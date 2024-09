Às 17h50, Zelenskyy emite uma declaração de advertência na ONU sobre a ameaça de um desastre nuclear.

17:08 Vídeo: Ucrânia nega controle russo em arredores de Vuhledar

Os combates entre tropas ucranianas e russas em torno da cidade mineira de Vuhledar vêm ocorrendo desde 2022. A situação parece estar se intensificando à medida que circulam vídeos de combates intensos nas redes sociais. No entanto, o governador de Donetsk nega as alegações de que há tropas russas nas proximidades das fronteiras da cidade.

16:31 Ucrânia propõe plano de produção de drones por três anos aos aliados

A Ucrânia apresentou um plano de três anos para a produção de drones, guerra eletrônica e sistemas de robôs terrestres, de acordo com o ministro da Defesa Rustem Ummerov. Este plano, apresentado durante a viagem de Ummerov aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Ramstein, visa a quantidade e o uso de drones em níveis estratégico, operacional e tático. O plano inclui o número de armas que a Ucrânia pode produzir e os requisitos de financiamento. Vários países concordaram em financiar os drones e mísseis da Ucrânia, de acordo com Ummerov. A Ucrânia afirmou ter destruído ou danificado mais de 200 instalações militares russas usando tecnologia de enxame de drones no ano passado, incluindo um depósito de munições em Toropez. Atualmente, a Ucrânia tem a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones por ano, mas precisa de financiamento estrangeiro.

15:49 Lula apoia proposta de paz Brasil-China na ONU apesar da rejeição da Ucrânia

O presidente do Brasil, Lula da Silva, apoia o plano de paz desenvolvido em conjunto com a China, apesar da rejeição da Ucrânia, que o considera "destrutivo". Lula critica a "invasão da integridade territorial" da Ucrânia, mas considera essencial que haja negociações de paz entre Kyiv e Moscou. A China e o Brasil apresentaram este plano em 6 pontos em maio. De acordo com os relatórios, o conselheiro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, deve consultar 20 países na sexta-feira para angariar mais apoio para este plano, sem a participação da Ucrânia. O plano da China e do Brasil visa abordar a "crise" na Ucrânia e propõe uma conferência de paz envolvendo a Rússia e a Ucrânia para discutir vários planos de paz, sem mencionar a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada de tropas russas.

15:12 Agências de inteligência revelam que a China produz drones para a Rússia com alcance de 2000 km

Fontes de inteligência europeia informam que a Rússia está expandindo um programa de drones de longo alcance na China. De acordo com dois oficiais de inteligência que falaram à Reuters, a China está desenvolvendo e produzindo drones para uso na Ucrânia, que estão sendo testados com a ajuda de especialistas chineses. O drone Garpija-3, estimado em ter um alcance de cerca de 2000 quilômetros e uma carga útil de 50 quilogramas, é um exemplo disso. As fontes de inteligência confirmam que este é o primeiro indício de que a Rússia recebeu drones completamente fabricados na China desde o início do conflito. Não está claro onde esses drones são produzidos ou se a produção em série foi autorizada. A China negou repetidamente ter fornecido armas para uso na Ucrânia.

14:29 Putin vai presidir reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre a dissuasão nuclear

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre a dissuasão nuclear hoje. Esta sessão é uma resposta aos pedidos da Ucrânia de mísseis ocidentais com alcance estendido para atacar profundamente o território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu esta reunião como "muito significativa". "O Presidente fará um discurso, e o resto será classificado como secreto por razões óbvias", esclareceu Peskov.

13:54 Peskov responde ao discurso de Zelenskyy na Assembleia Geral da ONU

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, critica o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na Assembleia Geral da ONU. Peskov afirma que a "tentativa de forçar a Rússia à paz" é um erro fatal. Ele alega que a Rússia defende a paz, mas somente se sua segurança estiver garantida e os objetivos da "operação militar" da Rússia na Ucrânia forem alcançados, de acordo com Peskov. Moscou continua a evitar se referir à sua invasão da Ucrânia como uma guerra. Moscou exige que a Ucrânia ceda territórios, abandone os planos da NATO e passe por aquilo que chama de "desnazificação", provavelmente interpretando isso como a instalação de um governo sob seu controle.

13:18 "Proteja Vidas" - Ucrânia mostra soldados aprendendo em modernos sistemas de defesa aérea alemães Skynex (Skynex da Rheinmetall)

O Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou um vídeo mostrando soldados ucranianos sendo treinados em um moderno sistema de defesa aérea Skynex da Rheinmetall. Dois sistemas já estão em operação no país sob ataque da Rússia, com outros dois prestes a chegar da Alemanha. O Skynex é eficiente contra alvos de curto alcance, incluindo drones. "Estamos gratos aos nossos aliados por fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Mais defesa aérea para a Ucrânia significa mais vidas protegidas", escreveu o Ministério da Defesa em sua postagem.

12:42 Veículos Blindados com Capacidades Anti-Drone - Munz: "A Ajuda da China à Rússia é Extraordinária"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusa a China de oferecer inteligência russa sobre usinas nucleares ucranianas ao compartilhar dados de satélite. Dr. Rainer Munz, correspondente da ntv, explica que o apoio da China à Rússia vai além de fornecer detalhes estratégicos.

12:01 Político: Ucrânia Identifica Mediador para Pôr Fim ao Conflito com a Rússia

De acordo com o Político, a Ucrânia identificou um potencial mediador que poderia pôr fim ao conflito com a Rússia: o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia. Um alto oficial ucraniano confidenciou ao Político que a Índia tem grande potencial para concluir um acordo de paz que seria aceitável para Kyiv. O oficial alegou que Modi expressou explicitamente durante discussões de verão com a Ucrânia que Kyiv teria de exercer algum grau de compromisso, mas enfatizou que qualquer proposta para terminar o conflito não deveria resultar na cessão de território à Rússia. A Índia mantém relações amistosas com Moscou.

11:35 Vítimas em Bombardeio Ucraniano da Região Russa de Belgorod

Cinco pessoas ficaram feridas em um ataque de artilharia ucraniano na cidade russa de Belgorod, de acordo com autoridades locais. Quatro dos feridos foram hospitalizados, enquanto o governador local relatou que mais de 75 estruturas residenciais e 40 veículos, além de serviços essenciais, foram danificados. Analistas independentes consideram o bombardeio ucraniano como uma resposta a um ataque aéreo russo na cidade de Kharkiv.

10:59 Médico do Exército Ucraniano Usa Monociclo Elétrico no Campo de Batalha

Um vídeo disseminado pela United24media e pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostra um médico do exército usando um monociclo elétrico no campo de batalha. "Técnicas de mobilidade transformadoras na linha de frente," descreve a legenda acompanhante. De acordo com o médico, o monociclo permite transporte rápido e silencioso de suprimentos como munição, água, dispositivos e baterias para soldados, permitindo que mantenham as duas mãos livres.

10:18 Líder do SPD Klingbeil Duvida das Intenções do BSW nas Futuros Negociações da Coalizão

Após a eleição do estado de Brandemburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, busca clareza sobre as intenções do Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) em potenciais discussões de coalizão. Klingbeil expressou seu interesse em entender as demandas fundamentais do BSW e mapear a direção de sua aliança. Ele enfatiza que muitas pessoas ainda não estão informadas sobre esse assunto. A prioridade é analisar os resultados das eleições e "elaborar uma estratégia para formar um governo estável". Klingbeil critica o BSW por defender o fim imediato das entregas de armas à Ucrânia, argumentando que isso constituiria um bankruptcy para Putin, não uma iniciativa de paz.

09:39 Economista Lamenta a Normalização dos Sycophants de Putin nos Meios de Comunicação

O economista Rüdiger Bachmann lamenta a "normalização dos sycophants de Putin nos meios de comunicação", que ele chama de "maior triunfo da propaganda de Putin até agora". Ele faz a pergunta: "Por que podemos nos engajar com fascistas russos, mas não com fascistas germano-russos? Para defensores da democracia, ambos são inaceitáveis". Ele recebe apoio do especialista militar, Gustav Gressel.

08:55 Reino Unido Lança Advertência Enérgica à Rússia no Conselho de Segurança da ONU

O Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, dirigiu-se diretamente à classe dominante russa no Conselho de Segurança da ONU, chamando sua atenção: "Vladimir Putin, se você lançar mísseis em hospitais ucranianos, nós o reconhecemos. Se você enviar mercenários a países africanos, nós o reconhecemos. Se você assassinar adversários em cidades europeias, nós o reconhecemos. Sua conquista é uma busca por ganho pessoal.only. You aim to expand your mafia state into an international mafia empire. An empire driven by corruption, diverting wealth from both the Russian people and Ukraine."

08:28 Ucrânia Registra Ataques de Drones e Mísseis Russos

As forças de defesa aérea da Ucrânia relatam que as forças russas realizaram um ataque usando 32 drones e 8 mísseis durante a noite. 28 drones e 4 mísseis foram abatidos. Relatórios preliminares indicam não haver vítimas ou danos à propriedade.

07:48 ISW: Forças Russas Ganham Terreno Perto de Wuhledar, Mas Não Conseguem Vantagem Estratégica

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas avançaram até as proximidades de Wuhledar e estão intensificando seu ataque na área. No entanto, a organização de pesquisa dos EUA não acredita que a captura de Wuhledar ofereceria benefícios estratégicos significativos para futuras ofensivas no oeste do Donbass. Mesmo que Wuhledar seja capturada, não proporcionaria vantagens táticas imediatas às forças russas, já que as características dominantes do terreno tornam o progresso difícil e não facilitam rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

07:06 "Empreendimento Altamente Complexo e Triunfante" - Ucrânia Anuncia Libertações na Região de Kharkiv

O serviço de inteligência militar ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk na região de Kharkiv perto da fronteira russa como resultado de "um empreendimento altamente complexo e triunfante". "O Serviço de Inteligência da Defesa Ucraniana limpou meticulosamente a usina, frequentemente engajando o inimigo em estruturas densamente povoadas, com alguns casos envolvendo combate corpo a corpo com o adversário", diz um comunicado acompanhado por vídeo. A usina de energia atuou como uma "fortaleza da propaganda" e foi protegida por unidades russas altamente treinadas.

06:31 Legisladores Russos Advogam pelo Proibição da "Promoção da Deliberada Ausência de Crianças"

Legisladores russos estão defendendo uma proibição da "promoção da deliberada ausência de crianças". "Começamos a considerar um projeto de lei que proibiria a promoção da deliberada ausência de crianças", revela o presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, através de mídia digital. Grundsätzlich ist es ein "Verbot der Kinderlosigkeitsideologie". "Uma grande e amigável família forma a base de uma nação robusta", continua Volodin a explicar. A Rússia está enfrentando uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, uma tendência que foi exacerbada pela ação militar na Ucrânia.

06:05 Comandante Futuro do Brigadeiro Lituano das Forças Armadas Alemãs Assume Cargo na Europa Oriental

O novo comandante do brigadeiro lituano das Forças Armadas Alemãs assume o cargo na Europa Oriental.

11:44 Lübeck Doa Fire Engines to Ukraine

A cidade de Lübeck apresentou vários veículos de bombeiros usados a representantes da Ucrânia para uso posterior. Os quatro veículos de bombeiros e uma ambulância - veículos antigos do corpo de bombeiros voluntário - foram doados no início da semana. "Normalmente, eles seriam leiloados. Mas após um pedido da organização de ajuda ucraniana, nós os reformamos e agora podemos doá-los de boa consciência à Ucrânia, para que possam ser utilizados lá", diz Henning Witten, chefe da tecnologia da brigada de bombeiros profissional em Lübeck.

10:45 Pistorius Olha para Modernização das Forças Armadas Alemãs até 2029

O Ministro da Defesa Boris Pistorius reforçou a necessidade de equipar rapidamente as Forças Armadas Alemãs. Até 2029, deve-se esperar que a Rússia complete sua reabilitação militar e possa lançar um ataque militar contra o território da NATO, afirmou o político do SPD em vista da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. "É por isso que é crucial que nos adaptemos a essa ameaça o mais rápido possível", explicou durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

09:13 Rússia Apostando em Exportações de Gás para Despesas Militares MonumentaisDespite sanções ocidentais, a Rússia está confiando em altas receitas de petróleo e gás para sua planejamento orçamentário em 2025. O Primeiro-Ministro Mikhail Mishustin afirmou em uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar 12 por cento para 40,3 trilhões de rublos (cerca de 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas ultrapassará dois terços. De acordo com relatórios da mídia, o orçamento futuro também visa a guerra de agressão contra a Ucrânia e uma grande expansão militar. Um gasto de 13,2 trilhões de rublos para a defesa é proposto, de acordo com a agência de notícias financeiras Bloomberg de Moscou. No total, 40 por cento de todas as despesas são destinadas à defesa e à segurança interna - mais do que o gasto em educação, saúde, serviços sociais e economia combinados.

