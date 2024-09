Às 17h50, a Ucrânia pede à Roménia para interceptar e destruir os veículos aéreos não tripulados russos.

17:15 Alemanha Aumentará Presença no Ártico contra a Expansão da Rússia

O governo alemão planeja aumentar sua presença na região do Ártico, incluindo para fins de segurança. A invasão russa da Ucrânia mudou significativamente o cenário geopolítico no Alto Norte, como explica a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, durante o lançamento da nova estratégia do país para o Ártico. "A Rússia está fortalecendo sua presença estratégica na região e se tornando cada vez mais agressiva em relação aos países da NATO nas fronteiras do Ártico", diz ela. A região do Ártico é "crítica" para a segurança da Europa, acrescenta a ministra. Como resultado, o governo federal está ajustando sua política do Ártico: "Vamos priorizar a cooperação próxima com nossos aliados da NATO e de valores na região para enfrentar as ameaças à segurança em ascensão e defender a ordem internacionalmente reconhecida no Ártico".

16:43 "Isso é um Sonho?": Testemunhas do Troca de Prisioneiros

O "Kyiv Post" observou a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia em 14 de setembro e capturou as primeiras interações entre soldados ucranianos libertados e suas famílias. Como parte da troca, 103 soldados retornaram a seus países de origem. Os soldados russos foram capturados durante a ofensiva ucraniana em Kursk.

16:03 Ucrânia: Ataque Russo em Kursk Repelido com Sucesso

A ofensiva russa na região russa de Kursk foi repelida, de acordo com relatórios ucranianos. Um porta-voz do comando regional ucraniano informou à Agence France-Presse que "os russos tentaram lançar um ataque pelos flancos, mas foram repelidos". A situação está estável e, em essência, sob controle, disse o porta-voz. Embora a Rússia tenha alcançado alguns ganhos táticos, esses sucessos temporários agora levaram ao cerco virtual das forças russas, acrescentou o porta-voz militar. De acordo com suas declarações, vários milhares de civis russos ainda residem nas terras russas mantidas pelo exército ucraniano na região de Kursk.

15:42 Alemanha Fornece Ajuda Médica Adicional para Vítimas de Guerra na Ucrânia

O governo alemão comprometeu-se com mais 50 milhões de euros para o recebimento e cura de soldados ucranianos feridos. "Continuamos firmemente ao lado da Ucrânia", diz o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner. "Com essa decisão agora tomada, estamos assegurando os cuidados médicos necessários para os feridos na Alemanha". De acordo com o ministro do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, a Alemanha evacuou e tratou até agora 1.173 soldados e civis ucranianos gravemente feridos e feridos em hospitais alemães. "Esta ajuda humanitária é indispensável - e estamos comprometidos em continuar essa ajuda com vigor", diz ela. A responsabilidade financeira pelos cuidados stationary dos feridos de guerra será assumida pelo Escritório Administrativo Federal no futuro.

15:07 Violência na Sede da Varejista Online Russa

Em uma suposta invasão à sede de Moscou da varejista online russa Wildberries, três pessoas ficaram feridas, de acordo com o comunicado da empresa. Os meios de comunicação russos também relataram uma morte. A fundadora Tatjana Bakaltschuk afirmou no Telegram que seu ex-marido Wladislaw Bakaltschuk e dois ex-executivos da empresa tentaram tomar as instalações de Moscou da Wildberries. Três pessoas ficaram feridas no conflito que se seguiu. Wladislaw Bakaltschuk afirmou que ele e seus companheiros estavam desarmados e foram para negociações, mas tiros foram disparados do interior do edifício. A Wildberries é a maior varejista online da Rússia, lidando com mais de dez milhões de pedidos diários.

14:43 Índia Continuará a Comprar Petróleo Russo, a menos que Sanções se Apliquem

O governo indiano reconheceu que continuará a comprar petróleo russo enquanto as sanções não se aplicarem. Isso foi relatado pela plataforma online "Ukrajinska Prawda", citando a Reuters. "Se as empresas não estiverem sujeitas a sanções, eu comprarei do fornecedor mais barato", disse o ministro indiano de Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri. Ele acrescentou que a Índia compartilha essa prática com países europeus e empresas japonesas que também compram petróleo russo. A Índia depende em 88% das importações de petróleo e é o terceiro maior consumidor e importador de petróleo do mundo. As relações comerciais da Rússia com a Índia aumentaram em dois vezes desde 2022.

14:05 Munz: Kremlin Não se Preocupa com F-16s

Apesar de caças F-16 ocidentais já estarem em operação na Ucrânia, devido a fatores como a ausência de autorização para lançar mísseis profundamente na Rússia, o Kremlin não está particularmente preocupado, explica o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou.

13:45 Kremlin Critica Comentários de Stoltenberg sobre Armas de Alcance Longo como 'Perigosos'

A Rússia condenou os comentários do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como "perigosos". Ele havia sugerido em uma entrevista ao "The Times" que não seria uma violação das linhas vermelhas da Rússia para a Ucrânia alvo objetivos mais fundo na Rússia usando armas ocidentais com alcance estendido. O porta-voz do presidente russo, Dmitri Peskov, afirmou que "essa flagrante desconsideração pelas declarações do presidente russo é um ato mal orientado e pouco profissional". O presidente russo Putin havia ameaçado anteriormente que, se os países estrangeiros ajudassem as forças ucranianas a empregar mísseis de maior alcance, eles seriam diretamente envolvidos no conflito.

13:17 Especialistas Nucleares Descobrem Minas e Armamento na Usina Ocupada

A usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, abriga tropas armadas russas, equipamento militar e minas antipessoais entre as cercas internas e externas, de acordo com a análise da Organização Internacional de Energia Atômica (OIEA). Os especialistas da OIEA foram impedidos de inspecionar algumas partes dos salões de turbinas durante todo o período de monitoramento. A usina nuclear de Zaporizhzhia foi ocupada por soldados russos no início do conflito, e os especialistas internacionais vêm monitorando a situação de segurança com preocupação desde então. Há apenas quatro semanas, uma torre de resfriamento foi danificada por incêndio.

12:41 Autoridade Russa Avisa sobre Aumento de Conflitos no Oriente Médio Após Explosões de BipadoresApós a detonação inesperada de vários bipadores no Líbano, as autoridades russas em Moscou emitiram um aviso sobre um aumento iminente da tensão no região volátil. Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, mencionou durante uma conferência de imprensa na quarta-feira: "Independentemente do que ocorreu, este incidente certamente resultará em um nível mais elevado de tensão". A região encontra-se atualmente em uma situação precária, e qualquer incidente como este tem o potencial de servir como catalisador. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores russo rotulou o evento como mais um exemplo de "guerra híbrida" contra o Líbano.

12:24 Ucrânia Aumenta Financiamento em Mais de 10 Bilhões de Euros para Combater SoldadosA Ucrânia garantiu financiamento adicional de mais de 10 bilhões de euros através da aprovação de despesas suplementares. A maioria deste financiamento adicional será destinada ao exército. Este aumento financeiro leva o orçamento total para mais de 81 bilhões de euros, representando um aumento de cerca de 13%. As ajustes orçamentais foram necessários para garantir que os soldados recebessem seus bônus de combate de setembro e outras pagamentos.

11:36 Jets F-16 Não Resolverão o Problema, Diz Analista UcranianoO pedido do presidente ucraniano Zelenskyj de 128 caças F-16 para garantir a supremacia aérea sobre a Ucrânia não foi totalmente atendido pelos países ocidentais, com promessas de menos da metade do número solicitado. Apesar disso, Kavita Sharma, correspondente da ntv, vê esta situação de forma positiva, uma vez que a entrega e o treinamento dos pilotos já começaram. No entanto, há preocupações iniciais sobre a eficácia dessas armas.

11:16 Inteligência Ucraniana Assume Responsabilidade por Ataque a Depósito de MuniçõesUma fonte confidencial do serviço de inteligência ucraniano, SBU, informou ao Independent de Kiev que a Ucrânia orquestrou o ataque ao vasto depósito de munições localizado em Toropez, na Rússia. Este depósito abrigava uma variedade de armamento, como mísseis balísticos Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas guiadas. A fonte do serviço de inteligência relatou que os drones ucranianos quase completamente eliminaram o depósito. Após o impacto dos drones ucranianos, uma poderosa explosão se seguiu. A inteligência e as forças armadas ucranianas estão trabalhando para reduzir estrategicamente as capacidades de foguetes do inimigo, que estão sendo utilizadas para atacar cidades ucranianas. Há planos para realizar ataques semelhantes a outras instalações militares russas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Ganham Acesso a Contrato de RamsteinFabricantes de drones ucranianos agora têm a oportunidade de participar de contratos organizados pela coalizão de drones dentro do formato de Ramstein. Durante essas reuniões, representantes de apoiadores ocidentais da Ucrânia se reúnem regularmente para discutir assuntos estratégicos. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a série de licitações será composta por duas categorias: uma para a produção de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e outra para drones de interceptação. Este convite é visto como um grande impulso à produção ucraniana. As propostas vencedoras serão avaliadas por membros da coalizão de drones, e os concorrentes bem-sucedidos podem receber pedidos de testes adicionais.

10:27 Imagens Emergem de Ataque a Depósito de Munições RussoNão há confirmação oficial do Kremlin, mas o governador da região de Tver havia relatado anteriormente um ataque de drone ucraniano resultando em incêndio no Telegram. Supostamente, trata-se de uma grande instalação de armazenamento de armas e munições. Os moradores locais foram evacuados e há vídeos do incêndio circulando na internet.

09:39 Múltiplas Vítimas em Kharkiv e ZaporizhzhiaKharkiv, Ucrânia, sofreu um devastador ataque aéreo russo na terça-feira. Vários locais de impacto causaram ferimentos em nove pessoas. Este é mais um exemplo de ataques deliberados contra civis. No domingo, uma bomba de precisão matou uma mulher e deixou 43 pessoas feridas, incluindo quatro crianças. Na região de Zaporizhzhia, os ataques aéreos russos resultaram na morte de duas pessoas.

08:46 Instalações de Energia de Sumy Alvo de Drones Russos pela Segunda VezDrones russos atacaram instalações de energia na cidade nordeste ucraniana de Sumy novamente. Este ataque segue o ataque anterior que deixou mais de 280.000 moradores sem energia na terça-feira. Embora não haja relatos de feridos, os ataques repetidos à infraestrutura energética de Sumy têm causado uma grande pressão no suprimento de energia da cidade.

08:27 Exército Ucraniano Relata 1.130 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO exército ucraniano relatou um total de 1.130 militares russos mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão total em fevereiro de 2022, a Ucrânia documentou 637.010 baixas do inimigo. Além disso, as forças ucranianas afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques nas últimas 24 horas.

07:19 Rússia: Múltiplas Regiões Repeliram Ofensivas de Drones UcranianosA Rússia afirma ter frustrado ataques de drones ucranianos em várias regiões. O sistema de defesa aérea alegadamente destruiu 54 drones ucranianos em cinco territórios russos, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade desses drones teria sido abatida na região fronteiriça de Kursk, com o restante derrubado nas regiões vizinhas de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relatam um ataque de drone a um depósito de munições substancial que provocou um incêndio em Toropets, obrigando os moradores a evacuar.

06:57 Blogueiros Militares: Ataque Causa Devastação em Depósito de Munições RussoSegundo blogueiros militares, um ataque ucraniano na cidade russa de Tver devastou um depósito de munições cheio de toneladas de munições e foguetes. A instalação, segundo os blogueiros, testemunhou uma expansão significativa recentemente e abriga 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin sugere que a situação na região está sob controle, de acordo com seu canal do Telegram. Os blogueiros militares ucranianos opinam, com base em suas descobertas, que uma destruição substancial foi infligida, principalmente em bunkers mais recentes.

06:20 Vice-Líder Parlamentar do Partido Verde: AfD e BSW Promovem Propaganda RussaKonstantin von Notz, vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde, pede um debate parlamentar sobre as operações de propaganda russa na Alemanha. "Análises aprofundadas de documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA revelam os métodos subversivos empregados por entidades russas para manipular a democracia, os discursos e as eleições alemãs", diz o político do interior. "Com a AfD, BSW e outros colaboradores disseminando narrativas russas em arenas públicas e parlamentares, alianças surpreendentes estão sendo forjadas para minar os interesses alemães juntos. Apoiadores da Ucrânia são identificados, rastreados e tentativas são feitas para descreditar them publicamente."

05:42 Atores Cibernéticos Russos Lançam Vídeos Falsos para Caluniar Kamala HarrisPesquisa da gigante da tecnologia Microsoft revela que atores russos estão intensificando sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo acreditado estar ligado ao Kremlin - chamado Storm-1516 - lançou dois vídeos fabricados desde o final de agosto, com o objetivo de macular a campanha de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. O primeiro vídeo mostra um suposto grupo de apoiadores de Harris atacando um suposto participante de um comício de Trump. O segundo vídeo apresenta um ator promovendo a afirmação falsificada de que Harris feriu uma menina em um incidente em 2011, deixando-a paralisada, e fugiu do local.both videos are said to have garnered millions of views.

05:19 Incêndio e Explosões Devastadoras em TverUm ataque de drone ucraniano, segundo os russos, resultou em um incêndio na região russa de Tver. Detritos de um drone ucraniano destruído são relatados como tendo iniciado um incêndio na cidade de Tver, o que levou à evacuação de alguns residentes, de acordo com o governador da região, Igor Rudenya, via plataforma de mensagens Telegram. Bombeiros estão lutando para conter o incêndio. A causa exata do incêndio ainda não está clara. As forças de defesa aérea russa ainda estão tentando repelir um "ataque em massa de drones" na cidade. A cidade, que abriga uma população de pouco mais de 11.000 pessoas, é dita abrigar um arsenal russo para armazenar foguetes, munições e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA.

03:57 Administradores Locais Advertem sobre Ataques de Drones Ucranianos

A Ucrânia estaria alvo de vários regiões no oeste da Rússia com drones, de acordo com administradores regionais. Sete drones ucranianos foram relatados como abatidos na região de Smolensk perto da fronteira com a Bielorrússia, anunciou o governador Vasily Anohin no aplicativo de mensagens Telegram. Um drone foi destruído por forças de defesa aérea russa sobre a região de Orjol, relatou o governador Andrey Klichkov no Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos sobre a região de Bryansk na fronteira com a Ucrânia, relatou o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo ucraniano mantém que os ataques atingiram infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais aos esforços de guerra de Moscou.

02:56 Washington Investiga Possíveis Comércio de Urânio com a China

O governo dos EUA está examinando possíveis violações da proibição de importação de urânio russo nos EUA pela China. Há a suspeita de que a China esteja importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA. "Estamos preocupados que a proibição de importação de urânio russo possa estar sendo contornada", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos cortar os laços com os fornecedores de urânio russos e de repente ter a China como a principal fonte. Pedimos ao Departamento do Comércio para investigar esse assunto." O Departamento do Comércio dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

01:54 Fonte do Governo: EUA Planejam Reabastecer Reservas de PetróleoO governo dos EUA planeja reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo, de acordo com uma fonte do governo. Os EUA pretendem comprar até seis milhões de barris de petróleo, dada a atual queda nos preços do petróleo, revelou uma pessoa próxima ao assunto. Se a compra for concretizada, seria a maior desde um grande lançamento em 2022. Em resposta ao aumento dos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022 - o maior lançamento já realizado.

00:45 Número de Mortes Sobe para Dois e Feridos Aumentam no Ataque em SaporischschjaA Rússia lançou ataques noturnos na região de Saporischschja, resultando em pelo menos duas mortes civis e cinco feridos, segundo o governador Ivan Fedorov. A comunidade de Komyshuvakha na região foi fortemente atingida, resultando em danos a várias casas e uma instalação de infraestrutura. Os respondentes de emergência ainda estão avaliando a situação e o alcance total dos danos.

23:38 Embaixador dos EUA na ONU: Tivemos Uma Espiada na Iniciativa de Paz de Zelensky

22:29 Alarme Falso na Letônia: Fenômeno Aéreo Mal-Entendido Resulta em um Rebanho de PássarosUm alarme falso na Letônia foi resolvido após uma invasão em seu espaço aéreo por um objeto aéreo não identificado ser considerado inofensivo. O objeto, que veio da vizinha Bielorrússia e cruzou a região oriental da Letônia em Kraslava, foi identificado como um rebanho de pássaros, de acordo com a agência de notícias Leta, citando a força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado a detecção de um objeto não identificado, o que levou os interceptores da NATO na base de Lielvarde a monitorar a área. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhuma entidade suspeita.

21:59 Moldávia e Alemanha Assinam Pacto de CibersegurançaA Moldávia e a Alemanha estão colaborando para fortalecer suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin", de acordo com a declaração da Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau. A missão de Putin envolve utilizar a guerra híbrida para desestabilizar a Europa, especialmente a Moldávia, disse Baerbock. "Mas, em resposta, estamos intensificando nossos esforços." Ao trocar informações, oferecer equipamentos de TI e organizar treinamentos, eles buscam defender a Moldávia contra ataques cibernéticos e expor desinformação.

