Às 21:22, Scholz sublinha que não há mísseis Taurus para o arsenal da Ucrânia.

Chancellor Olaf Scholz Persiste em Recusar Entrega de Mísseis Russos à Ucrânia, Enfatizando Negociações de Paz Mais uma vez, o Chanceler Olaf Scholz recusou um envio de mísseis guiados Taurus para a Ucrânia, afirmando: "Em spite da pressão imensa, não aprovarei mísseis capazes de alcançar Moscou." Ele fez essa declaração em um evento público em Nieder Görsdorf, Brandenburg, com a presença de cerca de 200 convidados. Scholz reiterou sua posição, afirmando: "Estou confiante e garantirei que mantenha essa posição." O foco de seu discurso girou em torno de explorar possibilidades para a paz no conflito russo-ucraniano. Enfatizando a urgência, ele afirmou: "Agora é crucial examinar as opções existentes."

20:20 Baerbock Reforça Apoio à Ucrânia - "Recusa Equivale à Morte da Ucrânia" A Ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, Annalena Baerbock, está determinada a continuar apoiando a Ucrânia, incluindo suprimentos de armas. "Vamos continuar apoiando a Ucrânia enquanto esta guerra terrorista persistir", declarou em um comício político em Potsdam. "Porque, caso contrário, a Ucrânia pode deixar de existir." O conflito só terminará quando Putin retirar suas tropas. "Se não apoiarmos a Ucrânia nesse período, então a Ucrânia desintegrará, e nunca permitiremos isso."

19:11 Relatórios Estonianos sobre o Impacto do Ataque ao Depósito de Munições de Nyber O ataque de drone ucraniano a uma instalação de armazenamento de armas russas em Tver causou danos significativos às reservas de munição da Rússia, de acordo com relatórios de inteligência estonianos. O coronel Ants Kiviselg, chefe da inteligência militar estoniana, disse à agência de notícias estoniana ERR que o ataque de 18 de setembro resultou na destruição de cerca de 30.000 toneladas de munição, o que equivale a dois a três meses de suprimentos. As consequências dessa perda serão sentidas no campo de batalha nas próximas semanas.

18:25 Pilotos Ucranianos da Alpha-Jet Concluem Treinamento na França O primeiro grupo de pilotos ucranianos concluiu seu treinamento na Alpha-Jet na França, como anunciado pelas forças armadas francesas em uma data específica. A força aérea francesa vem treinando pilotos ucranianos para operar jatos F-16 desde março de 2024. Kyiv vem pedindo aeronaves de combate a seus aliados ocidentais desde o início da guerra. Países como Países Baixos, Bélgica, Dinamarca e Noruega comprometeram-se com mais de 60 jatos F-16 para a Ucrânia, mas o treinamento de pilotos resultou em atrasos. O jato F-16 é uma aeronave militar altamente capaz utilizada por mais de duas dúzias de países em todo o mundo.

17:51 Scholz se Encontrará com Zelensky e Outros Líderes em Nova Iorque O Chanceler alemão Olaf Scholz terá conversas com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua viagem a Nova Iorque na segunda-feira. As conferências agendadas incluem diálogos com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com fontes governamentais, Zelensky apresentará um "Plano para a Vitória" durante sua visita aos EUA para lidar com a agressão russa. Uma reunião com o Presidente dos EUA, Joe Biden, está agendada para quinta-feira em Washington. Um alto funcionário indicou: "Queremos enviar uma mensagem em Nova Iorque de que este conflito, a guerra de agressão russa, é uma prioridade."

17:02 Putin Recusa Convite Mexicano O Presidente russo Vladimir Putin não participará da cerimônia de posse da Presidente mexicana Claudia Sheinbaum, de acordo com a publicação ucraniana "Ukrajinska Prawda". A fonte cita um porta-voz russo, que não deu nenhuma explicação. Em vez disso, um emissário russo representará Putin no evento. Anteriormente, a Ucrânia havia pedido ao México que prendesse Putin durante sua visita, com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. O México assinou o Estatuto de Roma em 2005 e está obrigado a cumprir a jurisdição do TPI.

16:19 Federação de Xadrez da Rússia Exige que Carlsen Retorne Dinheiro do Prémio O vice-presidente da Federação de Xadrez da Rússia está pedindo a Magnus Carlsen que devolva o dinheiro do prêmio que ganhou em torneios russos. Este apelo vem do provedor de apostas "telecomasia.net", que relatou em seu portal de notícias. Carlsen havia encorajado anteriormente atletas russos e bielorrussos a competirem em eventos internacionais sob uma bandeira neutra. "Gostaria de lembrar a Carlsen que as primeiras etapas de sua carreira profissional foram na Rússia", diz o Vice-Presidente Sergey Smagin. "Ele participou de numerosos torneios russos como um talento em ascensão e ganhou consideráveis ganhos. Antes de expressar sentimentos negativos em relação à Rússia, ele deveria fazer reparações devolvendo o que deve em prêmios."

15:26 Hungria Advoga por Maior Cooperação Económica com a Rússia O Ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, propôs expandir a cooperação económica com a Rússia em setores não afetados pelas sanções da União Europeia. Sua declaração foi feita durante uma conferência de imprensa conjunta com o Ministro da Saúde russo Mikhail Murashko, realizada na Hungria para um fórum económico dos dois países. Szijjarto também reiterou sua posição de que as sanções da UE são ineficazes. A Hungria é membro tanto da UE quanto da NATO. As visitas de membros do governo russo a esses países se tornaram raras desde o início do conflito ucraniano.

Um cidadão dos Estados Unidos que lutou por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia supostamente foi brutalmente assassinado e torturado por três soldados russos, de acordo com investigações. Um quarto soldado é acusado de ter ajudado a ocultar o corpo. O comitê de investigação não revelou potenciais razões por trás do crime hediondo. Russell Bentley, também conhecido por seus apelidos "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se aos separatistas pró-russos apoiados por Moscou na Ucrânia em 2014. Ele lutou ao lado deles até 2017 e continuou a residir no leste da Ucrânia.

14:43 Zelensky Empurra pelo Apoio Rápido de Biden ao 'Plano de Vitória'

16:28 Rússia deve recuperar o controle da região de Kursk em breve

A Rússia espera recuperar o controle da região de Kursk, atualmente sob controle ucraniano, de acordo com declarações do Kremlin. "Nossos soldados estão fazendo um ótimo trabalho; eles vão conseguir. O controle será restaurado", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Embora a situação nas regiões ocupadas da Rússia esteja atualmente desafiadora, ela melhorará em breve a favor da Rússia, mencionou Peskov. No entanto, o exército não vai elaborar seus planos para recuperar o controle. Peskov não forneceu um prazo específico.

16:03 Autoridades russas podem ter sido alertadas sobre a ofensiva ucraniana em Kursk

As autoridades e o exército russos na região de Kursk podem ter sido alertados sobre uma ofensiva ucraniana iminente, de acordo com um relatório do The Guardian. O artigo cita documentos supostamente russos descobertos pelo exército ucraniano durante a ofensiva em Kursk. O The Guardian não conseguiu autenticar os documentos, mas eles apresentam características de comunicações militares russas genuínas. Os documentos sugerem alertas dentro das autoridades e do exército russos sobre avanços ucranianos específicos em território russo, que foram confirmados posteriormente. Esses alertas remontam a janeiro de 2024. De acordo com os documentos, medidas foram ordenadas em meados de março para reforçar a defesa da fronteira. No entanto, foram relatadas reclamações em junho de que as unidades lá tinham uma força média de apenas 60-70% e eram compostas principalmente por reservistas mal treinados. As unidades ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