08:10 Duma Autoriza Reclutamento de Supostos CriminososO parlamento russo aprovou um projeto de lei que permite ao exército recrutar suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com o projeto de lei aprovado pela Duma do Estado, até mesmo suspeitos que ainda não foram condenados podem se alistar. Se eles forem honrados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão dispensadas. A lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e assinada pelo Presidente Vladimir Putin.

07:05 Baerbock Propostas Pontos Críticos para Acordo de PazA Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock delineia pontos-chave para potenciais acordos de paz para pôr fim à invasão russa da Ucrânia. "A paz significa garantir a existência da Ucrânia como um país livre e independente. Significa garantias de segurança", diz a política verde durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Quando falamos de paz, queremos dizer que ela deve ser justa e duradoura", enfatiza Baerbock. Ela continuou, "Quando falamos de paz para a Ucrânia, isso significa garantir que o fim dos hostilidades não sinalize outra rodada de preparativos na Rússia". Isso se aplica à Ucrânia, Moldávia e Polônia também. A paz deve ser justa e duradoura.

06:21 Blinken Acusa China e Irã na ONUO Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken pede uma resposta mais enérgica contra os aliados da Rússia na guerra da Ucrânia na ONU. "A solução mais imediata é deter aqueles que apoiam a agressão de Putin", diz Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Ele também defende uma paz justa que respeite os princípios da Carta da ONU. Em particular, Blinken destaca o apoio da Rússia do Norte da Coreia e do Irã.

05:45 China: "Não Estamos Involvidos no Conflito da Ucrânia"O Ministro das Relações Exteriores da China Wang Yi encoraja o Conselho de Segurança da ONU a intensificar os esforços para conversações de paz na Ucrânia. "O objetivo principal é aderir a três regras: não expansão da área de conflito, não intensificação dos hostilidades e não provocação de nenhuma parte", explica Wang em uma reunião importante, que inclui o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy. Wang também enfatiza a imparcialidade da China. "A China não iniciou a confusão na Ucrânia e não estamos envolvidos nela", afirma. O Ocidente alega que a China apoia a infiltração russa com peças de armas.

05:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "Conflito Não Pode Simplesmente Desaparecer"O Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy expressa dúvidas sérias sobre discussões com a Rússia para encerrar a invasão em curso. A Rússia está cometendo um crime internacional, afirma Zelenskyy, referindo-se ao Presidente da Rússia Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Assim, este conflito não pode simplesmente desaparecer. Não pode ser acalmado por conversas", declara Zelenskyy. Ele comentou ainda, "Ação é necessária".

22:00 Trump sobre o Conflito na Ucrânia: "Devemos nos Retirar"O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sugere que os EUA deveriam se retirar do conflito na Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, rival de Trump nas eleições, teriam envolvido os EUA no conflito, segundo ele afirmou durante um comício na Geórgia. "Agora eles não conseguem nos tirar. Eles não conseguem administrar isso." Somente com ele como presidente, Trump afirma, os EUA poderiam sair do conflito. "Eu lidarei com isso. Eu farei um acordo para sairmos. Devemos nos retirar."

21:30 Círculos: EUA Envia Nova Ajuda Militar à Ucrânia no Valor de Approximately $375 Milhões, Incluindo Bombas de Agulha de Alcance Médio, Diversos Foguetes, Artilharia e Veículos Blindados, de acordo com Fontes de Círculos do Governo dos EUA. Um Anúncio Oficial da Ajuda está Agendado para Amanhã. Este Novo Pacote de Ajuda é Um dos Maiores Recentemente Aprovados. As Armas Serão Obtidas dos Estoques do Exército dos EUA para Acelerar a Entrega à Ucrânia. Com Este Último Pacote, os EUA Forneceram um Total de Mais de $56,2 Bilhões em Ajuda Militar à Ucrânia Desde o Início da Invasão Russa em 2022.

Você pode verificar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

1. A União Europeia expressa preocupação com a ameaça potencial às usinas nucleares ucranianas devido ao conflito em andamento.

2. A União Europeia enfatiza a importância da cooperação internacional para garantir a segurança e a segurança de todas as usinas nucleares no mundo, incluindo aquelas na Ucrânia.

Leia também: