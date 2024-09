Às 15:51, as forças ucranianas atacaram propriedades residenciais em Belgorod.

15:14 Exercícios Navais: Navios Chineses em Vladivostok, Rússia Após o anúncio de um exercício militar, dois navios da guarda costeira chinesa atracaram em Vladivostok, território oriental da Rússia, de acordo com fontes russas. Os navios chineses foram convidados pela guarda de fronteira russa e ficarão até sexta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores russo. O objetivo desta colaboração é fortalecer a parceria militar estratégica entre China e Rússia, como explicado por Pequim. Como resultado, forças navais e aéreas de ambos os países participarão de exercícios como "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico perto da costa russa. A China também participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia.

14:39 Alerta de Baerbock: Se a Ucrânia Cai, a Moldávia Também Cai A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acredita que ajudar a Ucrânia é essencial para a sobrevivência da Moldávia também. "Cada ação que tomamos para ajudar a Ucrânia contribui para a estabilidade da Moldávia", declarou Baerbock em uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia em Chisinau. "É óbvio que a principal preocupação dos moldavos é que, se a Ucrânia cair, a Moldávia também cairá."

13:56 Ucrânia: 97 Trabalhadores de Resgate Mortos desde a Invasão Russa A guerra entre a Rússia e a Ucrânia resultou na morte de 97 trabalhadores de resgate ucranianos desde a invasão em grande escala, segundo o serviço informou à Ukrinform. Um total de 395 trabalhadores de resgate também foram feridos. A Ucrânia está comemorando o "Dia dos Resgatadores" hoje.

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia Perderam um Milhão de Soldados No conflito entre Rússia e Ucrânia, numerosos soldados de ambos os lados foram feridos ou mortos, de acordo com o jornal dos EUA "Wall Street Journal". A Ucrânia relatou cerca de 80.000 mortos e 400.000 feridos, de acordo com o jornal, citando uma estimativa confidencial ucraniana. A Rússia, por sua vez, sofreu cerca de 600.000 soldados – 200.000 mortos e 400.000 feridos – de acordo com estimativas de serviços de inteligência ocidentais, acrescenta o jornal. Nem Kyiv nem Moscou divulgam suas próprias baixas.

13:21 Munz: Rússia Recruta Soldados Contratados através de Operações de Raid Por decreto, a Rússia está tentando aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados. Isso, segundo a análise de Rainer Munz, envia uma mensagem clara além do conflito na Ucrânia e revela de onde os soldados estão sendo recrutados.

12:55 Kremlin Busca Expansão do Exército Frente a Ameaças em Aumento nas Fronteiras O Kremlin justifica seu plano de expandir seu exército para o segundo maior do mundo devido às crescentes ameaças em suas fronteiras. "Isso é devido às muitas ameaças nas bordas de nossas fronteiras", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista à imprensa. "Isso é uma consequência do ambiente altamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e da instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas." O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira o aumento do tamanho do exército regular da Rússia em 180.000 soldados, para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior exército do mundo depois da China.

12:30 Pesquisa: Maioria dos Alemães Rejeita Mísseis de Alcance Longo para Kyiv O governo de Kyiv planeja atingir a logística militar russa – aeroportos militares, centros de comando, infraestrutura. Em uma nova pesquisa RTL/ntv Trendbarometer, 64 por cento dos respondentes são contra fornecer armas ocidentais que "também podem atingir áreas profundas dentro da Rússia". 28 por cento dos respondentes apoiam isso, mas uma maioria que apoia a entrega de tais mísseis existe apenas entre os Verdes (53 por cento) e o FDP (58 por cento). Os apoiadores do SPD estão divididos (34 por cento), com os apoiadores da União mostrando menos apoio (31 por cento). Entre os apoiadores do AfD, 91 por cento rejeitam a transferência de armas de longo alcance, enquanto 97 por cento dos apoiadores do BSW se opõem a isso. A rejeição é mais ampla no leste, com 83 por cento em comparação com 61 por cento no oeste.

11:49 Acusado Routt Supostamente Queria Assassinar Putin em 2022 Ryan Wesley Routt, suspeito de tentar assassinar Donald Trump, supostamente expressou o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un em 2022, de acordo com o "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Ela trabalhou na Ucrânia em 2022 e encontrou Routt várias vezes. Walsh descreveu-o como o "americano mais perigoso" entre aqueles que ela encontrou. Ele supostamente tentou se juntar a brigadas voluntárias ucranianas para lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 "Russians in War" será exibido no Festival Despite Safety Concerns O documentário controverso "Russians in War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, apesar das preocupações anteriores com a segurança. Os organizadores inicialmente falaram de "ameaças significativas" devido ao filme e anunciaram que "Russians in War" não seria exibido no festival. O filme, dirigido pela cineasta russo-canadense Anastasia Trofimova, apresenta imagens de soldados russos na linha de frente na Ucrânia. O embaixador da Ucrânia no Canadá criticou a decisão, afirmando que o festival "está servindo como uma plataforma para a propaganda russa".

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda Ucrânia para Enfrentar Desafios do Inverno

O principal fornecedor de energia da Ucrânia, Naftogaz, está fortalecendo suas ligações com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) devido a preocupações com a segurança energética. Os temores aumentam quanto ao potencial impacto dos ataques aéreos russos na infraestrutura crítica, que pode causar um inverno severo para os ucranianos, com numerous cortes de energia, aquecimento e água. O PNUD visa minimizar os transtornos na oferta à população, utilizando geradores a gás.

09:55 Após Ataque em Sumy, 280.000 sem Energia

Na província ucraniana de Sumy, que foi alvo de drones russos Shahed pela manhã, cerca de 280.000 residentes permanecem sem energia. As forças de defesa aérea ucranianas afirmam ter derrubado 16 drones, mas aqueles que passaram causaram danos significativos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: Forças Russas Supostamente Decapitam Prisioneiro de Guerra Ucraniano com Espada

De acordo com relatórios do comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano, as forças russas supostamente decapitaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado com uma espada. O comissário ucraniano afirmou: "Os russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, com as mãos amarradas, usando uma espada". Uma foto do soldado morto, mostrando a espada com a inscrição "Por Kursk" gravada nela, foi compartilhada nas redes sociais hoje. Um duo fotográfico ucraniano, Konstantin e Vlada Liberova, compartilhou imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Opina sobre Ofensiva de Kursk

Quando Kyiv lançou um ataque surpresa na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinov demonstrou otimismo em seu canal do Telegram, sugerindo que "devemos ficar calmos, aproveitar um pouco de pipoca e assistir nossos caras destruírem o inimigo". Desde então, Alaudinov tornou-se o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos disseminando seus comentários. Uma tal presença na mídia só é possível com a aprovação mais alta, afirmaram especialistas consultados pela AFP. Como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinov parece desfrutar de um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns especulam que ele poderia suceder o supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Oferece 100 Milhões de Euros para Ajuda de Inverno à Ucrânia

A Alemanha anunciou mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno para a Ucrânia, declarou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, durante uma visita à capital da Moldávia, Chisinau. "O outono está chegando, e o inverno está logo ali", disse ela antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia. A Rússia está planejando novamente uma "guerra de inverno", com o objetivo de infligir sofrimento à população ucraniana.

08:01 Ucrânia: Rússia Ataca Instalações de Energia em Sumy do Ar

A Ucrânia relata outro grande ataque de drones pela Rússia. As forças de defesa aérea aparentemente derrubaram 34 dos 51 drones russos durante a noite, com atividade observada em cinco regiões. De acordo com autoridades locais, as instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram atingidas por drones russos. Um total de 16 drones foi derrubado lá, com infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, recorrendo a fontes de energia de backup. As equipes de emergência atualmente estão consertando os danos.

07:37 Ucrânia: Rússia Relata 1.020 Vítimas desde Ontem

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia sofreu um estimado de 1.020 baixas, incluindo mortos e feridos, desde ontem. Isso traz o total de mortes do lado russo desde o início da invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram aparentemente danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo em Engels Atacado pela Ucrânia

Durante a noite, a base aérea russa em Engels, na região de Saratov, foi supostamente atacada por drones ucranianos, de acordo com o outlet de notícias ucraniano "Kyiv Post". O plataforma compartilhou filmagens de explosões no aeroporto. O aeródromo abriga bombardeiros estratégicos equipados com mísseis, utilizados pela Rússia para atacar cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Apoia Discussão sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

O secretário-geral da NATO que se aposenta, Jens Stoltenberg, apoia os recentes debates internacionais sobre a possível autorização para a Ucrânia disparar armas de alcance longo no território russo. "É decisão de cada país individual tomar essas escolhas", disse Stoltenberg à estação de rádio britânica LBC. "No entanto, devemos colaborar de perto nesses assuntos, como fizemos no passado". A Ucrânia vem pedindo permissão para atacar centros de comando, aeroportos e infraestrutura dentro da Rússia há várias semanas, com o objetivo de prejudicar suas operações. Sobre a preocupação com a escalada, Stoltenberg admitiu que não há escolhas sem riscos na guerra. "No entanto", afirmou ele, "ainda acredito que a maior ameaça para nós é uma vitória de Putin na Ucrânia".

06:13 Meta Para de Distribuir Propaganda Russa Globalmente

A Meta, empresa por trás de plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, está parando a disseminação de propaganda estatal russa através de canais como a rede de TV RT em todo o mundo. A empresa declarou um banimento da RT (antiga Russia Today) e entidades relacionadas em suas aplicações. Na União Europeia, a RT foi proibida desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. Para mais informações, visite [link].

05:33 Lukashenko Concede Graças a 37 Condenados na BielorrússiaO líder bielorrusso Alexander Lukashenko concedeu graças a 37 indivíduos, de acordo com a Administração Presidencial em Minsk. Essas graças incluem prisioneiros condenados por "extremismo", uma acusação frequentemente utilizada para alvo governantes críticos na Bielorrússia. Entre os que receberam graça estão seis mulheres e vários indivíduos com preocupações de saúde. As identidades dos 37 indivíduos que receberam clemência não foram reveladas. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia tem oferecido repetidamente graças a indivíduos presos por protestar contra o governo. Em meados de agosto, Lukashenko reduziu as sentenças de 30 prisioneiros políticos, seguido por outras 30 graças em início de setembro. Em todos os casos, o líder do estado enfatizou que os indivíduos haviam expressado arrependimento e buscado clemência.

03:11 Relatório da ONU: Violações dos Direitos Humanos Estão Aumentando na RússiaUm relatório da ONU afirma que as violações dos direitos humanos estão aumentando na Rússia. Mariana Katzarova, uma búlgara nomeada como a Relatora Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a Rússia em 2023, afirma em seu relatório que agora existe um sistema sistemático, apoiado pelo estado, de violações dos direitos humanos projetado para suprimir a sociedade civil e a oposição política. Críticos do conflito da Rússia na Ucrânia e dissidentes enfrentam uma perseguição mais severa. Katzarova estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos estão atualmente presos. Suas condenações foram baseadas em acusações fabricadas e foram sentenciados a longas penas de prisão. Durante sua detenção, eles sofreram tortura. Os prisioneiros políticos são mantidos em isolamento solitário, enquanto outros são hospitalizados à força em clínicas psiquiátricas. Com base apenas naqueles conhecidos por Katzarova, o número real pode ser maior, de acordo com um de seus colegas.

23:24 Suécia Pode Desempenhar Papel Chave em Presença Planejada da NATO na FinlândiaA NATO está considerando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo um papel de liderança. Isso inclui a adoção de um modelo de força multinacional da NATO conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante àqueles em nações vizinhas da NATO perto da Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês Antti Häkkänen confirmaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão por ter sido pedido pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença, afirmando que isso fortaleceria a segurança geral da NATO.



