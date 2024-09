Às 15:26, o famoso ator Michael Douglas faz uma visita a crianças em Kiev

Michael Douglas Explora Área Infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv O ator americano Michael Douglas visitou a área infantil batizada de "Terra de Ferro", localizada na Estação Central de Kyiv, na sexta-feira. A empresa ferroviária estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, compartilhou essa informação em sua página do Facebook. O post afirma que o astro de Hollywood deu uma volta casual pela estação, interagindo com os passageiros.

14:49 Ucrânia Procura Autorização para Armas: "Biden Mantém Inabalável" O coronel reformado Ralph Thiele espera uma renovada discussão sobre a entrega de armas Taurus devido à possibilidade de ataques ucranianos de longo alcance contra a Rússia. Thiele, especialista militar, acredita que os EUA manterão sua rejeição ao pedido.

13:58 Zelensky Anuncia Libertação de 103 Prisioneiros de Guerra A Ucrânia confirmou uma troca de prisioneiros com a Rússia, resultando no retorno de 103 indivíduos para a pátria. O presidente Zelensky fez o anúncio em sua plataforma de mídia social. Entre os retornados estão soldados, membros da Guarda Nacional, guardas de fronteira e policiais que defenderam diversas regiões, incluindo Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, Mariupol e a planta Azovstal.

13:38 EUA Aprovam Venda de Caças de Combate Avançados para a Romênia O governo dos EUA autorizou a venda de 32 caças de combate F-35 avançados no valor de um bilhão de dólares para a Romênia, aliada da NATO vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, comentou: "A Romênia desempenha um papel crucial na segurança e estabilidade da NATO no mar Negro e além." A aquisição desses aviões de combate furtivos e de múltiplas funções da Lockheed Martin pela Romênia vai significativamente reforçar suas capacidades de defesa aérea, segundo Kavalec. A primeira entrega está prevista para 2031, com um valor total estimado de até $7,2 bilhões.

13:02 Rússia Liberta Prisioneiros de Guerra para a Ucrânia A Rússia e a Ucrânia supostamente trocaram mais de 200 prisioneiros de guerra. Cada lado libertou 103 indivíduos, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Os soldados russos libertados estão recebendo assistência psicológica e médica na Bielorrússia, confirmou o ministério. O ministério também mencionou que os soldados russos foram capturados em Kursk, onde as tropas ucranianas fizeram avanços significativos em agosto. A Ucrânia ainda não respondeu ao anúncio da Rússia, enquanto o presidente Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia na sexta-feira. Fica unclear se esses indivíduos retornados faziam parte da troca anunciada pela Rússia.

12:50 Rússia Captura Vilarejo no Leste da Ucrânia O exército russo alega ter capturado outro vilarejo no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa relata que o vilarejo de Yelannoe Pervoe foi libertado. O pequeno vilarejo fica perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que está sob ameaça do avanço russo. O exército russo fez progressos significativos na região de Donetsk nas últimas semanas.

12:21 Medvedev Ameaça Destruição de Kyiv O ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaçou a completa destruição da capital ucraniana Kyiv. Medvedev, que serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, acredita que a Rússia tem o direito de usar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, apesar do fato de que a Rússia ainda não fez isso. Em resposta ao uso de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia, a Rússia poderia potencialmente transformar Kyiv em um "gigante ponto derretido" usando nova tecnologia de armas não nucleares da Rússia.

11:50 Luta Intensa em Kurakhove Uma intensa luta está ocorrendo ao redor da cidade ucraniana oriental de Kurakhove. A decisão de usar armas de longo alcance europeias está causando descontentamento entre a população. A repórter da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Ataques de Drone Danificam Edifícios na Região do Mar Negro de Odessa Novos detalhes sobre o grande ataque de drone que ocorreu na região do Mar Negro de Odessa na noite passada foram revelados. De acordo com a força aérea ucraniana, um total de 76 drones de combate foram lançados pela Rússia, com 72 drones abatidos. A força aérea não divulgou os danos após o ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relatou danos significativos em vários edifícios no subúrbio da capital regional Odessa e em edifícios de armazéns no distrito de Ismajil. Em Kyiv, detritos do ataque danificaram uma empresa municipal, mas não houve incêndio.

10:31 Stoltenberg recorda a decepção russa antes da guerra: Apresentação de mapa da NATO falsificadoO Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", discute os últimos esforços diplomáticos para desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia antes do conflito em fevereiro de 2022. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, presidida por Stoltenberg em janeiro, ocorreu. Os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO do setor oriental da aliança, Stoltenberg compartilha. Ele reconhece isso como inaceitável, mas acredita na diplomacia, então decide se encontrar com eles novamente. Nessa reunião, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Rússia afirmaram não ter planos de guerra e declararam que seu país estava sob ameaça da Ucrânia. Eles supostamente exibiram mapas para ilustrar como a Rússia é cercada pela NATO. No entanto, Stoltenberg pontua que mesmo esses mapas eram imprecisos. A Dinamarca, supostamente um território da NATO, foi omitida nos mapas. A razão por trás do erro permanece incerta, se foi devido a uma má preparação ou um ato deliberado. Em retrospecto, Stoltenberg expressa arrependimento pelo fato de a NATO e seus aliados terem falhado em fortalecer a força militar da Ucrânia anteriormente. Ele acredita que uma Ucrânia mais forte teria elevado a barreira para a invasão russa, embora a eficiência seja incerta.

10:03 Wiegold sobre o acordo Alemanha-Lituânia: Lituânia percebe a brigada de combate alemã como reforçoAlemanha e Lituânia assinam um acordo governamental que garante o deployment de uma brigada alemã pronta para combate no estado membro da NATO no Báltico. O analista militar Thomas Wiegold ilumina o contexto e a importância desse acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Intenções de Kim com Moscou: Expandir a cooperação e fortalecer os interesses de segurançaO líder norte-coreano Kim Jong Un expressou interesse em expandir a cooperação com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Após as conversas entre Kim e o chairman do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal relata que ambas as partes trocaram vistas sobre o aprofundamento do diálogo estratégico entre as duas nações e o fortalecimento da cooperação para proteger seus interesses de segurança, bem como a situação regional e internacional. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para o conflito na Ucrânia. No entanto, a Coreia do Norte nega essas alegações como "absurdas".

08:59 Starmer e Biden para discutir o uso potencial de armamento avançado contra alvos russosO primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, anuncia que outra discussão está próxima sobre se a Ucrânia pode utilizar armamento ocidental avançado contra alvos russos. Após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, eles adiaram uma decisão sobre esse assunto. Biden e Starmer revisitarão isso na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana, na presença de um grupo maior, de acordo com Starmer. Os meios de comunicação britânicos sugerem que Biden está disposto a autorizar o uso de foguetes britânicos e franceses com tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Perspectiva de Zelensky sobre o plano de paz alegado de Trump: Promessas de campanha podem não ser realistasO candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia resolver o conflito da Ucrânia em um dia, sem apresentar provas substanciais. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compartilha seus pensamentos sobre a declaração de Trump em uma entrevista à CNN, agendada para ser transmitida no domingo. Zelensky diz que não pode interpretar as declarações de Trump agora, já que os detalhes são incertos. Ele acrescenta que eleições estão ocorrendo nos EUA e que as mensagens da campanha nem sempre refletem a realidade. Zelensky também menciona ter falado com Trump duas vezes anteriormente. Durante suas conversas, Trump garantiu a Zelensky o seu apoio à Ucrânia, de acordo com o presidente ucraniano. A conversa foi positiva, de acordo com Zelensky.

07:27 Forças russas insuficientes para uma operação em grande escala em Kursk, de acordo com a avaliação do ISWA Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) duvida de uma operação em grande escala para expulsar as forças ucranianas completamente. De acordo com o ISW, as autoridades russas recorreram principalmente a recrutas mal treinados e equipados, além de pequenas seções das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça para a operação. Em uma avaliação, o think tank afirma que uma contra-ofensiva russa para recuperar território das forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já deployou na região - especialmente se a maioria das unidades lacks de experiência de combate.

06:49 Alvos ucranianos atingidos por ataques de drone repetidos durante a noiteDe acordo com o exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed continuamente durante a noite. A exército russo lançou vários clusters de drones de ataque, e a força aérea ucraniana relatou. Sirenes de alerta aéreo foram ouvidas em quase todas as regiões do país, incluindo a região de Odessa, onde a marinha afirmou ter abatido nove drones. Explosões foram ouvidas na cidade de Odessa, mas não há relatórios de vítimas até agora.

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, propõe a criação de um grupo de contato internacional para iniciar negociações de paz no conflito da Ucrânia. Ele acredita que é hora dos aliados ocidentais tomarem ação, e o chanceler alemão e o presidente ucraniano concordam que agora é um momento adequado para fortalecer os esforços para as negociações de paz. Mützenich sugere países como a China, a Índia, a Turquia e o Brasil como potenciais membros do grupo de contato, à medida que cresce a convicção de que a invasão russa está se tornando um fardo.

05:41 UE considera novos métodos para estender os sanções à RússiaA UE está considerando novos métodos para estender os sanções à Rússia, à medida que a guerra na Ucrânia se arrasta.

Diplomatas da UE relatam que a Comissão Europeia está considerando três estratégias para a futura expansão de sanções contra a Rússia. Essas estratégias foram apresentadas aos diplomatas da UE na sexta-feira, de acordo com várias fontes. O objetivo é o congelamento dos ativos do banco central russo, um elemento crucial para facilitar um empréstimo de US$ 50 bilhões de países do G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde a invasão russa da Ucrânia.

03:40 Debris de Drone Atinge Edifício em Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anunciou pelo Telegram que debris de drone atingiram um edifício da cidade na capital ucraniana. Os debris caíram em um edifício municipal no distrito norte de Obolon pela manhã. Serviços de emergência estavam a caminho do local, e anteriormente o prefeito havia relatado que unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Cooperação Mais Próxima com a Rússia

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu uma cooperação mais próxima com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Os dois homens tiveram uma discussão abrangente durante a visita de Shoigu a Pyongyang, chegando a um consenso sobre questões relacionadas à cooperação para proteger interesses de segurança mútuos. Shoigu, que anteriormente era ministro da Defesa da Rússia até maio, promoveu laços mais próximos entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano anterior.

23:36 Zelensky Revelará "Plano de Vitória" a Biden em Setembro

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agendou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden. "Eu apresentarei o plano para a vitória", disse o presidente durante uma aparição em Kyiv. O plano constitui uma série de decisões interligadas que garantirão que a Ucrânia tenha forças suficientes para levar a guerra a uma solução de paz. "Guerras de conquista podem ser conclusivamente encerradas de duas maneiras: ou o exército ocupante é forçado a recuar, ou negociações de paz levam a uma resolução", explicou Zelensky. Isso garantirá a verdadeira independência do país, mas a Ucrânia depende do apoio dos EUA para uma posição estratégica forte.

22:59 Rússia Mudança de Tática, Desvia Ataque para o Sul

A luta pesada continua no leste da Ucrânia, de acordo com o exército ucraniano. Eles relataram 115 engajamentos, revelou o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório de situação noturno. A atividade mais intensa foi na direção de Kurachove, enquanto o inimigo também estava ativo em Lyman e Pokrovsk. Kurachove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk tinha sido o alvo principal das tropas russas, mas eles conseguiram poucos ganhos territoriais nessa área recentemente. Em vez disso, eles expandiram seu eixo de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Avanço Bem-Sucedido em Kursk Traz Alívio a Zelensky

O avanço ucraniano na região russa de Kursk está trazendo resultados positivos, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Ele afirmou que o inimigo foi detido na região de Charkiv e o avanço russo desacelerou em Donetsk. A Rússia ainda não conseguiu nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk. Foi questionado se formações maiores de tropas russas foram retiradas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma ter recapturado dez das 100 aldeias ocupadas.

21:46 "Ocidente Está Intimidado" - Palavras Duras de Zelensky sobre Aliados

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, critica o Ocidente por mostrar medo ao discutir ajuda à Ucrânia para contra-atacar mísseis russos. "Se os aliados colaboram para derrubar mísseis e drones em territórios do Oriente Médio, por que não há decisão semelhante para interceptar mísseis e Shaheds no céu da Ucrânia?" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles estão paralisados até mesmo para dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' Isso acontece mesmo quando mísseis e drones ameaçam o território de nossos países vizinhos", comentou o chefe de estado ucraniano. Isso é vergonhoso para o mundo democrático.

21:30 Rússia Despacha Mais de 8000 Drones Iranianos desde o Início da Guerra

Desde o início da guerra, a Rússia despachou 8060 drones Shahed, desenvolvidos no Irã, contra a Ucrânia, de acordo com o governo ucraniano. Não há declarações disponíveis do Irã ou da Rússia no momento. A Ucrânia acusou inicialmente o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia durante o outono de 2022.

20:43 Autorização Potencial de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia? EUA Ficam em Silêncio

Em Washington, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão agendados para uma conversa. Há especulações sobre se haverá atualizações sobre a autorização do uso de armas de alcance longo para a Ucrânia. De acordo com o "Guardian", o Reino Unido deu à Ucrânia a liberdade de atacar com mísseis Storm-Shadow. No entanto, nenhuma das partes espera abordar esse assunto durante a reunião de hoje. "Não ficaria surpreso se não ouvirmos nada hoje sobre o deployment de armas de alcance longo dentro do território russo - certamente não do lado americano", diz o diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Ele apenas confirma que ainda estão discutindo os tipos de armas a serem fornecidos à Ucrânia com o Reino Unido, a França e outros aliados. Ele fica evasivo quando perguntado sobre possíveis mudanças de política, dizendo: "Não vou especular sobre o que podemos ou não dizer em um momento posterior."

Lembre-se de verificar os desenvolvimentos anteriores [aqui].

O Presidente do Conselho da Europa condenou as ações da Rússia na Ucrânia, pedindo desescalada imediata e respeito pela integridade territorial.

Em resposta à situação crescente na Ucrânia, o Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para discutir potenciais intervenções e prevenir nova escalada.

Leia também: