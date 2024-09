Às 21h30, os Estados Unidos fornecem uma nova assistência militar à Ucrânia.

20:54 Ucrânia Mantém Firmeza Contra Ocupação Temporária de Territórios

A Ucrânia rejeitou firmemente qualquer ideia de aceitar uma ocupação temporária de seus territórios como parte de um acordo de paz, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Kyiv. Segundo esse comunicado, a completa evacuação do território ucraniano dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas é "um dos elementos fundamentais da fórmula de paz do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy". Atualmente, a Rússia controla aproximadamente um quinto de seu país vizinho e reivindica pelo menos cinco regiões administrativas em seu sudeste, além da península da Crimeia, que foi anexada em 2014.

20:25 Rússia Amplia Recrutamento do Exército para Suspeitos de Crime

Uma lei aprovada pela Duma de Estado da Rússia permite ao exército recrutar suspeitos de crimes para o conflito na Ucrânia. Segundo um projeto de lei aprovado pela Duma, até mesmo aqueles sob investigação, mas não ainda condenados, podem se alistar no exército. Se eles receberem condecorações ou forem feridos em combate, as acusações contra eles serão arquivadas. O projeto ainda precisa ser ratificado pela Câmara Alta e aprovado pelo Presidente Vladimir Putin. O exército russo vem recrutando criminosos há algum tempo, e em troca de servir na linha de frente, eles são liberados antecipadamente. Além do exército russo, o grupo mercenário Wagner também tem recrutado combatentes dessa maneira.

19:43 Ucrânia Pode Receber 59 Tanques Abrams Usados da Austrália

A Ucrânia pode receber em breve 59 tanques Abrams M1A1 aposentados da Austrália, produzidos nos EUA, para enfrentar as forças russas invasoras. De acordo com relatórios da mídia, o governo australiano está colaborando com a administração Biden para enviar os tanques para o campo de batalha. De acordo com o "The Sydney Morning Herald", os 59 tanques M1A1 Abrams, que ainda não foram usados em combate, serão substituídos por modelos mais novos. Os ucranianos vêm pressionando por essa decisão depois que ficou claro que equipamentos militares australianos em excesso estavam sendo leiloados on-line para colecionadores.

18:50 Adolescentes Acusados de Atacar Helicóptero Militar na Sibéria

Dois adolescentes russos foram detidos sob suspeita de atacar um helicóptero militar com coquetéis molotov na Sibéria. O tribunal de Omsk ordenou a detenção preventiva por dois meses para os adolescentes de 16 anos, que são acusados de "atividades terroristas", como anunciou o serviço de imprensa do tribunal no Telegram. Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão. De acordo com um canal do Telegram próximo às autoridades, os dois estudantes invadiram uma base militar no sábado e jogaram um coquetel molotov em um helicóptero MI-8. Eles admitem em um vídeo publicado no Telegram que foram atraídos para participar do ato pelo Telegram e foram prometidos cerca de 18.000 euros. A identidade do instigador permanece desconhecida.

18:17 Propagandista do Wagner Preso no Chade

A detenção de três russos no Chade causou tensão entre Moscou e o país da África central. Maxim Shugalei, listado como um dos propagandistas do grupo mercenário Wagner pela UE, e seu empregado Samer Sueifan, são dois deles. De acordo com relatórios russos, os dois homens, descritos como sociólogo e seu tradutor, foram detidos anteriormente na Líbia por acusações de manipulação eleitoral. Eles foram detidos ao chegar no aeroporto do Chade em 19 de setembro. Em 21 de setembro, um terceiro russo e um quarto cidadão bielorrusso também foram detidos. O embaixador do Chade em Moscou pediu a libertação deles, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Rússia havia defendido anteriormente sua liberdade. As razões para sua detenção permanecem incertas.

17:40 Presidente do Irã, Peseschkian, se Encontrará com Putin na Rússia

O Presidente do Irã, Massoud Peseschkian, se encontrará com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma visita à Rússia em outubro. Uma porta-voz do governo em Teerã confirmou que Peseschkian participará da cúpula do BRICS e terá discussões bilaterais com Putin. Um acordo de "parceria estratégica" entre Irã e Rússia está quase pronto, ela acrescentou, embora não tenha fornecido mais detalhes.

17:07 Strack-Zimmermann Rejeita Mudança na Política da Ucrânia

A presidente do comitê de defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), rejeitou firmemente qualquer mudança na política de seu partido em relação à Ucrânia. Durante um programa especial do RTL Nachtjournal, ela enfatizou a importância de transmitir aos cidadãos que apoiar a Ucrânia é "em nosso próprio interesse". "Eu enfatizo isso porque se Putin tiver sucesso (...), se nós permitirmos, não será a última guerra", disse ela.

16:44 Biden na ONU: "Não Recuaremos em Nosso Apoio à Ucrânia"

O Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu à Assembleia Geral da ONU que mantenha seu apoio à Ucrânia em sua resistência contra a agressão russa. "Não recuaremos em nosso apoio à Ucrânia", enfatizou Biden. Ele descreveu a guerra iniciada pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, como um fracasso.

16:25 Veículos Ucranianos na Alemanha Receberão Registro Alemão a Partir de Outubro

A partir de outubro, os refugiados ucranianos que vivem na Alemanha terão que registrar seus veículos importados. A condição é que o carro esteja no país há mais de um ano. O governo federal estabeleceu as disposições legais para isso. Até 30 de setembro, os veículos ucranianos ainda desfrutam de isenções concedidas pelos estados. O novo processo é explicado em um guia de perguntas frequentes produzido pelo Ministério Federal dos Transportes, em colaboração com os estados, nos últimos meses. Os proprietários do carro devem apresentar documentos como um documento de identidade válido com um nome em alfabeto latino, o certificado de registro ucraniano e a prova de seguro às autoridades. Documentos ucranianos físicos são preferidos; versões digitais não são aceitas. Após o registro, as placas de licença ucranianas devem ser trocadas.

15:40 Relatórios de Vítimas Após Bombardeios Russos em Kharkiv OrientalBombardeios guiados russos na cidade ucraniana de Kharkiv resultaram em vítimas. "O número de mortos subiu para três", anunciou o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. De acordo com os relatórios, uma bomba guiada atingiu diretamente um edifício residencial de alto padrão. O prefeito Ihor Terechov havia relatado anteriormente ataques de bombas em quatro distritos da cidade e dois edifícios residenciais danificados.

15:15 Exército Alemão Realiza Exercício de Defesa no Porto de HamburgoDe quinta-feira a sábado, o Exército Alemão realizará um exercício de defesa em larga escala no Porto de Hamburgo, sob o título "Tempestade Vermelha Alpha". O Landeskommando Hamburg garantirá uma parte do porto com forças de proteção caseira, anunciou o exército. Entre outros, será montado um ponto de controle. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura crucial para a defesa, manter a mesma conscientização da situação em todos os níveis e comunicar efetivamente e de forma segura com todos os participantes do exercício. O tráfego civil não será impactado pelo exercício e não deve ser perturbado. Após a violação do direito internacional pelo ataque da Rússia à Ucrânia, considera-se possível um conflito armado convencional na Europa nos próximos cinco anos, de acordo com uma declaração. A NATO planeja contra-atacar coletivamente. Para isso, é necessário um deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização estratégica, desempenha um papel vital como hub. Portanto, a organização de transportes militares por ferrovia, estrada ou ar, o fornecimento de comida, camas ou materiais operacionais, ou a garantia de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para deter efetivamente", diz o anúncio.

14:30 Zelenskyy Pede Investimento no Setor de Energia da Ucrânia nos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu a líderes empresariais dos EUA que investissem no setor de energia danificado durante sua visita. "O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno", escreveu o chefe de estado nas redes sociais. O país teme outro inverno de falta de energia devido aos danos causados pela guerra. Zelenskyy propôs incentivos. "Isso é uma proposta nossa. Isso é um dos pontos do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo publicado. A reunião em Nova Iorque foi attended by representatives of energy, finance, and insurance companies, as well as Samantha Power, head of the US Agency for International Development (USAID).

