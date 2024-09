Às 15:22, Londres revela informação: estes mísseis iranianos foram transferidos para a custódia da Rússia.

14:45 Polônia ainda não contribuiu para a iniciativa de artilharia da República Checa para a Ucrânia

De acordo com a fonte de notícias polonesa Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não entregou fundos para a iniciativa da República Checa de fornecer munição de artilharia à Ucrânia, financiada por vários parceiros ocidentais. A Alemanha é relatadamente a principal e mais rápida contribuinte. Se tudo correr como planeado, a Ucrânia receberá 100.000 rounds este mês, com o objetivo de 500.000 até ao final de 2024, com mais a seguir em 2025. De acordo com os relatórios de Praga, as actividades da Rússia no mercado estão a causar problemas.

14:20 Pistorius acredita que a autorização para armas de longo alcance para a Ucrânia é legalmente permitida

O ministro da Defesa Federal da Alemanha, Pistorius, sugere que a permissão para a Ucrânia usar armas de longo alcance contra alvos russos poderia ser justificada sob o direito internacional. Ele afirma que os EUA e o Reino Unido têm a autonomia para tomar essa decisão sobre as armas que deram à Ucrânia. "O direito internacional permite isso", diz ele. Em resposta às ameaças de Putin de que a NATO então estaria em guerra com a Rússia se permitisse à Ucrânia atacar território russo com foguetes de longo alcance produzidos no Ocidente, Pistorius simplesmente responde: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há muito mais a dizer. Ele ameaça sempre que quer, e oferece recompensas sempre que escolhe."

13:57 Zelenskyy anuncia o regresso de 49 POGs da Rússia

O presidente da Ucrânia, Zelenskyy, anuncia o regresso a casa de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo combatentes da fábrica de aço Azovstal de Mariupol, sitiada pelas forças russas na primavera de 2022. "49 ucranianos regressaram a casa", explica o chefe de Estado, partilhando fotografias de soldados e mulheres militares envolvidas em bandeiras ucranianas. De acordo com Zelenskyy, eles são membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Os meios de comunicação ucranianos indicam que 23 dos 49 POGs que regressam são mulheres. Zelenskyy não revela inicialmente se o seu regresso é resultado de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk desvaloriza as ameaças de Putin

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, não se preocupa com as últimas ameaças de Putin relativamente às armas de longo alcance direccionadas contra a Rússia. Apesar de reconhecer a gravidade da situação ao longo da fronteira ucraniana-russa, Tusk mantém: "Não exageraria a importância das últimas declarações do presidente Putin". Em vez disso, ele interpreta estas declarações como uma reflexão da pressão que a militar russa enfrenta na frente. Anteriormente, Putin sugeriu que o Ocidente estaria directamente em guerra com a Rússia se permitisse à Ucrânia atacar território russo usando foguetes de longo alcance do Ocidente.

13:21 Dong Jun defende negociações como solução para o conflito da Ucrânia e Gaza

O ministro da Defesa da China, Dong Jun, defende as "negociações" como a única solução para combater conflitos como os da Ucrânia e Gaza num fórum de segurança internacional em Pequim. Ele afirma: "Para resolver a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino, promover a paz e as negociações é a única saída."

12:58 Scholz quer aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão

O governo alemão espera aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. Num governo oficial, menciona-se que "bem-vindos são os aumentos das entregas de petróleo do Cazaquistão". A intenção é fornecer várias opções para a refinaria PCK em Schwedt, com aumentos de petróleo do Cazaquistão a serem uma delas. No entanto, fontes alternativas são necessárias devido ao facto de o petróleo cazaque depender de pipelines russos para chegar à Alemanha, dando a Moscovo alavancagem. Após o ataque da Rússia à Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A visita de Scholz também envolverá discussões sobre os fornecimentos de gás da Ásia Central. Com novas licitações de centrais de gás a decorrer, "devemos garantir o gás de algum lugar, e é aí que a Ásia Central entra em jogo", diz o oficial.

12:26 França confronta diplomata iraniano

A França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Paris. Esta acção segue os relatórios de que o Irão entregou mísseis balísticos à Rússia, segundo fontes diplomáticas. Recentemente, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, declarou que a Rússia recebeu mísseis do Irão, destinados a serem utilizados na Ucrânia nas próximas semanas. O Irão negou estas alegações.

12:03 Pentágono considera a ofensiva russa em Kursk como 'limitada'

O Pentágono não fica impressionado com a ofensiva russa em Kursk. "Observámos os esforços das forças russas para alguma espécie de ofensiva em Kursk", revelou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "No momento, classificá-lo-ia como limitado, embora estejamos a monitorizar", diz ele. O Ministério da Defesa russo afirma que os seus soldados recuperaram dez aldeias. Esta afirmação remainverificada. A Ucrânia iniciou uma ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há mais de cinco semanas, relatando a captura de aproximadamente 100 aldeias russas e quase 1.300 quilómetros quadrados desde então.

11:16 Shoigu encontra-se com Kim em Pyongyang

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. De acordo com o Conselho de Segurança da Rússia, as reuniões decorreram num "ambiente excepcional de confiança e amizade". A conversa fornecerá "um contributo significativo" para a implementação do tratado de defesa assinado entre Kim e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em junho. Putin afirma que o tratado prevê "assistência mútua no caso de um ataque contra uma das partes contratantes". O Ocidente acusa Moscovo de utilizar mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia. Para apoiar a sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia procura ajuda de países como a China, o Irão e a Coreia do Norte.

10:46 Presidente da Duma: NATO está a Engajar-se numa Guerra Contra o Nosso País

10:17 Munz sobre a Ameaça de Putin à NATO: "Declaração de Putin é Ignorada nas Notícias da Manhã"

Surge preocupação no Ocidente quanto à possibilidade de permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo, levando a uma escalada. O presidente russo, Vladimir Putin, fez novamente tal ameaça. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, propõe várias razões pelas quais a ameaça de Putin pode não ter respaldo substancial.

09:42 Família: Líder da Oposição Presa na Bielorrússia em Condição Grave

A líder da oposição bielorrussa, Maria Kolesnikova, está em estado de saúde crítico, de acordo com sua irmã. Kolesnikova está detida em condições inumanas há quatro anos e agora pesa apenas 45 quilos em uma altura de 1,75 metro, afirmou sua irmã, citando informações de ex-presos. "Acredito que este é um momento crítico, pois ninguém pode suportar tais condições por muito tempo", disse ela, acusando as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não respondeu a um pedido de informações sobre as condições de detenção de Kolesnikova. Kolesnikova, um símbolo da resistência desde os protestos da oposição contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por alegada conspiração para tomar o poder.

09:20 Acordo sobre a Estação de Brigada Lituana é Assinado

Alemanha e Lituânia selaram um acordo governamental para clarificar os termos do deployment de uma brigada de combate ao país da NATO no Báltico. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim, que reforça o Acordo de Forças da NATO. O acordo visa proporcionar certeza jurídica para soldados e pessoal civil alemão na Lituânia, regulando direitos de residência, direito tributário, educação, supervisão de saúde pública, trânsito e segurança pública, entre outros. Estabelece a base legal para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada deve estar operacional em 2027. Leia mais aqui.

08:56 Rússia Expulsa Diplomatas Britânicos por Acusações de Espionagem

A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos por alegações de espionagem. O serviço de inteligência FSB afirma possuir documentos que provam que o Foreign Office britânico está orquestrando uma escalada política e militar contra a Rússia. A missão do FSB, de acordo com o FSB, é garantir a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a embaixada britânica de intencionalmente prejudicar o povo russo, de acordo com a agência de notícias TASS. O Foreign Office britânico rejeitou as acusações como "totalmente infundadas". A expulsão russa parece ser uma retaliação pelas ações britânicas decorrentes das "atividades da Rússia na Europa e no Reino Unido", relatou a BBC.

08:31 Aprovação de Arma pode Aumentar Envolvimento da NATO para Putin

O presidente ucraniano, Zelenskyj, vem pedindo a autorização do uso de mísseis de longo alcance contra objetivos militares russos. Os EUA e o Reino Unido agora estão prestes a avaliar esse pedido. O chefe do Kremlin, Putin, responde rapidamente com um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece Programa Educacional sobre Armas Ocidentais aos Parceiros

A Rússia está oferecendo para compartilhar sua experiência no combate a várias armas ocidentais com seus parceiros. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, disse isso em uma conferência de segurança na China, de acordo com a agência de notícias russa RIA. Fomin afirmou que a Rússia está pronta para compartilhar seu conhecimento. Os conflitos levaram a uma nova abordagem à guerra, disse ele, e as armas russas são capazes de neutralizar armas ocidentais.

07:34 Serviço de Inteligência Interna Anuncia Prisões: Indivíduos Realizaram Atos de Incêndio em Kyiv a Pedido da Rússia

Cinco indivíduos foram presos por realizar atos de incêndio em Kyiv a pedido de um serviço de inteligência russo, anunciou o serviço de inteligência interno ucraniano. Os indivíduos são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com o objetivo de descreditar as forças armadas. De acordo com o serviço de inteligência interno, os indivíduos presos vieram de várias regiões ucranianas em busca de emprego. Procurando dinheiro rápido, eles foram contatados por agentes russos pelo Telegram. Eles também gravaram suas ações em seus telefones para receber o pagamento prometido, que nunca chegou.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo no Conflito

O Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo que foi morto no conflito da invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira para homenagear Anton Samborsky. Samborsky estava desaparecido no final de julho e sua morte foi confirmada após semanas de incerteza. Samborsky se tornou pai de uma filha em maio, escreveu o Rabino Azman, que o havia adotado como órfão aos 10 anos, nas redes sociais. Poucas semanas depois, ele foi recrutado. A última vez que Samborsky falou com seu filho foi em 17 de julho.

06:29 Japão Enfrenta Situação com Aviões de Guerra RussosO Japão enviou caças da força aérea ontem após dois aviões russos terem circulado nas proximidades. Esses aviões russos não invadiram o espaço aéreo japonês, de acordo com o comunicado do Ministério da Defesa. Das primeiras horas da manhã até a tarde, os aviões, que eram Tu-142s, voaram do mar em direção à região sul de Okinawa, explicou o ministério. Em resposta, "chamamos os caças da Força de Autodefesa Aérea em um setting imediato", esclareceu o ministério. Eventualmente, os aviões russos partiram para o norte. De acordo com o ministério, eles também passaram pelas Curilas, uma região que é objeto de disputa entre Japão e Rússia. Mais cedo nesta semana, navios navais russos e chineses começaram exercícios conjuntos no Mar do Japão. Esses exercícios fazem parte de uma operação naval em grande escala. A última vez que aviões militares russos sobrevoaram o Japão foi em 2019. Leia mais aqui.

06:07 Rússia Percebe EUA como Supervisionando Política Contra Eles e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, indicou em uma conferência de segurança na China que os EUA pretendem restringir a Rússia e a China. Essa informação veio da agência de notícias russa TASS. Fomin mencionou que a Rússia e a China defendem uma ordem mundial justa, multilateral e baseada no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para potenciais conflitos na Ásia ao estabelecer novas coalizões de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Tragédia Involvendo Navio CivilA Marinha Ucraniana revelou novos detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. De acordo com eles, um Tu-22 provavelmente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio, que navegava sob a bandeira do país caribenho de São Cristóvão e Neves, estava a caminho do Egito a partir do porto ucraniano de Chornomorsk, carregando trigo. Um comunicado da BBC sugeriu que o navio estava na zona econômica exclusiva da Romênia na época. No entanto, a BBC afirmou que não foi um míssil Ch-22, mas um Ch-31 usado para jammers de radar, que tem muito menos poder destrutivo do que os mísseis de cruzeiro Ch-22 projetados para contra-atacar porta-aviões.

03:19 Incidentes Fatais na Linha de Fronteira: Morte de Soldado MoldavoUm soldado moldavo morreu durante o serviço na linha de fronteira com a região separatista da Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia enfatizou que o soldado morreu devido a um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas funções em seu posto. A polícia e os peritos forenses agora estão investigando o incidente, acrescentou o ministério. Soldados da Moldávia e da região separatista da Transnístria patrulham a fronteira entre eles, juntamente com forças russas deployadas desde o conflito de 1992 após a desintegração da União Soviética. A Moldávia está trabalhando para reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na linha de fronteira são extremamente raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Intenção de Confrontar a Rússia"

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, contradisse a afirmação do presidente Putin de que a entrega de armas avançadas pelo Ocidente para ataques profundos no território russo indica a participação da NATO. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. "No entanto, não temos a intenção de entrar em conflito com a Rússia - isso está longe de nossa intenção", enfatizou o primeiro-ministro britânico. Leia mais aqui.

01:09 Antigo Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Pode "Fervorosamente" Apoiar a Ucrânia

O antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris, se eleita, apoiaria a Ucrânia "com mais determinação" do que o atual Biden. Ela já mostrou isso em alguns aspectos, afirmou Taylor em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden teve uma abordagem mais lenta em alguns casos, como a decisão sobre HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também é cauteloso em permitir que a Ucrânia lance ataques profundos na Rússia. Taylor espera uma abordagem "mais vigorosa" de Harris, também porque ela pode trazer uma nova equipe de política externa para a Casa Branca.

00:27 Zelensky Agradece à Estónia pelo Apoio Militar

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, agradecendo pelo apoio militar. O membro da UE e da NATO no Báltico comprometeu-se a fornecer 0,25% do seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. As conversas também discutiram a reconstrução e as aspirações da Ucrânia à UE. Enquanto isso, a primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, também anunciou mais ajuda durante uma reunião com Zelensky.

23:19 BND Não Está Obrigado a Compartilhar Avaliação da Vitória na Síria com Jornalista

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar a um jornalista se eles descreveram uma vitória militar da Ucrânia como difícil ou impossível em conversas confidenciais em segundo plano, decidiu o Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. O BND também não precisa revelar quais meios de comunicação participaram das conversas confidenciais em segundo plano sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número dessas conversas confidenciais individuais em segundo plano sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O jornalista apresentou uma solicitação urgente ao tribunal. A razão para isso, de acordo com o tribunal, foi um artigo de jornal de maio que sugeria que um político do CDU sugeriu que o BND estava deliberadamente espalhando uma avaliação pessimista da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06: Parlamentares da Coligação Defendem Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos do governo de coalizão apoiam a concessão de autorização a Kyiv para utilizar armas de alcance longo contra alvos russos. De acordo com o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, falando ao T-Online, é certo e de acordo com o direito internacional atacar sites militares russos com foguetes ocidentais de alcance longo. Roth menciona campos de aviação militar, centros de comando e bases de lançamento como potenciais alvos na Rússia para armas de alcance longo, observando que esses sites são frequentemente usados para lançar ataques contra alvos civis ucranianos. O presidente do SPD, Marcus Faber, do FDP, concorda, afirmando que a aprovação para o uso de armas de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow contra aeroportos militares russos estava atrasada. O político verde Anton Hofreiter enfatiza que a Rússia continua a aterrorizar a população civil ucraniana diariamente através de ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia, fazendo com que o exército precise ser autorizado a atacar bases militares em território russo com armas de alcance longo para proteger efetivamente a população civil ucraniana.

21:35: Vance Discute Ideias de Trump sobre o Fim do Conflito RussoO candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance sugere que o plano de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Vance explica que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus na mesa de negociações para buscar uma solução pacífica. "Acho que ele poderia conseguir um acordo muito rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por suas boas relações com o presidente russo Vladimir Putin e sua crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia, assim como por suas afirmações de que poderia pôr fim ao conflito em 24 horas se eleito, embora não forneça detalhes específicos de seu plano.

21:03: "Somos Russos. Deus está conosco" - Marcha Fascista em São PetersburgoVários nacionalistas e fascistas russos podem ser ouvidos gritando "Somos russos. Deus está conosco" enquanto marcham por São Petersburgo. Eles repetidamente gritam "Avante, russos!". O motivo de sua marcha é o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, que é celebrado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28: Propaganda Russo: "A Barreira Ideal é o Atlântico"O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deveria parar na conquista da Ucrânia: "A barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural". Ele acrescenta que Berlim, Lisboa, Madrid e Paris seriam os lugares perfeitos para que as tropas russas residam. Quando lembrado de que não há muitos russos, ele sugere que os irmãos bielorrussos poderiam se juntar a eles, ou, alternativamente, a China poderia ser considerada.

20:01: Voluntários Britânicos se Preparam para o InvernoEm antecipação ao inverno, muitas casas ucranianas que até agora resistiram aos bombardeios faltam janelas. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está tomando medidas viajando para zonas de guerra para instalar janelas temporárias para ajudar a manter as casas aquecidas.

A Comissão não esteve envolvida na discussão sobre a contribuição da Polônia à iniciativa de artilharia checa para a Ucrânia.

Despite Russia's concerns, international law allows for the potential permit for Ukraine to use long-range weapons against Russian targets if justified.

