitidos comunicados por parte do Irã ou da Rússia. A Ucrânia havia implicado anteriormente o governo iraniano no fornecimento de drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Possível Aprovação de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia Escapa de DiscussãoEm Washington D.C., o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o Presidente dos EUA, Joe Biden, estão programados para uma conversa. Há especulações sobre a possibilidade de declarações sobre a autorização do uso de armas de alcance longo pela Ucrânia. Informações do jornal britânico "The Guardian" indicam que o Reino Unido deu seu consentimento para que a Ucrânia lance ataques com mísseis Storm-Shadow. No entanto, ambas as partes parecem relutantes em abordar esse assunto durante a reunião de hoje. De acordo com o porta-voz do Comunicador do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, "Não apostaria em um anúncio hoje sobre o deployment de armas de alcance longo dentro da Rússia - não dos EUA, pelo menos". Em seguida, ele revela que ainda estão em discussão com o Reino Unido, França e outros aliados sobre o tipo de recursos que serão fornecidos à Ucrânia. Quando questionado sobre possíveis mudanças na posição do governo dos EUA, ele responde despreocupadamente, "Não vou entrar em uma conversa especulativa sobre o que podemos ou não declarar em um momento posterior."