15:30 BBC: 70.000 soldados russos mortos na Ucrânia identificados

Um portal de notícias russo e a BBC afirmam ter identificado mais de 70.000 soldados russos mortos no conflito na Ucrânia. "Identificamos os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real provavelmente é muito maior", relata o serviço russo da BBC. A contagem, produzida em colaboração com o site de notícias independente russo "Mediazona", é baseada na análise de declarações oficiais, obituários, avisos de óbitos em redes online e observações de túmulos em cemitérios russos. Ela abrange o período desde o início do conflito em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A "Mediazona" estima que o número total de soldados russos mortos na Ucrânia seja de pelo menos 120.000. O governo russo considera o número de soldados russos mortos na guerra um segredo de Estado.

14:50 Ucrânia proíbe uso do Telegram para oficiais e militares

A Ucrânia proibiu amplamente o uso do serviço online Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. "A instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, pessoal militar, empregados do setor de segurança e defesa, assim como empresas que operam infraestrutura crítica", foram proibidos, anunciou o Conselho Nacional de Defesa e Segurança no Facebook. As preocupações com a "segurança nacional" foram citadas como razões.

14:23 Banco Raiffeisen abandona subsidiary na Bielorrússia

O Raiffeisen Bank International (RBI) está vendendo sua subsidiary na Bielorrússia e saindo do mercado lá. Como o banco austríaco anunciou, assinou um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A venda terá um impacto significativo nos resultados. O RBI já reduziu significativamente suas operações na Rússia a pedido do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária impedindo o RBI de vender sua subsidiary bancária na Rússia.

14:01 Relato: UE planeja empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia está planejando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia, de acordo com um relato da mídia. Isso faz parte dos planos de ajuda dos sete principais países industrializados ocidentais (G7), segundo o "Financial Times", citando três pessoas familiarizadas com a situação. O empréstimo faz parte da intenção do G7 de fornecer à Ucrânia $50 bilhões (cerca de €46 bilhões) usando os lucros de ativos estatais russos congelados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente a ajuda financeira de até €35 bilhões de sua conta X.

O governo russo alerta o Ocidente para não ignorar os avisos sobre o uso de armas de alcance longo com alvos em regiões dentro da Rússia. Se essa situação se materializar, a natureza do conflito mudaria, nota a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Eles estão brincando com fogo", ela declara em uma entrevista coletiva. O conflito poderia se transformar em algo totalmente diferente com consequências desastrosas para o mundo inteiro. De acordo com Zakharova, as negociações com os EUA são impossíveis no momento. Uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e seu colega americano, Antony Blinken, na Assembleia Geral da ONU em Nova York não ocorrerá, uma vez que "eles não têm nada para discutir".

12:53 UE: Remoção forçada de homens ucranianos em idade militar é impossível

10:12 Geral Freuding vê 'oportunidades' nas sanções à Rússia

O coordenador militar da ajuda alemã à Ucrânia, Christian Freuding, comenta a situação da indústria de armas da Rússia: "Avaliamos a situação como tendo piorado para os russos manterem sua indústria de defesa com seus complexos suprimentos de componentes, mas eles ainda estão conseguindo. Eles conseguem fazer desvios e podem contar com o apoio de parceiros como China, Coreia do Norte e Irã." Embora seja aparente que as sanções estão tendo efeito, há possibilidades de "identificar brechas ou até mesmo opções de contornar completamente de forma legal".

09:03 Von der Leyen promete mais ajuda para o suprimento de energia da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu mais ajuda para o suprimento de energia da Ucrânia durante o inverno no início de sua visita a Kyiv. "Minha oitava viagem a Kyiv occurs no momento em que a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua a alvo a infraestrutura energética", escreve von der Leyen no serviço online X. Ela publica uma foto de sua chegada à estação de Kyiv. "Nós apoiaremos a Ucrânia em seus esforços valentes. Estou aqui para discutir o apoio da Europa. Desde os preparativos para o inverno até a defesa, à adesão (à UE) e aos avanços nos créditos do G7".

aqui.08:20 "Tendência Autoritária" - UE Considera Fim da Viagem sem Visto para Georgianos

Bruxelas está considerando pôr fim à viagem sem visto para georgianos à União Europeia. Um porta-voz da UE informou ao Politico que isso é devido ao retrocesso democrático sob o partido no poder, "Sonho Georgiano". "Todas as alternativas estão sendo consideradas", disse o porta-voz, "incluindo a suspensão temporária da liberalização de vistos" se a Geórgia não reverter sua tendência autoritária. Recentemente, o partido no poder "Sonho Georgiano" aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros semelhante à legislação opressiva usada pela Rússia contra críticos do Kremlin.

07:42 Ucrânia Critica Proposta da Polônia Sobre o Status do Crimeia

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou uma proposta da Polônia relacionada ao status do Crimeia, enfatizando que compromissos são inaceitáveis. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu um referendo no Crimeia como parte de uma possível solução de negociação com a Rússia. "Todos os esforços devem ser direcionados para libertar a península, não para cumprir os desejos do Kremlin em detrimento dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", elucidou o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv.

06:29 Von der Leyen Esperada em Kyiv - Reuniões com Zelenskyy

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está prevista para chegar a Kyiv hoje. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou reuniões com ela sobre os preparativos para o inverno. "Claro que a questão energética é uma prioridade", afirmou. A situação na frente, entregas de armas e projetos de defesa conjuntos também estão na pauta, assim como o caminho da Ucrânia para a UE e o apoio financeiro adicional para o país que enfrenta a Rússia.

05:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira Vez

A Ucrânia está participando diretamente de um exercício da NATO sob liderança holandesa pela primeira vez. O exercício para avaliar sistemas anti-drone está em andamento, de acordo com o serviço de imprensa da NATO. "Mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias, como sensores, sistemas drone-a-drone, jammers e caçadores cibernéticos, foram testados ao vivo", afirmou a aliança. A participação da Ucrânia faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, adotado na cúpula de julho.

04:28 Ativista Transgênero Morre na Geórgia

Na Geórgia, uma popular ativista transgênero morreu pouco depois da aprovação de uma lei globalmente contestada sobre direitos LGBTQ. O Ministério do Interior da Geórgia mencionou que Kesaria Abramidze, que era ativa em modelagem, atuação e influência nas redes sociais, foi morta em seu apartamento com várias facadas em uma quarta-feira. A polícia prendeu o parceiro de Abramidze como principal suspeito, acusando-o de assassinato com "brutalidade extraordinária e fundamentada em discriminação de gênero". O incidente ocorreu um dia após a entrada em vigor de uma lei centrada em "valores familiares" que a UE e organizações de direitos humanos condenaram como violação dos direitos LGBTQ. A lei, que copia a legislação russa que restringe os direitos LGBTQ, impõe restrições como a limitação de procedimentos de transição de gênero.

03:25 Lufthansa Pondera Parar Voos Frankfurt-Pequim

A Lufthansa está avaliando a possibilidade de suspender seus voos diários que ligam Frankfurt am Main a Pequim. Uma decisão será tomada em outubro. Uma porta-voz da empresa citou "concorrência extremamente desequilibrada" entre as companhias aéreas europeias e aquelas da China, do Golfo Pérsico e do Bósforo, que desfrutam de vantagens financeiras graças a taxas de localização mínimas, padrões sociais reduzidos e investimentos maciços do estado na aviação. Além disso, essas companhias aéreas têm acesso ao espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas desde que sanções foram impostas à Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Isso requer voos mais longos ao redor do espaço aéreo russo, resultando em custos mais altos de combustível.

02:27 Sumy sob Atacada: Russos Alvo da Rede ElétricaAs forças militares russas lançaram outra rodada de ataques aéreos noturnos, atingindo um asilo de idosos em Sumy, Ucrânia, e a infraestrutura energética da cidade. Pelo menos uma vítima civil foi relatada pelas autoridades ucranianas. O corpo de monitoramento das Nações Unidas sugeriu que esses ataques à rede elétrica constituem uma violação do direito humanitário internacional. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia, os apagões na Ucrânia durante os meses de inverno críticos podem chegar a cerca de um terço da demanda peak projetada.

01:25 Afluência de Refugiados Ucranianos na Alemanha Atinge Novo RecordeO número de refugiados residindo na Alemanha atingiu um novo recorde. De acordo com o Registro Central de Estrangeiros, havia aproximadamente 3,48 milhões de refugiados na Alemanha no final do primeiro semestre de 2024, um aumento de aproximadamente 60.000 em relação ao final de 2023, e o maior número desde os anos 1950, de acordo com o "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando a resposta do governo a um pedido do partido da Esquerda no Bundestag. Entre os 3,48 milhões de refugiados, cerca de 1,18 milhão são refugiados ucranianos, com um aumento de aproximadamente 45.000 em relação ao final de 2023. Neste total, estão incluídos indivíduos de várias categorias de residência, desde requerentes de asilo até refugiados reconhecidos e residentes tolerados.

00:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não Justifica Suspensão do Freio à DívidaPolíticos do SPD e Verdes frequentemente citam um compromisso dentro da coalizão do tráfego luminoso para adiar a aplicação do freio à dívida para uma ajuda abrangente à Ucrânia na disputa orçamentária. No entanto, o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, discorda: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Eu não teria aprovado tal medida preventiva", disse Lindner ao "Rheinische Post" em uma entrevista. Embora o conflito ucraniano seja lamentável, ele não se qualifica como uma emergência de acordo com a Constituição alemã. Portanto, a ajuda à Ucrânia está sendo coordenada junto com outras iniciativas de ajuda bilateral dos países do G7.

23:23 Bulgária Propõe Banimento de Importação de Ovos da Ucrânia pela UEA Bulgária planeja defender uma suspensão das importações de ovos da Ucrânia pela UE em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas em 23 de setembro em Bruxelas. O ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov, anunciou essa proposta. A demanda é um sinal de conflitos contínuos sobre o comércio agrícola entre a Ucrânia e os membros do Leste da UE, que levam a bloqueios nas fronteiras, proibição de importação de milho e trigo ucranianos e protestos públicos tanto na Polônia quanto na Bulgária.

22:13 Merz: Nenhuma Chance de Iniciar Processo de Paz com a RússiaO líder do CDU, Friedrich Merz, expressou sua preocupação com o conflito ucraniano, afirmando: "Não vejo um caminho viável para iniciar esse processo de paz no momento". Merz acredita que a Rússia só vai parar suas ações quando as incursões militares adicionais parecerem infrutíferas ou se Kyiv for derrotada. No entanto, Merz defende o apoio militar alemão contínuo à Ucrânia: "Mantenho que devemos defender a liberdade e a paz contra a Rússia, não com a Rússia", disse ele, expressando sua decepção. No entanto, enquanto o regime de Putin permanecer no poder, Merz afirmou que essa continua sendo a única opção viável.

A ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, Annalena Baerbock, apoia fortemente a Ucrânia e acredita que negar-se a fornecer armas levaria à sua destruição. Ela afirmou: "Vamos continuar apoiando a Ucrânia enquanto esta guerra terrorista persistir, porque caso contrário, a Ucrânia pode deixar de existir".

Apesar da pressão internacional, o chanceler Olaf Scholz se recusa repetidamente a aprovar mísseis capazes de alcançar Moscou para entrega à Ucrânia. Ele afirmou em um evento público: "Em spite da pressão imensa, eu não aprovarei mísseis capazes de alcançar Moscou".

