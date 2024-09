Às 17:25, o ex-ministro das Relações Exteriores russo Kosyrev expressa que Putin vai persistir em atacar as nações, visando a humilhação.

17:04 Controvérsia do Touro Renovada: Políticos da Coligação Advogam por Permissão de Armas de Alcance Longo para Ucrânia

Políticos dos partidos da coligação estão advogando para que a Ucrânia receba permissão para usar armas de alcance longo contra alvos dentro da Rússia. "Devemos apoiar a Ucrânia, ao lado de outros estados europeus, do Reino Unido e dos EUA, na aniquilação de instalações militares no solo russo", diz a política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, de acordo com o "Der Spiegel". Ela continua: "Isso também significa que a Alemanha finalmente deve entregar o Touro. O Touro foi especificamente projetado para esse propósito - para incapacitar alvos militares antes que eles possam lançar ataques pesados". O político verde Toni Hofreiter compartilha uma visão semelhante. "Para garantir a reconstrução sustentável da infraestrutura danificada, a utilização de armas de alcance longo contra sites de lançamento russos é imperativa", afirma o membro do partido verde.

16:35 Lutando Intensamente em Kurachove - Ucrânia Relata Assaltos Extensos

De acordo com contas ucranianas, as forças russas estão intensificando seus ataques no leste da Ucrânia perto da cidade disputada de Kurachove. Os combates mais intensos deste mês ocorreram aqui, de acordo com o governo de Kyiv. Simultaneamente, tropas russas avançam em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurachove. A Rússia visa estabelecer novas linhas de frente, desestabilizar a logística ucraniana e tomar o controle do restante da região de Donetsk oriental. O exército ucraniano relata a repelência de 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia suas tropas por manter suas posições em Pokrovsk e Kurachove, descrevendo estas como os dois setores mais desafiadores na frente oriental.

15:56 Ações ucranianas a 1.900 quilômetros da fronteira? Região russa fecha espaço aéreo

As autoridades na região russa do norte de Murmansk relatam novamente uma suposta ameaça de drones ucranianos. Como medida de segurança, o espaço aéreo está sendo fechado, escreve o governador Andrei Chibis no Telegram. A região fica a cerca de 1.900 quilômetros da Ucrânia. A autoridade de aviação Rosaviatsiya suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity por razões de segurança. O norte alto da Rússia abriga a frota do norte e uma base aérea de onde bombardeiros estratégicos decolam para atacar a Ucrânia.

15:22 Ministério Britânico Detalha - Rússia Agora em Possessão desses Mísseis Iranianos

O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou detalhes sobre os mísseis iranianos supostamente entregues à Rússia. De acordo com informações, esses são mísseis balísticos de curto alcance do tipo Fath-360, também conhecidos como BM-120. Primeiro introduzidos em 2020, esses mísseis podem carregar uma carga útil de 150 quilogramas até 120 quilômetros e atingir o alvo com uma precisão estimada de 30 metros. O relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa de Londres revela que a capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra alvos militares ou civis ucranianos perto da frente foi fortalecida.

14:45 Polônia ainda não forneceu fundos para o plano de artilharia tcheca

De acordo com o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não contribuiu com fundos para a iniciativa de artilharia tcheca, que visa adquirir munição para a Ucrânia usando fundos de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é dita como a financiadora líder e mais rápida. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia deve receber 100.000 rodadas neste mês, com um objetivo de 500.000 até o final de 2024 e ainda mais em 2025. Relatórios de Praga indicam que a envolvimento da Rússia no mercado está causando problemas.

14:20 Pistorius vê Legalidade na Aprovação de Armas de Alcance Estendido para a Ucrânia por Parceiros da NATO

O ministro da Defesa federal Pistorius considera a possível aprovação por parceiros da NATO para que a Ucrânia use armas de alcance estendido contra alvos dentro da Rússia como juridicamente justificada. Ele afirmou que os EUA e o Reino Unido têm o direito de escolher quais armas eles fornecem "considerando o direito internacional". Quanto às advertências do presidente russo Putin de que a NATO então estaria em guerra com seu país, Pistorius disse: "As ameaças de Putin são as ameaças de Putin. Não há muito mais a dizer. Ele ameaça sempre que quer e incita sempre que acha necessário."

13:57 Zelenskyy Anuncia Retorno de 49 Prisioneiros de Guerra

O presidente ucraniano Zelenskyy anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal de Mariupol, que foi sitiada pelo exército russo na primavera de 2022. "49 ucranianos retornaram para casa", disse o chefe de estado, compartilhando fotos de soldados e mulheres soldadas enroladas em bandeiras ucranianas. De acordo com Zelenskyy, eles são membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Inicialmente, Zelenskyy não especificou se o retorno foi resultado de uma troca de prisioneiros com a Rússia. Os meios de comunicação ucranianos sugerem que 23 dos 49 retornados são mulheres.

13:46 Tusk responde às Ameaças de Putin: "Não Assume Too Much"

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não está preocupado com as recentes ameaças de Vladimir Putin sobre armas de alcance longo atingindo a Rússia. Embora a situação na Ucrânia e na frente ucraniano-russa deva ser levada a sério, Tusk diz: "Não assumiria muito nas últimas declarações do presidente Putin". Em vez disso, essas declarações refletem a posição difícil do exército russo na linha de frente. Putin havia afirmado anteriormente que o Ocidente estaria lutando diretamente contra a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance produzidos na Ucrânia.

13:21 Pequim Sugere Negociações como Única Solução para Conflitos como Ucrânia e Gaza O ministro chinês da Defesa, Dong Jun, propõe "negociações" como a única solução para conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza, durante um fórum internacional de segurança em Pequim. Ele sugere que, para resolver a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino, a promoção da paz e das negociações é a única opção viável.

Read more here.

12:58 Petróleo e Gás Jogam Papel Crucial na Expedição de Scholz à Ásia Central O governo alemão planeja aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. Um representante do governo afirmou, antes da viagem do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa no domingo, que "estamos abertos à possibilidade de ampliar os suprimentos de petróleo do Cazaquistão". Eles pretendem fornecer diversas opções de suprimento para a refinaria PCK em Schwedt, com mais petróleo do Cazaquistão sendo uma opção. No entanto, eles também precisam de opções alternativas, considerando que o petróleo cazaque é transportado por meio de pipelines russos para a Alemanha, dando assim poder a Moscou. Após a invasão russa da Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A viagem de Scholz também se concentrará nos suprimentos de gás da Ásia Central. "Precisamos obter gás de algum lugar, e é aí que a Ásia Central entra em cena devido aos seus abundantes recursos de gás."

12:26 França Pede Reunião com Diplomata Iraniano em Resposta a Acusações de Mísseis A França exigiu uma reunião com o representante diplomático do Irã no Ministério das Relações Exteriores em Paris. A medida segue relatos de que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã, que poderiam ser implantados na Ucrânia em algumas semanas. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken fez essa afirmação anteriormente, mas o Irã a nega.

12:03 Pentágono Desconsidera Contraofensiva Russa em Kursk O Pentágono considera a contraofensiva russa em Kursk como "marginal". O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, afirmou na quinta-feira que "notamos unidades russas tentando algum tipo de contraofensiva na região de Kursk. No entanto, até agora, eu a classificaria como marginal, mas estamos de olho na situação". O Ministério da Defesa russo afirma que seus soldados recapturaram dez vilas, mas essas afirmações ainda não foram confirmadas. A exército ucraniano lançou uma ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há aproximadamente cinco semanas, supostamente capturando cerca de 100 vilas russas e mais de 1.200 quilômetros quadrados desde então.

11:38 Força Aérea Ucraniana Relata Defesas de Drones Bem-Sucedidas, Despite Damage A força aérea ucraniana afirma ter abatido 24 dos 26 drones da noite anterior. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas. Enquanto isso, na região de Mykolajiw, detritos de drones incendiaram uma fábrica de processamento de alimentos, de acordo com as autoridades regionais. Além disso, a infraestrutura energética na região de Iwano-Frankiwsk foi danificada.

11:16 Shoigu Se Reune com Kim em Pyongyang O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. As reuniões foram descritas como ocorrendo em uma "atmosfera única de confiança e camaradagem", segundo o Conselho de Segurança da Rússia. Essas discussões são esperadas para fazer uma contribuição significativa para a implementação do pacto de defesa assinado por Kim e o presidente russo Vladimir Putin em junho. O pacto prevê assistência mútua em caso de agressão contra qualquer um dos signatários. No entanto, as potências ocidentais acusam Moscou de usar mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia, necessitando assim de mais munição para a ofensiva russa em andamento na Ucrânia. Para isso, a Rússia voltou-se para países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:46 Líder Parlamentar Russo Acusa NATO de Lutar Contra a Rússia O presidente da Duma Estatal russa, Vyacheslav Volodin, afirma que a NATO está ativamente participando do combate na Ucrânia. "Eles estão lutando contra o nosso país", disse Volodin no Telegram. Ele sugere que a NATO está guiando as forças ucranianas para atacar seletivamente cidades russas, orquestrando os deslocamentos militares e, em geral, emitindo ordens ao governo ucraniano.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: É Só Retórica Em círculos ocidentais, persistem preocupações de que permitir que a Ucrânia realize ataques de longo alcance contra território russo possa levar à escalada. Precisamente essa situação foi novamente ameaçada pelo presidente russo Vladimir Putin. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, acredita que não há muito substância por trás das ameaças de Putin.

A Alemanha e a Lituânia finalizaram os planos para o deployment de uma brigada de combate pronta em

Read more here.

08:03 Rússia Oferece Compartilhar Conhecimentos sobre Armas Ocidentais

A Rússia está disposta a compartilhar seus conhecimentos sobre armas ocidentais adquiridos pelo conflito atual na Ucrânia. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, fez essa declaração em uma conferência de segurança na China. A Rússia visa compartilhar esses conhecimentos com seus aliados, uma vez que suas armas se tornaram proficientes em contra-atacar armas ocidentais durante o conflito.

07:34 SBU Anuncia Prisões: Homens Suspeitos de Incendiar Veículos Militares em Kyiv

Cinco indivíduos são suspeitos de atear fogo a veículos militares em Kyiv a mando de uma agência de inteligência russa. Todos os suspeitos foram presos, segundo o SBU, serviço de segurança da Ucrânia. De acordo com o SBU, os homens são acusados de incendiar cinco veículos militares e distribuir panfletos para macular as forças armadas. Os suspeitos, provenientes de várias regiões da Ucrânia, foram a Kyiv em busca de trabalho e foram contatados por agentes russos via Telegram por pagamentos rápidos. Os homens também gravaram suas ações em troca do pagamento prometido, mas no final, nenhum pagamento foi feito.

07:05 Rabino Ucraniano Lamenta a Morte do Filho Adotivo no Conflito

O Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, lamenta a morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu no conflito ucraniano. Milhares de soldados, veteranos e outros prestaram homenagem a um serviço memorial em Kyiv na quinta-feira. Samborskij, 32, desapareceu no final de julho e sua morte foi confirmada algumas semanas depois. Em maio, Samborskij tornou-se pai, compartilhou o Rabino Asman nas redes sociais. Ele foi recrutado algumas semanas depois. Asman falou com seu filho pela última vez em 17 de julho.

06:29 Japão Relata Incidentes Involvendo Caças Russos

A força aérea japonesa enviou caças na quinta-feira em resposta a dois aviões russos que circularam em torno do território japonês. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, segundo oficiais do Ministério da Defesa. Os aviões russos, identificados como Tu-142, voaram do mar em direção à região sul de Okinawa e permaneceram lá da manhã até a tarde. O Japão enviou seus aviões de defesa e defendeu seu território. Os aviões russos então voaram para o norte, cruzando as ilhas Curilas em disputa.

06:07 Moscou: EUA Adotam Política de Contenção contra Rússia e China

O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China. De acordo com a agência de notícias russa TASS, Moscou e Pequim defendem uma ordem mundial justa, multilateral, baseada na igualdade e no respeito mútuo. No entanto, o Ocidente está planejando conflitos na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança na região.

05:27 Navio de Carga Ucraniano Sofre Allegado Ataque Aéreo Russo

A Marinha Ucraniana forneceu atualizações sobre um alegado ataque aéreo russo a um navio de carga civil no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 é suspeito de ter lançado um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio, que estava localizado fora das águas territoriais ucranianas. O navio, que navegava sob a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava a caminho do Egito com uma carga de trigo do porto ucraniano de Chornomorsk. A BBC relatou que o navio estava na zona econômica exclusiva da Romênia. Além disso, um míssil Ch-31, usado para guerra eletrônica, foi lançado em vez de um Ch-22 com poder explosivo substancial pretendido para porta-aviões.

Um soldado moldavo infelizmente morreu em circunstâncias incertas enquanto desempenhava suas funções na fronteira com a área separatista de Transnístria. De acordo com o Ministério da Defesa da Moldávia, o soldado foi gravemente ferido por um tiro de sua própria arma durante seu horário de trabalho. As autoridades policiais e os peritos forenses agora estão investigando esse incidente. Soldados moldavos, junto com tropas separatistas de Transnístria e tropas russas, têm sido estacionados nessa fronteira desde uma disputa em 1992 após o colapso da União Soviética. A Moldávia reafirmou seu compromisso em integrar a Transnístria em seu território. Incidentes nessa fronteira são bastante raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Intenção de Escalar o Conflito com a Rússia"

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discorda da afirmação do Presidente Putin de que a entrega de armas de longo alcance do Ocidente equivale à participação da NATO no conflito. Starmer acredita que a Ucrânia tem o direito à autodefesa e o Reino Unido está em solidariedade com esse direito ao oferecer oportunidades de treinamento. No entanto, ele esclarece que o Reino Unido não deseja instigar um conflito com a Rússia e que a paz é seu objetivo final. Leia mais aqui.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA: Harris Pode Mostrar Maior Apoio à Ucrânia

here.

O ex-Embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acha que a candidata presidencial democrata Kamala Harris, se eleita, pode demonstrar um maior apoio à Ucrânia em comparação ao atual presidente Biden. Harris já demonstrou sua posição em algumas áreas, incluindo os HIMARS, Abrams e caças F-16, nota Taylor de um evento na Universidade Americana em Kyiv. Biden tem adotado uma abordagem mais cautelosa, especialmente quando se trata de permitir que a Ucrânia ataque profundamente no território russo. Taylor espera uma abordagem mais proativa de Harris, principalmente devido à sua esperada nomeação de uma nova equipe de política externa na Casa Branca.

00:27 Zelensky Elogia a Estônia pelo Apoio Militar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogiou a Estônia pelo seu apoio militar à Ucrânia.

23:19 BND Não Precisa Revelar Avaliação Militar a Jornalista

O Serviço Federal de Inteligência (BND) não está obrigado por lei a compartilhar sua avaliação militar sobre a vitória militar da Ucrânia com um jornalista ou revelar discussões específicas, decidiu o Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. Os meios de comunicação que participaram de tais discussões também não estão obrigados a revelar sua participação. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar da Ucrânia neste ano. O jornalista, de um jornal diário proeminente, apresentou um pedido urgente após um artigo de jornal em maio, que relatou que um político do CDU alegou que o BND estava disseminando uma avaliação militar negativa da Ucrânia com a intenção de influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos Alemães Apoiam Uso de Armas de Alcance Longo Contra a Rússia

Políticos da coalizão apoiam a autorização da Ucrânia para empregar armas de alcance longo contra alvos russos. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, informa ao T-Online que é apropriado e consistente com o direito internacional alvo em alvos militares russos com mísseis ocidentais de alcance longo, nomeando potenciais alvos como aeródromos, centros de comando ou bases de lançamento. O político do SPD, Faber, enfatiza que a autorização de armas de alcance longo para atingir aeroportos militares russos, como ATACMS e Storm Shadow, é há muito tempo necessária para a proteção da Ucrânia. O político verde, Hofreiter, destaca que "a Rússia diariamente aterroriza a população civil ucraniana com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e suprimento elétrico". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atingir bases militares russas com armas de alcance longo.

21:35 Vance Discute Ideias de Trump para Resolver o Conflito Ucraniano

O candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance sugere que o plano de Donald Trump para encerrar o conflito russo pode envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Em uma entrevista com o produtor de televisão Shawn Ryan, Vance explica que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para diálogos para explorar perspectivas de paz. Vance acredita que Trump poderia alcançar um acordo rapidamente. Trump é conhecido por sua afinidade pelo presidente russo Vladimir Putin e sua frequente crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente afirma que poderia encerrar o conflito em 24 horas se reeleito, mas não oferece detalhes sobre sua estratégia.

21:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Demonstração de Extremistas em São Petersburgo

Não há espaço para refutação, nem confirmação: "Somos Russos. Deus está conosco", gritam numerosos nacionalistas e extremistas russos enquanto marcham por São Petersburgo. Eles repetidamente gritam: "Avante, russos!". A ocasião para o seu encontro é a comemoração do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como herói nacional e santo na Igreja Ortodoxa.

20:28 Propaganda Russa: "O Limite Ótimo é o Oceano Atlântico"

O conhecido apresentador de TV russo Vladimir Solovyov expressa sua opinião, sugerindo que a Rússia deveria se estender além da conquista da Ucrânia. Ele diz: "Acredito que o limite ótimo é o Oceano Atlântico. Uma barreira natural". Para nossas tropas, ele recomenda locais como Berlim, Lisboa e Madrid. Adicionando seus pensamentos, ele comenta: "E como eles ficaram esplêndidos em Paris". Quando lembrado do problema populacional, ele responde: "Temos os irmãos bielorrussos ao nosso lado". Alternativamente, a China poderia ser considerada.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

Em várias casas ucranianas ainda de pé contra o bombardeio, as janelas foram destruídas - uma situação desafiadora à medida que o inverno se aproxima. A organização não governamental britânica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: eles visitam zonas de guerra e instalam substitutos de janelas de emergência.

Leia também: