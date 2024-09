Às 20h50, Trump descreve uma estratégia prometendo uma conclusão definitiva para o conflito na Ucrânia.

Candidato Democrata dos EUA Joe Biden Tem Rival que Afirma Ter Solução Secreta para o Conflito da Ucrânia O rival do candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, afirmou, em entrevista ao podcaster Dan Bongino, ter uma estratégia para pôr fim ao conflito da Ucrânia. No entanto, só a revelará após vencer as eleições de 5 de novembro. "Se eu vencer, arranjarei um acordo como presidente, garantido", declarou. "Esta guerra não deveria ter começado." Ele explicou ter um plano complexo para deter o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e deu uma pista sobre uma ideia - possivelmente não um plano, mas uma ideia - em relação à China. No entanto, não revelou os detalhes agora. "Se eu revelar esses planos, não poderei utilizá-los; eles seriam ineficazes." Este candidato, que já elogiou o presidente russo Vladimir Putin no passado, afirmou anteriormente que poderia pôr fim à guerra da Ucrânia em 24 horas - sem fornecer esclarecimentos sobre como alcançaria isso.

20:35 Polônia se Preparar para Investimentos Militares Significativos A Polônia anunciou contratos de defesa valendo centenas de milhões de euros. O governo polonês assinará "pactos valendo quase 2 bilhões de Złoty" (aproximadamente 470 milhões de euros), informou o ministro da Defesa, Mariusz Blaszczak, aos jornalistas. Na quarta-feira, ele anunciou um "contrato monumental valendo quase 1,1 bilhão de Złoty com uma empresa espanhola" para sistemas de vigilância de aeroportos. Os detalhes foram mantidos em segredo. Na terça-feira, foram finalizados três outros contratos nas áreas de logística e comunicação militar, acrescentou Blaszczak. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Polônia aumentou significativamente seu orçamento militar.

20:01 Usina Nuclear de Zaporizhzhia em Risco de Falha de Energia O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, alertou sobre um possível desastre na usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia em uma conferência de imprensa em Kyiv. A situação na usina permanece delicada após novos confrontos nas proximidades, alertou Grossi. "A usina está novamente à beira de uma falha de energia. Temos temido isso há muito tempo. Uma falha de energia significa sem energia: sem energia, sem resfriamento. Sem resfriamento, então um potencial desastre." A AIEA relatou que o bombardeio russo danificou o suprimento de energia da usina nuclear na segunda-feira. Se uma segunda linha de energia também for danificada, poderá resultar em uma situação de emergência perigosa, alertou o operador da rede elétrica ucraniana, Enerhoatom, em um comunicado.

19:27 Membros do Exército Ucraniano Mortos em Ataque em Poltava Em um ataque com mísseis russos a um edifício militar no centro de Poltava, membros do Exército Ucraniano foram mortos, de acordo com um comunicado do exército ucraniano no Telegram. Uma investigação está em andamento para examinar se as medidas de proteção foram suficientes. Melhorias para proteger instalações militares serão implementadas. Relatórios ucranianos indicam pelo menos 50 mortos e 271 feridos no ataque a Poltava. Isso marcou o ataque mais pesado a alvos ucranianos pela Rússia ao longo do ano.

19:03 Kremlin Expande Indotrinação nas Escolas Russas Educadores preveem um aumento significativo na lavagem cerebral do Kremlin em estudantes com o início do ano letivo russo. A proporção de horas de ensino dedicada à promoção de ideologias do Kremlin deve mais do que dobrar neste ano, alcançando cerca de 1.300 horas. De acordo com o portal "Agentstvo", jornalistas russos opostos colaboraram neste relatório. Putin defendeu repetidamente que as escolas deveriam nutrir crianças como patriotas desde cedo e o quanto antes possível. Estimular o pensamento crítico não é favorecido pelo Kremlin. "Agentstvo" quantificou o número de horas de aula direcionadas à postura do Kremlin sobre vários temas, como história, o conflito ucraniano e valores familiares e sociais tradicionais. Enquanto a porcentagem dessas horas pode variar de uma aula para outra, mais de 1.300 das 11.000 horas de aula totais poderiam ser destinadas à indotrinação, afirmou o portal.

18:14 CEO da Ukrenergo Demitido O chefe do operador da rede elétrica ucraniana, Ukrenergo, foi demitido. Após uma votação do conselho de supervisão na segunda-feira, o presidente do conselho, Volodymyr Kudryzkyj, anunciou a demissão no Facebook. O motivo oficial para sua demissão é a incapacidade de proteger a rede elétrica ucraniana dos ataques russos. Kudryzkyj nega essa afirmação e aponta para as medidas de proteção que implementou. Em vez disso, ele sugere que sofreu uma campanha de difamação na mídia. Os arquitetos dessa campanha buscam controlar a Ukrenergo, esclareceu Kudryzkyj, sem nomear explicitamente nenhum indivíduo.

17:39 Vários Funcionários do Governo Ucraniano Renunciam Vários membros do gabinete na Ucrânia renunciaram. Entre eles está o Ministro da Indústria Estratégica, Olexander Kamyshin, que supervisionou a produção de armas domésticas durante a guerra com a Rússia. Kamyshin anunciou que continuará presente no setor da defesa, mas em uma capacidade diferente. De acordo com o presidente do parlamento, o Ministro da Justiça, Denys Maliuska, e o Ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, também renunciaram.

17:04 Scholz Recebe Crítico do Kremlin Libertado Kara-Mursa O chanceler alemão Olaf Scholz recebeu Vladimir Kara-Mursa, um crítico do Kremlin recentemente libertado da prisão russa, em Berlim. "Estou impressionado com a resistência e a coragem de Vladimir Kara-Mursa, assim como com seu compromisso inabalável com um futuro democrático para a Rússia", comentou Scholz na plataforma X. "Conseguimos garantir sua libertação por meio de uma troca de prisioneiros em agosto, e hoje tivemos uma conversa prolongada." Kara-Mursa está entre mais de 20 detidos que foram libertados antecipadamente em agosto em uma troca de prisioneiros única entre a Rússia e vários países ocidentais, incluindo os EUA e a Alemanha.

16:16 Rússia Preparando Instalações de Defesa Massivas para a Ponte de KerchDe acordo com a inteligência britânica, a Rússia espera um possível ataque à Ponte de Kerch, que liga a Rússia à anexada Crimeia. Relatos indicam que a Rússia instalou barreiras usando embarcações e barcaças afundadas, plantou minas navais e montou máquinas de fumaça para obstruir a visão da ponte. Além disso, o número de unidades de defesa aérea foi ampliado. Um projeto de construção paralela à ponte também está em andamento, que pode ser uma ponte adicional de uma só via ou uma barreira para defender contra ataques de drones navais ucranianos.

15:52 Ucrânia Introduz Novo Veículo Blindado, Batizado de "Porta-Estandarte"O Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo blindado de transporte de pessoal (VTP) para as tropas ucranianas. O Khorunzhyi, que significa "Porta-Estandarte" e era um posto militar nos exércitos cossacos, estava em desenvolvimento há algum tempo. Um protótipo do veículo foi observado nas linhas de frente em fevereiro de 2022. O anúncio recente é esperado para levar a um aumento no Deployment desses veículos - um reforço valioso e fabricado domesticamente para as necessidades de armamento das tropas ucranianas.

15:38 Estônia e Lituânia Criticam Mongólia por Honrar PutinA Estônia e a Lituânia criticam a Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, declarou em Tallinn: "A decisão do governo mongol de honrá-lo em vez de prendê-lo minou o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico global em grande medida". O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, chamou isso de "inaceitável" que o governo mongol ignorou o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este é mais um exemplo do sistema falho que depende do direito internacional", disse ele, de acordo com a agência de notícias BNS em Vilnius.

14:57 Julgamento do 'Espião' Francês Detido na Rússia ComeçaUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça foi a julgamento em Moscou na terça-feira, acusado de violar a legislação da Rússia sobre "agentes estrangeiros". O tribunal ordenou que Laurent Vinatier permaneça detido até pelo menos fevereiro de 2023. Vinatier era especialista na Rússia e na antiga União Soviética para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), que busca pôr fim e prevenir conflitos armados em todo o mundo por meio de mediação e diplomacia discreta. Ele foi preso em Moscou em junho.

14:27 Alemanha Preparada para Fornecer à Ucrânia Seis Sistemas IRIS-T a MaisDe acordo com fontes de segurança, a Alemanha planeja fornecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T SLM. Além disso, o governo alemão planeja adquirir seis unidades adicionais para suas próprias forças armadas.

13:58 Mídia Russa Relata Incident com Helicóptero Mi-8A mídia russa relata outro incidente envolvendo um helicóptero russo Mi-8. De acordo com a postagem de Alexey Tsydenov no Telegram, a aeronave fez um pouso forçado a cerca de 85 quilômetros de Irkutsk. Dois indivíduos sofreram ferimentos leves. As operações de resgate ainda estão em andamento. O helicóptero perdeu o contato após cruzar a fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, como relatou a agência de notícias Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Mortos e 180 Feridos em Ataque Russo em PoltavaO presidente Volodymyr Zelensky relatou que 41 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos à cidade central ucraniana de Poltava. Uma escola e um hospital próximo foram atingidos, e o prédio do Instituto de Comunicações foi parcialmente demolido. "Com base nas informações atuais, a Rússia empregou dois mísseis balísticos", afirmou o Ministério da Defesa da Ucrânia. "O tempo entre o alarme e a chegada dos mísseis mortais foi tão curto que eles pegaram as pessoas no abrigo antiaéreo durante a evacuação". acredita-se que várias pessoas ainda estejam presas sob os escombros. As equipes de resgate conseguiram salvar 25 pessoas, incluindo 11 que foram libertadas dos escombros.

12:43 Tribunal Russo Impõe Pena de 15 Anos a Físico TraidorUm tribunal russo impôs uma pena de 15 anos em um campo de trabalho a um físico proeminente, após encontrá-lo culpado de "traição" por supostas vazamentos secretos. Este é apenas mais um caso de um cientista acusado de revelar segredos de estado. O homem de 57 anos era uma figura-chave no desenvolvimento de mísseis hipersônicos russos, como relatou a mídia russa. Dois de seus colegas também foram detidos sob suspeita de traição. A trinca do Instituto para Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk faz parte de uma dúzia de cientistas acusados de traição nos últimos anos, por seu trabalho nessa tecnologia. O físico foi preso em agosto de 2022. A trinca enfrentou acusações sérias, de acordo com fontes de segurança.

12:15 Comércio Rússia-Índia Dispara

O comércio da Rússia com a Índia quase dobrou no ano passado, de acordo com o vice-presidente do Sberbank da Rússia, Anatoly Popow, que compartilhou a notícia com a Reuters. O comércio entre os dois países atingiu cerca de 65 bilhões de dólares em 2023. O aumento foi principalmente devido à Índia se tornar um importante importador de petróleo russo após as sanções ocidentais à invasão da Ucrânia pela Rússia. "As empresas russas demonstraram interesse aumentado no mercado indiano em 2022, já que ele oferece uma alternativa", disse Popov. "Hoje, também fornecemos contas em rúpias a clientes russos. Não descartamos que a rúpia não apenas sirva como meio de pagamento, mas também como uma ferramenta de poupança", acrescentou. O Sberbank gerencia até 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:22 Rússia Fortalece Defesa em Belgorod

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que reforçou os sistemas de defesa na região de Belgorod. A região fronteiriça russa vem sendo alvo de ataques ucranianos há algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Ataca Infraestrutura Ferroviária

A Rússia teria atacado a infraestrutura ferroviária em partes da Ucrânia durante a noite, de acordo com relatórios ucranianos. As regiões norte de Sumy e central-leste de Dnipropetrovsk foram atingidas, segundo a empresa ferroviária estatal.

10:28 Relatório: Centenas de Soldados Ucranianos em Perigo em Pokrovsk

Centenas de soldados ucranianos estão em risco de serem cercados pelas forças russas na região de Donetsk, de acordo com um relatório da Forbes. As forças russas teriam contornado as tropas ucranianas em Memryk e no rio Vovcha e avançado em direção à cidade ucraniana de Pokrovsk, deixando partes de pelo menos quatro brigadas ucranianas vulneráveis ao cerco, alertou o Centro Ucraniano de Estratégia de Defesa. As forças russas podem já ter iniciado uma retirada, segundo o relatório.

10:02 ISW: Rússia Recupera Posições em Kursk

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas recuperaram posições perdidas em Kursk. Posições perto da cidade de Olgovka foram reconquistadas. O ISW acredita que as forças ucranianas se retiraram de Olgovka. Um blogueiro militar russo também relatou avanços menores perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha) e que as forças russas haviam evacuado essas posições para evitar o cerco. O ISW acrescentou que os ataques ucranianos aos pontões russos sobre o rio Seim na região de Gluschkowo continuam.

09:30 Por Que a Mongólia Não Prende Putin

Apesar de um mandado de prisão internacional contra Vladimir Putin, ele é recebido como um hóspede de honra na vizinha Mongólia. Isso não se deve apenas ao fato de a Mongólia estar entre as grandes potências Rússia e China, como explicou o correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Chefe da Rede Elétrica da Ucrânia Demitido por Falhar em Proteger Infraestrutura

O chefe da operadora estatal de rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, Vladimir Kudrytskyi, teria sido demitido. Isso teria ocorrido devido à sua incapacidade de proteger as instalações de energia durante o aumento dos ataques russos, de acordo com a emissora ucraniana Suspilne, citando fontes dentro da empresa. O conselho de supervisão da Ukrenergo votou pela demissão de Kudrytskyi, com uma maioria de quatro a dois. Kudrytskyi é acusado de não ter implementado adequadamente ordens anteriores de comandantes superiores e de não ter protegido efetivamente as instalações da Ukrenergo. Ele também está sendo investigado por suspeita de corrupção.

08:22 Rede de Draft Dodgers da Ucrânia: Centenas de Redes Criminais Descobertas

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, as autoridades ucranianas desbarataram mais de 570 redes criminosas que ajudam homens a fugir do serviço militar. Essas organizações ajudam homens ucranianos a fugir para o exterior e produzem certificados de doença falsos, alegando incapacidade para o serviço militar, por um preço que varia entre US$ 7.000 e US$ 10.000, de acordo com o "Kyiv Independent" citando Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira ucraniano. Os homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos geralmente estão proibidos de sair do país devido à possível mobilização militar. Em 2024, mais de 200 dessas redes foram detectadas pelas forças da lei, de acordo com Demtschenko.

07:50 Ex-Magnata Russo: Russos Enxergam Ofensiva de Kursk como "Evento Infeliz"

O dissidente russo e ex-magnata Mikhail Khodorkovsky acha fascinante a postura do povo russo em relação à ofensiva ucraniana em Kursk. Os russos não veem isso como uma agressão de um adversário, ele disse ao "Tagesspiegel" em uma entrevista. Em vez disso, é considerado algo como um "evento infeliz", afirmou Khodorkovsky. A população está descontente com a forma como o governo está lidando com a situação. As taxas de aprovação de Putin estão em queda.

07:22 Ucrânia: Criança Morta em Ataque Russo em Saporishshia

De acordo com fontes ucranianas, duas pessoas morreram ontem por volta das 23h em um ataque russo à cidade de Saporishshia, no sudeste da Ucrânia. O governador da região de Saporishshia, Ivan Fedorov, relatou isso no Telegram. Uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos foram as vítimas fatais. Uma mulher de 43 anos e uma menina de 12 anos também ficaram feridas. A menina está recebendo cuidados intensivos. Um edifício na cidade também ficou parcialmente destruído. O impacto da explosão e os escombros também causaram danos a outros edifícios.

06:58 Pesquisadores Identificam Local Provável de Lançamento do "Superarma" Nuclear de PutinDois pesquisadores americanos afirmam ter identificado o provável local de lançamento do míssil 9M370 "Burevestnik" na Rússia. Este míssil de cruzeiro nuclear, aclamado pelo presidente Vladimir Putin como "invencível" e apelidado de "superarma", é conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" na OTAN. Os pesquisadores utilizaram imagens de uma empresa de satélites para identificar um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, como relatado pela Reuters. Este local, a aproximadamente 475 quilômetros ao norte de Moscou, é suspeito de ser o local de lançamento do míssil anteriormente classificado. Os pesquisadores detectaram nove plataformas de lançamento em construção neste local. O local é considerado para um grande sistema de lançamento de míssil estacionário, e o único grande sistema de lançamento de míssil estacionário atualmente em desenvolvimento pela Rússia é o Skyfall, segundo o relatório. Nem o Ministério da Defesa russo nem sua embaixada em Washington responderam a um pedido de comentário.

06:30 Refinaria de Moscou Suspende Parcialmente Operações Após Ataque de DroneA refinaria de petróleo de Moscou da Gazprom Neft suspendeu temporariamente suas operações após um incêndio supostamente causado por um ataque de drone ucraniano, como relatado pela Reuters, citando fontes não identificadas. A unidade Euro+ foi desativada, responsável por cerca de metade da capacidade da refinaria. As operações devem ser retomadas em cinco a seis dias após a conclusão das reparações necessárias. No ano passado, a fábrica de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. Ainda não há uma determinação sobre o impacto na capacidade da refinaria devido aos danos à instalação.

05:58 Ex-magnata Russo: Abordagem do Ocidente Prolonga Mandato de PutinO dissidente russo e ex-magnata Mikhail Khodorkovsky critica a estratégia dos governos ocidentais em relação à Rússia. Khodorkovsky argumenta que o Ocidente está cometendo "vários erros estratégicos", prolongando assim o mandato de Putin, como declarou em uma entrevista ao "Tagesspiegel". De acordo com Khodorkovsky, o Ocidente deveria se declarar em guerra com os tomadores de decisão em vez de tratar a Rússia como o inimigo e equiparar os tomadores de decisão russos à população. Quanto à guerra na Ucrânia, Khodorkovsky fala de uma oportunidade perdida em fevereiro de 2022, afirmando que "se o Ocidente tivesse agido como agora, a guerra já teria terminado".

04:13 Zelensky: Recaptura da Usina Nuclear de Zaporizhzhia Carrega RiscosO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planeja se encontrar com o chefe da Organização Internacional de Energia Atômica (OIEA), Rafael Grossi, em Kyiv. Este encontro ocorrerá após a visita de Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia. Zelensky revelou isso em um vídeo nas redes sociais, afirmando que, no momento, a Ucrânia não pode recuperar o controle da usina devido à guerra em andamento. Ele acrescenta ainda: "Não vejo tais oportunidades no campo de batalha, e as que aparecem são arriscadas." Grossi havia anunciado anteriormente que viajaria à usina para "continuar nossa ajuda e evitar uma catástrofe nuclear". Desde a invasão russa em 2022, a maior usina nuclear da Europa está sob controle russo. Ambos os lados frequentemente se acusam de ataques à instalação.

02:27 Governador: Ataque de Mísseis Russo Mata Pelo Menos Um em DniproPelo menos uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas em um ataque de mísseis russos no centro de Dnipro. O governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, informou essa informação no Telegram. Vários edifícios em um distrito da cidade foram danificados devido ao ataque. A informação ainda não foi confirmada.

23:55 Zelensky: Aprovação de Armas de Alcance Longo e Menção à Alemanha São NecessáriasO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a exigir armas de alcance longo durante um encontro com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Zaporizhzhia. Além da aprovação para atacar alvos no interior da Rússia, a entrega desses mísseis também é necessária, afirmou Zelensky no sul da Ucrânia. Embora a Rússia ocupe parcialmente a região de Zaporizhzhia, não controla a cidade. Foram discutidos novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, junto com sua munição, o aumento da frota com caças F-16, oferta de munição e equipamento adicional e novas sanções contra a Rússia. "Todas essas medidas são cruciais para evitar que a Rússia abra novos fronts na Ucrânia", comentou Zelensky. Ele expressou esperança pela aprovação de armas de alcance longo, mencionando os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha. A situação atual de Kiev mostra um maior senso de otimismo. Zelensky não forneceu detalhes específicos.

22:13 Kyiv Critica Governo Mongol por Hospedar PutinA Ucrânia condena o governo mongol por hospedar o presidente russo Vladimir Putin e exige consequências. Ao receber Putin, que é procurado por crimes de guerra na Ucrânia, a Mongólia se tornou cúmplice de suas ações, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tychyj, em Kyiv. Putin viajou ao país naquele dia. "Trabalharemos com nossos parceiros para garantir que isso tenha consequências para Ulaanbaatar", disse Tychyj. O fato de o governo mongol não ter executado o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é um grande revés para o TPI e o sistema de justiça internacional, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

21:59 Putin Recebido por Guarda de Honra Mongol Despite Mandado de Prisão do Tribunal Penal InternacionalO presidente russo Vladimir Putin foi recebido por uma guarda de honra mongol apesar de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). A Ucrânia anunciou mais tarde que procuraria "consequências" de seus aliados pelas ações do Mongólia. O TPI emitiu o mandado de prisão contra Putin devido a alegações de deportação ilegal de crianças ucranianas durante a guerra na Ucrânia. A Ucrânia, o Ocidente e ativistas dos direitos humanos apoiam a implementação do mandado. Putin foi recebido por uma guarda de honra no aeroporto de Ulaanbaatar. Sua visita coincide com comemorações do 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Putin deve se encontrar com o presidente mongol Ukhnaa Khürelsükh.

21:48 Relato: Ucrânia Usa Drone "Palianytsia" Contra Alvo na Crimeia pela Primeira VezSegundo um relato de um jornal ucraniano, a militar ucraniana usou seu drone caseiro "Palianytsia" contra um alvo militar na Crimeia controlada pela Rússia pela primeira vez em agosto. O nome do drone, que é difícil de pronunciar para os russos, não é coincidência. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia, os ucranianos se referem a pessoal militar ou sabotadores russos como "Palianytsia".

