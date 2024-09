Às 16:36, Kiev anuncia o falecimento do líder de uma instalação de veículos aéreos não tripulados russo localizado perto de Moscou.

15:50 Estados Bálticos e Polônia Buscam Ajuda da UE para Defesa de Fronteiras

Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia estão planejando solicitar financiamento da UE para a construção de instalações de defesa, como bunkers, barreiras e campos militares, em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. O ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, afirmou: "A urgência de uma linha de defesa báltica surge devido à situação de segurança atual!" Este movimento está alinhado com a última estratégia de defesa da NATO. Pevkur enfatizou a importância da cooperação com a Polônia, afirmando: "É vital sincronizar nossas atividades com a Polônia." Em janeiro, os Estados Bálticos de Estônia, Lituânia e Letônia anunciaram sua ambição para uma "Linha de Defesa Báltica", enquanto a Polônia revelou um projeto semelhante conhecido como "Escudo Oriental" em maio.

15:12 Rússia Preparada para Ação Legal sobre Incidentes do Nord Stream

A Rússia anunciou que está preparada para tomar medidas legais contra a Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça devido à sabotagem dos gasodutos do Nord Stream, segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo. Com base em acordos internacionais de combate ao terrorismo, a Rússia iniciou "reivindicações pré-processuais". Se não houver uma resolução na fase inicial, a Rússia pretende levar o assunto ao Tribunal Internacional de Justiça, afirmando que o Ocidente não pode evitar a responsabilidade.

14:26 Oficial da NATO Cita Ofensiva de Kursk como Dilema de Putin

O presidente do Comitê Militar da NATO, almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana em Kursk representa um desafio estratégico para o presidente russo Vladimir Putin. Pela primeira vez desde 1941, uma força estrangeira invadiu território russo, causando dificuldades estratégicas para Moscou. Além disso, as cadeias de suprimento logísticas de Kursk estão comprometidas pela incursão ucraniana, criando desafios operacionais.

13:44 Ucrânia Relata Aumento de Vítimas em Ataque Duplo de Drone em Sumy

Após um ataque duplo de drones pelas forças inimigas em Sumy, o número de mortos subiu para nove, de acordo com fontes ucranianas. Além disso, onze pessoas estão feridas. Inicialmente, um hospital foi atacado, resultando em uma morte e danos em vários andares do clínica. Depois, mais pacientes e funcionários foram evacuados. No entanto, outro ataque aéreo russo ocorreu simultaneamente, piorando ainda mais a situação. O presidente ucraniano Zelensky expressou preocupação com o aumento das vítimas.

12:56 Blinken Analisa Plano de Vitória da Ucrânia de Zelensky

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está analisando o "plano de vitória" proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao presidente Joe Biden durante sua reunião na Casa Branca. Zelensky defendeu a permissão para usar armas ocidentais para ataques de longo alcance a alvos militares russos. Blinken revelou que o governo dos EUA e os parceiros da aliança estão avaliando os detalhes do plano, considerando potenciais "medidas adicionais" para apoiar a Ucrânia no caminho para a vitória.

12:25 Reino Unido Relata Mais de 2000 Ataques contra Instalações de Saúde da Ucrânia

O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que mais de 2.000 instalações de saúde ucranianas foram atacadas desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Funcionários de saúde foram atacados 235 vezes, e mais de 176 pessoas morreram devido aos ataques russos ao sistema de saúde.

11:48 Ucrânia Relata Quatro Mortes em Ataque à Sede da Polícia em Kryvyi Rih

O número de mortos em um ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih subiu para quatro, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. Um policial ainda está desaparecido e as operações de busca e resgate estão em andamento. No mesmo dia, Kryvyi Rih sofreu um segundo ataque a suas forças policiais, marcando o segundo incidente do tipo em dois dias consecutivos.

10:58 Analista Militar: Contra-Ataque de Kursk Ganha Momentum

O analista militar australiano Mick Ryan afirma que o contra-ataque russo na região de Kursk está ganhando terreno. Apesar de uma incursão surpreendente das forças ucranianas na região de Kursk da Rússia em agosto, os russos conseguiram montar uma resistência. Embora o progresso seja lento, os russos estão gradualmente retomando território perdido para as forças ucranianas.

10:30 Força Aérea Ucraniana Repela Mais de 60 Ataques de Drone Russo

A Força Aérea Ucraniana relatou que as forças russas lançaram 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. As forças ucranianas interceptaram com sucesso 69 drones e 2 mísseis. O número de vítimas de um ataque de drone russo ao hospital da Oblast de Sumy aumentou para 7.

09:52 Pós-Encontro com Trump: Zelensky Interrompe Discurso de Trump

Após uma pausa de cinco anos, as discussões entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foram retomadas. Trump tem se oposto recentemente à ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance na Rússia Podem Mudar a Direção do Conflito

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) sugere que alguns ataques de longo alcance na Rússia poderiam potencialmente mudar a direção do conflito em andamento.

09:18 Exército Ucraniano: Mais de 1400 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas

De acordo com os relatórios do Estado-Maior Ucraniano, as forças russas sofreram mais perdas de aproximadamente 1.470 pessoal nas últimas 24 horas, seja por mortes ou ferimentos não fatais. Isso traz o total de vítimas desde o início da invasão total há cerca de 2,5 anos para aproximadamente 650.640. No mesmo período, os russos perderam 42 veículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Forças Russas Alvo de Clínica em Sumy, Seis MortosAs forças russas supostamente atacaram um hospital em Sumy, resultando na morte de seis indivíduos, de acordo com informações ucranianas. A administração militar da Oblast de Sumy relatou o incidente, com o ataque supostamente realizado usando drones Shahed, seguido de novos ataques com drones em áreas residenciais e no próprio hospital enquanto trabalhadores de emergência evacuavam pacientes e funcionários. A força aérea também relatou que os russos lançaram bombas guiadas na Oblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt Advertiu sobre Riscos ao Mar Báltico por Exportações de Petróleo RussoApós acusações da Greenpeace sobre as exportações de petróleo russo através do Mar Báltico, o ministro do Meio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, emitiu alertas sobre os perigos que os navios-tanque representam para a costa do Báltico. Goldschmidt afirmou que o regime russo continua a ignorar o embargo de petróleo imposto devido à sua agressão contra a Ucrânia. De acordo com vários países ocidentais, a Rússia utiliza navios quase navegáveis para burlar as sanções da UE relacionadas com a guerra de agressão. Goldschmidt expressou preocupação com o aumento do risco de um derramamento de petróleo, com o petróleo derramado provavelmente afetando as costas de Fehmarn a Eckernförde.

07:52 Tropas Ucranianas Repeliram Múltiplos Assaltos Russos em PokrovskAs forças ucranianas e russas engajaram-se em intensos combates no leste da Ucrânia, com ambas as partes concentrando seus esforços em Pokrovsk e seus arredores. Ontem, as forças russas tentaram avançar contra as defesas ucranianas na região, após meses de cerco à área. No relatório diário, o Estado-Maior de Kyiv relatou que 19 avanços ofensivos russos contra as linhas de defesa ucranianas foram repelidos durante o dia. De acordo com seu comunicado, os defensores ucranianos estão segurando firmemente, com tropas russas tentando cercar a cidade de várias direções, enquanto também contra-atacam os flancos ucranianos. Os combates pesados também continuaram nas proximidades de Kurachove. Durante o dia, foram repelidos mais de dezessete assaltos russos na área, com relatórios de combate sem verificação independente.

07:41 Zelensky Enxerga Visita aos EUA como PositivaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não conseguiu a aprovação do uso extensivo de armas ocidentais durante sua visita aos EUA. No entanto, ele vê a viagem como positiva, afirmando em uma mensagem de vídeo que "toda a discussão [com os EUA] ocorreu como necessário". Zelensky apresentou o plano de paz da Ucrânia nos EUA e enfatizou a necessidade de implementar cada decisão e passo com base nesse plano. Durante sua visita, Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, com foco em assegurar o apoio contínuo contra a agressão russa. Além disso, ele conferiu com o candidato à presidência republicano Donald Trump em Nova Iorque, que reiterou sua afirmação de que poderia encerrar o conflito rapidamente se eleito.

06:56 Qatar Pode Negociar pelo Retorno de Crianças AbduzidasDe acordo com relatórios ucranianos, nove crianças que foram sequestradas durante a guerra foram recentemente resgatadas. Muitas dessas crianças perderam um ou ambos os pais devido ao conflito, e seu cuidado foi assumido pelos avós, de acordo com o relatório de Dmytro Lubinez, Ombudsman de Direitos Humanos da Ucrânia. Autoridades no Qatar estão supostamente negociando o retorno de ainda mais crianças, com uma lista de 751 crianças já preparada para tais procedimentos, com seus documentos já concluídos, de acordo com Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas tendo sido devolvidas às suas famílias até agora.

06:27 Blinken Chama Atenção para o Apoio da China à Indústria de Armamentos RussaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou suas preocupações sobre o apoio da China à indústria de armamentos russos ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em uma conferência de imprensa. Blinken questionou a posição da China de defender a paz através do diálogo, enquanto também permite que suas empresas contribuam para a continuada agressão de Putin. Ele enfatizou que as ações de Pequim não estão alinhadas, dada a paradoxo de defender a paz de um lado e permitir a guerra do outro. Wang, do Ministério das Relações Exteriores da China, afirmou que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia sempre enfatizou a necessidade de paz através do diálogo.

05:31 Forças Ucranianas Reportadamente Matam Soldados Russos usando Drone e Jet SkiAs forças ucranianas, de acordo com o portal pró-ucraniano Defense Express, parecem ter matado dois soldados russos em um jet ski usando um drone. O incidente ocorreu no rio Dnipro, de acordo com o vídeo de prova compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko, que mostra o drone equipado com uma carga explosiva atingindo o jet ski.

04:10 Mediazona: Mais de 71.000 Militares Russos Reportadamente Mortos na UcrâniaDe acordo com um relatório do portal de notícias russo independente Mediazona, aproximadamente 71.000 militares russos foram relatados como mortos na Ucrânia. Desde meados de setembro, cerca de 2.000 soldados adicionais perderam a vida no conflito em andamento. A Mediazona sugere que o número real de baixas é provavelmente muito maior, uma vez que seus dados vêm de várias fontes confiáveis, como obituários, postagens nas redes sociais de familiares, meios de comunicação regionais e notificações das autoridades locais.

10:18: Nove Crianças e um Homem Voltam para a Ucrânia da RússiaNove crianças que foram sequestradas para a Rússia durante o conflito retornaram à Ucrânia. Elas foram levadas para casa na sexta-feira com a ajuda do Catar, que atuou como mediador, de acordo com o ombudsman da Ucrânia, Dmitro Lubinez. Ele compartilhou essa informação no Telegram, dizendo que as crianças, com idades entre 13 e 17 anos, foram acompanhadas por um homem de 20 anos. Essas crianças foram separadas de suas famílias pelas forças de ocupação e vinham de regiões como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk. Lubinez forneceu mais detalhes, dizendo que o retorno foi parte de um acordo e foi mediado pelo Catar.

00:31: Lukashenko Ameaça Terceira Guerra Mundial em Resposta a Planos de AtaqueO longo governante da antiga república soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou a NATO de planejar ataques contra seu país. Se tal ataque ocorresse, Lukashenko ameaçou usar armas nucleares. Saindo de uma aparição diante de estudantes em Minsk, Lukashenko afirmou que tanto a Bielorrússia quanto a Rússia empregariam armas nucleares em resposta. Ele também expressou gratidão ao presidente russo Vladimir Putin pelas recentes ajustes nas doutrinas nucleares da Rússia. Lukashenko também sugeriu que a NATO formulou esquemas de ataque específicos contra a Bielorrússia, citando a presença de pessoal americano e polonês ao longo da fronteira.

23:10: Ex-comandante dos EUA e especialistas pedem que Biden tome medidas contra a RússiaUm grupo de oficiais militares e especialistas aposentados pediu ao presidente dos EUA, Joe Biden, que formule ações decisivas em apoio à Ucrânia e para contrapor potenciais ameaças da China. Entre eles estão o ex-comandante das forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, tenente-general da Alemanha Gert-Johannes Hagemann. Eles propõem medidas contra a Rússia, bem como medidas relacionadas à China. Eles defendem a suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais para atingir sites militares e logísticos russos. Além disso, eles exigem a entrega de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos blindados à Ucrânia, bem como um embargo total de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também propõem a expansão da NATO além de suas atuais fronteiras para incluir o Japão, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e quaisquer outras nações democráticas que expressem desejo de ingressar.

22:15: Inteligência Russa Investiga Jornalistas Internacionais por Cobertura de KurskA agência de segurança doméstica russa FSB iniciou uma investigação sobre três jornalistas internacionais por supostamente violar a fronteira russa enquanto cobriam de territórios sob controle ucraniano na área de fronteira de Kursk. Os jornalistas alvo são Kathryn Diss e Fletcher Yeung da emissora australiana ABC News, além do jornalista romeno Mircea Barbu. Cada jornalista enfrenta potenciais sentenças de prisão de até cinco anos, embora nenhum deles esteja atualmente na Rússia. Várias emissoras de mídia internacional, incluindo a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, também cobriram os territórios ocupados de Kursk.

21:35: Casa Branca Desmente Acusações Republicanas contra ZelenskyA Casa Branca rejeitou acusações de republicanos do Congresso de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode ter intervindo illegalmente nas eleições americanas ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, considerou as acusações uma "manobra política" e pediu aos republicanos que abandonem essa linha de investigação. A visita da delegação ucraniana foi agendada pelo Departamento de Defesa. Jean-Pierre justificou a visita como "prática padrão" e observou que vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, também estavam presentes. Em seguida, os republicanos do Congresso iniciaram uma investigação, enquanto o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA solicitou ao presidente Zelensky que demitisse o embaixador da Ucrânia nos EUA em uma carta.

21:09: Comunidade Global Condena Ameaça de Armas Nucleares da Rússia contra a UcrâniaPaíses como China e Brasil, entre outros, condenam o uso potencial ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. De acordo com uma declaração conjunta, "Defendemos o abandono do uso ou ameaça de uso de armas de destruição em massa, incluindo armas nucleares, bem como armas químicas e biológicas." Uma dúzia de países expressa sua "séria preocupação" com a possibilidade de "intensificação" na Ucrânia: "Infraestruturas civis, incluindo instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas, devem permanecer intocadas por operações militares." O apelo surge após recentes declarações do presidente russo Vladimir Putin. Ele sugeriu o uso de armas nucleares em resposta a ataques aéreos extremos em território russo e poderia classificar qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como "hostilidade conjunta". Zelensky também alega intenções russas de atacar reatores nucleares ucranianos.

Você pode revisar todos os eventos anteriores aqui.

A escalada das tensões na Europa Oriental levou a preocupações sobre a possível guerra cibernética. Diante desses desenvolvimentos, é importante que os Estados Bálticos e a Polônia reforcem suas defesas cibernéticas para proteger contra potenciais ataques cibernéticos durante os preparativos para a defesa das fronteiras. A Rússia, tendo iniciado "reivindicações prévias" baseadas em acordos internacionais de combate ao terrorismo relacionados ao incidente dos gasodutos Nord Stream, poderia engajar-se em guerra cibernética se a situação piorar.

Leia também: