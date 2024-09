Às 18:22, um drone russo atinge fatalmente um juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia.

17:28 Ucrânia: Rússia Planeja Operações Ofensivas na Região de Zaporíjia

De acordo com fontes ucranianas, as forças russas estão planejando operações ofensivas na região sul de Zaporíjia. O porta-voz do Comando Sul das Forças Armadas Ucranianas, Vladislav Voloshyn, relatou na televisão nacional que Moscou está concentrando tropas perto do vilarejo ocupado de Pryjutne. Além disso, Voloshyn afirmou que as tropas russas na região receberam 25 veículos leves, que poderiam ser usados por pequenos grupos de infantaria para ataques. "Isso sugere que estamos nos preparando para ações ofensivas em direção a Zaporíjia em breve", disse ele. No entanto, Voloshyn mencionou que uma ofensiva em maior escala exigiria forças adicionais.

16:36 Quievit: Morte do Chefe do Centro de Drones Russo em Moscou

O serviço de inteligência militar ucraniano, HUR, anunciou a morte do coronel russo Alexei Kolomeitsev na cidade de Kolomna, na região de Moscou. Kolomeitsev serviu como chefe do 924º Centro Estatal (Unidade Militar No. 20924) para veículos aéreos não tripulados do Ministério da Defesa Russo. Esta unidade é responsável pela treinamento de especialistas para o uso combatente de drones, incluindo os Shahed. O HUR enfatizou que Kolomeitsev esteve envolvido em crimes de guerra contra a Ucrânia.

15:50 Estados Bálticos e Polônia Buscam Financiamento da UE para Segurança Fronteiriça

Os estados membros da NATO, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, estão considerando solicitar apoio financeiro da UE para construir bunkers, barreiras e acampamentos militares em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. "A necessidade de uma linha de defesa báltica surge da situação de segurança", disse o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur. Além disso, isso apoia o novo conceito de defesa da NATO. "É crucial coordenar nossas atividades com a Polônia", ele observou. Em janeiro, os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia anunciaram o projeto de uma "Linha de Defesa Báltica". Em maio, a Polônia anunciou um projeto semelhante chamado "Escudo Oriental".

15:12 Rússia Preparada para Processar por Sabotagem do Nord Stream

A Rússia está se preparando para tomar medidas legais pela sabotagem dos gasodutos Nord Stream, de acordo com um representante do Ministério das Relações Exteriores Russo. A Rússia apresentou "reivindicações pré-processuais" contra a Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça, com base em acordos internacionais para combater o terrorismo. "Se o assunto não for resolvido nesta fase, a Rússia pretende levar o caso a julgamento e recorrer à Corte Internacional de Justiça", disse o representante. O Ocidente "não escapará da responsabilidade", eles acrescentaram.

14:26 Chefe da NATO: Ofensiva de Kursk Põe Putin em Dilema

O Presidente do Comitê Militar da NATO, Almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk coloca o líder Kremlin, Vladimir Putin, em uma situação estratégica difícil. "Pela primeira vez desde 1941, um poder estrangeiro está operando em solo russo", diz Bauer em uma entrevista à agência de notícias Interfax Ucrânia. "Isso representa um desafio estratégico para a Rússia. E também apresenta desafios operacionais à Rússia, uma vez que as linhas de suprimentos passam por Kursk". No nível estratégico, Quievit está criando um "dilema estratégico" para Moscou. "Se Putin afirma estar defendendo a pátria, ele não está sendo bem-sucedido porque a Ucrânia agora está em solo russo."

13:44 Ucrânia: Número de Mortos Sobe para Dez em Sumy após Duplo Ataque de Drone

O número de mortos em um duplo ataque de drone por forças inimigas em Sumy subiu para dez, de acordo com relatórios ucranianos. O número de feridos atualmente é de onze. 113 pacientes foram evacuados do hospital atacado. Mais cedo hoje, um ataque russo matou uma pessoa e danificou o telhado de vários andares de uma clínica. A evacuação de pacientes e funcionários começou. Os serviços de resgate e a polícia chegaram ao local para ajudar. No entanto, a Rússia lançou outro ataque aéreo. O presidente ucraniano Zelenskyy reagiu na TV quando o número de mortos era oito.

12:56 Blinken: EUA Avaliam Estratégia Vencedora de Zelenskyy

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que o governo dos EUA está revisando a "estratégia vitoriosa" apresentada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ao presidente dos EUA, Joe Biden, durante sua reunião na Casa Branca. Entre outras coisas, Zelenskyy pediu novamente a permissão de Biden para usar armas ocidentais para ataques de longo alcance a alvos militares russos. Blinken agora disse, de acordo com um relatório da Voice of America, que o governo e os parceiros da Ucrânia estão atualmente examinando os detalhes dessa estratégia e considerarão "medidas adicionais" se necessário para ajudar os ucranianos a alcançar a vitória. O Secretário de Estado representa uma política de linha dura na guerra da Ucrânia na Casa Branca, que não é refletida nas ações do Presidente.

12:25 Londres: Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde na Ucrânia Desde o Início da Guerra

O Ministério da Defesa do Reino Unido registrou 2013 ataques a instalações de saúde ucranianas desde o início da invasão russa de seu vizinho em fevereiro de 2022. Os funcionários foram alvo 235 vezes. Apenas em julho do ano passado, o exército russo bombardeou um hospital infantil em Kyiv. Os ataques da Rússia ao sistema de saúde resultaram em 176 vítimas, disse o ministério.

11:48 Ucrânia Reporta Três Mortos após Ataque à Sede da Polícia

O número de mortos em um ataque russo à sede da polícia na cidade ucraniana de Kryvyi Rih subiu para três, disse o Ministério do Interior da Ucrânia. Um policial ainda é considerado preso sob os escombros, e as buscas por sobreviventes continuam. O ataque com mísseis à Kryvyi Rih é o segundo ataque à polícia ucraniana em dois dias.

10:58 Análise Militar: Contraofensiva Russa em Kursk AvançaDe acordo com o analista militar australiano Mick Ryan, a contraofensiva russa em Kursk está avançando. Em agosto, as forças ucranianas cruzaram para a região russa de Kursk e tomaram o controle do território. Após a surpresa inicial, os russos agora estão contra-atacando, recuperando terreno, embora a um ritmo mais lento, segundo Ryan. Uma possível incursão ucraniana a oeste da contraofensiva russa poderia ter colocado em risco a segurança do flanco russo e isolado centenas de soldados russos, sugeriu Ryan, citando dados do Instituto dos Estados Unidos para o Estudo da Guerra (ISW).

10:30 Defesa Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drone RepelidosA Defesa Aérea Ucraniana relata que a militar russa lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. A Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para 7.

09:52 Equilíbrio da Interação: Zelenskyy Interrompe Crítica de TrumpApós uma pausa de cinco anos, as conversas entre o ex-presidente dos EUA Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy foram retomadas. Trump recentemente criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 Perspectiva do ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance Podem Mudar a Maré da Guerra Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) indicam que alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam mudar significativamente a direção da guerra. "As autoridades russas parecem estar fazendo esforços significativos para influenciar os debates ocidentais sobre o direito da Ucrânia de realizar ataques de longo alcance em instalações militares russas usando armas ocidentais", sugere a análise do ISW, expressando preocupações de que tais ataques poderiam exercer uma pressão operacional substancial no ofensiva russa. Os EUA permanecem firmes em sua recusa em permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior Ucraniano: Mais de 1400 Vítimas Russas em 24 HorasDe acordo com o Estado-Maior Ucraniano, as forças russas sofreram mais 1470 baixas, incluindo mortos e feridos, nas últimas 24 horas, elevando o total para 650.640 desde o início da invasão em grande escala há quase três anos. Durante esse período, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Relatórios Ucranianos: Russos Atacam Clínica, Seis MortosForças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando na morte de seis pessoas, segundo relatórios ucranianos. A administração militar da região de Sumy confirmou essas fatalidades. O ataque foi realizado usando drones Shahed, e ataques subsequentes com drones foram feitos em uma área residencial e no próprio hospital enquanto o pessoal de resgate evacuava pacientes e funcionários. A força aérea também relatou quedas de bombas guiadas na região de Sumy.

08:21 Advertências de Goldschmidt sobre Perigos do Petróleo Russo no Mar BálticoApós acusações da Greenpeace sobre exportações de petróleo russo através do Mar Báltico, o ministro do Meio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expressa preocupações sobre potenciais perigos para a costa do Báltico provenientes de navios-tanque russos. "O regime russo ignora o embargo de petróleo imposto após o ataque russo à Ucrânia", disse o político verde. Este conflito ameaça os já doentes mares. Vários países ocidentais acusam a Rússia de utilizar navios de má qualidade para burlar as sanções da UE decorrentes da guerra. "O risco de um derramamento de petróleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "E a maior parte do petróleo provavelmente acabaria nas nossas praias, desde Fehmarn até Eckernförde."

07:52 Tropas Ucranianas Sofrem Pesados Ataques em PokrovskAs forças ucranianas e russas permaneceram envolvidas em intensos combates no leste da Ucrânia. Pokrovsk e seus arredores foram novamente o centro do conflito ontem, com as forças russas alvo da área por meses. O Estado-Maior em Kyiv relatou 19 ataques russos às linhas de defesa ucranianas repelidos durante o dia. "Os defensores ucranianos estão segurando", afirmou. As tropas russas tentam se aproximar da cidade de várias direções e proteger seu avanço contra contra-ataques ucranianos. Os combates pesados continuaram na região de Kurachove. De acordo com relatórios ucranianos, 17 ataques russos foram repelidos durante o dia. Os relatórios sobre os combates não podem ser confirmados independentemente.

07:41 Zelenskyy Avalia Visita aos EUA como PositivaApesar de não ter recebido autorização para o uso extensivo de armas ocidentais durante sua visita aos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avalia sua visita como positiva. "Todas as discussões correram como planejado", disse em um discurso em vídeo na plataforma X. Zelensky apresentou o plano de paz da Ucrânia nos Estados Unidos. "Agora nossas equipes precisam trabalhar na implementação de cada etapa e decisão", acrescentou. Durante sua visita, Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA Joe Biden e sua vice Kamala Harris, candidata à presidência democrata, para defender o apoio contínuo à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Ele também falou com o candidato à presidência republicano Donald Trump em Nova York. Trump reiterou que, se vencer as eleições, a guerra terminará rapidamente.

06:56 Catar em Negociações para o Retorno de Crianças Abduzidas da GuerraA partir de resgates recentes, cerca de 9 crianças salvas do conflito da Rússia fazem parte dos milhares supostamente abduzidas, de acordo com relatórios ucranianos (veja a entrada 02:18). Muitas delas perderam um ou ambos os pais na guerra e foram entregues aos avós, revelou Dmytro Lubinez, Ombudsman de Direitos Humanos da Ucrânia. As autoridades do Catar estão atualmente negociando o retorno de mais crianças. Eles têm uma lista de 751 crianças, com a documentação necessária concluída, explicou Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas tendo retornado para casa até agora.

06:27 Blinken Critica China por Apoiar Indústria de Armamentos da RússiaO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, destacou ao Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a preocupação dos EUA com o apoio da China à indústria de armamentos da Rússia. "Se a China alega querer a paz e o fim do conflito, mas ao mesmo tempo permite que suas empresas ajudem a Rússia em sua agressão, não faz sentido", afirmou Blinken em uma entrevista coletiva. Wang afirmou que a posição da China sobre a guerra na Ucrânia tem consistentemente enfatizado a necessidade de paz através do diálogo, de acordo com o anúncio do Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Forças Ucranianas Matam Dois Soldados Russos em Jet Ski com DroneAs forças ucranianas parecem ter matado dois soldados russos em um jet ski usando um drone, de acordo com a fonte pró-ucraniana Defense Express. O incidente ocorreu no rio Dnipro, como mostra um vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko, onde se vê um drone equipado com um dispositivo explosivo atingindo o jet ski.

04:10 Mediazona Relata que Mais de 71.000 Soldados Russos Morreram na UcrâniaO portal de notícias independente russo Mediazona relata que mais de 71.000 soldados russos morreram na Ucrânia desde meados de setembro. Cerca de 2.000 soldados morreram recentemente na guerra. A Mediazona destaca que os números reais provavelmente são mais altos, já que seus dados verificados vêm de fontes como obituários, publicações on-line de familiares, relatórios de mídia regional e notificações de autoridades locais.

02:18 Nove Crianças Retornam para Casa da Rússia após DeportaçãoNove crianças que foram deportadas para a Rússia durante a guerra retornaram ao seu país natal. Elas retornaram à Ucrânia com a ajuda do Catar como mediador na sexta-feira, de acordo com Dmitro Lubinez, Ombudsman do país. Ele compartilhou no Telegram que as crianças têm idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos também estava incluído. O retorno foi parte de um plano de ação e foi facilitado pelo estado do Golfo do Catar. A informação não pôde ser confirmada independentemente a princípio. As crianças foram separadas de seus pais ou responsáveis pelos ocupantes e vêm de lugares como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, acrescentou Lubinez.

00:31 Lukashenko Ameaça com Terceira Guerra Mundial se a Bielorrússia for AtacadaO líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusa a NATO de planejar atacar seu país e ameaça usar armas nucleares. "Um ataque à Bielorrússia iniciará a Terceira Guerra Mundial", declarou o líder bielorrusso, segundo a agência de notícias do estado Belta, em um evento com estudantes em Minsk. Tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia utilizarão armas nucleares se tal ataque ocorrer, afirmou Lukashenko. Lukashenko também expressou sua gratidão ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelas recentes mudanças na doutrina nuclear da Rússia. Lukashenko alega em seu discurso que a NATO tem planos específicos para atacar a Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já estão se alinhando na fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa já está esfregando as mãos", declarou. A Bielorrússia, no entanto, não é uma potência nuclear por si só, mas armas nucleares táticas foram estacionadas em seu território desde o final de 2023 devido à Rússia.

23:10 Ex-comandante dos EUA e Outros Pedem a Biden para Tomar Ações Fortes Contra a RússiaUm grupo de oficiais militares e especialistas aposentados escreveu uma carta aberta ao presidente dos EUA, Joe Biden, pedindo medidas firmes para pôr fim à guerra a favor da Ucrânia e abordar possíveis ameaças da China. Entre eles estão o ex-comandante das forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, o general da exército alemão Gert-Johannes Hagemann. Eles recomendam medidas contra a Rússia e a China, incluindo a suspensão das restrições no uso de armas ocidentais para atingir alvos militares e logísticos no território russo. Eles também exigem o fornecimento de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos blindados à Ucrânia, bem como um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e o Azerbaijão. Eles também propõem a expansão da NATO além das fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e qualquer outro país democrático que expresse o desejo de se juntar.

22:15 Inteligência Russa Investiga Jornalistas Internacionais pela Cobertura de KurskA agência de inteligência doméstica russa FSB está investigando três jornalistas internacionais por sua cobertura das áreas ocupadas pela Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk. Os jornalistas da ABC News australiana Kathryn Diss e Fletcher Yeung, e o jornalista romeno Mircea Barbu são acusados de cruzar ilegalmente a fronteira russa, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti. Os jornalistas enfrentam até cinco anos de prisão, mas nenhum deles parece estar atualmente na Rússia. Várias mídias internacionais, incluindo a emissora alemã Deutsche Welle, a rede de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, relataram das áreas ocupadas pela Ucrânia em Kursk.

21:35 Casa Branca Desconta Acusações Republicanas contra Zelensky como 'Teatro Político'A Casa Branca descartou alegações de políticos republicanos de que o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interferiu ilegalmente nas eleições americanas ao visitar uma fábrica de armas. A porta-voz Karine Jean-Pierre rotulou a alegação como uma "manobra política" e pediu aos republicanos que "desistam". A delegação ucraniana havia solicitado a visita, que foi coordenada pelo Departamento de Defesa. A visita de Zelensky à fábrica na Pensilvânia, onde eram produzidos munições de artilharia críticas de 155mm para a Ucrânia, também foi acompanhada por vários democratas, incluindo o Governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Após a visita, legisladores republicanos iniciaram uma investigação e o Presidente da Câmara exigiu que Zelensky dispensasse o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 Potências Mundiais Rejeitam Ameaça Nuclear RussaChina, Brasil e outros países alertam contra o uso ou ameaças de armas nucleares contra a Ucrânia. "Pedimos o abandono de qualquer utilização ou ameaças envolvendo armas de destruição em massa, incluindo armas nucleares, químicas e biológicas", diz uma declaração conjunta. Doze nações expressam sua "preocupação grave" com o potencial de "escalada" na Ucrânia: "Infraestrutura civil, como instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas, não deve ser alvo de operações militares". O apelo foi feito após ameaças do Presidente russo Vladimir Putin esta semana. Ele mencionou que a Rússia poderia empregar armas nucleares se enfrentasse ataques aéreos severos em seu território e poderia considerar qualquer ataque apoiado por uma nação nuclear como uma "hostilidade compartilhada". Zelensky também acusou a Rússia de planejar atacar reatores nucleares ucranianos.

