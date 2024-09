Às 19:41, o líder russo Putin afirma o seu apoio à liberdade de expressão de pensamentos.

Presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância da liberdade de expressão e de informações confiáveis em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia do Brics em Moscou, realizada para comemorar o 120º aniversário da agência de notícias estatal Tass. "Nesta era de desenvolvimento multilateral complexo, é particularmente vital proteger os princípios da confiabilidade dos fatos", afirmou Putin. "A liberdade de expressão ilimitada, permitindo diversas visões, abre caminho para a exploração de compromissos e soluções compartilhadas para questões globais", acrescentou. Os meios de comunicação desempenham um papel crucial na construção de uma ordem global justa ao fornecer às pessoas uma visão não tendenciosa e imparcial do mundo. Infelizmente, na autoritária Rússia, a liberdade de expressão e a liberdade da mídia têm sido inexistentes por anos. Meios de comunicação independentes foram proibidos e fechados, enquanto críticos do governo são alvo do sistema legal. A Tass, fundada em 1904 sob diversos nomes e títulos, é agora a maior agência de notícias do país e serve como porta-voz do governo.

O chanceler alemão Olaf Scholz persistiu em excluir a fornecimento de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões de outros parceiros da aliança. Em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg, ele reiterou sua posição contra o fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus, cujo alcance vai da Ucrânia a Moscou (aproximadamente 500 quilômetros), devido ao risco de escalada significativa. "Eu disse não a isso, e é claro que isso também se aplica a outras armas com esse alcance", enfatizou Scholz. A arma de alcance mais longo que a Alemanha entregou à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, expressou que a NATO poderia ter feito mais para prevenir a invasão da Rússia à Ucrânia ao oferecer mais ajuda militar. Em uma entrevista ao "FAZ", ele afirmou: "Agora estamos fornecendo equipamento militar para uma guerra; então poderíamos ter fornecido equipamento militar para prevenir a guerra". Ele descreveu o dia em que a guerra começou como o pior de sua década no cargo. Stoltenberg deixará o cargo de Secretário-Geral da NATO em 1º de outubro, sendo substituído pelo ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

O chanceler Olaf Scholz está otimista em alcançar clareza sobre a estrutura de propriedade da refinaria PCK em Schwedt até o final do ano. Durante um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg, ele comentou: "Esperamos que tudo esteja claro até o final do ano". O governo alemão deixou claro ao sócio russo Rosneft que sua participação deve ser vendida. O governo está atualizado sobre as negociações "plausíveis" atuais e sabe quem está engajado com quem e sobre o que, incluindo um potencial investidor do Qatar. Além disso, o Cazaquistão está fornecendo petróleo a Schwedt por meio de um pipeline russo, substituindo o petróleo russo após a invasão russa da Ucrânia. O governo alemão estendeu a tutela das ações da Rosneft por mais seis meses em início de setembro para facilitar as negociações. A expropriação da participação russa é considerada uma empreitada legalmente complexa.

O chanceler Olaf Scholz reafirmou que a Ucrânia não será permitida a utilizar armas fornecidas pela Alemanha com maior alcance para ataques a alvos profundamente dentro da Rússia. "Isso permanece assim", disse ele durante um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. "Eu vou me apegar à minha posição, mesmo que outros países escolham de outra forma", acrescentou, se referindo aos Estados Unidos. "Eu não farei isso porque considero isso um problema".

Anton Hofreiter, presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, alertou para a possibilidade de centenas de milhares de refugiados adicionais da Ucrânia devido à expansão prevista dos controles de fronteira nas fronteiras nacionais da Alemanha. "Se não mantivermos um apoio consistente à Ucrânia, devemos nos preparar para centenas de milhares de refugiados da guerra de agressão russa nos próximos anos", disse o político do Partido Verde ao "Tagesspiegel", referindo-se à crítica do primeiro-ministro polonês Donald Tusk aos controles adicionais nas fronteiras externas da Alemanha. Hofreiter defende uma solução europeia para a política migratória. Ele alerta que, se cada estado membro impuser seus próprios controles de fronteira, isso marcará o fim da UE. Ele espera que o chanceler Olaf Scholz e Tusk continuem a colaborar estreitamente no futuro.

O serviço de inteligência britânico publicou imagens de pontes sobre o rio Seim que foram destruídas pelo exército ucraniano durante sua operação na região de Kursk. "A Ucrânia continua a atrapalhar os esforços logísticos da Rússia na região de Kursk através de uma série de ataques que destruíram pontes rodoviárias e ponton sobre o rio Seym", escreveu o Ministério da Defesa britânico no X. As imagens foram tiradas no meio e no final de agosto. A Ucrânia lançou sua ofensiva na região russa de Kursk em 6 de agosto e conseguiu avançar vários quilômetros no território russo.

Em 23 de agosto, várias pessoas ficaram feridas durante um ataque ucraniano à região de Belgorod.

Várias pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano à região russa de Belgorod, de acordo com relatórios oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov compartilhou que várias explosões atingiram um trecho de estrada entre Belgorod e Shebekino, ferindo quatro pessoas e danificando vários veículos. Em uma vila próxima, Vosnesenkovka, uma mulher ficou ferida quando um drone atingiu uma residência particular. No momento, esses relatórios não podem ser autenticados independentemente. A Rússia frequentemente alvo áreas civis em países vizinhos, com Kharkiv, uma cidade ucraniana situada a aproximadamente 30 quilômetros da fronteira, sendo um dos locais mais frequentemente bombardeados. A artilharia e os drones militares ucranianos frequentemente atacam áreas na região russa de Belgorod do outro lado da fronteira. A Rússia iniciou uma ofensiva contra Kharkiv durante o verão, com o objetivo de criar uma zona tampão; no entanto, os ataques russos desaceleraram alguns quilômetros atrás da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Hospital Móvel Atende Feridos Ucranianos

Muitos estabelecimentos de saúde ucranianos foram danificados, forçando profissionais de saúde a trabalharem incansavelmente dia e noite. Para agilizar os tratamentos dos feridos, um trem especializado está sendo utilizado, além de outros recursos. Uma equipe da CNN teve acesso a esse trem.

15:26 Celebridade de Hollywood Michael Douglas Visita Crianças em Kyiv

O ator americano Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. Essa informação foi compartilhada no Facebook pela empresa ferroviária estatal ucraniana Ukrzaliznytsia. Segundo o post, o famoso astro caminhou pela estação, interagindo com passageiros. Anteriormente, ele encontrou-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua esposa Olena, atuando como embaixador da ONU, ao lado de seu filho Dylan.

14:49 Kyiv pressiona por aprovação de armas: "Biden parece pouco provável em mudar de ideia"

O coronel reformado Ralph Thiele prevê que a discussão sobre os ataques de longo alcance da Ucrânia à Rússia provavelmente reviverá o debate sobre as entregas do Taurus. O especialista militar presume que os EUA manterão sua posição.

13:58 Zelensky Confirma Retorno de Mais 103 Prisioneiros de Guerra

A Ucrânia confirmou um acordo de troca de prisioneiros com a Rússia. Mais 103 indivíduos retornaram da prisão russa para a Ucrânia, como anunciou o presidente Zelensky. Entre eles estão soldados e pessoal da Guarda Nacional, guarda de fronteira e polícia. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, bem como da cidade de Mariupol e da planta Azovstal.

13:38 EUA Concordam em Vender Caças de Combate Avançados à Romênia

O governo dos EUA aprovou a venda de caças de combate F-35 de $7,2 bilhões à Romênia, membro da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora americana em Bucareste, Kathleen Kavalec, esclareceu: "A Romênia é um aliado crítico na aliança da NATO, comprometida com a segurança e estabilidade na região do Mar Negro e além". Com a aquisição de aeronaves de combate multimissão furtivas da fabricante Lockheed Martin, a Romênia ganhará "capacidades de defesa aérea sem precedentes", afirmou Kavalec. A primeira entrega está prevista para 2031.

13:02 Rússia: Mais de 200 POWs Trocaram com Ucrânia

A Rússia e a Ucrânia trocaram mais de 200 prisioneiros de guerra, de acordo com as autoridades russas. Cada lado libertou 103 indivíduos, anunciou o ministério da defesa russo. Os soldados russos estão recebendo assistência psicológica e médica na Bielorrússia, de acordo com uma mensagem do Telegram. O ministério especificou que os soldados russos trocados foram capturados em Kursk. As tropas ucranianas haviam invadido a região russa em agosto. O lado ucraniano ainda não reconheceu as declarações russas sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelenskyy anunciou o retorno de 49 prisioneiros da Rússia. Não está claro se esses indivíduos faziam parte da troca confirmada pela Rússia.

12:50 Rússia Anuncia Captura de Outra Aldeia no Leste da Ucrânia

No leste da Ucrânia, o exército russo alega ter tomado outra aldeia. "A aldeia de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi libertada", declarou o ministério da defesa russo. A pequena aldeia fica nas proximidades da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que está sob ameaça devido ao avanço russo. O exército russo fez progressos significativos na região de Donetsk nas últimas semanas. O presidente russo Vladimir Putin recentemente reiterou que o objetivo principal do exército russo é capturar a região industrialmente essencial de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 "Mancha Derretida" - Medvedev Ameaça Destruição de Kyiv

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev ameaça transformar Kyiv, a capital ucraniana, em um "enorme ponto derretido" usando armas não nucleares modernas da Rússia. Ele sugere que a Rússia já tem um motivo legítimo para usar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, embora até agora tenha escolhido não fazê-lo. Medvedev, que serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem frequentemente usado linguagem forte contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Sharma: "Lutas Intensas Persistem em Kurachove"

As batalhas no leste da Ucrânia atualmente se concentram na cidade de Kurachove, de acordo com a repórter da ntv Kavita Sharma relatando de Dnipro. O uso de armas de longo alcance europeias está causando frustração entre a população local.

11:12 Drones Causam Danos na Região do Mar Negro de Odessa

Novas informações sobre o grande ataque de drones ocorrido durante a noite estão surgindo: a Rússia lançou um total de 76 drones de combate, de acordo com a força aérea ucraniana. Destes, 72 foram abatidos com sucesso. A força aérea ucraniana não divulgou detalhes sobre a extensão dos danos causados pelo ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa confirmou danos significativos. Edifícios em uma área suburbana da capital regional de Odessa foram danificados devido a detritos de drones. Armazéns no distrito de Ismajil, que serve como hub de transporte para as exportações de grãos da Ucrânia, também foram atingidos. Em Kyiv, vários edifícios governamentais aparentemente sofreram danos devido a detritos que caíram, mas não foram relatados incêndios.

10:31 Stoltenberg sobre Diplomacia Pré-Guerra: Mapas Incorretos da NATO Apresentados pelos RussosO secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, em uma entrevista, fala sobre as negociações realizadas antes da guerra em fevereiro de 2022, com o objetivo de desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, presidida por Stoltenberg, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO da parte oriental da aliança, compartilhou Stoltenberg com o "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Isso era absolutamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. É por isso que continuamos a negociar." Nessa reunião, os ministros de relações exteriores e defesa da Rússia afirmaram que não havia planos de guerra e que seu país estava sob ameaça da Ucrânia. Eles até apresentaram mapas, supostamente para demonstrar como a Rússia estava cercada pela NATO. No entanto, até esses mapas continham erros; por exemplo, a Dinamarca não foi marcada como território da NATO. Stoltenberg ainda não sabe se os erros foram devido a uma má preparação ou intencionais. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não tenham fornecido um maior apoio militar à Ucrânia antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a barreira para o ataque da Rússia teria sido maior. Se teria sido alta o suficiente, nunca saberemos."

10:03 Wiegold sobre a Brigada de Combate Alemã e o Acordo com a LituâniaA Alemanha e a Lituânia assinam um acordo governamental: garante à Lituânia que uma brigada alemã de combate estará estacionada no país. O especialista militar Thomas Wiegold discute o contexto e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Ambições de Kim para Fortalecer as Relações com MoscouO líder norte-coreano Kim Jong Un é relatado como tendo expressado intenções de fortalecer a cooperação com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Depois de ter conversado com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia norte-coreana relatou que uma discussão detalhada ocorreu sobre "expandir o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos, bem como a situação regional e internacional". A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang nega essas acusações como "ridículas".

08:59 Uso Potencial de Armas Avançadas para a Ucrânia pelo OcidenteDiscussões sobre a disponibilidade de armas avançadas para a Ucrânia para atingir alvos russos estão em andamento. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão isso na próxima semana na Assembleia Geral da ONU em Nova York com um grupo maior de pessoas, de acordo com Starmer. A mídia britânica sugere que Biden está disposto a permitir que a Ucrânia utilize foguetes britânicos e franceses com tecnologia dos EUA, mas não foguetes fabricados nos EUA.

08:23 Zelensky sobre o Plano Hipotético de Trump para Terminar a Guerra: "Promessas de Campanha São Promessas de Campanha"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi questionado durante uma entrevista da CNN sobre sua interpretação das repetidas afirmações do candidato presidencial republicano Donald Trump de que ele poderia acabar com a guerra na Ucrânia em um dia, sem fornecer um plano claro. "Eu não entendo hoje porque eu não tenho acesso aos detalhes do que ele se refere", respondeu Zelensky na entrevista transmitida no domingo. Zelensky explica que os EUA estão no meio de uma campanha eleitoral. "E promessas de campanha são promessas de campanha", enfatizou. "Às vezes, elas podem não ser muito realistas." Zelensky mencionou que havia falado com Trump há dois meses, durante o qual Trump ofereceu seu apoio à Ucrânia, afirmando que a conversa correu bem.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Tropas em Kursk para Deslocar as Forças UcranianasO Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em Washington observou que os contra-ataques da Rússia na região de Kursk ainda não se materializaram em uma operação de grande escala para expulsar as forças ucranianas. O ISW relata que, até agora, a Rússia confiou principalmente em recrutas mal treinados e equipados, além de pequenas unidades do exército regular russo e outras forças de segurança na região fronteiriça. De acordo com a avaliação do ISW, uma contra-ofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nesta região - especialmente se a maioria das unidades implantadas lacks of combat experience.

06:49 Ucrânia Sofre com Ataques de DroneComo relatado pelo exército ucraniano, a Rússia lançou várias ondas de ataques de drone contra a Ucrânia durante a noite. As forças russas iniciaram vários grupos de ataques de drone, como relatado pela Força Aérea Ucraniana. Alertas foram ativados em quase todas as regiões do país, incluindo a região de Odessa. A marinha relatou ter derrubado nove drones na área. Explosões foram ouvidas em Odessa, mas não há relatórios de vítimas até agora.

18:13 Mützenich sugere grupo internacional para iniciativa de pazO líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, sugeriu a formação de um grupo internacional para iniciar uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia em andamento. "Na minha opinião, é hora de os aliados ocidentais instigarem um grupo para iniciar o processo", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento adequado para intensificar os esforços pelas negociações de paz, e que a Rússia deve ser incluída na próxima cimeira de paz". Quando questionado sobre potenciais membros de um tal grupo, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil como assumindo a responsabilidade. "Nesses países, cresce a sensação de que a invasão russa pode se tornar um fardo". Portanto, o papel de um grupo de contato "poderia ser promissor", e poderia desempenhar um papel significativo de mediação.

17:41 UE considera nova estratégia para renovação de sançõesFontes dentro da Comissão Europeia estão considerando três possibilidades para futuras extensões de sanções contra a Rússia, segundo diplomatas. Essas possibilidades foram compartilhadas com diplomatas europeus na sexta-feira. A razão por trás disso é os ativos do banco central russo, que foram congelados desde o ataque russo à Ucrânia e jogam um papel significativo na concessão de um empréstimo de $50 bilhões das nações do G7 à Ucrânia.

15:30 Klitschko relata impacto de detritos de drone em KyivO prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, notificou via aplicativo de mensagem Telegram sobre o impacto de detritos de drone em um edifício da cidade no distrito de Obolon da capital ucraniana, ao norte do centro da cidade. Os serviços de emergência estão a caminho do local, escreveu Klitschko ainda. Anteriormente, o prefeito havia dito que as unidades de defesa aérea estavam operando na cidade.

01:35 Kim Jong Un e Shoigu discutem cooperação mais próximaO líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu ao secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, uma cooperação mais próxima. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram uma discussão detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang, chegando a um consenso satisfatório sobre questões como o fortalecimento da "cooperação na defesa dos interesses de segurança mútuos". Shoigu, que deixou seu cargo de ministro da Defesa em maio, fortaleceu as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelenskyy apresentará "Plano de Vitória" a Biden em setembroO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirmou um encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro. "Apresentarei o plano para a vitória", disse o chefe de estado durante uma aparição na capital ucraniana de Kyiv. Esse plano gira em torno de um sistema de decisões interdependentes que equipará a Ucrânia com força suficiente para navegar pela guerra rumo à paz. "As conquistas armadas podem ser levadas a um fim justo de várias maneiras: seja expulsando o exército ocupante à força ou por meio de diplomacia", explicou Zelenskyy. Isso garantirá a verdadeira independência da Ucrânia. No entanto, a posição de Kyiv depende do apoio dos EUA à força necessária.

22:59 Rússia altera direção de ataque para o sulA luta pesada persiste no leste do país, de acordo com o exército ucraniano. Houve 115 escaramuças, informou o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório de situação noturno. "A situação mais intensa hoje foi na direção de Kurachove, além do inimigo também estava ativo na direção de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurachove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Por muito tempo, Pokrovsk foi considerada a direção principal do ataque das tropas russas. Recentemente, no entanto, os russos não conseguiram fazer muitos ganhos territoriais nessa área. Em vez disso, eles ampliaram seu eixo de ataque para o sul para tomar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Zelensky alega sucesso em contra-ataque em KurskO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que os contra-ataques ucranianos na região russa de Kursk renderam resultados positivos. Ele relata que os avanços russos na região de Kharkiv foram detidos e o avanço em Donetsk desacelerou. Ele também menciona que a Rússia não conseguiu fazer nenhum ganho notável em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas haviam questionado anteriormente o deslocamento de maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia alega ter recapturado 10 de 100 aldeias ocupadas.

21:46 Zelensky acusa aliados de medo em discussões de ajudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa o Ocidente de medo nas discussões sobre ajuda à Ucrânia no contexto do abate de mísseis russos. "Se os aliados podem abater mísseis e drones no Oriente Médio juntos, por que ainda não há decisão semelhante para abater mísseis russos e (iranianos) Shaheds nos céus da Ucrânia?" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo de sequer dizer: 'Estamos trabalhando nisso'. E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão diretamente indo em direção ao território de nossos vizinhos", disse o líder ucraniano. "Isso é vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Rússia teria utilizado mais de 8000 drones iranianosDe acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou 8060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há declarações disponíveis ainda do Irã ou da Rússia. A Ucrânia acusou inicialmente o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 EUA Adia Discussão sobre Armas de Alcance Longo para UcrâniaEm Washington, o primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido e o presidente Joe Biden dos EUA estão em discussões. A multidão está ansiosa por atualizações sobre a aprovação do uso de armas de longo alcance para a Ucrânia. De acordo com relatórios do jornal britânico "The Guardian", o Reino Unido deu luz verde à Ucrânia para executar ataques usando mísseis Storm-Shadow. No entanto, foi sugerido que nenhum anúncio sobre esse assunto será feito durante esta sessão entre os dois aliados. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, compartilha seus pensamentos, afirmando: "Não espero um anúncio hoje sobre o deployment de armas de longo alcance dentro da Rússia - definitivamente não dos EUA". Ele continua declarando que ainda estão em negociações com o Reino Unido, França e outros aliados sobre a decisão sobre os tipos de recursos que serão concedidos à Ucrânia. Infelizmente, ele não esclarece se a administração dos EUA anunciará alguma modificação a esse respeito. "Não vou mergulhar em uma conversa especulativa sobre potenciais declarações que podemos ou não fazer no futuro."

A União Europeia (UE) condenou a invasão da Rússia na Ucrânia e impôs sanções à Rússia em resposta. Diante disso, seria crucial que a UE mantivesse seu compromisso com a liberdade de expressão e a liberdade da mídia dentro da União Europeia, especialmente ao relatar os conflitos na Ucrânia.

Além disso, a UE deveria encorajar Moscou a aderir a esses princípios também, já que é necessário para construir uma ordem global justa e fomentar a transparência nos conflitos internacionais. A livre circulação de informações entre a Rússia e a UE permanece crucial para resolver conflitos e pode potencialmente prevenir mal-entendidos futuros.

