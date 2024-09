Às 15:15, os militares alemães realizam exercícios militares no porto de Hamburgo.

Título: "Tempestade Rubi Delta", o Exército Alemão Preparando Exercício de Defesa em Grande Escala no Porto de Hamburgo de Quinta a Sábado

O Comando Militar Alemão está planejando um exercício de defesa significativo na área do Porto de Hamburgo de quinta a sábado, como anunciado pelo Landeskommando Hamburg. Essa área do porto será segura pelas forças de proteção caseira, com um ponto de verificação estabelecido para esse fim. O objetivo desse exercício é proteger a infraestrutura de defesa crítica, garantir uma situação clara em todos os níveis e facilitar uma comunicação rápida e segura com todas as partes envolvidas. O trânsito civil permanecerá inalterado e ileso durante esse exercício.

Rumores sugerem que a ressurgência da guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é uma possibilidade devido à violação da lei internacional pela Rússia após seu ataque à Ucrânia. A OTAN visa contrapor essa ameaça coletivamente, o que requer um deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. A Alemanha, devido à sua posição geográfica estratégica, serve como um hub, exigindo a prática de organizar o transporte militar por ferrovia, estrada ou ar, fornecer comida, camas ou materiais operacionais e garantir toda a convoy de veículos para deter potenciais adversários efetivamente.

14:30 Selenskyj Pede Investimento no Setor de Energia dos EUA

O presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj pediu a representantes econômicos durante sua visita aos EUA que investissem no setor de energia em declínio. O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno, uma vez que o país teme novos apagões devido aos danos causados pela guerra. Foram oferecidas incentivos especiais, com Selenskyj afirmando: "Este é o nosso proposta. Este é um dos componentes do nosso plano de vitória". Representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, USAID, participaram da reunião em Nova York.

13:55 Analista Militar Comemora Ofensiva Ucraniana em Kursk como Sucesso

Enquanto as opiniões estão divididas sobre o sucesso ou fracasso da ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, o especialista militar Nico Lange a considera um sucesso. Lange, escrevendo no X, sugere que sem a ofensiva de Kursk, o presidente Selenskyj não estaria em posição de negociar a paz em Nova York.

13:17 Kyiv: "Plano de Vitória" Inclui Convite para Adesão à NATO

Um convite para a Ucrânia ingressar na NATO está incluído no "Plano de Vitória" apresentado pelo presidente Volodymyr Selenskyj, segundo o chefe de seu escritório, Andrij Jermak. Os parceiros deveriam estender um convite para a adesão à NATO à Ucrânia e ignorar as ameaças de escalada de Moscou, de acordo com a declaração de Jermak em Nova York. O plano abrange tanto elementos militares quanto diplomáticos, com a Rússia justificando sua invasão da Ucrânia, em parte, devido às aspirações de Kyiv de ingressar na NATO.

12:42 Apesar dos Efforts de Paz, Moscou Mantém Compromisso com os Objetivos de Guerra

Apesar dos esforços diplomáticos para negociar, a Rússia permanece determinada em seus objetivos de guerra na Ucrânia, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov afirmou que uma vez que esses objetivos sejam alcançados, a operação militar especial será concluída. Ele estava respondendo às declarações de Zelenskyy sobre sua viagem aos EUA, que uma saída para a guerra está mais próxima do que se pensava. Zelenskyy apresentou seu "Plano de Vitória" nos EUA para pressionar Moscou a negociar. Os objetivos de guerra da Rússia incluem controlar as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, deter a adesão da Ucrânia à NATO e, anteriormente, demonstrar a remoção do governo de Kyiv. Muitos experts acreditam que o objetivo final da Rússia é reter o controle sobre toda a Ucrânia.

11:59 Situação em Wuhledar Deteriora-se Ainda Mais, com Tropas Russas Reportadamente Usando Táticas Subversivas

A situação em torno da cidade de Wuhledar continua a deteriorar-se, de acordo com o Deepstate. Os russos estão supostamente cercando o assentamento e tentando destruí-lo por meio de artilharia e outras armas. O Deepstate não relatou a entrada de tropas russas na cidade. "Aguentar até o fim, enquanto vem a um custo alto em baixas militares, é inaceitável. Devíamos ter considerado hoje as consequências, mas agora é tarde demais", lamentaram os soldados da 72ª Brigada, que continuam sua defesa apesar da situação cada vez pior. De acordo com o Nexta, um meio de comunicação da Europa Oriental, a Rússia está novamente empregando a tática "terra queimada" ao atacar pesadamente Wuhledar pelo ar.

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Revelam Danos Extensos em Depósitos de Munições Russos

A Ucrânia recentemente executou uma série de ataques notáveis em depósitos de munições, resultando na destruição de grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros suprimentos militares russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a escala dos últimos ataques em Oktyabr'sk e Toropets.

