Às 14:55, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia defendem a retirada "não restrita" da Rússia

Coreia do Sul e Nova Zelândia, reunindo após 9 anos, criticam duramente a invasão da Rússia na Ucrânia. Em uma declaração unificada, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, exigem que a Rússia se retire rapidamente, completamente e incondicionalmente do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. Os líderes também condenam a parceria militar reforçada entre a Coreia do Norte e Moscou. Yoon enfatiza a importância de nações com valores compartilhados, como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, estarem juntas neste período crítico onde forças autoritárias continuam a representar ameaças.

14:21 Zelenskyy explica a reformulação do gabinete: "Precisamos de energia fresca"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy discute a necessidade de "energia fresca" enquanto inicia uma ampla reorganização do governo. Em resposta a uma pergunta sobre as razões por trás da reformulação, Zelenskyy responde: "Precisamos de energia nova". Ele explica: "E essas ações refletem o fortalecimento do nosso estado em vários setores". A Ucrânia vem lutando contra a invasão russa por quase três anos. Zelenskyy também reconhece as contribuições dos ministros e do gabinete inteiro.

13:47 Alemanha: avanço na operação IRIS-T SLM para defesa de mísseis europeusO IRIS-T SLM não é estranho à Ucrânia. Para interceptar mais mísseis russos, o número de sistemas IRIS-T SLM na Ucrânia aumentará de quatro para dez. Uma entrega é relatadamente iminente, segundo fontes de inteligência. A militar alemã também planeja deployar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.*

13:21 Rússia alega captura de outra vila perto da cidade ucraniana de PokrovskA Rússia relata a aquisição de outra vila perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo indica que o exército "libertou completamente" a vila de Karliwka, localizada a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para as forças ucranianas. As forças ucranianas vêm se retirando de um ataque russo na área há meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia repleta de sistemas de defesa aéreaOs ocupantes russos da Crimeia utilizam todas as medidas disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, segundo o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curta e longa distância, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo utilizados. A Crimeia está "repleta de sistemas de defesa aérea", segundo Pletenchuk, pois tem tanto importância prática quanto simbólica para os ocupantes. A Ponte de Kerch, um projeto prestigiado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e serve como uma rota de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Os combates ao redor da ponte são frequentes. Kyiv tem expressado consistentemente sua intenção de libertar a península, com a ponte servindo como um ponto estratégico.

12:32 Putin anuncia chegada de Xi ao cúpula do BRICS na RússiaO presidente russo Vladimir Putin anunciou que o presidente chinês Xi Jinping participará da cúpula do BRICS na Rússia em outubro. "Conforme combinado, Xi Jinping é esperado para participar da cúpula do BRICS", disse Putin durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng na margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Além disso, Putin propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo BRICS, criado em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, já recebeu a África do Sul e, neste ano, países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS buscam servir como um contraponto aos estados ocidentais e se reunirão para uma cúpula na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin espera que isso fortaleça sua influência e forje alianças econômicas mais próximas. A Rússia e a China fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão russa da Ucrânia.

12:00 Rússia: ataque em Poltava alvo militares e treinadores estrangeirosSegundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava alvo militares e treinadores estrangeiros. O objetivo era um centro de treinamento militar. O ministério alega que o instituto educa especialistas em comunicação e guerra eletrônica de diversas unidades das forças armadas ucranianas, bem como pilotos de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis no território russo. Além disso, o ministério revelou que havia empregado o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas adquiriram o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. Segundo os relatórios ucranianos, o ataque em Poltava na terça-feira resultou na morte de 50 pessoas.

11:43 Baerbock homenageia o mandato de Kuleba como ministro das Relações Exteriores da UcrâniaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano Dmytro Kuleba. "Incontáveis conversas em trens noturnos, na G7, nas linhas de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", escreveu Baerbock no Twitter. "Há poucos indivíduos com quem tenho colaborado mais de perto do que você, @DmytroKuleba", acrescentou. Ela desejou a Kuleba "do fundo do meu coração - Nossas trilhas devem se cruzar novamente quando a paz e a liberdade tiverem restaurado a Ucrânia".*

10:54 Ucrânia Desvia com Sucesso 29 dos 42 Ataques Aéreos da Rússia

A Força Aérea da Ucrânia relatou que a Rússia lançou 42 ataques aéreos durante a noite, segundo um comunicado no Telegram. Entre os ataques estavam mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis Iskander-K. De acordo com suas próprias estatísticas, a Força Aérea da Ucrânia abateu sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, desviando efetivamente 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: Ataque a Poltava Pode Se Voltar Contra a Rússia

A Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios de um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. Enquanto isso, os meios de comunicação russos relatam uma "grande vitória", diz o correspondente da ntv Rainer Munz. No entanto, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Fornece Novas Perdas das Tropas Russas

O Estado-Maior da Ucrânia divulgou as novas perdas das tropas russas no país. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu aproximadamente 620.350 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.390 nas últimas 24 horas. O relatório de Kyiv também indica que sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. No total, a Ucrânia alega que a Rússia perdeu 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início da ofensiva em grande escala. As estimativas ocidentais colocam as perdas em um nível menor, embora também sejam figuras mínimas.

09:21 Governador: Dia Trágico para a Região de Lviv - Vítimas Aumentam

Após os ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja os itens 07:18, 06:17 e 05:29), o número de mortos aumentou. Sete pessoas morreram durante a noite, incluindo uma menina de sete anos e uma menina de 14 anos, informou o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram. "É um dia triste para nossa região", escreveu ele.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, Renuncia

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, renunciou, de acordo com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será discutida na próxima sessão plenária. Vários outros ministros já renunciaram (veja os itens 00:47 e 22:06). As renúncias fazem parte de uma grande reformulação do governo ucraniano.

08:03 Zelensky: Pessoas Ainda Estão Presas Debaixo dos Escombros em Poltava

O ataque com foguetes russos em Poltava é um dos ataques mais mortais desde o início da guerra. Pessoas ainda estão presas sob os escombros, disse o presidente Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno. Ele voltou a pedir sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Avisa sobre Imminente Desastre na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram o estado das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia em uma reunião em Kyiv. Grossi visitará a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi disse na reunião com Zelensky que a situação lá é "muito frágil" e ainda há risco de desastre. A usina em Zaporizhzhia caiu sob o controle russo pouco após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente não está em operação. Ambos os lados têm acusado mutuamente de bombardear a usina. Tanto Moscou quanto Kyiv negam as alegações.

07:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos no Ataque a Lviv

Pelo menos duas pessoas morreram nos ataques aéreos russos (veja os itens 06:17 e 05:29) na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Dezenove ficaram feridos, informou o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram.

A Ucrânia busca ajuda adicional para fortalecer seu setor agrícola e desminagem. Essa informação é do governo alemão em resposta a uma pergunta parlamentar, segundo o jornal "Rheinische Post" de Düsseldorf. A ajuda abrange vários aspectos, como um programa de financiamento para zonas agrícolas na linha de frente, onde podem ser implementadas medidas de segurança para o pessoal. A Ucrânia também pediu a extensão de um programa de entrega de geradores financiado pelo Ministério da Agricultura em regiões exploradas. Além disso, a Ucrânia pediu ajuda para desminagem na linha de frente. O Ministério Federal Alemão para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento está atualmente envolvido em operações de detecção e remoção de minas nessa área.

10:16 Após ataque de míssil em Poltava: Zelenskyy defende uso de armas de longo alcanceApós um ataque mortal de míssil em Poltava pelas forças russas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy defende a autorização para empregar armas de longo alcance contra a Rússia. "A capacidade de atingir plataformas de lançamento russas, onde eles lançam seus ataques, bases aéreas militares russas e sua logística, tornará os ataques russos impossíveis", declara Zelenskyy em seu discurso diário. Segundo suas declarações, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, e o número de feridos para 271. Muitas pessoas ainda estão presas sob os escombros.

19:06 Zelenskyy demite outro alto funcionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dispensa Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da Administração Presidencial, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. Também Olha Stefanishyna, servindo como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia, apresenta sua renúncia. Vários outros ministros haviam renunciado anteriormente. O presidente Zelenskyy explica que essas mudanças visam fortalecer o governo. "Essas ajustes serão essenciais. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de uma forma que permita à Ucrânia alcançar todos os seus objetivos", diz Zelenskyy.

00:47 Reorganização do Gabinete da Ucrânia iniciada com quatro saídas ministeriaisAntes de uma iminente reformulação do Gabinete na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas renúncias. De acordo com os meios de comunicação ucranianos, eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, a ministra para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que teve um papel fundamental no aumento da produção de armas -, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez. Não está claro se esses ministros irão transitar para posições de maior hierarquia. De acordo com David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, no Telegram, "Como prometido, uma ampla reformulação do governo ocorrerá nesta semana. Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações". Arakhamia, um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, destacou.

01:32 Selenskyi: Ucrânia planeja reter região de Kursk permanentementeA Ucrânia planeja manter o controle sobre os territórios capturados dentro da região russa de Kursk até que o presidente russo Putin mobilize para negociações, como afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi em uma entrevista à emissora de TV americana NBC News. A ocupação dos territórios serve como um componente central do "plano de vitória", afirmou ele. No entanto, a Ucrânia não deseja anexar nenhum território russo, esclareceu Zelenskyi. Ele não indicou se há planos para a conquista de mais território russo. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo do presidente americano Biden.

02:52 Ataque de drone russo em Kyiv recomeçaA Rússia lançou um novo ataque de drone em Kyiv. As unidades de defesa aérea ucranianas atualmente estão contra-atacando os ataques nas proximidades de Kyiv, de acordo com atualizações militares ucranianas no Telegram. No momento, não há informações sobre o número de drones envolvidos ou potenciais danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos intensificados em Kyiv que têm aumentado nas últimas semanas.

04:35 Biden promete mais sistemas de defesa aérea para a UcrâniaEm resposta ao devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, prometeu instalações de defesa aérea adicionais à Ucrânia. "Condeno inequivocamente esse ataque hediondo", declarou Biden. Washington continuará a ajudar militarmente Kyiv, incluindo o fornecimento de capacidades de defesa aérea avançadas e armas necessárias para proteger suas fronteiras. Selenskyi instou os aliados ocidentais a enviar rapidamente mais sistemas de defesa aérea e autorizar o uso de armas de longo alcance já entregues para atacar território russo após o ataque que deixou pelo menos 51 mortos.

05:29 Bombardeios aéreos russos atingem Kyiv pela segunda vezKyiv, a capital ucraniana, foi atingida por uma segunda rodada de bombardeios aéreos russos. Medidas de defesa aérea estão em andamento. Testemunhas relatam várias detonações na periferia da cidade, sugerindo a ativação de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército anuncia um ataque de drone em Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Kyiv está sob alerta aéreo, de acordo com a atualização da Força Aérea Ucraniana no Telegram. A Polônia mobiliza seus próprios e aviões aliados pela terceira vez em oito dias para proteger seu espaço aéreo, em resposta a bombardeios aéreos russos e atividades de longo alcance, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

06:17 Incêndio explode perto da estação central de Lviv após ataque de drone Shahed russoApós ataques aéreos russos (05:29) em Lviv, uma cidade importante no noroeste da Ucrânia, um incêndio explode perto da estação de trem central. Essa informação foi compartilhada pelo governador da região de Lviv, Maxym Kozytskyi, no Telegram. Além disso, dois estabelecimentos educacionais sofreram danos, com várias janelas quebradas e fragmentos nas ruas. Kozytskyi confirmou o uso de vários drones Shahed no ataque aéreo russo. Equipes de resposta a emergências e serviços de defesa aérea estão no local. As escolas danificadas permanecerão fechadas, como relatado pelo prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, na fronteira com a Polônia, longe das linhas de frente orientais. No entanto, a cidade sofreu vários ataques desde o início da guerra.

19:25 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes descreveram uma situação extremamente aterrorizante"A Ucrânia enfrenta um dos maiores ataques aéreos durante a guerra, com vários mortos e centenas de feridos. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, relata do local, descrevendo a "atmosfera tensa" e como os residentes viveram o ataque de mísseis.

19:00 Ucrânia culpa a Rússia pelo assassinato de prisioneiros de guerraO escritório do Procurador-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na região de Torez, no leste da Ucrânia, na área de Donetsk, como relatado no canal do Telegram da agência. De acordo com informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos erguidas. "Os ocupantes obrigaram eles a deitarem no chão e os executaram imediatamente com tiros nas costas", afirmou a agência, citando vídeos que circulam online.

A comunidade internacional condena fortemente o ataque à Ucrânia, com a Coreia do Sul e a Nova Zelândia se juntando ao coro de críticas contra a invasão russa. Em resposta ao ataque à Ucrânia, o presidente Zelenskyy anuncia uma grande reorganização do governo para fortalecer a Ucrânia em vários setores e garantir "nova energia" para os esforços de defesa da Ucrânia.

