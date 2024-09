Às 15:44, a equipe da TV assegura entrada exclusiva:

Muitos Estabelecimentos de Saúde da Ucrânia Sofrem Danos, Pessoal Médico Trabalha em Turno Duplo Vários hospitais ucranianos foram afetados, com pessoal médico dedicado trabalhando incansavelmente para fornecer cuidados rápidos para vítimas de guerra. Para agilizar o tratamento dos feridos, um trem médico especializado foi implantado entre os recursos. Uma equipe jornalística da CNN teve acesso a esse trem específico.

15:26 Ícone de Hollywood Michael Douglas Passeia pela Estação Central de Kyiv O ator americano Michael Douglas visitou a estação central de Kyiv em uma sexta-feira, especificamente a zona infantil "Terra de Ferro". A Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) compartilhou a notícia no Facebook. O astro caminhou pela estação, interagindo com passageiros. Anteriormente, ele havia participado de discussões com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, sua esposa Olena e seu filho Dylan em seu papel de embaixador da ONU.

14:49 Kyiv se Preparando para Aprovação de Armas de Ataque de Longo Alcance: "Parece que Biden Mantém sua Posição" O coronel reformado Ralph Thiele acredita que o debate subsequente sobre ataques ucranianos de longo alcance contra a Rússia pode reviver as discussões sobre entregas de Taurus. O especialista militar supõe que os EUA manterão sua decisão.

13:58 Zelenskyy Reconhece o Retorno de Mais 103 Prisioneiros de Guerra A Ucrânia finalizou um acordo de troca de prisioneiros com a Rússia. Mais 103 indivíduos foram devolvidos à custódia ucraniana, de acordo com a declaração do presidente Zelenskyy. O grupo consiste em soldados e pessoal da Guarda Nacional, guardas de fronteira e polícia. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, bem como de Mariupol e sua instalação Azovstal.

13:38 EUA Aprovam Venda de Caças de Combate Avançados para a Romênia O governo americano concordou em vender 32 caças de combate F-35 de ponta à Romênia, uma aliada da NATO que faz fronteira com a Ucrânia. A embaixadora americana em Bucareste, Kathleen Kavalec, esclareceu: "A Romênia é uma aliada pivot na aliança da NATO, comprometida em garantir a segurança e a estabilidade na região do Mar Negro e além." A entrega desses aviões stealth, fabricados pela Lockheed Martin, fornecerá à Romênia "capacidades de defesa aérea sem precedentes", destacou Kavalec. O primeiro envio está programado para 2031, com o valor total do negócio variando entre 7,2 bilhões de dólares.

13:02 Rússia Anuncia Libertação de Mais de 200 Prisioneiros de Guerra com a Ucrânia A Rússia e a Ucrânia supostamente trocaram mais de 200 prisioneiros de guerra, de acordo com a Rússia. Ambos os lados libertaram 103 indivíduos, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia através de uma mensagem do Telegram. Os soldados russos estão recebendo assistência psicológica e médica na Bielorrússia, compartilhou o ministério. Os soldados russos trocados haviam sido capturados em Kursk, de acordo com o ministério. Em agosto, tropas ucranianas haviam entrado na região russa. A Ucrânia ainda não reagiu aos pronunciamentos russos sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelenskyy anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia. Se esses foram parte da troca declarada pela Rússia permanece incerto.

12:50 Rússia Declara Captura de Outra Aldeia no Leste da Ucrânia No leste da Ucrânia, o exército russo afirma ter capturado outra aldeia. "A aldeia de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi libertada", relata o Ministério da Defesa de Moscou. A aldeia é estrategicamente importante, localizada perto da ameaça de avanço russo na cidade de Pokrovsk. Nas últimas semanas, o exército russo fez avanços significativos na região de Donetsk. O presidente russo Vladimir Putin recentemente afirmou que o objetivo principal do exército russo é a captura da região industrialmente importante de Donbass, incluindo Donetsk.

12:21 "Mancha de Lava Gigante" - Medvedev Ameaça Destruição de Kyiv O ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaça a destruição total da capital ucraniana, Kyiv. A Rússia já possui uma justificativa válida para empregar armas nucleares devido à incursão da Ucrânia na região russa de Kursk, embora não tenha feito isso. Em resposta ao uso de mísseis ocidentais de longo alcance, Kyiv poderia ser destruída usando tecnologia de armas não nucleares contemporâneas da Rússia. Medvedev serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e tem frequentemente recorido a retórica agressiva contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Sharma: "Luta Mais Intensa em Kurachove" A luta mais intensa no leste da Ucrânia está ocorrendo atualmente em e ao redor da cidade de Kurachove, de acordo com os relatórios. O uso de armas de longo alcance europeias está causando crescente descontentamento entre a população. A repórter da ntv Kavita Sharma relata de Dnipro.

11:12 Ataque de Drone Causa Danos na Região do Mar Negro de Odessa Detalhes sobre o ataque extensivo de drone da noite passada estão surgindo: as forças russas lançaram um total de 76 drones de combate, de acordo com a força aérea ucraniana. Dos quais, 72 drones foram abatidos. A força aérea não revela as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relata danos consideráveis. De acordo com ele, vários edifícios em um subúrbio da capital regional Odessa foram danificados por detritos de drone. Armazéns foram alvo no distrito de Ismail, através do qual a Ucrânia abastece parte de seu grão. Vários detritos caíram em Kyiv também, de acordo com os relatórios governamentais. Uma empresa municipal foi atingida, mas não foi relatado incêndio.

10:31 Stoltenberg compartilha encontro antes da guerra: Russos apresentaram mapas incorretos da NATOEm uma entrevista, o ex-secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg fala sobre os mais recentes esforços diplomáticos antes do início da guerra em fevereiro de 2022, com o objetivo de desencorajar a Rússia de atacar a Ucrânia. A última sessão do Conselho NATO-Rússia, liderada por Stoltenberg, ocorreu em janeiro. A Rússia pressionou pela retirada de todas as tropas da NATO do setor oriental, como informado ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Isso era completamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. Portanto, sentamos com eles novamente." Na reunião, os dois vice-ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Rússia afirmaram não ter intenções belicosas e acusaram a Ucrânia de ameaçar seu país, Stoltenberg acrescenta. "Eles apresentaram mapas, presumivelmente para demonstrar a cercadura da Rússia pela NATO. No entanto, esses mapas continham erros. Por exemplo, a Dinamarca foi marcada incorretamente como território da NATO. Isso foi surpreendente!" Stoltenberg não tem certeza se isso foi resultado de má preparação ou de uma intencional representação incorreta. Olhando para trás, ele lamenta que a NATO e seus parceiros não tenham tomado medidas mais significativas para fortalecer o exército ucraniano antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a barreira para o ataque da Rússia teria sido maior. Determinar se teria sido suficientemente alta é impossível."

10:03 Wiegold discute acordo de déploymento: "Lituânia vê brigada de combate alemã como reforço"Alemanha e Lituânia assinam um pacto governamental: garante ao estado báltico da NATO que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada no país. O especialista militar Thomas Wiegold aprofunda os fundamentos e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Kim anseia por mais ligação com MoscouRelatos indicam que o líder norte-coreano Kim Jong Un deseja uma cooperação mais próxima com a Rússia. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia norte-coreana relata uma ampla troca de ideias sobre "intensificar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para proteger seus respectivos interesses de segurança, bem como a situação regional e internacional". A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang nega as acusações como "ridículas".

08:59 Armas de alcance longo contra a Rússia? Starmer e Biden vão abordar o assunto novamente na Assembleia Geral da ONUOs preparativos para outra discussão sobre se a Ucrânia deveria ser autorizada a usar armas ocidentais de longo alcance contra alvos na Rússia estão em andamento. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre esse assunto. Biden e ele irão revisitar esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior", disse Starmer. A mídia britânica relata que Biden está disposto a permitir que a Ucrânia use foguetes britânicos e franceses que contêm tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Zelensky reage ao plano alegado de Trump: "Mensagens de campanha são mensagens de campanha"O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, tem afirmado repetidamente que poderia encerrar a guerra na Ucrânia em um dia, sem apresentar uma estratégia. Em uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compartilha seus pensamentos sobre essa afirmação. "Não posso compreender completamente agora, uma vez que não conheço os detalhes e as implicações", diz o líder na entrevista, agendada para ser transmitida no domingo. Ele reconhece que há uma campanha eleitoral nos EUA e "mensagens de campanha são mensagens de campanha", continua. "Às vezes, elas não são realistas." No entanto, Zelensky também menciona que conversou com Trump dois meses antes. Durante essa ligação telefônica, Trump lhe garantiu o apoio aos EUA, diz Zelensky. Foi uma conversa positiva.

07:27 ISW: Rússia precisa de mais tropas em Kursk para desalojar ucranianosA Rússia persiste em seus contra-ataques na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não vê uma operação de grande escala para expulsar os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, escreve que, até agora, as autoridades russas recorrem principalmente a recrutas mal treinados e equipados, acompanhados por pequenas unidades das forças armadas regulares da Rússia e outros corpos de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank relata: "Uma contraofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já déployed na área - especialmente se a maioria das unidades já deployed lacks expertise de combate".

06:49 Ucrânia bombardeada com ataques de drone durante a noiteDe acordo com as forças armadas ucranianas, a Rússia lançou ataques com drones Shahed contra a Ucrânia durante a noite. A exército russo lançou várias formações de drones de ataque, como esclarecido pelas forças aéreas ucranianas. Alarmes antiaéreos soaram em quase todas as regiões do país. Por exemplo, na região de Odessa. A marinha afirma ter derrubado nove drones lá. Explosões foram relatadas em Odessa, como informado pelo prefeito. Não há relatos de vítimas até agora.

06:13 Mützenich Propõe Coalizão Global para Iniciativa de PazO líder do grupo parlamentar do SPD alemão, Rolf Mützenich, sugere a criação de uma coalizão global para iniciar negociações de paz no conflito da Ucrânia. Ele expressa sua opinião ao "Rheinische Post", afirmando: "Chegou a hora dos aliados ocidentais estabelecerem uma coalizão para iniciar o processo". Mützenich sugere que o chanceler Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estão de acordo quanto à necessidade de intensificar os esforços para as negociações de paz, com a Rússia sendo um potencial participante na próxima cimeira de paz. Mützenich indica potenciais membros, como a China, a Índia, a Turquia e o Brasil, devido à sua crescente crença de que a agressão russa pode se tornar um fardo. Portanto, ele acredita que uma coalizão global poderia gerar resultados promissores e assumir um papel intermediário essencial.

05:41 Fontes: UE Discute Nova Estratégia para Prorrogação de SançõesFuncionários da UE supostamente examinam três potenciais métodos para prorrogar as sanções contra a Rússia, de acordo com fontes próximas ao assunto. Esta discussão se seguiu ao congelamento dos ativos críticos do Banco Central da Rússia. Esses ativos, que permaneceram congelados devido à invasão russa da Ucrânia, são essenciais para garantir um pacote de ajuda financeira de $50 bilhões dos países do G7 para a Ucrânia.

03:40 Klitschko Confirma Impacto de Debris de Drone em Edifício em KyivO prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via Telegram que debris de drone atingiram um edifício no distrito de Obolon, ao norte da área central de Kyiv. Ele confirmou que os serviços de resgate estavam a caminho do local. Anteriormente, Klitschko havia anunciado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Compromete-se a Fortalecer Relações com ShoiguO líder norte-coreano Kim Jong Un comprometeu-se a fortalecer a cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, Shoigu e Kim trocaram vistas detalhadas durante a visita de Shoigu a Pyongyang, chegando a um acordo satisfatório sobre a garantia de interesses de segurança compartilhados. Shoigu, que ocupou o cargo de ministro da Defesa da Rússia até maio, iniciou relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com sua visita a Pyongyang em julho do ano anterior.

23:36 Zelenskyy Planeja Apresentar "Plano de Vitória" a Biden em SetembroO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou planos para uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro, afirmando: "Eu apresentarei o plano para a vitória". Ele explicou que a estratégia envolve um sistema de decisões interligadas projetado para equipar a Ucrânia com poder militar suficiente para conduzir a guerra rumo à paz. "As guerras podem ser justamente concluídas tanto pela expulsão do exército ocupante à força quanto pela diplomacia", esclareceu Zelenskyy. Isso garantiria a verdadeira independência do país. No entanto, a capacidade de Kyiv de assumir uma posição forte depende do apoio dos EUA.

22:59 Russos Ajustam Foco de Ataque para o SulDe acordo com os relatórios militares ucranianos, os combates intensos continuam no leste do país. O Estado-Maior em Kyiv registrou 115 escaramuças em seu relatório diário de situação. Eles notaram a maior atividade no direção de Kurachove, bem como a atividade contínua da Rússia nas áreas de Lyman e Pokrovsk. Os russos têm lutado para fazer avanços territoriais significativos em Pokrovsk, mas desviaram seu eixo de ataque para o sul, com o objetivo de capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Zelensky Reporta Alívio Desejado na Região de KharkivDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a avanço ucraniano na região russa de Kursk levou ao resultado desejado. Ele relatou que o inimigo havia sido impedido na região de Kharkiv, enquanto o avanço russo em Donetsk desacelerou. Ele também mencionou que a Rússia não havia alcançado nenhum sucesso substancial em seu contra-ataque em Kursk.

21:46 Zelensky Crítica Aliados pela Falta de Ação na Proteção da UcrâniaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o Ocidente de "temor" ao discutir a ajuda à Ucrânia no contra-ataque aos mísseis russos. "Se vários países abordam coletivamente as ameaças de mísseis e drones no Oriente Médio, por que ainda não há uma decisão equivalente para a interceptação de mísseis e drones russos nos céus da Ucrânia?" questionou ele em uma conferência em Kyiv. "A falta de uma resposta definitiva, embora os mísseis e drones estejam claramente atingindo territórios vizinhos, é vergonhosa para o mundo democrático", afirmou Zelensky.

21:30 Ucrânia Acusa Irã de Utilizar Mais de 8000 Drones Iranianos pela RússiaO governo ucraniano afirma que a Rússia lançou 8060 drones iranianos Shahed na Ucrânia desde o início do conflito. Não havia declarações oficiais disponíveis do Irã ou da Rússia no momento deste relatório. A Ucrânia acusou inicialmente o governo iraniano de fornecer esses drones suicidas à Rússia no outono de 2022.

20:43 Nenhum Sinal Verde para Armas de Longo Alcance para a Ucrânia dos EUA AindaNo coração de Washington D.C., está acontecendo uma reunião entre o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o Presidente dos EUA, Joe Biden. A atmosfera está tensa à medida que as pessoas esperam ansiosamente por possíveis atualizações sobre a autorização para o uso de armas de longo alcance na Ucrânia. De acordo com fontes do The Guardian, o Reino Unido deu à Ucrânia o sinal verde para usar mísseis Storm Shadow. No entanto, parece que esse assunto não será abordado durante esta sessão entre os dois aliados. "Não espero nenhuma declaração hoje sobre o envio de armas de longo alcance dentro do território russo, especialmente não dos EUA", compartilha John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele confirma que ainda estão em negociações com a Grã-Bretanha, França e outros aliados sobre o tipo de recursos que serão enviados à Ucrânia. Ele também evita dar uma resposta direta sobre possíveis mudanças nas políticas do governo. "Não vou me envolver em discussões especulativas sobre potenciais declarações que poderíamos ou não fazer em um ponto específico do tempo".

