Às 20:52, uma explosão danifica uma ponte ferroviária localizada na região de Samara, na Rússia.

19:52 Explosão danifica ponte ferroviária russa. A infraestrutura que sustenta os trilhos da ponte em uma região não especificada da Rússia foi atingida, segundo o canal de notícias russo Baza no Telegram. Um dispositivo explosivo não identificado teria explodido por volta das 13h30 (horário local) perto da cidade de Kinel. Como resultado, o tráfego de trens sobre a ponte foi temporariamente suspenso, confirmado pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

20:02 Acusações de isolamento ocidental de Kaliningrad Nikolai Patrushev, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, acusa o Ocidente de tentar isolar o exclave russo de Kaliningrad. Durante uma reunião na cidade, Patrushev afirma que os Estados ocidentais estão "obstruindo significativamente" o transporte de carga e passageiros para a região devido às sanções impostas. Em resposta, Moscou planeja redirecionar a maior parte do tráfego de carga rodoviário e ferroviário entre Kaliningrad e o continente russo para rotas marítimas, de acordo com a declaração de Patrushev.

19:10 Rejeição da cooperação global pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, rejeita de forma contundente a possibilidade de retomada das relações internacionais. "Que tipo de colaboração global podemos discutir efetivamente quando o Ocidente ignora os fundamentos irrefutáveis da globalização que há muito defende, nesta mesma plataforma," diz Lavrov antes da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele também sugere uma conspiração britânico-americana para desmantelar a Rússia, citando a existência de planos secretos para destruir a antiga União Soviética desde 1945. De acordo com Lavrov, os estrategistas anglo-saxônicos de hoje estão abertamente perseguindo seu objetivo de derrotar a Rússia através do apoio a um regime nazista ilegítimo em Kyiv, enquanto preparam a Europa para uma possível autodestruição.

18:22 Juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia morto em ataque de drone russo Um juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia foi morto em um ataque de drone russo. Leonid Lobojko, de 61 anos, morreu quando seu veículo privado foi atingido por um drone em um subúrbio da cidade oriental ucraniana de Kharkiv, confirmado pelo administrador militar regional Oleh Synyehubov no Telegram. Além disso, três mulheres dentro do carro sofreram ferimentos graves. Lobojko estava na região para distribuir ajuda humanitária. O Supremo Tribunal confirmou oficialmente a morte de Lobojko no Facebook e expressou suas condolências à família.

17:28 Preparativos para ataques russos na região de Saporizhzhia De acordo com fontes ucranianas, as tropas russas estão se preparando para operações ofensivas na região sul de Saporizhzhia. O porta-voz do Comando Sul da Ucrânia, Vladyslav Voloshin, relata que Moscou está "concentrando pessoal" em uma área específica, inclusive perto da vila ocupada de Pryjutne. Ele acrescenta que as tropas russas na região também obtiveram 25 veículos leves, que podem ser utilizados por pequenos grupos de infantaria para ataques. Voloshin prevê a possibilidade de ações de ataque na direção de Saporizhzhia em breve, embora sejam necessárias forças mais significativas para uma ofensiva substancial, ele menciona.

16:36 Morte do chefe do centro de drones russo perto de Moscou A unidade de inteligência militar ucraniana HUR afirma a morte do coronel Alexei Kolomeitsev na cidade de Kolomna, localizada na região de Moscou. De acordo com a agência de inteligência, Kolomeitsev serviu como chefe do 924º Centro Estatal (Unidade Militar No. 20924), responsável pela educação e preparação de especialistas em operações de drones para o Ministério da Defesa russo. As autoridades ucranianas enfatizam a participação de Kolomeitsev em crimes de guerra contra a Ucrânia.

15:50 Pedido de ajuda financeira da UE para segurança das fronteiras pelos Estados Bálticos e Polônia Os Estados Bálticos da Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia planejam solicitar ajuda financeira da UE para construir bunkers, barreiras e instalações militares em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. "A urgência do desenvolvimento de uma linha defensiva decorre da situação de segurança," afirma o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur. Este projeto está em linha com a estratégia de defesa revisada da OTAN. "É de extrema importância sincronizar nossos esforços com a Polônia," acrescenta Pevkur. Em janeiro, os três Estados Bálticos anunciaram o projeto da "Linha de Defesa Báltica", enquanto a Polônia fez um anúncio semelhante em maio com a iniciativa "Escudo Oriental".

15:12 Rússia está preparada para processar pela sabotagem do Nord Stream A Rússia declara estar preparada para levar a sabotagem dos gasodutos do Nord Stream a julgamento. O país apresentou "ações judiciais preliminares" contra a Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça com base em acordos internacionais contra o terrorismo, segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo. Se o assunto não for resolvido nessa fase, a Rússia planeja levar o caso ao Tribunal Internacional de Justiça, segundo o porta-voz, acrescentando que o Ocidente não poderá escapar da responsabilidade por esse assunto.

13:44 Ucrânia: Número de Mortos Sobe para Nove em Sumy após Ataque de Drone RussoRelatos da Ucrânia sugerem que o número de mortos em um ataque de drone russo em Sumy aumentou para nove. O número de feridos atualmente é de 11, com 113 pacientes tendo sido evacuados do hospital atingido. Mais cedo hoje, um ataque russo causou uma morte e danificou vários andares de um clínica. Evacuações de pacientes e funcionários seguiram, com serviços de emergência e polícia chegando ao local para ajudar. A Rússia lançou outro ataque aéreo ao mesmo tempo. Após um relatório anterior de oito mortes, o presidente ucraniano Zelenskyy comentou no X.

12:56 Blinken Avalia Estratégia de ZelenskyO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está examinando a "estratégia de vitória" ucraniana apresentada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao presidente dos EUA, Joe Biden, durante sua reunião na Casa Branca. Entre outros elementos, Zelensky solicitou a permissão de Biden para empregar armas ocidentais para ataques de longo alcance em alvos militares russos. Blinken declarou que o governo dos EUA e os aliados da Ucrânia estão atualmente revisando os detalhes do plano e podem considerar "ações adicionais" para fortalecer as chances de vitória da Ucrânia. Blinken defende uma postura mais robusta no conflito da Ucrânia na Casa Branca, embora ainda não tenha sido implementada pelo Presidente.

12:25 Londres: Ataques Contínuos a Instalações de Saúde na UcrâniaO Ministério da Defesa do Reino Unido relata mais de 2000 ataques a instalações de saúde ucranianas desde que a Rússia invadiu seu vizinho em fevereiro de 2022. Os funcionários foram alvo 235 vezes. Apenas em julho do ano passado, a exército russo bombardeou um hospital infantil em Kyiv. Os ataques do governo de Moscou ao sistema de saúde da Ucrânia resultaram em 176 mortes, segundo o ministério.

11:48 Ucrânia Relata Quatro Mortos após Ataque à Sede da PolíciaO número de mortos após um ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih, na Ucrânia, aumentou para quatro. Um policial ainda está preso sob os escombros, e as operações de resgate para localizar sobreviventes continuam, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque com mísseis em Kryvyi Rih representa o segundo ataque a uma polícia ucraniana em dois dias.

10:58 Analista Militar: Contra-ofensiva Russa em Kursk Ganha TerrenoO estrategista militar australiano Mick Ryan relata que a contra-ofensiva russa perto de Kursk está fazendo progresso. Em agosto, as forças ucranianas cruzaram a fronteira para a região russa de Kursk e tomaram território. Após um elemento inicial de surpresa, os russos estão montando resistência. Embora estejam avançando em um ritmo mais lento, eles estão fazendo progresso, segundo Ryan. Uma possível incursão ucraniana a oeste do contra-ataque russo pode ter posto em risco a segurança do flanco dos russos e potencialmente cortado centenas de tropas russas, de acordo com Ryan, citando dados do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

10:30 Força Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drone RepelidosA força aérea ucraniana detalha que o exército russo lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. A Ucrânia interceptou 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para 7.

09:52 Diálogo Recomeça: Zelensky e Trump se Encontram após Hiato de Cinco AnosAs trocas entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foram retomadas após um hiato de cinco anos. Trump havia recentemente criticado a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance na Rússia Podem Deteriorar Resultado da GuerraDe acordo com o Instituto de Estudos da Guerra (ISW), embora alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia possam alterar significativamente o rumo da guerra, as autoridades russas estão investindo recursos consideráveis para influenciar a opinião ocidental sobre o uso da Ucrânia de armas ocidentais para ataques de longo alcance em instalações russas. Os EUA continuam a rejeitar a permissão para a Ucrânia lançar ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior de Kyiv: Mais de 1400 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasDe acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, as forças russas sofreram outras 1470 baixas nas últimas 24 horas, seja mortas ou feridas. Desde o início da invasão em grande escala há dois anos e meio, o exército russo sofreu mais de 650.640 baixas, incluindo 42 veículos blindados, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Ucrânia: Ataque Russo a Hospital Deixa Seis MortosAgentes russos atacaram uma instalação de saúde em Sumy, de acordo com fontes ucranianas. Seis pessoas morreram, de acordo com a declaração do comando militar da região de Sumy. O ataque foi aparentemente realizado usando drones Shahed, com ataques subsequentes a uma área residencial e ao hospital. Os serviços de resgate estavam evacuando pacientes e funcionários quando os ataques ocorreram. Além disso, a força aérea relatou que as forças russas haviam lançado mísseis guiados na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt Avisa sobre Ameaça do Mar Báltico por Petróleo RussoO ministro do meio ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, alerta sobre os potenciais perigos que ameaçam a costa do Báltico devido às exportações de petróleo russo. Ele citou as alegações da Greenpeace de que os navios de petróleo russo estão sendo transportados através do Mar Báltico como base para suas preocupações. O governo russo, segundo Goldschmidt, está descaradamente ignorando o embargo de petróleo imposto devido às suas ações militares contra a Ucrânia. Vários países ocidentais suspeitam que a Rússia está usando navios de qualidade inferior para burlar as sanções da UE decorrentes do conflito. "O risco de um derramamento de petróleo", alertou Goldschmidt, "está aumentando. Esse petróleo iria principalmente para nossas praias, de Fehmarn a Eckernförde".

07:52 Tropas Ucranianas Repelam Intensos Ataques em PokrovskAs hostilidades entre russos e ucranianos continuam no leste da Ucrânia, a região de Pokrovsk se tornou novamente o epicentro dos conflitos, com os russos atacando a cidade sem descanso por meses. No relatório diário, o Estado-Maior de Kyiv revelou que 19 avanços russos para romper as linhas de defesa ucranianas foram repelidos durante o dia. "Os defensores ucranianos estão segurando a posição", declarou o relatório. As forças russas tentam cercar a cidade de várias direções e neutralizar as contraofensivas ucranianas. Os combates também foram intensos na região de Kurachove. Fontes ucranianas relataram que 17 ofensivas russas foram frustradas durante o dia. No entanto, as informações da zona de guerra não podem ser verificadas independentemente.

07:41 Zelensky Considera Visita aos EUA um SucessoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não conseguiu garantir o uso extensivo de armas ocidentais durante sua visita aos EUA, mas expressou otimismo sobre os resultados. "Cada diálogo ocorreu como deveria", afirmou em um discurso em vídeo na plataforma X. O plano de paz ucraniano de Zelensky foi apresentado nos Estados Unidos. "Nossas equipes devem agora executar cada estágio e decisão", enfatizou. Em Washington, Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA, Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o candidato republicano à presidência, Donald Trump. Este último prometeu que o conflito terminaria rapidamente se fosse eleito.

06:56 Catar Advoga pelo Retorno de Crianças Ucranianas AbduzidasDe acordo com os relatórios ucranianos, nove crianças foram recentemente resgatadas da captividade russa (ver entrada às 02:18). Muitas dessas crianças haviam perdido um ou ambos os pais devido ao conflito e foram entregues aos avós, de acordo com Dmytro Lubinez, comissário de direitos humanos da Ucrânia. As autoridades do Catar estão atualmente em negociações para recuperar mais crianças. Eles receberam uma lista contendo os detalhes de 751 crianças, cuja documentação já foi preparada, explicou Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, e apenas algumas centenas delas foram devolvidas para casa até agora.

06:27 Blinken Acusa China de Apoiar a Indústria de Armamentos RussaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enfatizou ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, as preocupações dos EUA com o apoio da China à indústria de armamentos russos. "Se a China afirma buscar a paz e o fim do conflito de um lado", disse Blinken durante uma entrevista coletiva, "mas então permite que suas corporações perpetuem a agressão de Putin do outro, não faz sentido". Wang confirmou que a China sempre priorizou o diálogo e a paz na resolução do conflito na Ucrânia, de acordo com a declaração do Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Tropas Ucranianas Relatam ter Matado Dois Soldados Russos em Jet Ski com DroneAs forças ucranianas parecem ter eliminado simultaneamente dois soldados russos em um jet ski usando um drone, de acordo com a publicação pró-ucraniana Defense Express. Um vídeo postado pelo ativista Serhiy Sternenko mostra o drone, armado com uma carga explosiva, atingindo o jet ski. Os russos estavam navegando no rio Dnipro no jet ski durante o incidente.

02:18 Nove Adolescentes Reunidos com a Ucrânia após Captividade RussaNove adolescentes que foram capturados pela Rússia após o conflito agora retornaram ao seu país. Este reencontro ocorreu na sexta-feira, com a ajuda do Catar como mediador, de acordo com Dmytro Lubinez, comissário de direitos humanos da Ucrânia. Como ele comunicou no Telegram, esses indivíduos tinham entre 13 e 17 anos, com um homem de 20 anos também envolvido. Este evento bem-sucedido ocorreu dentro do quadro de um plano de ação e sob a mediação do estado do Golfo do Catar. initially, the information was not independently confirmed. These youngsters were separated from their families or guardians by the occupiers, hailing from places such as Kherson, Zaporizhzhia, or Luhansk, as Lubinez further reported.

00:31 Lukashenko: "Ataque à Bielorrússia Inicia a Terceira Guerra Mundial"O líder da antiga república soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, atribui à NATO planos de ataque contra seu país e alerta que armas nucleares seriam utilizadas em resposta. Em um discurso em Minsk diante de estudantes, Lukashenko afirmou: "Um ataque à Bielorrússia inicia a Terceira Guerra Mundial", de acordo com a agência de notícias do estado Belta. No caso de um ataque semelhante ocorrer, tanto a Bielorrússia quanto a Rússia deployariam armas nucleares, de acordo com Lukashenko. Ele também reconhece Vladimir Putin, chefe do Kremlin, pela recente alteração na doutrina nuclear da Rússia. Lukashenko alega em seu discurso que a NATO tem planos concretos para atacar a Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já se posicionaram ao longo da fronteira, principalmente do lado polonês", diz ele. Eles estão preparados e responderão imediatamente. Apesar de não ter armas nucleares, armas nucleares táticas da Rússia foram posicionadas no território bielorrusso desde o final de 2023.

23:10 Ex-comandante dos EUA e outros pedem medidas ousadas de Biden contra a Rússia Um número significativo de ex-oficiais militares e especialistas está pedindo ao presidente dos EUA, Joe Biden, que tome medidas decisivas para deter o conflito na Ucrânia e enfrentar uma potencial ameaça da China. Entre essas figuras estão Ben Hodges, ex-comandante das forças dos EUA na Europa, e Gert-Johannes Hagemann, ex-deputado comandante da OTAN. Eles defendem medidas contra a Rússia e também em relação à China. Eles pedem a remoção das restrições ao uso de armas ocidentais contra alvos russos para permitir ataques a "alvos militares e logísticos" dentro do território russo. Além disso, eles pedem o envio de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos de combate de infantaria para a Ucrânia, além de um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também sugerem a expansão da OTAN além das fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e qualquer outro país democrata que deseje se tornar membro.

22:15 Agência de Segurança da Rússia Alvo de Jornalistas Internacionais pela Cobertura de Kursk A agência de segurança interna russa FSB está investigando três jornalistas internacionais devido à sua cobertura das áreas sob o controle do exército ucraniano na região de Kursk, na fronteira com a Rússia. Afetados estão Kathryn Diss e Fletcher Yeung, da emissora australiana ABC News, e o jornalista romeno Mircea Barbu, acusados de cruzar a fronteira russa ilegalmente, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti. Os jornalistas enfrentam até cinco anos de prisão, mas parece que nenhum dos três está atualmente na Rússia. Várias mídias internacionais, incluindo a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, já cobriram as áreas ocupadas em Kursk.

21:35 Casa Branca Rejeita Acusações Republicanas Contra Zelensky A Casa Branca rejeita as acusações dos republicanos de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria interferido ilegalmente na campanha eleitoral dos EUA ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descartou a acusação como "manobra política" e pediu aos republicanos que encerrassem sua investigação. A delegação ucraniana havia feito o pedido e o Departamento de Defesa havia providenciado o transporte. "Isso é procedimento padrão", disse Jean-Pierre. Zelensky visitou a fábrica de munições no estado da Pensilvânia durante sua turnê de vários dias pelos EUA, onde eram produzidos os projéteis de 155 mm essenciais para a defesa da Ucrânia. Vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, também estavam presentes. Os republicanos então lançaram uma investigação e o presidente da Câmara exigiu que Zelensky "dispensasse" o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 China, Brasil e Outros Países se Oposicionam à Ameaça de Armas Nucleares da Rússia A China, o Brasil e outros países expressam preocupação com o uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. "Condenamos o uso ou a ameaça de uso de armas de destruição em massa, especialmente armas nucleares, além de armas químicas e biológicas", diz uma declaração conjunta. Doze países expressam sua "profunda preocupação" com o potencial de "escalada" na Ucrânia: "Infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares e outras instalações energéticas, não deve ser o alvo de operações militares". Este apelo foi feito em resposta às ameaças desta semana do presidente russo, Vladimir Putin. Putin afirmou que a Rússia poderia empregar armas nucleares em face de ataques aéreos severos em território russo e poderia considerar qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como agressão conjunta. Zelensky também declarou que a Rússia planeja atacar reatores nucleares ucranianos.

