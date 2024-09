Às 15:40, a participação ultrapassa os registos anteriores

Na Turíngia, às 14h, aproximadamente 44,4% dos eleitores exerceram seu direito de voto. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em relação à eleição realizada há cinco anos. Isso sugere uma alta participação, com votos antecipados ainda não contabilizados, de acordo com o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação foi de 35,4% ao meio-dia, ligeiramente acima da participação em 2019, mas o comissário eleitoral espera um maior número de votos antecipados do que em 2019.

15:13 "Kretschmer acredita que os partidos da coalizão ainda entrarão no parlamento estadual"

14:40 As principais preocupações e questões para a Saxônia e a TuríngiaUma considerável parcela dos residentes da Saxônia e da Turíngia, cerca de 33%, indica a intenção de votar no AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa elucidou as razões subjacentes a essa escolha, revelando as preocupações e dificuldades mais prementes. A migração é apenas uma delas.

14:13 Höcke não fica na seção de votaçãoNa Turíngia, o candidato do AfD, Björn Höcke, deposita seu voto por volta do meio-dia. Ele não passa muito tempo na seção de votação de Bornhagen e se recusa a falar com jornalistas no local. Anteriormente, ele costumava perder para o candidato do CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld. No entanto, ele decidiu concorrer na circunscrição de Greiz. Infelizmente, ele também enfrenta a derrota nesta circunscrição contra o CDU.

13:50 Participação dos eleitores na Turíngia semelhante à de 2019 ao meio-diaAo meio-dia, a participação dos eleitores na Turíngia é semelhante à da eleição parlamentar anterior. De acordo com o comissário eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores inscritos depositaram seus votos nas seções de votação. Os votos antecipados não estão incluídos nessas figuras. Em 2019, a taxa de participação era de 31,2% nessa hora. Parece haver mais interesse na eleição estadual do que nas eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano. Em junho, a taxa de participação foi de 24,3% à mesma hora.

13:29 Alta participação dos eleitores esperada na SaxôniaAo meio-dia, cerca de 25,8% dos eleitores inscritos na Saxônia já depositaram seus votos, segundo o Escritório Estadual de Estatística de Kamenz. Isso é apenas ligeiramente abaixo da figura registrada para o mesmo horário nas eleições estaduais de 2019, que foi de 26,2%. Os votos antecipados ainda não estão incluídos nas figuras preliminares. A oficina eleitoral estadual prevê que 24,6% dos eleitores inscritos exercerão seu direito de voto por correspondência, cerca de duas vezes o número que o fez em 2019 (16,9%). A oficina eleitoral estadual relata que as eleições até agora estão correndo sem problemas conhecidos.

13:11 von Lucke: Resultado da eleição pode complicar a coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia ainda não foram anunciados. Se o SPD não garantir uma cadeira no parlamento estadual, isso representaria uma mudança substancial, de acordo com o cientista político Albrecht von Lucke em uma entrevista ao ntv. Ele discute as eleições e suas possíveis implicações.

12:44 Polícia investiga ameaça em seção de votaçãoApós um incidente em uma seção de votação em Gera, a polícia registrou uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção de votação pela manhã, de acordo com um porta-voz da polícia. O gerente da seção de votação pediu que ele removesse a camisa, uma vez que a propaganda partidária era proibida dentro da seção de votação. Embora ele tenha atendido, ameaçou retornar mais tarde, insatisfeito com a maneira como foi tratado ao sair da seção de votação. A polícia então registrou um relatório e emitiu um aviso ao homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando alguns grafitis políticos ("Höcke é um nazista") perto das seções de votação como potenciais danos criminais.

12:15 Correctiv alerta para a circulação de informações falsasA rede de pesquisa Correctiv está alertando para a reocorrência de um relatório falso. Ele afirma que assinar o papel de votação protege contra fraude eleitoral. No entanto, a oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv que o papel de votação não deve ser assinado. "Assinar o papel de votação pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando o papel de votação inteiro inválido", diz a declaração.

11:51 Voigt deseja "coalizões majoritárias estáveis"O candidato do CDU na Turíngia, Mario Voigt, também depositou seu voto. Ele expressou sua gratidão a muitas pessoas que "votaram de forma diferente" no passado, mas agora escolheram "a força forte no centro civil", referindo-se à união da Turíngia. Ele também expressou sua esperança por "coalizões majoritárias estáveis" para permitir que o estado volte a se mover após a eleição.

11:25 Sonneberg experimenta um aumento nos ataques de extrema-direitaSonneberg é o primeiro distrito a ser governado por um político do AfD. Desde então, indivíduos engajados relataram ter sido ameaçados extensivamente, resultando em muitos renunciando aos seus cargos. O número de ataques de extrema-direita também aumentou cinco vezes em um ano. Os especialistas atribuem esse aumento à presença do administrador distrital do AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não está na disputa"Para o governador da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições é "uma celebração da democracia" - mesmo que haja a possibilidade de não ser reeleito novamente. Em uma entrevista ao ntv, o político do Partido da Esquerda discute por que não apoia um governo de minoria e tem dúvidas sobre as habilidades do BSW.

09:59 "Sensação de Inquietude sobre Esta História" - Historiador Critica Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha na Polônia em 1939. "Alguém que achou que era uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro teve uma sensação de inquietude em relação à história", disse o diretor do Instituto Alemão-Polonês à Redaktionsnetz Deutschland (RND). Referindo-se à AfD, classificada como "claramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew disse: "Isso pode levar a associações históricas infelizes se em Dresden e Erfurt uma partido também vencer, cuja relação com a era nazista é qualquer coisa menos clara."

09:30 "Eleição Crítica": Todos os Dados para a Eleição Estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm o poder de decidir hoje quem vai moldar a direção política futura do estado na Assembleia Estadual de Dresden. O CDU pode perder sua posição como a força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990. O governador da Saxônia, Michael Kretschmer, sai forte, chamando-a de "eleição crítica". "Tudo está em jogo aqui."

09:05 Kretschmer Acusa Governo de Trânsito em "Ativismo Desordenado Antes da Eleição"Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista ao ntv, ele aborda sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados para a Eleição na TuríngiaChegou o dia do julgamento: Na Alemanha central, trata-se de quem liderará o governo de cerca de 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, se tornará a força mais forte na Turíngia?

08:24 Como a AfD Poderia Desestabilizar a DemocraciaAs pesquisas sugerem: A AfD provavelmente vai ampliar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso representa uma ameaça às instituições democráticas, como um grupo de pesquisa apontou. Já que o Estado de Direito pode não ser tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 Cabines de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje são eleitas novas assembleias estaduais na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, a AfD está claramente à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do governador Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. Previsões preliminares são esperadas com o fechamento das cabines de votação às 18h. As eleições nos dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para o atual governo da Turíngia, a coalizão vermelho-verde do governador Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria de acordo com as pesquisas. Uma coalizão com o CDU, a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD é uma possibilidade após a eleição. Na Saxônia, não está claro se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda terá maioria. Kretschmer está aberto a uma aliança com a BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

