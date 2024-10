Às 19:59, a Ucrânia estende oportunidades digitais para indivíduos internacionais.

18:44 Desfile de Protestantes em Berlin: Apresentação de Netrebko

Uma multidão de manifestantes se reuniu fora da Staatsoper Berlin em uma noite de domingo, antes do espetáculo da estrela da ópera Anna Netrebko. Anteriormente, ativistas haviam realizado demonstrações contra a cantora devido a suspeitas de ligações com Vladimir Putin. Neste ano, Netrebko interpretou o papel de Abigaille na ópera de Giuseppe Verdi "Nabucco" na Staatsoper, tendo anteriormente estrelado como Lady Macbeth na ópera de Verdi "Macbeth". Recentemente, apresentações de Netrebko foram canceladas em várias regiões ocidentais. Sua equipe de gerenciamento afirma consistentemente que Netrebko condenou publicamente a guerra. No entanto, críticos argumentam que seu comportamento, tanto antes quanto após a invasão total da Rússia no sul da Ucrânia, sugere uma posição diferente.

17:30 Brekelmans em Kharkiv: Defesa da Ucrânia Requer Distância da Rússia

O ministro da Defesa dos Países Baixos, Ruben Brekelmans, enfatizou durante sua visita a Kharkiv, na Ucrânia, que a Ucrânia só pode se fortalecer mantendo uma maior distância da Rússia. Ele compartilhou suas experiências no Twitter, descrevendo apartamentos destruídos, falta de energia e crianças indo à escola em abrigos.

16:10 Ucrânia Afirma que Mais de 660.000 Soldados Russos 'Eliminados' desde o Início da Guerra

De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, a Rússia sofreu mais de 660.000 baixas em seu conflito. O exército ucraniano afirmou em um comunicado que 660.470 soldados russos haviam sido "eliminados", o que geralmente é interpretado como mortos ou gravemente feridos a ponto de serem dispensados do serviço militar.

15:14 Vítima Fatal em Ataque de Drone Russo

Uma vítima fatal resultou do ataque de drone da Rússia na Ucrânia. Um carro de um homem de 49 anos foi atingido por um drone na região de Kharkiv, de acordo com o governador Oleh Syniehubov. Além disso, as autoridades ucranianas relataram danos a um gasoduto e incêndio em um armazém na região de Odessa. De acordo com a força aérea ucraniana, as forças russas lançaram foguetes e 87 drones, dos quais 56 drones e dois foguetes foram interceptados. Outros 25 drones desapareceram do radar, "provavelmente devido a mísseis de defesa aérea".

14:26 Krenz e Schröder Concordam sobre Questão da Ucrânia

O ex-secretário-geral do SED e presidente do Conselho de Estado da RDA, Egon Krenz, vê a presença aumentada do AfD e do BSW nas três eleições estaduais em setembro no Leste como um chamado para negociações para pôr fim ao conflito da Rússia contra a Ucrânia. "A mensagem transmitida por esses eventos é: Chegou a hora de nos ouvirem! Anseiamos por políticas pacíficas. Queremos viver, não morrer", disse Krenz ao "Tagesspiegel" à margem de um evento de "75 Anos da RDA" em Berlim, como o jornal relatou em sua edição online. Krenz elogiou os pedidos dos chefes de governo da Saxônia e Brandenburg, Michael Kretschmer do CDU e Dietmar Woidke do SPD, além do presidente da CDU da Turíngia, por maiores esforços para alcançar uma solução diplomática no conflito da Ucrânia.

O ex-deputado de 87 anos, confidente e sucessor do líder da RDA, Erich Honecker, também aprovou a posição do ex-chanceler Gerhard Schröder sobre o conflito da Rússia contra a Ucrânia. "Acho que ele tem uma posição forte. Concordo com ele nisso", disse Krenz. Krenz e Schröder são amigos de longa data. Eles se encontraram, entre outros momentos, em 1980 em Bonn e em 1981 em Berlim Oriental. Na época, Krenz era o chefe da organização juvenil comunista FDJ, e Schröder era o presidente dos Jovens Socialistas.

13:52 "Espaço para Perdas" - Estratégia da Ucrânia Inclui Retirada

O analista militar Mykola Bielieskov do Instituto Ucraniano de Estudos Estratégicos descreveu a estratégia da Ucrânia como uma "troca de espaço por perdas" no "New York Times". Esta estratégia envolve se retirar de cidades sitiadas após pesadas baixas infligidas aos russos em termos de pessoal e equipamento. "Trata-se de quanto eles perdem antes de perceber que é inviável", diz Oleksandr Solonko, membro do 411º batalhão de drones ucraniano, sobre as baixas russas. Dadas as ataques incessantes, alguns comandantes ucranianos prefeririam se retirar de uma posição ou assentamento se isso reduzir suas próprias baixas de pessoal.

12:48 Merz: Se a Ocidente recuar, a Rússia buscará mais

Friedrich Merz, líder da CDU, alerta em um artigo convidado para o "Focus" que não se deve ser enganado quanto à natureza desta guerra e não ceder à ilusão. Putin está usando sua guerra para desmantelar a estrutura política na Europa que construímos em parceria com a Rússia após 1990, não contra a Rússia. Nem a Europa nem a NATO são responsáveis por qualquer provocação ou quebra de contrato que pudesse justificar plausivelmente o início de uma guerra contra a Ucrânia. Se a Ucrânia permanecer resistente e o Ocidente continuar apoiando-a, a Rússia vai entender que a violência militar adicional é fútil, diz Merz. No entanto, se o Ocidente recuar, "a Rússia sai vitoriosa e vai querer mais".

12:14 Relato indica morte de dissidente russo Ildar Dadin no combate na Ucrânia

O ativista russo Ildar Dadin teria morrido durante o combate ao lado do exército ucraniano, segundo boatos relatados por Xenya Larina na plataforma X. As autoridades de Kyiv ainda não confirmaram o relatório. Dadin foi preso por três anos na Rússia em 2015 por participar de protestos não autorizados contra as políticas do Kremlin. Sua sentença foi reduzida para 1,5 ano após 15 meses na prisão, levando à sua libertação. Em 2023, Dadin se mudou para a Ucrânia e se juntou ao Corpo Voluntário Russo para lutar contra a Rússia na guerra.

11:34 Unidade ucraniana compartilha vídeo de ataque de drone a veículo blindado russo

A 60ª Brigada da Ucrânia publicou um vídeo que alega a destruição de um tanque russo na região de Donetsk usando um drone. O clipe mostra o ataque do drone causando uma explosão substancial que faz o canhão do tanque voar pelos ares.

11:06 Mortes e feridos civis aumentam em ataques russos

Pelo menos quatro pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas devido aos ataques russos na Ucrânia no dia anterior, de acordo com o "Kyiv Independent".

10:33 Defensor de Wuhledar revela superioridade de artilharia russa

Fontes ucranianas relatam uma vantagem de 3 para 1 em munição para o lado russo. No entanto, um defensor de Wuhledar da 72ª Brigada, que lutou até a recente evacuação da cidade, afirma uma proporção muito pior quando se trata do número de sistemas de artilharia. Os russos tinham uma vantagem assombrosa de 10 para 1 em sistemas de artilharia ao redor de Wuhledar no final do verão. "Como nosso sistema de artilharia pode enfrentar 10 deles?" o soldado explicou ao "New York Times". O soldado também compartilhou que as forças russas poderiam sobrecarregar as defesas ucranianas se se concentrassem em um local específico.

09:59 Rússia lançar ataques com drones e mísseis na Ucrânia

A Rússia lançou 87 ataques com drones na Ucrânia durante a noite, segundo a força aérea ucraniana. Quatro mísseis também foram interceptados, revelou a força aérea no Telegram. A defesa aérea ucraniana derrubou com sucesso 56 drones e dois mísseis, com o restante acreditado ter sido derrotado por meios de guerra eletrônica.

09:13 Frederiksen pede desculpas à Ucrânia pelo atraso dos caças F-16

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, pede desculpas em um vídeo viral do Fórum GLOBSEC pelo atraso no envio de caças F-16 para a Ucrânia. Ela afirmou que esperava enviá-los nas primeiras etapas da guerra, mas houve outra rodada de discussões sobre sua adequação. A Dinamarca prometeu contribuir com um total de 19 caças F-16 para a Ucrânia, mas o treinamento de pilotos e o tempo associado têm desacelerado o processo. Apenas alguns caças F-16 foram implantados na Ucrânia até agora, entregues neste verão. A invasão russa começou em fevereiro de 2022. A Dinamarca é um dos países que frequentemente entregam armas, enquanto outros países às vezes são mais cautelosos.

08:31 Kyiv Post relata morte de oficiais norte-coreanos em ataque de foguete

De acordo com um artigo recente do "Kyiv Post", mais de 20 soldados, incluindo seis oficiais norte-coreanos, morreram em um ataque de foguete perto de Donetsk ocupada pela Rússia na última quinta-feira. Uma fonte da comunidade de inteligência afirmou que os norte-coreanos estavam lá para oferecer conselhos aos seus contrapartes russos e observar o treinamento de pessoal antes do ataque.

07:50 Ucrânia: Várias Bases Militares Russas Eliminadas - com Mísseis BrimstoneO Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relata a eliminação de três bases militares das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada, bem como da 2ª exército combinado das tropas russas. "As operações militares foram realizadas pela Força Aérea e unidades de artilharia das Forças Armadas da Ucrânia em colaboração com outros componentes das forças de defesa. Os ataques foram executados usando mísseis Brimstone e RGM-145 Griffin." A Ucrânia vem utilizando o Brimstone britânico há algum tempo, mas, segundo declarações oficiais, não a versão de longo alcance, que ainda não recebeu aprovação. Os RGM-145 Griffins podem ser lançados de sistemas de lançamento de mísseis múltiplos (MLRS) como os HIMARS e têm um alcance aproximado de 70 quilômetros.

07:04 ISW: Campanha de Recrutamento da Rússia Tem Menos Sucesso e RestriçõesO Kremlin planeja continuar pagando somas substanciais a novos recrutas que assinam contratos militares com o Ministério da Defesa nos próximos anos. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) menciona relatórios que sugerem que as campanhas de recrutamento atuais estão se tornando menos produtivas e que a escalada de incentivos financeiros aponta para "a insuficiência dos esforços atuais de recrutamento para sustentar a geração contínua de novas forças essenciais para as operações militares da Rússia na Ucrânia." O ISW estima a existência de limitações de médio e longo prazo para o número de recrutas que a campanha de mobilização da Rússia pode produzir, e os incentivos financeiros aprimorados são pouco prováveis de superar significativamente essas restrições.

06:20 Especialista em Rússia Prevê que País Enfrenta Desafios Significativos - e Oportunidades para Contraofensiva UcranianaO especialista em Rússia Mark Galeotti escreve em uma coluna de opinião para o "Sunday Times" que a Ucrânia, com seu novo equipamento, pode formar brigadas para realizar uma contraofensiva em grande escala até 2025. Enquanto isso, Galeotti acredita que há uma possibilidade de obter autorização para usar armas de longo alcance como ATACMS e Brimstone, mas mesmo sem eles, Kyiv está efetivamente empregando seus próprios foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russos, ele diz. No lado russo, está se tornando cada vez mais difícil recrutar soldados Despite generous payments, there is a severe workforce shortage in the country, and stockpiles of military equipment are dwindling. Galeotti identifica as principais ameaças à Ucrânia como o fortalecimento de forças na UE que se opõem ao apoio à Ucrânia e a possível eleição de Donald Trump nos EUA.

05:40 Cinco Senadores Republicanos Advertem Contra Alinhamento Adicional com a Rússia pela HungriaCinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupação com os laços crescentes da Hungria com a Rússia e a cooperação aumentada com a China após sua visita ao país. A delegação era composta pelos senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. O senador Jerry Moran expressou preocupação em um comunicado sobre os laços crescentes da Hungria com a Rússia e a erosão de suas instituições democráticas, instando a uma cooperação mais próxima entre a Hungria e seus aliados. "É do nosso interesse mútuo que nossos países colaborem de perto. Pedimos à Hungria que atenda aos alertas de seus aliados e reaja de acordo." A Hungria serve como importante aliado da Rússia na UE. O primeiro-ministro Orban bloqueou repetidamente a ajuda à Ucrânia, defendeu negociações e ecoou regularmente os argumentos do Kremlin. A Hungria denunciou a guerra, mas recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

03:27 Defesa Aérea Parece Repelir Ataque de Mísseis em KyivUnidades de defesa aérea da Ucrânia aparentemente repeliram um ataque aéreo russo em Kyiv, de acordo com o aplicativo de notícias do Telegram do exército ucraniano. Não foram divulgados detalhes específicos.

01:58 Embaixador Russo nos EUA Retorna a MoscouO embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, está aparentemente concluindo sua missão diplomática, com meios de comunicação russos relatando sua partida para Moscou. O embaixador está retornando a Moscou, de acordo com a agência de notícias Interfax, que cita uma fonte do Ministério das Relações Exteriores. O jornal "Vedomosti" relata que a partida de Antounov é iminente. Não foram fornecidos detalhes adicionais imediatamente. Antonov serve como embaixador em Washington desde 2017.

23:46 Ucrânia: Russos Matam Regularmente Prisioneiros de Guerra - 93 Soldados ExecutadosAs agências de aplicação da lei obtiveram provas sólidas que demonstram que as tropas russas invasoras executaram um grande número de prisioneiros de guerra ucranianos. De acordo com a agência de notícias Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento de guerra da Procuradoria-Geral, disse na televisão nacional: "Agora temos provas de 93 dos nossos soldados que foram executados no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatiza que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano. A prática de executá-los começou em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos para com os nossos prisioneiros de guerra deteriorou-se", disse Belousov.

22:14 Relato: Concessões Territoriais Preliminares de Kyiv para Adesão à NATO?A Ucrânia ainda está comprometida em recuperar os territórios controlados pela Rússia há uma década. No entanto, lhe falta mão de obra, armas e apoio da aliança ocidental para realizar esse objetivo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora afirma que Kyiv está preparando "decisões substanciais" para discussão com os Estados Unidos e outros países durante a próxima reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia envolve pedir aos aliados que fortalecem sua posição militar e diplomática para obrigar a Rússia a negociar. Os diplomatas ocidentais e cada vez mais os oficiais ucranianos acreditam que as garantias de segurança significativas poderiam servir como base para uma solução negociada, permitindo que a Rússia mantenha o controle efetivo, mas não jurídico, dos territórios ucranianos que atualmente ocupa. Estão em andamento conversas sobre a possível adesão da Ucrânia à NATO como parte disso.

21:23 Analistas: Rússia Perde Equipamento Três Vezes Mais Rápido, Ucrânia Espera Entrega de TanquesTraduzido automaticamente

Rússia enfrenta uma despesa de equipamento militar mais de três vezes maior do que a Ucrânia, segundo Jakub Janowski, analista com sede em Praga que trabalha para a unidade de monitoramento de inteligência holandesa Oryx. Ele argumenta que a Rússia está rapidamente esgotando seus estoques de equipamento soviético herdado, enquanto sua produção, como a da Ucrânia, mal compensa as perdas significativas. No entanto, Konrad Muzyka, analista polonês e diretor da Rochan Consulting, afirma que o tempo parece favorecer a Rússia em termos de potencial de mobilização, força de trabalho e capacidades de produção. No entanto, Janowski expressa preocupação de que, apesar do maior contingente de tropas e poder de fogo da Rússia, ela possa enfrentar dificuldades se o Ocidente aumentar sua assistência. Além disso, algumas entregas de equipamento militar prometido ainda não foram concretizadas. De acordo com Oryx, Kiev ainda não recebeu as distribuições prometidas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1.200 transportes de tropas e 180 sistemas de artilharia móvel.

20:34 Ucrânia Anuncia Abate de Bombardeiro Russo; Aparecem Evidências de Escombros

aqui. As forças ucranianas alegadamente abateram um avião de combate russo. O avião foi aparentemente atingido perto da cidade de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, como afirmou o chefe da autoridade militar local. Fotos sugerem os escombros de um avião queimado que caiu em um edifício, incendiando-o.

