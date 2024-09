Às 19:42, Ramelow observa que a esquerda sofreu "devorar de dentro para fora".

19:26 Nouripour sobre a Vitória da AfD: "Minha solidariedade está com aqueles que estão ansiosos"No estado da Turíngia, o Ministro-Presidente Bodo Ramelow identifica dois fatores contribuindo para o "cannibalismo" de seu partido Esquerda: "Primeiramente, um CDU que tem vindo a equiparar a AfD e a Esquerda, promovendo continuamente a exclusividade em relação a nós, apesar de ter colaborado factualmente conosco por cinco anos", disse Ramelow na ntv. Como outra razão para a queda da Esquerda, Ramelow apontou "um BSW que se gabou de ter garantido 17% dos votos para a AfD, acabando por adquirir os nossos votos". Ramelow ainda pode se deliciar com a alta taxa de participação dos eleitores.

19:16 Nouripour sobre a Vitória da AfD: "Isto serve como um lembrete para todos nós protegermos a democracia coletivamente"A AfD obtém mais de 30% tanto na Saxônia quanto na Turíngia, deixando os partidos da coalizão para trás. O líder do partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições da AfD como um "lembrete" e um mandato para proteger a democracia juntos.

19:13 Última Previsão para a Saxônia: Vantagem do CDU DiminuiA última previsão do ZDF mostra a AfD e o CDU empatados na Saxônia: Os democratas cristãos estão à frente apenas com 31,7%, mal ultrapassando a AfD com 31,4% dos votos. O BSW fica com 11,4%, o SPD com 7,8%. Os Verdes estariam mais seguros no parlamento estadual com 5,5%, enquanto a Esquerda não conseguiria ultrapassar a barreira de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht Propõe Coalizão com CDU e SPD na TuríngiaO líder do BSW, Sahra Wagenknecht, busca uma coalizão com o CDU e possivelmente também com o SPD na Turíngia. "Esperamos verdadeiramente que conseguiremos formar um bom governo juntos com o CDU - talvez também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Os cidadãos da Turíngia desejavam um governo majoritário estável após cinco anos de governo minoritário, exigiu Wagenknecht. Este governo teria que se concentrar em lidar com questões prementes como a "severa escassez de professores" na Turíngia. Enquanto isso, o povo queria um governo estadual que se afirmasse no nível federal - um que, segundo Wagenknecht, advogaria pela paz, pela diplomacia e contra o posicionamento de mísseis norte-americanos na Alemanha. Coalizões com a AfD foram descartadas para a Turíngia.

19:02 Última Previsão para a Turíngia: Vitória da AfD Aumenta Ainda MaisUma previsão do ZDF para o resultado das eleições na Turíngia indica que a AfD é ainda mais bem-sucedida do que inicialmente estimado. De acordo com isso, os extremistas de direita garantem 33,1% dos votos no estado federal. O CDU fica em 24,3%, enquanto a aliança de Sahra Wagenknecht parte do zero e alcança 15%. A Esquerda, que ainda fornece o - popular - Ministro-Presidente com Bodo Ramelow, perde quase 8 pontos percentuais e agora está com 11,7%. O SPD fica com 6,6%, e os Verdes com 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: Sucesso da AfD é um "Lembrete" Democrático para a AlemanhaPolíticos do partido Verde estão mais perturbados com o sucesso da AfD na Turíngia do que com a própria derrota de seu partido. Katrin Göring-Eckardt, líder do grupo parlamentar do partido Verde, vê o sucesso dos extremistas de direita como um "lembrete" para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, sente a dor do próprio revés de seu partido como "mínima" em comparação à AfD se tornando a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temosevery Reason to Celebrate"O vice-Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, percebe o CDU como uma coluna de estabilidade dentro da coalizão governante. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer em seu evento eleitoral. "Atrás de nós estão cinco anos desafiadores", ele observou, enfatizando que os cidadãos da Saxônia haviam escolhido o CDU e não expressaram sua insatisfação através de um voto de protesto. "Estamos cientes de quão desencantados as pessoas estão com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Resultados Preliminares para a Saxônia: Vantagem do CDU sobre a AfD DiminuiResultados preliminares no ZDF sugerem que a vantagem do CDU sobre a AfD está diminuindo na eleição estadual da Saxônia: O CDU agora tem uma estreita liderança com 31,9%, enquanto a AfD tem 31,3%. O BSW fica com 11,6%, o SPD com 7,8%. Os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda não conseguiria atingir a barreira de 5% com 4,5%.

18:27 Secretário-Geral do SPD: "Risco Atual de Saída do Parlamento Estadual"Kevin Kühnert, secretário-geral do SPD, reconheceu o modesto desempenho do partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Hoje não é uma festa para o SPD", disse ele na ARD. Ele observou as lutas do partido nos últimos anos, afirmando: "Havia um risco real de sermos expulsos dos parlamentos estaduais". No entanto, ele manteve: "Lutar vale a pena, somos necessários". Ele enfatizou a necessidade de mudança, incluindo mais comunicação e escuta dos eleitores. Sobre o Chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Precisamos explicar nossa política juntos".

18:09 Höcke Elogia Resultado da Turíngia como "Triumfo Significativo"O líder do grupo parlamentar do AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "significativo". O AfD agora é o partido mais popular do estado, disse ele na MDR. "Precisamos pôr fim à absurda retórica da 'barreira de fogo'", disse ele. "A mudança só virá com o AfD".

18:02 Chrupalla sobre a Turíngia: "Nível com o CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, comemorou o resultado do partido como espantoso, refletindo uma mudança na preferência dos eleitores em ambos os estados federais. O AfD está aberto a conversas com todos os partidos, disse ele na ZDF. "Na Saxônia, estamos empatados com o CDU", disse ele, acrescentando que o AfD quer governar pelo bem da Saxônia.

18:00 Secretário-Geral do CDU: Nenhuma Coalizão com o AfDO secretário-geral do CDU, Carsten Linnemann, descartou coalizões com o AfD na Turíngia ou Saxônia. "Estamos claros quanto a isso", disse ele na ARD. O CDU agora formará governos a partir do centro do parlamento, disse ele, expressando confiança de que isso será bem-sucedido. O CDU é o único partido popular restante e uma "barreira", disse ele, observando que os partidos do semáforo foram punidos.

17:59 Projeção para a Saxônia: CDU Supera AfD, BSW em 12%, Verdes Mal EntramDe acordo com a primeira projeção para a eleição estadual da Saxônia, o CDU venceria com 31,5% dos votos, ligeiramente à frente do AfD com 30%. O BSW seria a terceira força mais forte com 12%, enquanto o SPD permaneceria no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,5%. O Esquerda estaria fora com 4%, e o FDP não conseguiria entrar no novo parlamento.

17:58 Projeção para a Turíngia: AfD Leads, CDU em Segundo, BSW em 16%De acordo com a primeira projeção para a eleição estadual da Turíngia, o AfD está previsto para vencer com 30,5% dos votos, seguido pelo CDU com 24,5% e pelo Esquerda com 12,5%. O SPD estaria representado no parlamento estadual com 7%, enquanto o BSW garantiria uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP ambos ficariam abaixo de 5%.

17:57 AfD Leads in Thuringia, BSW Doubles in SaxonyAccording to the first projection after the Thuringia state election, the AfD has emerged as the leading party, with the SPD surpassing the 5% threshold, while the Greens and FDP fall short. In Saxony, the BSW has achieved a double-digit score from scratch. The CDU is just ahead of the AfD, according to the projection. According to the projection, the Left and the FDP would not be represented in the state parliament, while the Greens would remain.

16:27 Björn Höcke Unlikely to Secure State Parliament SeatAfD faction leader in Thuringia, Björn Höcke, does not have a secure seat in the future state parliament. His successful party colleagues could even pose a threat to him. Many AfD candidates in the constituencies have excellent chances of winning a direct mandate. However, Höcke - facing strong opposition from the CDU candidate Christian Tischner in his Greiz II constituency - doesn't. If Tischner wins and the AfD wins more direct mandates than it is entitled to based on the second vote results, no one can enter through the state list, not even from the top position, which Höcke holds. In such a case, the AfD may try to persuade a successful direct candidate to relinquish their state parliament seat, allowing the faction leader to secure his mandate.

15:28 AfD Thuringia Plans to Celebrate Without Media CoverageThere is likely to be no media coverage of the Thuringia AfD's election party. The party, classified as right-wing extremist by the domestic intelligence agency, tried to exclude several media outlets from the event, but a court prohibited this. Subsequently, the state party excluded the entire press, citing organizational issues: there was not enough space at the venue for all the accredited media representatives.

15:52 Höcker arrives at the voting station in a Lada - Ramelow votes with his spouseThuringia's AfD state leader and main candidate cast his vote midday. The 52-year-old arrived at his voting booth in a Lada Niva, a Russian-made off-road vehicle. Höcker voted in Bornhagen in the Eichsfeld district.

15:40 Maior taxa de comparecimento do que no passadoEm Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado até às 14:00. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em comparação com a última eleição, há cinco anos. Espera-se que a taxa de comparecimento continue alta. Os votos antecipados ainda não foram contabilizados, segundo o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a taxa de comparecimento era de 35,4% no início da tarde, apenas ligeiramente superior à de 2019. No entanto, o comissário eleitoral espera um aumento significativo nos votos antecipados em comparação com 2019. As seções eleitorais em ambos os estados fecharão às 18:00.

14:40 Questões principais para Saxônia e TuríngiaUma grande pesquisa indica que quase um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planeja votar no AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa fornece insights sobre por que isso está acontecendo, destacando as principais preocupações e problemas. A migração é um deles.

14:13 Höcker deixa a cabine de votação rapidamenteNo eleições estaduais da Turíngia, o candidato principal do AfD, Bjoern Hoecke, votou por volta do meio-dia. Ele não ficou muito tempo na seção eleitoral de Bornhagen e não falou com jornalistas no local. Como havia perdido anteriormente para o candidato do CDU em seu distrito natal de Eichsfeld, Hoecke mudou-se para a circunscrição de Greiz. No entanto, ele também enfrenta uma provável derrota contra o CDU lá.

13:50 Comparecimento eleitoral na Turíngia semelhante a 2019 ao meio-diaNa Turíngia, o comparecimento eleitoral é semelhante ao da última eleição parlamentar. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores já haviam votado nas seções eleitorais até às 12:00. Os votos antecipados não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a taxa de comparecimento a esta hora era de 31,2%. Também parece haver mais interesse nas eleições estaduais do que nas eleições europeias e municipais deste ano. Em junho, a taxa de comparecimento a esta hora foi de 24,3%.

13:29 Alto comparecimento eleitoral esperado na SaxôniaNas eleições estaduais da Saxônia, espera-se um alto comparecimento eleitoral. Até ao meio-dia, 25,8% dos eleitores já haviam votado, segundo o Escritório Estadual de Estatísticas de Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2% a esta hora. Os votos antecipados ainda não estão incluídos nas estatísticas preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores votem por correspondência, em comparação com 16,9% em 2019. As eleições até agora estão correndo sem problemas conhecidos, segundo a comissão eleitoral do estado.

13:11 Von Lucke: Resultado da Eleição Poderia Fraquezar a Coalizão de BerlimO resultado das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia ainda está pendente. Se o SPD não entrar no parlamento estadual, o político Albrecht von Lucke diz que isso "quase seria um terremoto". Em uma entrevista à ntv, ele contextualiza a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção EleitoralApós um incidente em uma seção eleitoral em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção eleitoral para votar pela manhã, disse um porta-voz da polícia. O gerente da seção eleitoral então pediu ao homem que tirasse a camisa, já que era publicidade partidária proibida na seção eleitoral. Embora o homem tenha atendido, ele ameaçou "voltar" ao sair da seção eleitoral, expressando insatisfação com o tratamento recebido. A polícia então registrou uma ocorrência e advertiu o homem. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando alguns grafites políticos ("Höcke é um nazista") perto das seções eleitorais por danos criminais.

12:15 Correctiv Avisa sobre Informações Falsas em CirculaçãoA rede de pesquisa Correctiv está alertando para uma afirmação falsa recorrente. Ela afirma que assinar a cédula de votação protege contra manipulação de votos. No entanto, a office do Presidente Federal confirmou ao Correctiv: "A cédula de votação não deve ser assinada. Assinar a cédula de votação pelo eleitor pode colocar em risco o sigilo do voto, tornando a cédula de votação inteira inválida."

11:25 Sonneberg Experimenta Aumento Massivo de Incidentes ExtremistasSonneberg se torna a primeira região da Alemanha a ter um político do Partido Alternativa para a Alemanha (AfD) no comando. No entanto, ativistas relatam ter recebido numerosas ameaças desde então, levando vários a renunciarem aos seus empregos. O número de incidentes extremistas supostamente aumentou em 500% em um ano. Especialistas relacionam esse aumento ao administrador distrital do AfD.

10:57 Kretschmer Enfatiza a Importância das Eleições da SaxôniaO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, acredita que a atual eleição estadual é "provavelmente a mais crítica dos últimos 34 anos". Em sua seção eleitoral em Dresden, ele expressa gratidão àqueles que mudaram seus votos para a União Saxã, a "força forte no centro burguês", que inclui o CDU. Kretschmer acrescenta que essa mudança permitirá que eles formem um governo para o benefício da região. Em recentes pesquisas, o CDU está empatado com o AfD.

10:30 Ramelow Advertiuge Contra Governo de MinoriaO dia da eleição transmite uma sensação de "festival da democracia" para o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, mesmo que ele não possa garantir outro mandato. Em uma entrevista à ntv, ele explica por que desencoraja um governo de minoria e acredita que a competência do BSW é questionável.

09:59 Historiador Critica Data de Eleição por Evocar Memórias DesagradáveisO historiador Peter Oliver Loew critica a decisão de realizar as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia em 1º de setembro, o 85º aniversário da invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Ele sugere que escolher essa data demonstra um "mau senso de história", notando as associações negativas que se podem fazer entre a ideologia de extrema direita da atual AfD e a era nazista da Alemanha.

09:30 Eleições Críticas: Dados Importantes para a Eleição do Estado da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade de influenciar a direção política do parlamento estadual de Dresden. É possível que a CDU perca sua posição como força dominante no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, destaca a importância dessa eleição, dizendo que é sobre tudo.

09:05 Kretschmer Acusa Oponentes de "Atividade Apressada Antes das Eleições"As pesquisas preveem que o primeiro-ministro Michael Kretschmer continuará a série de vitórias da CDU na Saxônia. Ele fala sobre vários tópicos em uma entrevista à ntv, incluindo sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados Chave da Eleição para a TuríngiaHoje, a Turíngia, lar de cerca de 2,1 milhões de habitantes, decidirá quem será seu chefe regional pelos próximos cinco anos. Ainda não está claro se a AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, se tornará a partido mais influente na região.

08:24 Como a AfD Pode Ameaçar a DemocraciaAs pesquisas preveem que a AfD expandirá sua influência substancialmente nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Pesquisas sugerem que esse crescimento representa um perigo para as instituições democráticas, pois o Estado de direito não é tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 this is the translated text:As urnas estão abertas na Turíngia e na Saxônia hoje, com novas governos sendo eleitos. As pesquisas mostram que a AfD está em uma posição forte na Turíngia, enquanto a CDU e a AfD estão empatadas na Saxônia. As eleições servirão como um teste de apoio para a coalizão de trânsito em Berlim. A atual coalizão vermelha-vermelha-verde na Turíngia sob o primeiro-ministro Bodo Ramelow parece pouco provável que obtenha uma maioria, enquanto o resultado na Saxônia é menos claro. Embora a CDU continue a manter o controle, não foi descartado por Kretschmer a possibilidade de uma nova coalizão com o BSW. O Partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia, assim como os Verdes e o FDP na Turíngia.