13:55 Analista Militar Elogia Ofensiva Ucraniana em KurskMuitos observadores debatem se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é um sucesso ou um fracasso para Kyiv. O analista militar Nico Lange a considera um sucesso, escrevendo no X: "Enquanto Zelensky está em Nova Iorque discutindo o plano de paz da Ucrânia, imagine se ele tivesse que fazer isso sem a ofensiva de Kursk. Isso sozinho destaca o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 "Plano de Vitória" de Kyiv Inclui Convite da NATOUm convite para a Ucrânia ingressar na NATO está incluído no "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv, de acordo com Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky. Falando em Nova Iorque, Yermak afirmou que os parceiros da Ucrânia devem estender um convite para ingressar na aliança militar ocidental, independentemente das ameaças de escalada de Moscou. O plano consiste em componentes militares e diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia em parte devido às suas aspirações de ingressar na NATO.

12:42 Rússia Mantém Objetivos de Guerra na Ucrânia Despite Efforts de Kyiv para NegociaçõesDespite Kyiv's push for negotiations, Moscow remains committed to its war aims in Ukraine. "Once these goals are achieved in one way or another, the special military operation will be concluded," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said, referring to the 2.5-year-long brutal Russian invasion. He reiterated this statement in response to Ukrainian President Volodymyr Zelensky's remarks during his U.S. trip, where he stated that an end to the war was closer than many expected. Zelensky presented his "victory plan" in the U.S., aiming to pressure Moscow into negotiations. Russia's war aims include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO accession, and previously, the removal of the Kyiv government. Many experts believe Russia's ultimate goal is to control the entire Ukraine.

11:59 Situação em Wuhledar Deteriora; Soldados Russos Podem Recorrer à Estratégia de Terra QueimadaA situação na cidade de Wuhledar está piorando, de acordo com os relatórios militares do canal Deepstate. "Os russos estão tentando cercar o assentamento enquanto simultaneamente o destroem com artilharia pesada." Não há relatórios de entrada de tropas russas até agora. "Continuar a resistência até o fim significa sacrificar nosso exército pelas ruínas, o que é inaceitável. Devíamos ter considerado as repercussões de hoje mais cedo, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não estão recuando e lutam incansavelmente." A Nexta, uma mídia da Europa Central e Oriental, afirma que a Rússia está novamente empregando a tática de "terra queimada", bombardeando pesadamente Wuhledar do ar.

11:15 Imagens de Satélite Revelam Extenso Danos em Depósitos de Munições RussasA Ucrânia conseguiu realizar vários impactos em depósitos de munições russas, resultando em uma destruição significativa de foguetes, munições de artilharia e outros equipamentos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a gravidade dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toryaevo.

10:46 Saporishshya Sofre Pesadamente; Um Morto, Vários Feridos e Danos GeneralizadosOs ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporishshya deixaram um morto e vários feridos, segundo anúncios oficiais. A área foi bombardeada com "aeronaves de ataque em massa" por volta das 10 PM na segunda-feira à noite, de acordo com a sede local de defesa civil. "Uma pessoa perdeu a vida, e seis outras foram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", revelou o governador regional Ivan Fedorov no Telegram. Várias instalações, bem como prédios residenciais, também foram incendiadas. Um funcionário da administração da cidade relatou que 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias seções da cidade.

10:07 "Almirante Kuznetsov" Tripulação rumo ao Front; Retorno Provável é ImprovávelA tripulação do porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov" supostamente está sendo enviada para a linha de frente, de acordo com um relatório da Forbes. Conhecido por sua série de problemas, o correspondente da ntv Rainer Munz compartilha insights de Moscou. O envio da tripulação pode ser outro sinal das dificuldades financeiras da Rússia.

09:27 Defendendo a Fortaleza: Wuhledar à Beira do Rendição? Forças Russas Afirmam EntradaAs tropas russas supostamente infiltraram-se na cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com a mídia estatal e blogueiros. "As forças russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreveu Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia. Outros blogueiros de guerra pró-Rússia corroboraram o ataque. A mídia russa relatou que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada, e os combates estão ocorrendo na parte oriental da cidade. O especialista militar coronel Reisner também informou à ntv.de que as forças russas estão avançando em direção à cidade a partir de várias direções, agindo como uma pinça. "Wuhledar está em perigo de ser cercada. Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área."

08:59 Drones em Conflito à Noite Entre Rússia e UcrâniaOs sistemas de defesa aérea da Rússia supostamente derrubaram 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com declarações oficiais. Seis drones foram abatidos sobre as regiões de Belgorod e Kursk, enquanto outro foi atingido sobre a região de Bryansk, de acordo com a TASS, citando o Ministério da Defesa russo. A força aérea ucraniana afirma que a Rússia atacou-a com 81 drones e quatro mísseis durante a noite, com 79 drones ou forçados a cair. Os relatórios iniciais não sugeriram vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Propõe Remoção de Limitações em Ataques de Longo Alcance contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende a aprovação de armas de alcance mais longo para os aliados da Ucrânia, de acordo com a BBC News. "Sugiro que encerramos a discussão sobre linhas vermelhas", disse Frederiksen durante uma entrevista à Bloomberg. "A linha vermelha já foi ultrapassada", declarou ela, referindo-se à invasão russa da Ucrânia. Ela rejeita firmemente permitir que qualquer pessoa da Rússia diga o que é certo na OTAN, na Europa ou na Ucrânia.

07:38 Alternativas Mais Baratas para a Rússia: Enterrando Soldados Mortos para Cortar Pagamentos à FamíliaDe acordo com uma ligação telefônica relatada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos supostamente estão sendo enterrados no campo de batalha e relatados como desaparecidos para evitar pagamentos caros às famílias. "Eles matam eles, os combates continuam, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos bem aí, e depois eles são relatados como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe pagamento. Entende?" diz um homem a um residente da região russa de Belgorod na ligação, relatada pelo Kyiv Independent. O pagamento para cada soldado morto é relatado como sendo entre US$ 67.500 e US$ 116.000.

Enquanto o presidente Zelensky da Ucrânia defende medidas fortes dos EUA para acelerar o fim da agressão russa, não há indicação da Rússia sugerindo uma vontade de resolver o conflito. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), o Kremlin continua a sinalizar seu desinteresse em um acordo de paz que não envolva a completa rendição do governo ucraniano e a destruição da Ucrânia como nação. Representantes de alto escalão da Rússia expressaram oposição à participação na próxima cúpula de paz, e Peskov, porta-voz do Kremlin, confirmou a recusa da Rússia em negociar sob quaisquer condições, exceto a rendição da Ucrânia. De acordo com o ISW, a Rússia não tem interesse em negociações sérias com a Ucrânia e usará "planos de paz" e "negociações" apenas para pressionar o Ocidente a obrigar a Ucrânia a fazer concessões em relação à sua soberania e integridade territorial.

06:27 Zelensky: Passos Agressivos Podem Avançar o Fim da Agressão Russa no Próximo Ano

O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia acredita que medidas agressivas tomadas pelo governo dos EUA poderiam apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. Em uma postagem em seu canal do Telegram, Zelensky expressou otimismo quanto à cooperação aprimorada entre a Ucrânia e os EUA após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelensky está atualmente nos EUA para participar de sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Queimam Helicóptero Mi-8 em Omsk

16:44 G7 a Discutir Mísseis de Alcance Longo para Kyiv

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 vão discutir a possibilidade de fornecer mísseis de alcance longo à Ucrânia, que poderiam alcançar território russo, na segunda-feira. Isso foi anunciado pelo Alto Representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Também fica claro que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar das repetidas negações de Teerã.

15:50 Zelensky: "A Paz pode estar mais próxima do que pensamos"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressa esperança pelo fim próximo do conflito com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", diz Zelensky em entrevista à emissora americana ABC News. O fim do conflito está se aproximando. Na entrevista, ele pede ao governo dos EUA e a outros parceiros que mantenham seu apoio à Ucrânia.

14:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

As forças russas iniciaram uma nova série de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na terça-feira à noite. Uma pessoa morreu, segundo o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade, falando à emissora de rádio Suspilne, colocou o número de feridos em cinco, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade durante o dia e na noite anterior. Fedorov postou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, causando um incêndio que foi rapidamente apagado pelos bombeiros sem feridos.

13:29 Exército Ucraniano Enfrenta Pressão em Pokrovsk

O exército ucraniano continua a enfrentar pressão no leste do país, de acordo com o relatório da situação noturna. "A situação na região de Pokrovsk e Kurachove permanece volátil", relata o Estado-Maior em Kyiv. Dos 125 ataques russos ao longo da linha de frente, mais de 50 foram lançados neste setor. "As principais forças russas concentraram seus esforços em Pokrovsk", confirmou a liderança militar ucraniana. Embora observadores independentes creditam os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk estrategicamente importante, a situação permanece tensa para os defensores perto de Kurachove. O progresso das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk ameaça cercar várias unidades lá. Uma situação semelhante é sugerida ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos não conseguiram capturar por meio de ataques frontais repetidos.

12:28 Cidadão Americano Recebe Sentença de Seis Anos de Prisão na Rússia por Tentativa de Kidnapping

Um cidadão dos Estados Unidos recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com sua criança russa sem o consentimento da mãe, de acordo com intervenções judiciais. Um tribunal em Kaliningrad concluiu que o homem era culpado de tentativa de "sequestro" e ordenou que ele cumprisse sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a decisão, o homem americano tentou sair do país com seu filho de 4 anos em julho de 2023. "Sem obter a aprovação da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", explicou o tribunal via Telegram. Ele tentou cruzar a fronteira com a Polônia com a criança através de uma região florestal, mas foi parado pelos guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia estão altas devido ao conflito na Ucrânia.

21:14 Mortes Relatadas em Ataque a Vilarejo Russo Perto da Fronteira com a Ucrânia

Três pessoas morreram em um ataque a um vilarejo russo situado perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades locais. O vilarejo de Archangelskoe, localizado a cerca de 5 quilômetros da fronteira, foi "bombardeado pelo exército ucraniano" na segunda-feira, como afirmou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, via Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e duas pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, acrescentou o governador.

20:13 Zelensky Elogia Scholz pela Ajuda Alemã após Encontro em Nova York

Após encontrar-se com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Nova York, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou a importância do apoio da Alemanha. "Estamos muito gratos à Alemanha pela sua ajuda", disse Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente tomar medidas adicionais para fortalecer a segurança em toda a Europa". No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão de não fornecer à Ucrânia armas avançadas.

21:35 Forbes: Com o único porta-aviões russo em declínio, tripulação é enviada para a guerra na Ucrânia A Rússia possui apenas um porta-aviões, chamado "Almirante Kuznetsov", que chamou a atenção devido a seus numerosos problemas desde sua introdução nos anos 80, apesar de ter tido poucos despliegues. Agora, a revista "Forbes" relata que um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 do Almirante Kuznetsov está sendo enviado para a guerra na Ucrânia, não em seu porta-aviões, mas como parte de seu próprio batalhão. De acordo com a "Forbes", este é um dos métodos utilizados para atingir os requisitos mensais de recrutamento da Rússia, estimados em 30.000 novos soldados por mês. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov está supostamente se deteriorando e se tornando cada vez mais provável que se torne uma fixture permanente ao longo da costa de Murmansk, onde tem estado por algum tempo.

Apesar do esforço da Ucrânia para negociações, é crucial que a comunidade internacional mantenha a pressão sobre a Rússia para desencorajar qualquer outra agressão e promover uma resolução pacífica. Um ataque cibernético significativo nas infraestruturas críticas da Rússia poderia potencialmente servir como um forte desencorajamento e apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia. A ameaça de uma grande guerra cibernética deveria fazer parte da estratégia diplomática utilizada pela comunidade internacional em resposta à guerra contínua da Rússia contra a Ucrânia. Ao empregar capacidades cibernéticas avançadas, as forças ucranianas e aliadas poderiam infligir danos significativos nas infraestruturas críticas da Rússia, minando os esforços de guerra do Kremlin e potencialmente forçando Moscou a se sentar à mesa de negociações.