10:46 Ataques Catastróficos em Saporizhzhia: Uma Vítima Fatal, Múltiplas Feridas e Danos Substanciais

Ataques ucranianos na cidade sudeste de Saporizhzhia, segundo relatado oficialmente, resultaram em uma vítima fatal e seis feridos, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos. A área foi atingida por "bombardeios aéreos intensos" em um período de duas horas na noite de segunda-feira, de acordo com o serviço de emergência do estado. O governador regional Ivan Fedorov, por meio do aplicativo de mensagem Telegram, escreveu sobre o incidente. Além das vítimas humanas, uma instalação de infraestrutura e edifícios residenciais foram incendiados. Um funcionário da administração da cidade afirma que 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em diferentes partes da cidade.

10:07 Munz sobre Tripulação do Navio de Guerra Russo: "Navio de Guerra Provavelmente Não Voltará a Navegar"Fontes russas afirmam que a tripulação do navio de guerra russo "Almirante Kuznetsov" está sendo realocada para a linha de frente, de acordo com a Forbes. O histórico infame de problemas do navio é destacado pelo correspondente de Moscou da ntv, Rainer Munz. Esta realocação da tripulação pode ser um sinal dos desafios financeiros da Rússia.

09:27 Cidadela da Resistência: Wuhledar à Beira do Abismo? Tropas Russas Allegadamente InfiltrandoAs forças russas supostamente infiltraram a cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogs. "As forças russas penetraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreve Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo da Ucrânia. Outros blogueiros militares pró-russos também relatam o ataque. Os meios de comunicação estatais russos confirmam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada. O especialista militar coronel Reisner diz à ntv.de que as tropas russas estão avançando em direção à cidade de várias direções, como uma pinça. "Wuhledar está sob ameaça de cerco. É razoável supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de manter o controle da área."

08:59 Rússia e Ucrânia Engajadas em Ataques com Drones à NoiteA defesa aérea russa supostamente abateu 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com a agência de notícias russa TASS, citando o Ministério da Defesa russo. Seis foram derrubados nas regiões de Belgorod e Kursk, enquanto um foi derrubado na região de Bryansk. Enquanto isso, a Força Aérea ucraniana relata que a Rússia atacou-os com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios iniciais de danos ou baixas.

08:17 Dinamarca Mantém Posição Intransigente sobre Ataques de Longo Alcance Contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, propôs que os aliados da NATO concordem com o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. "Propomos pôr fim ao debate sobre linhas vermelhas", diz Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. A linha que foi ultrapassada é inegável - quando a Rússia atacou a Ucrânia. "Não permitirei que a Rússia diga o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia", declara Frederiksen.

07:38 Falecidos Russos Enterrados e Relatados como Desaparecidos para Evitar PagamentosDe acordo com uma ligação vazada publicada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos em batalha são supostamente enterrados no campo de batalha e relatados como desaparecidos para evitar pagamentos caros às suas famílias. "Eles são mortos, as batalhas continuam, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos bem ali, e então eles são considerados desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe nada. Entendeu?" diz um homem ao seu parceiro de conversa em uma ligação relatada pelo Independent de Kiev. O pagamento por cada soldado morto é dito estar entre $67.500 e $116.000.

06:59 Nenhum Sinal de Fim da Guerra nas Declarações RussasEnquanto o presidente ucraniano Zelenskyy promove seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicação de desejo de paz do lado russo. "O Kremlin continua a mostrar publicamente desinteresse por um tratado de paz que não envolva a rendição incondicional do governo ucraniano e a desintegração total do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Altos funcionários russos recentemente expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, repetiu que a Rússia não está pronta para negociar nada além da rendição da Ucrânia, também se referindo à NATO e ao Ocidente como um "inimigo comum". "O ISW continua a acreditar que o Kremlin não tem interesse em negociações de paz honestas com a Ucrânia e só discutirá 'negociações de paz' e 'planos' para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões unilaterais em relação à sua soberania e integridade territorial."

06:27 Zelenskyy: Medidas Decisivas Podem Acelerar Fim da Agressão RussaMedidas duras da administração dos EUA poderiam potencialmente acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "Agora, no final do ano, temos uma oportunidade significativa para fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", afirmou Zelenskyy por meio de seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelenskyy está atualmente nos EUA para sessões da Assembleia Geral da ONU e para apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Allegadamente Incendeiam Helicóptero Mi-8 em Omsk

Dois menores de idade na Rússia, com 16 anos, supostamente atearam fogo a um helicóptero Mi-8 em uma base aérea em Omsk no sábado passado, de acordo com o canal de notícias do Telegram Baza. Eles supostamente confessaram ter aceitado um suborno de $20.000 via Telegram para realizar o incêndio. Os meios de comunicação russos relataram danos graves ao helicóptero como resultado. Este incidente lembra outro evento de 11 de setembro, quando dois adolescentes acenderam um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk, na região de Tyumen. Houve vários casos de sabotagem, como descarrilamentos de trens, em várias regiões da Rússia. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) supostamente implicou adversários desconhecidos do regime de Putin em ataques a certos trilhos russos.

15:50 Ministros das Relações Exteriores dos G7 Debaterão Entrega de Mísseis de Alcance Longo para a Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 vão debater potenciais entregas de mísseis de alcance longo capazes de alcançar território russo à Ucrânia na próxima segunda-feira. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, revelou isso durante a Assembleia Geral da ONU. Parece evidente que a Rússia está obtendo novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar das negações contínuas de Teerã.

03:50 Zelensky: "Alívio da Guerra ao Alcance"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exala otimismo sobre o fim iminente do conflito com a Rússia. Em uma entrevista à emissora dos EUA ABC News, ele afirma: "Acredito que estamos mais perto da paz do que pensamos". Ele também insta os EUA e outros parceiros a perpetuar seu apoio à Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

As forças russas lançaram outro ataque na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia durante a noite, resultando em uma morte, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Cinco pessoas, incluindo uma menina de 13 anos, ficaram feridas, de acordo com um oficial da cidade que falou à emissora pública Suspilne. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade durante o dia e a noite anterior. Fedorov compartilhou no Telegram que duas casas foram demolidas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, resultando em um incêndio que os bombeiros conseguiram apagar rapidamente sem causar feridos.

01:29 Tropas Ucranianas sob Pressão em Pokrovsk

A militares ucranianas continuam a lutar sob pressão no leste do país, de acordo com suas próprias fontes. "A situação permanece tensa na área de Pokrovsk e Kurakhove", notou o Estado-Maior em Kyiv em sua atualização noturna. Mais de 125 ataques russos ao longo da frente, mais da metade (50+) ocorreram neste setor. "O foco principal dos esforços do inimigo tem sido em Pokrovsk", especificou a liderança militar ucraniana. Embora analistas independentes creditam os ucranianos por deter o avanço russo em Pokrovsk estrategicamente importante, a situação permanece precária para os defensores perto de Kurakhove ainda mais ao sul. Os avanços das forças russas perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça para cercar várias unidades lá. Um cerco semelhante às posições defensivas parece iminente ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos ainda não conseguiram capturar por meio de ataques frontais.

00:28 Cidadão dos EUA Condenado na Rússia por Tentativa de Kidnapping

Um cidadão dos EUA foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar levar seu filho russo sem o consentimento da mãe, de acordo com as autoridades judiciárias. Um tribunal na enclave de Kaliningrad encontrou o homem culpado de tentativas de sequestro e ordenou que ele cumprisse sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o cidadão dos EUA tentou sair do país com seu filho de quatro anos em julho de 2023. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", explicou o tribunal no serviço de mensagens Telegram. Ele supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma floresta com a criança antes de ser detido pelas guardas de fronteira. As relações entre os EUA e a Rússia estão particularmente tensas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Rússia Reporta Vítimas após Ataque em Belgorod

As autoridades locais relatam que três pessoas morreram em um ataque a uma vila russa perto da fronteira com a Ucrânia. A vila de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, estava "sob bombardeio do exército ucraniano" na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no serviço de mensagens Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e duas pessoas a mais, uma delas uma criança, ficaram feridas, de acordo com a declaração de Gladkov.

21:35 Forbes: À medida que o Único Porta-Aviões da Rússia Desaparece, Tripulação é Requisitada para o Conflito na Ucrânia

Apesar de ser o único porta-aviões da Rússia, o "Almirante Kuznetsov", lançado nas décadas de 1980, teve um passado conturbado, com poucos despliegues e vários contratempos. De acordo com a Forbes agora, membros de sua tripulação de 15.000 estão sendo enviados para o campo de batalha da Ucrânia, não a bordo de seu porta-aviões, mas como infantaria dentro de seu próprio batalhão. Esta medida faz parte da estratégia da Rússia para atingir suas metas mensais de recrutamento, estimadas em aproximadamente 30.000 novos combatentes por mês. Ao mesmo tempo, o Almirante Kuznetsov continua a deteriorar-se e parece cada vez mais provável que se torne um residente de longo prazo na costa de Murmansk, onde tem ancorado por algum tempo.

Você pode mergulhar em seus detalhes aqui.

Diante da ameaça potencial de guerra convencional na Europa, o exército alemão pode conduzir operações militares extensas, utilizando transporte ferroviário, rodoviário ou aéreo para fornecer tropas e recursos, como resposta necessária à violação da Rússia do direito internacional.

Considerando os exercícios de defesa em grande escala no Porto de Hamburgo, é essencial que a NATO permaneça vigilante e pratique a organização do transporte militar de forma eficaz, assegurando toda a coluna de veículos para desencorajar potenciais adversários.

Leia também: