Às 20:36, o Presidente da Câmara anuncia 41 vítimas após um ataque russo a Kharkiv.

19:03 Starmer e Meloni Debatem Uso de Mísseis Britânicos de Alcance Estendido na Terra Russa

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni estão agendados para discutir um plano na segunda-feira que permitiria à Ucrânia utilizar mísseis de cruzeiro Storm Shadow de alcance estendido, fornecidos pelo Reino Unido, na terra russa. A notícia foi compartilhada pelo portal de notícias dos EUA Bloomberg, citando fontes com conhecimento do assunto. A visita de Starmer a Roma ocorre logo após sua reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington. Até agora, Biden mostrou relutância em relação a esse movimento devido a preocupações com a escalada da guerra. De acordo com o relatório, oficiais britânicos discutirão esse plano com seus contrapartes francês e alemão nos próximos dias.

19:49 Zelensky Expressa Preocupação com Falta de Armas, Culpa Congresso dos EUA

A Ucrânia não possui armas suficientes para equipar totalmente suas tropas, de acordo com o presidente Zelensky. "Precisamos de armas para equipar 14 brigadas, mas com as armas fornecidas até agora, podemos equipar apenas quatro", afirmou Zelensky em uma entrevista a um jornalista dos EUA, partes da qual foram publicadas no Telegram e na mídia ucraniana. Ele atribuiu essa escassez a entregas lentas, especialmente durante o período em que os envios de armas dos EUA foram bloqueados no Congresso em Washington por vários meses no início do ano. "Esgotamos todas as nossas reservas, tanto em depósitos quanto em unidades de reserva", explicou Zelensky. "Distribuímos todas as armas que tínhamos". Agora, ele enfatizou, essas unidades de reserva precisam ser reequipadas. Zelensky tem reiterado que a ajuda militar prometida pelos aliados muitas vezes chega tarde, dificultando a defesa de regiões altamente contestadas no leste da Ucrânia.

20:11 Zelensky Discutirá Plano de Vitória

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, planeja apresentar um plano de vitória em Washington. Em uma conversa com o renomado jornalista dos EUA Fareed Zakaria, Zelensky anunciou que apresentaria um plano de vitória em Washington. "Preparei vários pontos, quatro dos quais são fundamentais", disse ele. Esses pontos dizem respeito à segurança, ao status geopolítico da Ucrânia, ao apoio militar e ao apoio econômico à Ucrânia. A implementação desses pontos, Zelensky enfatizou, depende exclusivamente do presidente dos EUA, Joe Biden, e não do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Uma data específica para a visita de Zelensky a Washington não foi definida, mas é esperada em torno da Assembleia Geral da ONU no final de setembro.

17:54 Vítimas de Ataque Russo em Kharkiv Continuam a Aumentar

O número de vítimas de um ataque russo em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, continua a aumentar. De acordo com o prefeito, pelo menos 41 pessoas ficaram feridas. O número já havia sido revisto para cima várias vezes anteriormente (consulte os registros às 17h54 e 5h25). Uma bomba guiada russa atingiu um edifício residencial de dez andares em Kharkiv no domingo à tarde, informou o prefeito Ihor Terechow. Incêndio se espalhou e engoliu quatro andares. Doze outros edifícios também foram danificados.

17:54 Autoridades Relatam Mais Vítimas em Ataque Russo a Edifício de Apartamentos em Kharkiv

Em um ataque aéreo russo à cidade ucraniana de Kharkiv, vários civis ficaram feridos, de acordo com relatórios oficiais. "Um prédio residencial foi danificado", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em seu canal do Telegram. O prefeito Ihor Terechow fala em 35 feridos, incluindo várias crianças. Inicialmente, foram relatados 28 feridos (consulte o registro às 5h25). Equipes de resgate ainda estavam trabalhando à tarde para apagar o fogo que se espalhou entre o nono e o décimo segundo andar após o impacto da bomba. Eles também estão vasculhando os escombros em busca de mais vítimas.

Kharkiv, que tinha uma população de mais de um milhão antes da invasão ordenada pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin, era uma das cidades mais bombardeadas da Ucrânia. Os militares russos atacaram Kharkiv com artilharia e mísseis e, mais recentemente, com bombas guiadas, que são lançadas de aviões ainda sobre território russo.

16:56 Força Aérea Ucraniana Relata Destruição de Barracas Russas em Ataque a Kursk

A Força Aérea Ucraniana supostamente danificou um barraco usado pelas forças militares russas na região ocidental russa de Kursk. O ataque foi anunciado pelo grupo Khorne, que é próximo ao militar em Kyiv, junto com um vídeo que parece ter sido gravado por um drone. O local exato do edifício não foi divulgado e não houve relatórios iniciais de vítimas. O ataque é dito ser uma resposta ao ataque russo a uma escola militar em Poltava. "Enviem-nos mais conscritos e paraquedistas, nós cuidaremos de você", diz a mensagem. Não houve reação do lado russo. A conta ucraniana não pode ser verificada independentemente neste momento. O ataque russo a um edifício em Poltava, que supostamente abrigava uma escola de comunicações, resultou em 53 mortes e 298 feridos.

16:08 "Bully Imperial": Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido Desconta Ameaças de Putin como "Rhetórica Vazia"

Enquanto discutem a possibilidade de flexibilizar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia contra alvos russos, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, descartou os avisos do presidente russo Vladimir Putin. "Tem muito barulho. Esse é o estilo dele. Ele ameaça com tanques, ameaça com mísseis, ameaça com armas nucleares", disse Lammy à BBC. Apesar das ameaças de Putin, "devemos permanecer firmes em nosso caminho", afirmou Lammy, rotulando o presidente russo como um "bully imperial". Quando questionado se Putin está mentindo quando ameaça guerra nuclear, Lammy disse: "O que Putin está fazendo é tentando nos enganar. É tudo blefe".

15:25 Pelo Menos 28 Feridos em Kharkiv por Bomba GuiadaUm ataque com uma bomba guiada feriu pelo menos 28 pessoas, incluindo três crianças, em um arranha-céu em Kharkiv, no leste da Ucrânia. "O impacto causou um incêndio em um prédio residencial," explica o governador Oleh Syniehubov via Telegram. Também houve danos à infraestrutura local (consulte os registros das 09:46 e 07:03).

14:55 Moscou Ameaça Washington por Sanções Contra a Emissora de Rádio Russa RTMoscou critica duramente as sanções dos EUA contra a emissora de rádio estatal russa RT e ameaça retaliar. "As ações do governo dos EUA não ficarão impunes," diz Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, segundo o site oficial da agência. Especialistas veem isso como um aviso aos jornalistas americanos ainda baseados na Rússia. Em março de 2023, a Rússia prendeu o repórter americano Evan Gershkovich sob acusação de espionagem. O correspondente do Wall Street Journal ficou detido por 16 meses antes de ser libertado em uma troca de prisioneiros. Tanto Gershkovich quanto o jornal negam consistentemente as acusações. Zakharova acusa os EUA de censura e ataque à liberdade de imprensa. Em suas palavras, "Os EUA iniciaram uma nova onda de restrições contra os meios de comunicação e jornalistas russos" com suas ações contra a RT. O governo dos EUA havia feito anteriormente acusações sérias contra a RT, acusando o grupo de mídia de interferir nos assuntos internos de nações estrangeiras.

14:28 Presidente do Irã Participará da Cúpula do BRICS na RússiaO Irã está fortalecendo suas ligações com a Rússia e participará da cúpula do BRICS. O presidente Massoud Peschian viajará para Kazan, no Volga, de acordo com relatórios da mídia russa citando o embaixador do Irã em Moscou, Kasem Jalali. Jalali também anunciou uma reunião bilateral com o presidente russo Putin durante a cúpula, de 22 a 24 de outubro. Um acordo de cooperação abrangente está em andamento. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, acusou a República Islâmica de fornecer mísseis à Rússia para uso na Ucrânia. Teerã nega isso.

13:55 Novo Ministro das Relações Exteriores em Kyiv Advertiu: Não Ceda às Ameaças de PutinO ministro das Relações Exteriores em Kyiv, Andriy Sybiha, aconselha os aliados da Ucrânia a não ceder às ameaças do chefe do Kremlin, Vladimir Putin. Ele busca diminuir o apoio à Ucrânia. "Em vez disso, os aliados deveriam fortalecê-lo," escreve Sybiha no X. "As ameaças de Putin não são eficazes." O chefe do Kremlin já havia alertado sobre consequências imprevisíveis, mas nunca as concretizou, destaca Sybiha. Isso ocorreu quando o Ocidente começou a fornecer armas à Ucrânia no início da guerra, quando a Finlândia e a Suécia ingressaram na OTAN e quando a Ucrânia recebeu seus primeiros caças F-16.

13:30 "Teimosia Alemã Visto Negativamente"A discussão sobre o envio de mísseis de cruzeiro alemães Taurus à Ucrânia está sendo reacendida, mas o chanceler Scholz deixou claro mais uma vez que não aprovará a arma. Isso não é bem-visto na Ucrânia, segundo reportagem da correspondente do ntv Kavita Sharma.

13:03 Governador: Casal Morto em Ataque de Foguete Próximo a OdessaEm um ataque de foguetes russos em subúrbios da cidade de Odessa, pelo menos duas pessoas morreram, de acordo com relatórios ucranianos. O casal morto na noite de sábado foi confirmado pelo governador da região. Outra pessoa ficou ferida. Encontraram-se indícios de que uma ogiva de munição de cluster ilegal foi usada. As forças aéreas ucranianas relatam que dois foguetes atingiram os subúrbios.

12:28 Ucrânia: Ponte de Ponto e Centro de Comando DestruídosO exército ucraniano afirma ter destruído uma ponte de pontão construída pelos russos. A sede do exército não especifica em qual corpo d'água ela estava localizada. No total, eles dizem ter atacado seis áreas de concentração do inimigo pelo ar ou com artilharia no dia anterior. Além da ponte de pontão, um sistema de artilharia também foi destruído. Outro ataque foi relatado em um centro de comando e controle.

11:25 Ischinger Sugere Relaxamento das Restrições de Armamento para a UcrâniaWolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, propõe um relaxamento significativo nas regulamentações sobre o uso de armas ocidentais pela Ucrânia. "Seria mais simples e direto se apenas declarássemos: Comprometemo-nos a usar os sistemas de armas que fornecemos à Ucrânia exclusivamente dentro dos parâmetros compatíveis com o direito internacional," afirmou Ischinger ao "Süddeutsche Zeitung". Isso significaria que eles não poderiam bombardear hospitais, uma prática que as forças russas supostamente empregam com frequência. Somente alvos militares, como aeroportos ou sites de lançamento, poderiam ser atacados - mesmo aqueles situados em território russo, como para prevenir ataques com mísseis de cruzeiro.

10:53 Troca de Prisioneiros Aumenta Após Ofensiva de KurskO aumento nas trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia nos últimos tempos provavelmente foi motivado pela ofensiva da Ucrânia em Kursk, segundo observadores. Essa ofensiva começou em 6 de agosto. Desde então, houve três trocas, resultando na libertação de 267 prisioneiros de cada lado. Em contraste, apenas três trocas ocorreram entre 1º de janeiro e 6 de agosto, libertando cerca de 400 ucranianos e 400 russos no total. Oficiais ucranianos afirmam que a incursão em Kursk fortaleceu sua posição de negociação com a Rússia na troca de prisioneiros, após a recusa repetida do Kremlin às tentativas ucranianas de negociar uma troca.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drones e MísseisA força aérea ucraniana relatou que a Rússia lançou 14 ataques com drones durante a noite, dos quais dez foram neutralizados pela defesa aérea. Eles também interceptaram um míssil guiado. Também foi relatado que a Rússia lançou dois mísseis balísticos. No entanto, a força aérea não forneceu informações sobre o destino desses mísseis ou se houve vítimas ou danos resultantes dos ataques. Autoridades na região de Kharkiv também relataram incêndios devido ao bombardeio russo e danos a vários edifícios na cidade de Kharkiv.

09:10 Controvérsia em Torno da Expansão do Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial nos Metrôs RussosA expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial nos metrôs russos está causando preocupação entre ativistas de direitos humanos. O sistema, conhecido como "Face Pay", está em uso em Moscou há três anos e agora está sendo introduzido em seis cidades adicionais, incluindo Kazan, onde os passageiros agora podem se cadastrar para o sistema. Para fazer um pagamento, os passageiros olham para um dispositivo equipado com câmera na catraca. Também estão em andamento planos para oferecer esse método em todos os metrôs russos no ano que vem. No entanto, o advogado Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos Memorial, banida na Rússia, alerta para "significativos" riscos. Ele acredita que o sistema pode se tornar "outra ferramenta poderosa de vigilância e controle dos cidadãos".

08:02 Forças de Defesa da Rússia Derribam 29 Drones em Várias RegiõesA defesa aérea da Rússia relatou ter derrubado 29 drones durante a noite em várias regiões, de acordo com o ministério da defesa em Moscou. Os drones foram lançados da Ucrânia, com a maioria interceptada na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Defende Participação em Protesto Contra ArmasO especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, defende sua intenção de participar de uma manifestação na qual Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda, também falará. Stegner afirma que não está colaborando com ninguém e apresentará suas vistas como social-democrata. Ele reconhece que outros oradores têm vistas com as quais não concorda e alguns chamados promovem conteúdo que ele reprova. "Desde que fascistas, anti-semitas e racistas sejam excluídos, apoio a liberdade de expressão." A "manifestação nacional pela paz" de 3 de outubro em Berlim foi chamada por uma iniciativa chamada "Never Again War – Lay Down Your Arms". A iniciativa pede negociações para pôr fim imediato aos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza e para que não sejam fornecidas armas à Ucrânia, Israel ou qualquer outro lugar. A iniciativa também critica o governo federal liderado pelo SPD por sua "armamentação sem precedentes". A crítica à manifestação veio, por exemplo, do porta-voz da política externa do SPD, Michael Roth: "Que a Rússia e o Hamas não sejam rotulados como agenciadores de guerra de forma alguma é uma vergonha." A deputada federal do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, escreveu sobre a participação planejada de Stegner: "Isso é realmente como você prejudica seu partido e governo."

07:03 Kharkiv sob Novo AtaqueKharkiv está sob novo ataque, de acordo com as autoridades ucranianas. O governador da cidade relatou que um edifício em um campus hospitalar foi danificado e um incêndio ocorreu em uma instituição educacional após um ataque de lançador de foguetes. Não foram relatadas vítimas. Kharkiv, uma das cidades mais frequentemente atacadas, fica a apenas 30 quilômetros da Rússia.

06:29 Contra-ofensiva Ucraniana em Kursk Parece Deslocar Tropas RussasA contra-ofensiva ucraniana em Kursk parece estar prendendo pessoal russo, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. A ofensiva obrigou o exército russo a redirecionar unidades da Ucrânia para a região de Kursk e deploy tropas recém-formadas da Rússia para Kursk em vez da frente na Ucrânia. Inicialmente, havia 11.000 soldados russos estacionados na região de Kursk, mas as estimativas do exército ucraniano agora variam de 30.000 a 45.000 soldados.

A Ucrânia começou a produzir munição de 155 mm, como declarado por um funcionário do governo em um artigo publicado pelo "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, que anteriormente serviu como Ministro das Indústrias Estratégicas e agora é assessor do Presidente Volodymyr Zelensky, declarou que a produção de defesa dobrou sob sua liderança e triplicará até o final do ano.

03:04 Auxiliar de Biden: Presidente Priorizará Ucrânia Até o Fim do Mandato

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja se concentrar em fortalecer a posição da Ucrânia em seu conflito com a Rússia pelo restante de seu mandato, de acordo com seu assessor de segurança nacional, Jake Sullivan. Durante um discurso na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan explicou que Biden visa deixar a Ucrânia na melhor posição possível para ter sucesso nos próximos quatro meses.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte é a "principal" Ameaça à UcrâniaEntre os aliados da Rússia, a Coreia do Norte representa a principal ameaça à Ucrânia, segundo o chefe da inteligência ucraniana. "De todos esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nosso principal problema", disse Kyrylo Budanov na Conferência de Estratégia Europeia de Yalta (YES) em Kyiv. A ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, "escalou significativamente o combate", disse ele ao responder a uma pergunta sobre o apoio de outros aliados da Rússia, como Irã e China. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, anunciou intenções de fortalecer as relações com a Rússia após conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na sexta-feira. Kyiv está monitorando os envios de armas de Pyongyang para Moscou e é consciente do seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão fornecendo grandes quantidades de artilharia, o que é preocupante", acrescentou Budanov. Saiba mais aqui.

23:21 Ucrânia: Rússia pode enfrentar dificuldades de recrutamento a partir de meados de 2025A Rússia pode enfrentar dificuldades de recrutamento a partir de meados de 2025, segundo a Ucrânia. No verão de 2025, o governo russo provavelmente terá de tomar uma decisão, diz o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, em uma conferência em Kyiv - ou declarar mobilização ou reduzir a intensidade dos combates. Isso pode ser crucial para a Rússia. Moscou ainda não comentou.

22:20 Scholz: Ataque russo à Ucrânia é "tolo"O chanceler alemão, Olaf Scholz, acusa o presidente russo, Vladimir Putin, de apostar no futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "O conflito também é tolo do ponto de vista da Rússia", diz ele durante um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, como membro do parlamento alemão do SPD. Para suas ambições imperialistas, Putin está enviando centenas de milhares de soldados russos para ferimentos e mortes, e danificando as relações econômicas da Rússia com numerosos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que tinha antes", diz Scholz. A Alemanha continuará a fornecer apoio militar à Ucrânia para evitar que o país invadido desmorone e para evitar que uma flagrante violação das regras na Europa tenha sucesso. "Putin está danificando o futuro da Rússia". Uma solução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 Vitorias Flutuantes Relatadas nos Combates por KurskAs forças ucranianas estão expandindo seu controle territorial em seu avanço em direção à região ocidental da Rússia de Kursk, mas também estão perdendo território para os contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas tomaram o controle de três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos estão empurrando as tropas ucranianas de volta em torno da vila de Snagost. Um mapa do Deep State mostra uma significativa brecha nas linhas de defesa ucranianas. Essas descobertas ainda não foram confirmadas independentemente. No início de agosto, as tropas ucranianas avançaram para a região fronteiriça russa de Kursk, alegando ter tomado cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Especialistas sugerem ganhos territoriais mais modestos. Esta semana, o exército russo fez sua primeira tentativa séria de expulsar as tropas ucranianas.

21:41 EUA: Atrasos na Ajuda à Ucrânia Devidos a "Restrições Logísticas"Os atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia são devido a "restrições logísticas", segundo oficiais dos EUA. "Isso não é uma questão de vontade política", diz Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, durante a Conferência de Estratégia Europeia de Yalta (YES) em Kyiv. "Isso é uma questão de complexos e intrincados logísticos para entregar esse material para a frente", explica Sullivan. Apesar das dificuldades, os EUA devem "fazer mais e ser melhores" para a Ucrânia, reconhece Sullivan. O presidente dos EUA, Joe Biden, está "determinado" a usar o tempo que lhe resta no cargo para "colocar a Ucrânia na melhor posição possível para ter sucesso", diz ele. Biden e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês, anuncia Sullivan.

20:57 Scholz: Plano para Processar Sabotadores do Gasoduto Nord Stream na AlemanhaO chanceler alemão, Olaf Scholz, considera a sabotagem dos gasodutos Nord Stream como uma "ação terrorista". Ele pretende processar os responsáveis na Alemanha. "Todas as autoridades de segurança e o procurador-geral federal devem conduzir suas investigações sem vies", diz Scholz durante uma conversa com cidadãos em Prenzlau, Brandenburg. "Não cobriremos nada. Se pudermos apreendê-los, os processaremos na Alemanha", acrescenta. Scholz também nega acusações de que o governo alemão desistiu do gás natural russo. Ele afirma que foi a Rússia que desligou a torneira de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O subsequente aumento de preços, os tetos de preços e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". As explosões do gasoduto só ocorreram depois que a Rússia já havia parado de fornecer gás à Europa através do Mar Báltico. Em agosto, o escritório do procurador-geral federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano em relação ao incidente de sabotagem.

20:24 G7 Condena Transferência de Foguetes Iranianos para a RússiaRelatos de transferências de foguetes iranianos para a Rússia levaram as potências democráticas do G7 a condenar fortemente essa ação. Apesar de numerosos apelos internacionais para parar essas transferências, o Irã continua a fornecer armas à Rússia, aumentando o apoio militar do Irã ao invasão da Ucrânia pela Rússia, como afirmado em uma declaração conjunta do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA, bem como o Representante da UE. A Rússia usa armas iranianas para matar civis ucranianos e alvos de infraestrutura crítica. Recentemente, o Reino Unido e os EUA relataram que a Rússia havia recebido mísseis balísticos do Irã. O governo iraniano nega essas alegações. "O Irã deve imediatamente parar todo o apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e cessar o fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representam uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança internacional", diz a declaração emitida pela presidência do G7 da Itália. "Mantemos a resolução em responsabilizar o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que compromete ainda mais a segurança global." A Alemanha, França e Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE também está considerando penalidades mais severas. Leia mais aqui.

19:41 Putin Enaltece Liberdade de Imprensa, Despite ContradictionsApesar de ter prendido seus críticos, o presidente russo Vladimir Putin enfatiza a importância da liberdade de imprensa e da informação. "Proteger os princípios da confiabilidade da informação é crucial durante o processo complexo do desenvolvimento da multipolaridade", diz Putin em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, comemorando o 120º aniversário da agência de notícias TASS. "A verdadeira liberdade de expressão, expressando diversas opiniões, encoraja a busca de compromissos e soluções comuns para os problemas mundiais", continua Putin. Os meios de comunicação desempenham um papel significativo na estabelecimento de uma ordem mundial justa, fornecendo às pessoas "uma visão não tendenciosa e verdadeira do mundo". No entanto, a liberdade de imprensa e os meios de comunicação não existem no regime autoritário da Rússia. Meios de comunicação independentes foram banidos e fechados, e figuras da oposição são perseguidas pelo sistema judiciário. A TASS, agência de notícias russa, existe desde 1904, sob diversos nomes e títulos. Hoje, é a maior agência de notícias do país e serve como porta-voz do governo.

19:20 Scholz Mantém Posição sobre Proibição de Entrega de Mísseis TaurusO chanceler Olaf Scholz descartou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, mesmo que parceiros da aliança tomem decisões diferentes. Durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, Brandenburg, ele reafirmou sua posição de não fornecer mísseis Taurus, capazes de alcançar Moscou a partir da Ucrânia (aproximadamente 500 quilômetros), devido ao risco de "escalada significativa". "Eu disse não a isso. E isso também se aplica a outras armas com capacidades de longo alcance se as tivéssemos fornecido", disse Scholz. "Isso continua a ser o caso. (.) Mesmo que outros países tomem decisões diferentes" (consulte também a entrada das 17:24). A arma de alcance mais longo que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

O plano discutido por Starmer e Meloni poderia potencialmente aumentar ainda mais a situação, já que envolve permitir que a Ucrânia use mísseis de alcance estendido no solo russo em resposta ao ataque à Ucrânia.

A Ucrânia expressou preocupação com a falta de armas fornecidas por seus aliados, especialmente os EUA, que desacelerou o processo de entrega e deixou a Ucrânia sem recursos para equipar totalmente suas tropas.

