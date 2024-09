Às 19:15, uma alegada "baleia de recolha de informações" foi aparentemente atingida

18:58 Força Nacional de Defesa Fortalece Campanha de Recrutamento

O governo aprovou a "Lei de Mudança de Horário Zeitenwende" com o objetivo de aumentar o apelo do serviço na força de defesa nacional. Isso inclui regulamentações de horário de trabalho mais flexíveis e incentivos financeiros, como para desploiamentos de curto prazo. "Nosso objetivo é não apenas reter pessoal qualificado em nossas fileiras, mas também atrair novo pessoal", afirmou um porta-voz do ministério da defesa. Os aproximadamente 5.000 soldados da Brigada Lituânia, que reforçam a fronteira oriental da NATO contra a Rússia, também receberão incentivos. Medidas estão sendo organizadas para simplificar o processo de decisão relacionado ao realocamento ou retorno, especialmente com a família, para e da Lituânia. O porta-voz só pôde fornecer uma estimativa aproximada dos custos adicionais. Para a Brigada Lituânia, são esperados cerca de 40 milhões de euros em 2025, 90 milhões em 2026 e 145 milhões de euros em 2027. O parlamento está programado para votar a lei em novembro.

18:27 Morador de Lviv Descreve "Inumanos" Gritos

Desastre, terror e ruína: o resultado do bombardeio noturno da exército russo em Lviv. A moradora de 27 anos, Yelizaveta, relatou ter ouvido "gritos horríveis e inumanos". De acordo com um jornalista da AFP, carros danificados e escombros decoram o centro da cidade de Lviv. As autoridades ucranianas relatam sete mortos e 53 feridos em Lviv. Mais de 50 edifícios foram danificados no centro histórico, incluindo dois estabelecimentos médicos e duas escolas, de acordo com o Ministério da Cultura.

18:09 EUA Provavelmente Acusarão Rússia de Interferência Eleitoral

Os EUA são esperados para acusar oficialmente a Rússia de interferir na campanha eleitoral presidencial em andamento mais tarde hoje, de acordo com relatórios. As acusações se concentrarão no uso de plataformas on-line para atingir eleitores dos EUA com informações falsas, relatou a CNN, citando fontes. As acusações se concentrarão principalmente na rede de mídia estatal russa RT. O Departamento de Justiça dos EUA já havia alertado que a Rússia representa uma ameaça às eleições presidenciais de 5 de novembro.

17:35 Incêndio Atinge Floresta na Zona de Exclusão de Chernobyl

Um incêndio florestal eclodiu dentro da zona de exclusão radioativa em torno da usina nuclear abandonada de Chernobyl, na Ucrânia. Cerca de 20 hectares estão em chamas, de acordo com o governador da Oblast de Kyiv, Ruslan Kravchenko. No entanto, os níveis de radiação de fundo permanecem dentro dos limites normais. De acordo com a administração da zona de exclusão, mais de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão lutando contra o incêndio e conseguiram contê-lo. A causa do incêndio ainda é um mistério. Devido às altas temperaturas e à prolongada seca, há um risco elevado de incêndios na região da Oblast de Kyiv, no norte da Ucrânia.

17:07 Vítimas no Mercado de Donetsk: Forças se Acusam Mutuamente

Vítimas foram relatadas em um mercado na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada pela Rússia. As autoridades relatam que pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a tiros de artilharia no mercado. As tropas ucranianas são acusadas de bombardear o mercado, com duas pessoas e uma mulher mortas, de acordo com o chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Um ônibus público também foi danificado. Vídeos e fotos na mídia estatal russa mostram danos no mercado. Esses relatórios não podem ser verificados de forma confiável. As forças militares ucranianas, porém, acusam a outra parte do ataque, afirmando: "Tudo é feito para aparência, a vida humana não tem importância para eles", no Telegram.

De acordo com as autoridades de ocupação na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada pela Rússia, pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a tiros de artilharia em um mercado. As tropas ucranianas são acusadas de bombardear o mercado, com duas pessoas e uma mulher mortas, de acordo com o chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Um ônibus público também foi atingido. Vídeos e fotos na mídia estatal russa mostram danos devastadores no mercado. Esses relatórios não podem ser verificados de forma independente.

16:43 Primeiros Pedidos de Demissão em Kyiv Confirmados, Vice-Ministro Pode Substituir Kuleba

O parlamento ucraniano, de acordo com a Verkhovna Rada, aceitou as demissões de quatro ministros. A carta de demissão do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba não foi submetida. É esperado que o Presidente Volodymyr Zelensky proponha um sucessor mais tarde hoje. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, é considerado um forte candidato. Apesar da mudança de pessoal, o especialista político Volodymyr Fesenko não espera mudanças significativas na política externa da Ucrânia.

17:55 Bombardeio Aéreo em Lviv Mata Quase entire Família

Um bombardeio russo em Lviv resultou na morte de grande parte dos membros de uma família, segundo autoridades da cidade. Entre as sete vítimas estão uma mulher de 43 anos e suas três filhas, com idades de 7, 18 e 21 anos. Os restos da família foram encontrados em sua própria casa. O pai, o único sobrevivente, está atualmente em estado crítico, de acordo com a Universidade Católica da Ucrânia. O prefeito Andrij Sadovyi escreveu, "No coração da Europa, a Rússia está assassinando ucranianos e suas famílias. Os russos estão tirando a vida de nossas crianças, nosso futuro."

17:41 Scholz Justifica Despliegue de Mísseis dos EUA: "A Inação Representaria uma Ameaça à Paz"

O chanceler Scholz defende a posição dedeployar mísseis dos EUA na Alemanha. De acordo com o político do SPD, os objetivos principais são manter a paz e prevenir potenciais conflitos. Scholz enfatiza, "Trata-se de desencorajar potenciais agressores". A Rússia tem expandido consistentemente seu arsenal, especialmente sua capacidade de mísseis, ao longo dos anos. O presidente Putin também violou acordos de desarmamento, como o tratado INF, e instalou mísseis em Kaliningrad, uma área a aproximadamente 530 quilômetros de Berlim pelo ar. Scholz alerta, "Fracassar em retaliar apropriadamente seria irresponsável". Ele acrescenta ainda, "Sim, a inação também representaria uma ameaça à paz. Não permitirei isso". Em resposta à invasão da Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos e a Alemanha concordaram em estacionar mais mísseis dos EUA no solo alemão a partir de 2026. A fração Sahra Wagenknecht (BSW), junto com a AfD, opõe-se a essa iniciativa devido à sua crença de que ela fomenta uma corrida armamentista e coloca em risco a segurança da Alemanha. Críticas também surgem dentro do SPD. Leia mais aqui.

17:18 Scholz Promete à Ucrânia Sistemas Adicionais de Defesa Aérea IRIS-T

O chanceler alemão Olaf Scholz prometeu fornecer à Ucrânia sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T. Em Todendorf, Schleswig-Holstein, Scholz confirmou que oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS serão adquiridos para a Ucrânia. Dois de cada um serão entregues neste ano, com o restante programado para entrega em 2025. Atualmente, quatro sistemas IRIS-T SLM estão sendo utilizados na Ucrânia. Este compromisso constitui um acréscimo a uma quantidade substancial de mísseis e três sistemas IRIS-T SLS já fornecidos à Ucrânia. Scholz fez essas declarações no site da Bundeswehr em Todendorf enquanto comissionava o primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para as forças armadas alemãs.

16:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem "Retirada Incondicional" da Rússia

Durante a primeira cúpula em nove anos, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, condenaram o ataque da Rússia à Ucrânia. Os dois líderes instaram a Rússia a se retirar "imediatamente, completamente e incondicionalmente" dos territórios da Ucrânia reconhecidos internacionalmente. Eles também condenaram a colaboração militar em expansão entre a Coreia do Norte e a Rússia. Luxon enfatizou, "Neste estágio crítico, quando forças autoritárias continuam a ameaçar, é essencial que as nações com valores compartilhados demonstrem solidariedade". A Coreia do Norte, que está amplamente isolada internacionalmente, tem recentemente estabelecido uma ligação militar mais próxima com a Rússia.

16:21 Zelensky Explica Reestruturação do Governo: "Precisamos de Energia Renovada"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, explicou os motivos por trás de uma ampla reestruturação do governo. "Precisamos de energia renovada", respondeu Zelensky a uma pergunta sobre a razão por trás da reestruturação. "E esses movimentos estão relacionados ao fortalecimento do nosso estado em vários setores". A Ucrânia vem lutando contra a agressão russa há quase dois anos e meio. Zelensky também expressou sua gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro.

15:47 Exército Alemão se Preparar para Empregar IRIS-T em Schleswig-Holstein

O sistema IRIS-T SLM já está em uso na Ucrânia. Para interceptar mais mísseis russos, o número desses sistemas implantados na Ucrânia deve aumentar de quatro para dez, de acordo com fontes de segurança. Um acordo de entrega supostamente já foi alcançado. Da mesma forma, o exército alemão planeja utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

15:21 Rússia Anuncia Nova Captura Perto da Cidade Ucraniana de Pokrovsk

12:59 Ucrânia: Crimeia Rasteja com Sistemas de Defesa Aérea

Os ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todas as medidas defensivas disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha da Ucrânia, Dmytro Pletenchuk, relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curta e longa distância, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo utilizados. A Crimeia está "crawling com sistemas de defesa aérea", como Pletenchuk observou, já que tem tanto valor prático quanto simbólico para os ocupantes. A Ponte de Kerch, um projeto prestigiado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e serve como uma rota de suprimento crucial para as forças russas no sul da Ucrânia. As ações militares em torno da ponte continuam, e Kyiv tem expressado repetidamente sua intenção de libertar a península. A ponte serve como uma passagem estratégica.

12:32 Putin Anuncia Visita de Xi ao Summit do BRICS na Rússia

O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o presidente chinês Xi Jinping participará do próximo summit do BRICS na Rússia em outubro. "Como combinado, estamos aguardando a visita do presidente chinês Xi Jinping ao summit do BRICS", disse Putin durante um encontro com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng na margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo, criado em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, já incorporou a África do Sul e, neste ano, apresenta países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS veem-se como um contraponto aos estados ocidentais. Eles se reunirão para um summit na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin espera que isso amplie sua influência e fortaleça alianças econômicas mais próximas. Moscou e Pequim aumentaram sua cooperação estratégica desde o início da invasão russa da Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Soldados e Instrutores Estrangeiros

O Ministério da Defesa da Rússia revelou que o ataque fatal à cidade ucraniana de Poltava foi dirigido a soldados e instrutores estrangeiros. O alvo era um centro de treinamento militar. De acordo com o ministério, "especialistas em comunicações e guerra eletrônica de todas as ramificações e unidades militares das Forças Armadas da Ucrânia, assim como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a sites civis no território russo, estão sendo treinados lá sob a supervisão de instrutores estrangeiros". O ministério também revelou que havia empregado o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de dois assentamentos adicionais na Ucrânia Oriental, Prechystivka e Karliwka. De acordo com os relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Tributo ao Saído Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Noites sem dormir em trens noturnos, na G7, nas linhas de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", escreveu Baerbock no X. "Há poucas pessoas com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba. Você priorizou o povo de sua nação acima de si mesmo." Ela expressou seus melhores votos a Kuleba "do fundo do meu coração - Espero que nos encontremos novamente quando a paz e a liberdade tiverem retornado a toda a Ucrânia."

11:24 Rússia Considera Revisar Doutrina Nuclear

As ações ocidentais estão levando a Rússia a rever sua doutrina nuclear, de acordo com o Kremlin. A Rússia está enfrentando desafios e ameaças do que é chamado de "Ocidente", o que requer uma revisão da doutrina, segundo agências de notícias russas citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A possibilidade de que a Ucrânia possa empregar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques no interior do território russo está sendo examinada. O governo ucraniano tem pressionado os EUA há algum tempo para autorizar o uso de armas fornecidas por aliados para atingir alvos no interior da Rússia. "É evidente que os ucranianos farão isso", disse Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta." A Rússia já declarou sua intenção de revisar sua doutrina nuclear, mas não divulgou os detalhes. A diretriz permite o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia estiver em jogo.

10:54 Ucrânia: 29 de 42 Ataques Aéreos Russos Frustrados

A Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite, de acordo com a força aérea ucraniana, conforme relatado no Telegram. Mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e "Iskander-K" foram usados. De acordo com seus dados, a força aérea ucraniana derrubou sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, afirmando ter frustrado 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: Ataque em Poltava Pode Rebater na Rússia

A Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios sobre um dos ataques aéreos mais devastadores desde o início da guerra. Os meios de comunicação russos, enquanto isso, estão comemorando um "grande feito", de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz. Simultaneamente, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:21 Declaração do Governador da Região de Lviv - Vítimas Mortais Aumentam

O número de mortos em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv aumentou ainda mais. Ontem à noite, sete pessoas, incluindo uma menina de 7 anos e uma menina de 14 anos, foram mortas, como relatado pelo governador da região de Lviv, Maxim Kosyzkyj, no Telegram. "Este é um dia triste para a nossa região", escreveu Kosyzkyj. É uma situação muito dolorosa. Anteriormente, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, tinha escrito no Twitter que cinco pessoas tinham morrido e mais de 30 tinham ficado feridas. Zelenskyy expressou as suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, Anuncia Demissão

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, anunciou a sua demissão. A notícia foi partilhada pelo Presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A carta de demissão de Kuleba será discutida na próxima sessão parlamentar, anunciou Stefantchuk na sua página do Facebook. Vários outros ministros tinham apresentado anteriormente as suas demissões (ver entradas 00:47 e 22:06). As demissões fazem parte de uma maior reorganização do governo ucraniano. A quarta-feira é esperada como um dia de despedimentos, enquanto o dia das nomeações está marcado para quinta-feira, segundo o líder do partido no poder, Servo do Povo, David Arakhamia, no Telegram.

08:03 Zelenskyy: Operações de Resgate em Andamento em Poltava

O recente ataque com mísseis russos em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início do conflito. Pessoas continuam presas sob os escombros, confirmou o Presidente Volodymyr Zelenskyy no seu discurso noturno. Ele pediu novamente sistemas de defesa aérea aprimorados.

07:39 Grossi Avisa sobre Potencial Catástrofe na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), discutiram o estado das usinas nucleares da Ucrânia e da Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi deve visitar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, hoje. De acordo com a Reuters, Grossi avisou sobre a situação "muito volátil" da usina e o persistente risco de catástrofe durante a sua reunião com Zelenskyy. A usina em Zaporizhzhia foi tomada por forças russas pouco depois da invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente não está em operação.both sides have consistently accused each other of shelling the facility. Both parties deny such allegations.

07:18 Governador Confirma Duas Mortes em Ataque em Lviv

Pelo menos duas pessoas morreram nos últimos ataques aéreos russos (ver entrada 06:17 e 05:29) na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Dezenove outras pessoas ficaram feridas, como informou o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyy, no Telegram.

06:53 Ucrânia Procura Apoio Adicional para Regiões da Linha de Frente

A Ucrânia está procurando apoio adicional para restaurar seu setor agrícola e remover minas. De acordo com o jornal alemão "Rheinische Post" de Düsseldorf, uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União Partidária revelou a intenção de explorar o apoio às zonas agrícolas perto da frente. O artigo sugere que uma bonificação de segurança pessoal seria necessária. A Ucrânia também pediu a possível extensão de um projeto financiado pelo Ministério da Agricultura para a entrega de geradores, além de ajuda para a limpeza de minas em regiões de linha de frente contestadas. O Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento já iniciou um projeto para detecção e remoção de minas, como confirmado pelo governo alemão.

06:17 Incêndio em Lviv após Ataque de Drone Shahed

Após ataques aéreos russos (ver entrada 05:29) no norte da Ucrânia, um incêndio eclodiu nas proximidades da estação de trem principal. Esta informação foi compartilhada pelo governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyy, no Telegram. Além disso, dois edifícios escolares foram supostamente danificados durante o ataque, com várias janelas quebradas nas ruas. De acordo com Kosyzkyj, vários drones Shahed foram usados no ataque aéreo russo. Os serviços de emergência e bombeiros estão no local. As duas escolas afetadas permaneceram fechadas, como relatado pelo prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv, situada na região ocidental da Ucrânia e perto da fronteira polonesa, tem sido alvo de vários ataques desde o início do conflito.

05:29 Segunda rodada de ataques aéreos em KyivA cidade ucraniana de Kyiv sofre uma segunda rodada de ataques aéreos russos. Os sistemas de defesa estão operacionais. Testemunhas relatam múltiplos explosões nas proximidades de Kyiv, indicando o uso de ferramentas defensivas. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está sob alerta aéreo, conforme confirmado pela força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia mobiliza seus próprios aviões e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para proteger o espaço aéreo em resposta aos ataques aéreos russos e atividades distantes, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas polonesas.

04:35 Biden promete enviar mais sistemas de defesa aérea para a UcrâniaApós o devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, promete equipar a Ucrânia com sistemas de defesa aérea adicionais. "Condeno firmemente esse ataque brutal", disse Biden. Os EUA continuarão a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo a prestação de sistemas e capacidades de defesa aérea necessários para proteger as fronteiras da Ucrânia". Zelenskyj fez um apelo aos aliados ocidentais para fornecer rapidamente à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e sancionar o uso de armas de longo alcance já entregues para ataques no território russo após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes.

02:52 Novo ataque de drone em KyivA Rússia lança outro ataque de drone em Kyiv. As equipes de defesa aérea ucranianas estão ativamente repelindo os ataques nas proximidades de Kyiv, de acordo com o exército ucraniano no Telegram. O número de drones envolvidos e qualquer possível dano permanece desconhecido no momento. Este ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos em Kyiv que têm intensificado nas últimas semanas.

01:32 Zelenskyj quer manter o controle das terras ocupadas em Kursk por um período prolongadoA Ucrânia planeja manter o controle das terras ocupadas na região de Kursk até que o presidente russo, Putin, decida negociar, de acordo com o presidente Zelenskyj em entrevista à emissora americana NBC News. Zelenskyj afirmou que controlar essas terras é um componente significativo do "plano de vitória". Em geral, a Ucrânia não tem interesse em território russo. Zelenskyj não especificou se mais território russo será alvo.

here.00:47 Vários ministros ucranianos renunciam antes da reorganização do gabineteEm antecipação a uma reorganização do gabinete na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas renúncias. Esses oficiais incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - um player chave no aumento da produção de armas -, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez. Ainda não se sabe se esses ministros conseguirão novos cargos de alto escalão. "Uma grande reformulação do governo é esperada esta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã é dia de demissões, e o dia seguinte, dia de nomeações", anuncia Arakhamia, amplamente considerado um aliado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Presidente Zelenskyy defende autorização para deploy de armas de longo alcance após ataque de foguete em PoltavaApós o ataque fatal de foguete russo na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pede permissão para deploy de armas de longo alcance contra a Rússia. "Se pudéssemos destruir os sites de lançamento dos agressores, onde eles estão, e os aeroportos militares e a logística russos, os ataques russos seriam impossíveis", disse Zelenskyy em seu discurso diário em vídeo. De acordo com os relatórios de Zelenskyy, o número de mortos em Poltava agora é de 51, com 271 feridos. Mais pessoas ainda estão presas sob os escombros.

22:06 Presidente Zelenskyy dispensa outro alto funcionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy remove Rostyslav Shurma, primeiro vice-líder da administração presidencial, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. O porta-voz do parlamento também anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que anteriormente serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia. Vários outros ministros já haviam apresentado suas renúncias. O presidente Volodymyr Zelenskyy explica que estão sendo feitas mudanças para aperfeiçoar o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes descreveram um momento muito assustador"A Ucrânia relata um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito, resultando em numerous casualties and injuries. The ntv reporter Kavita Sharma provides an on-site account of the "highly tensed situation" and how residents experienced the rocket attack.

21:25 Ucrânia acusa Rússia de executar soldados capturadosA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar prisioneiros. Investigações estão em andamento sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, em Donetsk, de acordo com o canal do Telegram da procuradoria-geral. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um bunker com as mãos para cima. "Os agressores os deitaram de bruços no chão e atiraram nas costas deles imediatamente", diz a procuradoria, citando vídeos na internet como prova.

