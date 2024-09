Às 18:39, as unidades de reconhecimento de drones ucranianos mantêm um limite de utilização diária.

09:30 Guarda Nacional da Ucrânia pode Deployar até Dez Drones Espiões Diariamente

De acordo com a declaração do Brigadeiro-Geral Vadym Hladkov ao site de notícias "Ukrinform", um batalhão da Guarda Nacional da Ucrânia pode utilizar até dez drones espia diariamente. Interessantemente, o estoque de drones de visão em primeira pessoa é significativamente maior. Em particular, quando a Rússia se engaja em ataques contínuos em uma frente específica, esses drones são implantados em grande número. De acordo com Hladkov, a restrição aos drones espia continuará no futuro próximo devido ao seu alto custo por unidade. Há o risco de esses drones serem abatidos por soldados russos usando armas portáteis se voarem muito baixo.

17:50 Ucrânia Pede à Romênia para Abater Drones Espiões Russos

A Ucrânia pediu ajuda à Romênia, membro da NATO, para abater drones espia russos que tentam invadir o espaço aéreo romeno, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, após sua reunião com o colega romeno, Luminita Odobescu, em Bucareste. De acordo com a agência de notícias romena Mediafax, detritos de drones espia russos caíram na Romênia perto da fronteira com a Ucrânia várias vezes desde o início do conflito. Recentemente, um drone espia foi avistado a cerca de 45 quilômetros da fronteira ucraniana sobre o delta do Danúbio romeno. Caças F-16 da Romênia decolaram e escoltaram o objeto até que ele entrasse no espaço aéreo ucraniano. A imprensa espanhola e oficiais militares na Romênia agora debatem se são necessárias emendas legislativas para abater drones hostis dentro do espaço aéreo romeno.

17:15 Alemanha Planeja Fortalecer Presença no Ártico para Contrarrestar a Rússia

O governo alemão planeja fortalecer sua presença no Ártico, não apenas por motivos comerciais, mas também por razões de segurança. A invasão russa da Ucrânia "alterou substancialmente o clima geopolítico no Alto Norte", explica a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, durante o anúncio da nova estratégia do Ártico da Alemanha. "A Rússia está intensificando sua presença estratégica na região e exibindo um comportamento cada vez mais agressivo em relação aos vizinhos do Ártico da NATO." O Ártico tem "importância central" para a segurança da Europa, de acordo com a ministra, e, portanto, o governo federal está mudando sua política do Ártico. "Estamos reforçando nossa colaboração com nossos parceiros da NATO e alinhados com nossos valores na região para enfrentar os desafios de segurança emergentes e proteger a ordem internacionalmente reconhecida também no Ártico."

16:43 "Isso é um Pesadelo?": Filmagem Revela Troca de Prisioneiros

O "Kyiv Post" esteve presente na troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia em 14 de setembro e capturou os primeiros encontros entre soldados ucranianos recentemente libertados e suas famílias. Como parte da troca, 103 soldados retornaram a seus países de origem. Os soldados russos foram capturados durante a ofensiva ucraniana em Kursk.

16:03 Contra-ofensiva Russa em Kursk Paralisada

A contra-ofensiva russa na região russa de Kursk foi paralisada, de acordo com relatórios ucranianos. Um porta-voz do comando regional ucraniano informou à agência de notícias AFP que "os russos tentaram atacar pelos flancos, mas foram paralisados". A situação está estável e "sob controle", declarou o porta-voz Oleksij Dmitratschkiwsky. A Rússia relatou ter alcançado algumas vitórias menores, mas o sucesso se transformou em uma quase cerco de suas forças, de acordo com seus relatórios. Vários milhares de civis russos ainda estão supostamente presos nas terras russas que foram tomadas pelo exército ucraniano na região de Kursk.

15:42 Alemanha Fornece Mais €50 Milhões para Tratamento de Feridos de Guerra da Ucrânia

O governo alemão comprometeu-se a fornecer mais €50 milhões para acomodar e tratar soldados ucranianos feridos. "Ficaremos firmes ao lado da Ucrânia", disse o ministro federal das Finanças, Christian Lindner. "Esta solução garante tratamentos médicos necessários na Alemanha". De acordo com o ministro do Interior federal, Nancy Faeser, a Alemanha evacuou e tratou 1.173 soldados e civis ucranianos gravemente feridos e feridos em hospitais alemães até agora. "Esta ajuda é baseada na humanidade - e continuaremos com uma determinação inabalável", disse ela. No futuro, os custos para o tratamento hospitalar de indivíduos feridos em guerra serão cobertos de maneira fácil e sem papelada pelo Escritório Federal de Administração.

15:07 Tiroteio Mortal na Sede da Varejista Online Russa

Durante uma tentativa de invasão à sede de Moscou da varejista online russa Wildberries, três pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi morta, de acordo com a Wildberries e relatórios de mídia russos. A fundadora Tatjana Bakaltschuk atribuiu a violência a uma tentativa de seu ex-marido, Wladislaw Bakaltschuk, e dois ex-gerentes da empresa de tomar a sede de Moscou da Wildberries. Três pessoas ficaram feridas durante o incidente. Wladislaw Bakaltschuk afirma que veio para negociações e alega que ele e sua equipe estavam desarmados. No entanto, tiros supostamente foram disparados "do prédio". A Wildberries, maior varejista online da Rússia, processa mais de dez milhões de pedidos por dia.

14:43 Índia Planeja Continuar Comprando Óleo Russo, Pendente de Sanções

O governo indiano reconheceu seus planos de continuar comprando óleo russo desde que não seja impactado por sanções, de acordo com o site de mídia online "Ukrajinska Prawda", citando a Reuters. "Se as empresas não estiverem sujeitas a sanções, comprarei do fornecedor mais barato", disse o ministro indiano de Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri. Ele observou que a Índia não está sozinha nesse comportamento, já que países europeus e empresas japonesas também estão comprando óleo russo. A Índia, que é 88% dependente de importações de petróleo, é o terceiro maior consumidor e importador de petróleo do mundo. De acordo com os relatórios, o comércio da Rússia com a Índia dobrou desde 2020.

14:05 Munz (Paraphrased): Kremlin Indiferente a F-16s Ucranianos

Apesar de aviões de caça F-16 ocidentais agora estarem operando na Ucrânia, o Kremlin não parece se importar, segundo o correspondente de Moscou da ntv, Rainer Munz. As principais razões para essa indiferença incluem a ausência de autorização para lançar mísseis no coração da Rússia.

13:45 Kremlin Condena Palavras de Stoltenberg sobre Armas de Alcance Longo

A Rússia censurou as declarações do Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerando-as ameaçadoras. Em uma entrevista ao "The Times", Stoltenberg sugeriu que permitir que a Ucrânia alvo locais mais profundos na Rússia usando armas ocidentais com alcance estendido não seria uma violação da linha vermelha da Rússia. "Essa atitude impensada e pouco profissional em relação aos comentários do presidente russo Putin é uma ação extremamente míope", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Em resposta, Putin havia alertado que territórios externos da Rússia seriam arrastados para o conflito caso países permitissem à Ucrânia utilizar mísseis de maior alcance.

13:17 Especialistas Detectam Minas e Equipamento Militar em Zaporizhzhia NPP

A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, tornou-se um abrigo para tropas armadas russas e equipamento militar. Além disso, minas antipessoais foram colocadas entre as cercas interna e externa. A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) revela que seus especialistas foram proibidos de inspecionar certas partes das salas de turbinas durante o período informado. A usina nuclear foi tomada por forças russas no início da guerra, e especialistas internacionais vêm monitorando a situação de segurança desde então. Apenas no mês passado, uma torre de resfriamento pegou fogo.

12:41 Kremlin Avisa sobre Aumento de Tensão no Oriente Médio Após Explosões de Pagers

Após a explosão catastrófica de centenas de rádios de bolso no Líbano, o Kremlin emitiu um alerta sobre o aumento das tensões em uma região volátil. "O que quer que tenha acontecido, resultará inevitavelmente em um aumento das tensões", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na quarta-feira. A região está à beira do abismo, e cada evento como esse tem o potencial de servir como um gatilho. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia vê o incidente como outro exemplo de guerra híbrida contra o Líbano.

12:24 Ucrânia Aumenta Orçamento em Mais de 10 Bilhões de Euros para Apoiar Soldados

A Ucrânia aprovou um orçamento adicional de mais de 10 bilhões de euros, com a maioria dos fundos destinados ao military. Isso aumenta a despesa orçamentária em aproximadamente 13%, para mais de 81 bilhões de euros, um recorde para a Ucrânia. A revisão orçamentária foi necessária para fornecer aos soldados suas indenizações de combate de setembro, entre outras despesas.

11:36 Sharma (Paraphrased): Aviões F-16 Não Virão Mudar o Rumo na Ucrânia

O presidente ucraniano Zelenskyy agora está pedindo 128 aviões de caça F-16 para estabelecer supremacia aérea sobre a Ucrânia. No entanto, apenas cerca de 60 foram prometidos por aliados ocidentais, muito abaixo da meta. Apesar desses números, o correspondente da ntv, Kavita Sharma, acredita que as entregas e o treinamento de pilotos já foram concluídos. No entanto, surgiram problemas iniciais com o sistema de armas.

11:16 Agentes de Inteligência Ucranianos Admitem Ataque em Depósito de Munições Russas

Fontes do serviço de inteligência SBU da Ucrânia admitiram ao Kyiv Independent que a Ucrânia realizou o ataque noturno no grande depósito de munições em Toropez, na Rússia. O depósito continha mísseis, incluindo Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas planadoras. O impacto dos drones ucranianos resultou em "uma quase destruição total" do depósito, de acordo com uma fonte de inteligência. Após a explosão, houve uma "detonação explosiva". O SBU está colaborando com suas contrapartes militares para eliminar as capacidades de foguetes da Rússia, que foram utilizadas para destruir cidades ucranianas. Planos estão sendo feitos para realizar ataques semelhantes em outras instalações militares russas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos são Eligíveis para Contrato de Ramstein pela Primeira Vez

Fabricantes de drones ucranianos foram elegíveis para participar de licitações organizadas pela Ramstein pela primeira vez. Delegados da Ucrânia pró-ocidental se reúnem regularmente em Ramstein. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a série de licitações abrangerá duas seções: uma para a produção de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e outra para drones interceptadores. O ministério considera essa convocação para licitar um grande impulso à produção ucraniana. Todos os lances serão avaliados por membros da Coalizão de Drones. Os vencedores receberão pedidos para testes e avaliação adicionais. Se bem-sucedidos, a Coalizão de Drones planeja contratar os licitantes vencedores para produção.

10:27 Emergem Evidências em Vídeo de Ataque a Depósito de Munições Russas

Apesar de o Kremlin ainda não ter confirmado, o governador da região de Tver relatou em seu Telegram cedo nesta manhã que um ataque de drone ucraniano havia causado um incêndio. Supõe-se que tenha sido um grande depósito de armas e munições. Os moradores foram evacuados e vídeos do incêndio estão circulando online.

09:39 Muitos Feridos em Kharkiv, Mortes em Zaporizhzhia

Kharkiv, na Ucrânia, sofreu outro ataque aéreo brutal da Rússia no dia anterior. Explosivos detonaram em vários bairros, aumentando o número de feridos para 9. Este é o último de uma série recente de ataques a civis. No domingo, uma bomba guiada por precisão matou uma mulher e feriu 43 pessoas, incluindo quatro crianças. Aviões de guerra russos alvoaram assentamentos na região de Zaporizhzhia, resultando na morte de duas pessoas.

08:46 Ucrânia: Instalações de Energia em Sumy Sofrem Novos Ataques de DronesDe acordo com administradores, instalações de energia na cidade nordeste ucraniana de Sumy foram atacadas novamente por drones russos. Os primeiros relatórios sugerem não haver vítimas, mas os ataques repetidos têm sobrecarregado substancialmente a rede de energia. Na terça-feira, a Rússia lançou ataques contra a infraestrutura energética em Sumy e sua região vizinha utilizando foguetes e drones, o que resultou em uma queda temporária de energia para mais de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

08:27 Comando Conjunto Ucraniano: 1.130 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO Comando Conjunto Ucraniano relata que 1.130 tropas russas ficaram feridas ou morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, os ucranianos documentaram 637.010 baixas do inimigo. Nas últimas 24 horas, as forças ucranianas destruíram 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques, de acordo com suas próprias estatísticas.

07:55 Força Aérea Ucraniana Planeja Implantação de F-16A Força Aérea Ucraniana desenvolveu planos de implantação para aviões de combate ocidentais F-16. As tarefas para as forças militares e o Ministério da Defesa foram definidas, como declarado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em sua transmissão noturna em vídeo. Além disso, foram realizadas discussões com o Comando da Força Aérea sobre perspectivas para ampliar a frota de aeronaves e treinamento adicional de pilotos. Muitos vozes em Kiev defendem um treinamento inicial mais aprofundado de pilotos, com a duração atual de treinamento sendo de apenas 40 dias. A Ucrânia deve receber aproximadamente 60 caças F-16, embora apenas alguns tenham sido entregues até agora.

07:19 Rússia: Ataques de Drones Ucranianos Registrados em Várias Regiões

A Rússia relata ataques de drones ucranianos em várias regiões. As defesas aéreas eliminaram 54 drones ucranianos em cinco regiões russas durante a noite, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, enquanto o restante foi destruído nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, bem como nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relatam um ataque de drone a um grande depósito de munições na cidade de Toropets, resultando em um incêndio e necessitando a evacuação de residentes.

06:57 Blogueiros Militares: Ataque Causa Devastação em Depósito de Munições Russo

Bogueiros militares afirmam que o ataque ucraniano à cidade russa de Toropez, na região de Tver, incendiou um depósito de munições contendo milhares de toneladas de munição e foguetes. O depósito, de acordo com os blogueiros, foi significativamente expandido recentemente e abriga 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin relata no Telegram que a situação na área agora está sob controle. Os blogueiros militares ucranianos, analisando dados, concluem que danos significativos foram infligidos, principalmente em bunkers mais recentes.

06:20 Vice-Líder do Grupo Parlamentar dos Verdes: AfD e BSW Propagam Narrativas de Propaganda Russa

O vice-líder do grupo parlamentar dos Verdes, Konstantin von Notz, propõe um debate sobre assuntos atuais no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. "A análise de documentos internos da máquina de propaganda russa SDA prova claramente os métodos astutos pelos quais as instituições russas estão manipulando nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz o político do interior. "Com a AfD, BSW e outros cúmplices dispostos a espalhar narrativas de propaganda russa no espaço público e nos parlamentos, estão sendo formadas alianças prejudiciais para minar os interesses alemães."

05:42 Atores Russos Publicam Vídeos Falsos de Kamala Harris

De acordo com a pesquisa da Microsoft, atores russos estão intensificando sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo ligado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto para descreditar as campanhas de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de apoiadores de Harris atacando supostamente um participante de um comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando a falsa afirmação de que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, deixando-a paralisada, e fugiu do local. Ambos os vídeos supostamente alcançaram milhões de visualizações, de acordo com a Microsoft.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, Rússia

De acordo com fontes russas, um ataque de drone ucraniano iniciou um incêndio na região russa de Tver. Restos de um drone ucraniano destruído são considerados a causa do incêndio na parte oeste da região na cidade de Toropez, necessitando a evacuação parcial de residentes, de acordo com o governador da região, Igor Rudenya, na plataforma de mensagens Telegram. Os bombeiros estão tentando apagar o incêndio. A origem do incêndio permanece incerta. As defesas aéreas russas continuam a repelir um "ataque em massa de drones" na cidade. A cidade, com uma população de pouco mais de 11.000 habitantes, é relatada como sendo o lar de um arsenal russo para armazenar foguetes, munição e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias estatal russa RIA.

03:57 Governadores Russos Relatam Ataques de Drones

22:29 Alarme Falso na Letônia: Bandos de Pássaros Causam Alvoroço

Um suposto violação do espaço aéreo da Letônia por um objeto desconhecido foi desmentido como um alarme falso. O objeto misterioso que se aproximou da fronteira vinda do vizinho Belarus e a atravessou na região oriental de Kraslava, na verdade, era um bando de pássaros. A agência de notícias Leta relatou a declaração da força aérea, após o Ministério da Defesa em Riga ter anunciado inicialmente um objeto voador desconhecido, o que levou à dispensa de aeronaves da NATO da base de Lielvarde. No entanto, não foi possível localizar nenhum objeto suspeito.

21:59 Moldávia e Alemanha se Aliam para Segurança Cibernética

A Moldávia e a Alemanha buscam fortalecer suas defesas contra a "guerra híbrida" da Rússia através de um acordo de cibersegurança. A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou em Chisinau que o presidente russo, Vladimir Putin, busca continuar usando suas táticas de guerra híbrida contra a Europa, incluindo a Moldávia, para desestabilizar a região. "No entanto, estamos intensificando nossas ações em resposta", disse ela. Ao fornecer equipamentos de TI, troca de conhecimentos e treinamento, eles buscam proteger a Moldávia contra ataques cibernéticos e detectar desinformação.

17:30 Ucrânia Procura Cooperação Internacional para Contrarrestar Ameaça de Drones Espiões Russos

Em resposta ao aumento do número de drones espiões russos invadindo o espaço aéreo ucraniano, a Ucrânia iniciou discussões com parceiros internacionais para fortalecer suas capacidades de detecção e contração dessas ameaças.

17:20 Membros da NATO Discutem Estratégias para Contrarrestar Ameaças de Drones Russos

Após o pedido ucraniano de assistência para abater drones espiões russos, os membros da NATO estão realizando reuniões para discutir potenciais estratégias e tecnologias para fortalecer sua defesa contra incursões de veículos aéreos não tripulados.

00:45 Ataque Terrorista em Saporishshya: Dois Mortos e Cinco Feridos

A Rússia atacou a região de Saporishshya durante a noite, relatando duas mortes e cinco feridos, segundo o governador Ivan Fedorov. A Rússia realizou uma intensa bombardeio na comunidade de Komyshuvakha na região, causando danos a várias casas e uma instalação de infraestrutura. Trabalhadores de resgate ainda estão no local, avaliando a extensão dos danos, segundo o "Kyiv Independent".

01:54 Informações Internas: EUA Planejam Aumentar Reservas Estratégicas de Petróleo

De acordo com informações internas, o governo dos EUA está planejando aumentar suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA poderiam comprar até seis milhões de barris de petróleo nas atuais baixas preços, disse uma fonte. Uma tal compra seria a maior desde o histórico lançamento de 2022. Após o aumento dos preços da gasolina desencadeado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu uma quantidade significativa de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022, quebrando o recorde de "maior lançamento de reservas de petróleo da história".

02:56 Triangle Trade: Washington Inspeciona Banimento de Importação de Urânio dos EUA Circundado pela China

O governo dos EUA está examinando potenciais maneiras de contornar o banimento dos EUA à importação de urânio da Rússia, supostamente sendo contornado pela China. Inteligência sugere que a China pode estar adquirindo urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua produção doméstica para os EUA, de acordo com fontes do governo para a Reuters. "Há uma preocupação de que o banimento de importação de urânio russo possa ser contornado", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos fechar o suprimento russo e encontrar-nos dependendo apenas da China. Portanto, pedimos ao Departamento do Comércio para investigar esse assunto." O Departamento do Comércio dos EUA não comentou em resposta a uma consulta.

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Viu Plano de Paz de Zelensky

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, confirmou que o lado americano viu o novo "plano de paz" do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Durante uma conferência de imprensa na sede da ONU, ela acrescentou: "Revisamos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que é uma abordagem viável. É importante entender nossa contribuição para esse plano." Thomas-Greenfield expressou otimismo em relação ao processo de paz sem fornecer mais detalhes. Ela provavelmente se refere ao "plano de vitória" que Zelensky anunciou no mês passado.

Ukrania está relatando o lançamento de ataques com drones em várias regiões no oeste da Rússia, de acordo com governadores locais. No região de Smolensk, que faz fronteira com a Bielorrússia, foram abatidos sete drones ucranianos, de acordo com o governador Vasily Anohin no Telegram. Um drone foi destruído sobre a região de Orjol pelo sistema de defesa aérea russo, segundo o governador Andrei Klichkov no Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo de Kyiv afirma que os ataques são alvos para infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais aos esforços de guerra de Moscou.

