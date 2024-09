Às 14:28, o Presidente do Irão embarca numa viagem à Rússia, para participar na cimeira do BRICS.

13:55 Novo Ministro de Relações Exteriores em Kyiv Avisa: Não Caia nas Blefes de Putin

O novo Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, aconselha os aliados de Kyiv a não ceder às blefes do presidente russo Vladimir Putin. Sybiha acredita que a motivação de Putin é minar o apoio à Ucrânia. Em vez disso, os aliados deveriam fortalecê-lo, sugere Sybiha no X. Ele afirma que as blefes de Putin geralmente falham. Sybiha destaca que Putin já ameaçou várias vezes com consequências severas, mas não cumpriu. Isso ficou evidente quando o Ocidente começou a fornecer armas à Ucrânia, Finlândia e Suécia ingressaram na NATO e a Ucrânia recebeu seus primeiros caças F-16. "Quando confrontado com força, Putin recua e encontra maneiras de justificar isso para seu povo", acrescenta o Ministro das Relações Exteriores.

13:30 "Posição Alemã sobre Mísseis Taurus Desencadeia Controvérsia"

A disputa sobre o fornecimento de mísseis de cruzeiro alemães Taurus à Ucrânia está aumentando, mas o chanceler Scholz mantém-se firme contra a aprovação da arma, segundo reportagem de ntv da Kavita Sharma.

13:03 Governador: Casal Morre em Ataque de Foguete em Odessa

Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque de foguetes russos nas proximidades de Odessa, de acordo com fontes ucranianas. O casal morto foi encontrado no sábado à noite, como anunciou o governador regional. Uma pessoa adicional ficou ferida. Dados preliminares sugerem que uma munição de cluster proibida foi usada. A força aérea ucraniana relata que dois mísseis atingiram as proximidades.

12:28 Ucrânia: Ponte e Centro de Comando Eliminados

Fontes militares ucranianas relatam que destruíram uma ponte construída pelos russos. A localização da ponte não foi especificada pelo Estado-Maior do Exército Ucraniano. No total, seis áreas de concentração do inimigo foram atingidas no dia anterior, seja por ar ou artilharia. Além da ponte, um sistema de artilharia também foi eliminado. Um ataque também foi relatado a um centro de comando e controle.

11:58 Mulheres Ucranianas Desativam Minas Terrestres

A guerra em andamento entre tropas russas e soldados ucranianos deixou lacunas na força de trabalho, especialmente em setores tradicionalmente dominados por homens. Como resultado, as mulheres estão sendo cada vez mais procuradas, levando muitas a se reeducar. A reportagem estrangeira da ntv cobre algumas dessas mulheres no sudeste do país e perto de Kyiv.

11:25 Ischinger Sugere Aliviar Restrições de Armamento para a Ucrânia

Wolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, propõe reduzir as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia. "Seria mais claro e menos complicado se simplesmente disséssemos: comprometemo-nos com a Ucrânia a utilizar os sistemas de armas que fornecemos dentro dos limites permitidos pelo direito internacional", disse Ischinger ao "Süddeutsche Zeitung". Isso significaria não alvejar instalações médicas, que os russos atacam com frequência, mas apenas alvos militares como aeroportos ou bases de mísseis, mesmo que estejam localizados em território russo para evitar ataques com mísseis guiados.

10:53 Troca de Prisioneiros Entre Ucrânia e Rússia Aumenta após Ofensiva de Kursk

O aumento das trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia pode estar relacionado à ofensiva de Kursk, de acordo com observadores. Essa ofensiva começou em 6 de agosto. Desde então, houve três trocas envolvendo um total combinado de 267 prisioneiros de ambos os lados, segundo o Instituto Internacional de Estudos da Guerra (ISW). Em comparação com os seis meses anteriores (1º de janeiro - 6 de agosto), houve apenas três trocas de prisioneiros, resultando em pouco mais de 400 detidos ucranianos e russos trocados. De acordo com oficiais ucranianos, a incursão em Kursk fortaleceu o poder de barganha da Ucrânia nas trocas de prisioneiros com a Rússia, já que eles permaneceram persistentes na negociação de uma troca durante todo o tempo.

10:16 Britânicos: Russos Progridem Lentamente no Front Leste

As tropas russas continuam a avançar no front oriental ucraniano, fazendo pouco progresso na área em torno de Wuhledar e sudeste do centro de lenhagem Pokrovsk, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. No entanto, os russos não fizeram nenhum progresso significativo em direção a Pokrovsk em si nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e Mísseis

A força aérea ucraniana relata que a Rússia lançou 14 drones durante a noite, 10 dos quais foram abatidos pela defesa aérea. Um míssil guiado também foi interceptado. Além disso, dois mísseis balísticos foram lançados, mas não há informações sobre seu resultado ou qualquer dano ou vítimas. Autoridades na região de Kharkiv reconheceram incêndios causados por bombardeio russo, bem como danos a vários edifícios em Kharkiv.

09:10 Expansão do Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial no Metrô Russo Alarma Activistas de Direitos Humanos

Activistas de direitos humanos expressam preocupação com a expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial no metrô russo. A Rádio Livre Europa/Rádio Livre, financiada pelos EUA, relata que o método "Face Pay", em uso em Moscou há três anos, está sendo introduzido em seis cidades adicionais, incluindo Kazan, permitindo que os passageiros se registrem e paguem usando um dispositivo com câmera no torniquete. Os planos são de implementar o método em todo o metrô russo no próximo ano. A reportagem destaca que, em Moscou, câmeras de vigilância foram usadas para prender manifestantes e jornalistas. O advogado de direitos humanos Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos proibida Memorial para apoiar prisioneiros políticos, expressa preocupação com o sistema de pagamento e acredita que ele poderia servir como outra ferramenta poderosa para monitorar e controlar os cidadãos.

08:02 Moscou: 29 Veículos Aéreos Não Tripulados Abatidos sobre Território Russo

As forças de defesa aérea da Rússia relataram ter abatido 29 veículos aéreos não tripulados (UAVs) em várias regiões, de acordo com o Ministério da Defesa em Moscou. Os UAVs foram lançados a partir da Ucrânia, com a maioria sendo interceptados sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Justifica Participação em Protesto Contra Entrega de ArmasO especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, justifica sua participação planejada em uma manifestação, onde Sahra Wagenknecht, fundadora do Partido da Esquerda, também falará. Stegner esclarece que está falando em nome próprio como social-democrata e não em aliança com ninguém. Ele reconhece que há outros oradores cujas opiniões não compartilha e numerosos apelos cujo conteúdo não endossa. "Desde que fascistas, antissemitas e racistas sejam excluídos, apoio a liberdade de expressão." A "manifestação nacional pela paz" de 3 de outubro em Berlim foi organizada por uma iniciativa chamada "Never Again War - Deite suas Armas." Ela defende negociações para cessar conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza e "nenhuma entrega adicional de armas para a Ucrânia, Israel e o mundo." A iniciativa também critica o governo federal liderado pelo SPD por estar mais armado do que nunca. Críticas à manifestação vieram do porta-voz de política externa do SPD, Michael Roth, que opinou: "Russia e Hamas não são rotulados como instigadores da guerra de forma alguma, o que é uma vergonha." A eurodeputada do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, comentou sobre a participação de Stegner, "Isso é realmente prejudicial ao seu próprio partido e governo." Leia mais aqui.

07:03 Kharkiv sob Ameaça NovamenteKharkiv foi bombardeada novamente pelo exército russo, segundo autoridades ucranianas. De acordo com o governador regional, um edifício em um campus hospitalar foi danificado e um incêndio ocorreu em uma instituição educacional após um ataque de lançador de foguetes. Felizmente, não houve vítimas. A cidade é bombardeada com frequência e fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira russa.

06:29 Aumento Estimado de Tropas Russas na Região de KurskA contraofensiva ucraniana parece estar causando problemas de pessoal no lado russo: de acordo com o think tank Institute for the Study of War, a contraofensiva obrigou a liderança militar russa a redirecionar unidades da Ucrânia para a região de Kursk e deploy tropas recém-formadas da Rússia para Kursk em vez de na frente na Ucrânia. Inicialmente, havia 11.000 tropas russas estacionadas em Kursk, mas agora os ucranianos estimam entre 30.000 e 45.000 tropas.

05:11 Ucrânia Inicia Produção de Munição de 155-mmA Ucrânia começou a produzir munição de 155-mm, de acordo com um oficial ucraniano que falou ao Kyiv Independent. Oleksandr Kamyshin, ex-ministro das Indústrias Estratégicas e atual consultor externo do Presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a produção de materiais de defesa foi dobrada sob sua liderança e deve triplicar até o final deste ano.

03:04 Resto do Mandato de Biden Dedica-se a Fortalecer a Posição da UcrâniaO presidente dos EUA, Joe Biden, planeja utilizar o resto de seu mandato para ajudar a Ucrânia a alcançar a melhor posição possível em seu conflito com a Rússia, de acordo com seu assessor de segurança nacional, Jake Sullivan. Na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan explicou que Biden quer colocar a Ucrânia na melhor posição possível para ter sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Políticos Britânicos Pedem a Keir Starmer que Permita o Uso de Mísseis de Alcance Longo pela Ucrânia no Território RussoCinco ex-ministros da Defesa britânicos e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson aparentemente recomendaram ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que permita à Ucrânia utilizar mísseis de alcance longo no território russo, mesmo sem o apoio dos EUA. O Sunday Times revela que eles alertaram o atual primeiro-ministro de que "qualquer atraso adicional fortaleceria o presidente Putin."

00:52 Chefe de Inteligência da Ucrânia Identifica Coreia do Norte como a Maior Ameaça dos Aliados da RússiaO chefe de inteligência da Ucrânia, Kyrylo Budanov, afirmou que a Coreia do Norte representa a maior ameaça à Ucrânia entre os aliados da Rússia. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Budanov destacou que o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo uma quantidade significativa de munição, está "tendo um impacto significativo na intensidade dos combates." Ele também mencionou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, recentemente reforçou suas relações com a Rússia.

23:21 Ucrânia: Rússia pode Enfrentar Problemas de Recrutamento até Meados de 2025De acordo com a Ucrânia, a Rússia pode enfrentar problemas de recrutamento até meados de 2025, de acordo com o chefe de inteligência ucraniano, Kyrylo Budanov, em uma conferência em Kyiv, "o governo de Moscou pode enfrentar um impasse: ou declarar mobilização ou diminuir a intensidade do conflito." Isso pode ser crucial para a Rússia. Até agora, não há declaração do governo russo.

22:20 Scholz Condena Ataque Russo à Ucrânia como 'Estúpido'O chanceler alemão, Olaf Scholz, critica Vladimir Putin por colocar em risco o futuro da Rússia ao invadir a Ucrânia. Em uma discussão pública em Prenzlau, Brandenburg, Scholz, um parlamentar do SPD, chama as ações de guerra de Putin de "estúpidas" do ponto de vista da Rússia. As ambições imperialistas de Putin levam-no a enviar milhares de soldados russos para o perigo, resultando em ferimentos e mortes graves. Além disso, as ações de Putin prejudicam as conexões econômicas da Rússia com vários países. Scholz conclui que a Ucrânia emergirá com uma força militar mais forte do que antes. A Alemanha continuará a apoiar militarmente a Ucrânia para evitar sua queda e para evitar que um descumprimento flagrante das regras europeias tenha sucesso. Scholz condena as ações de Putin, afirmando que o futuro da Rússia está sendo desperdiçado. Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado subjugado.

22:01 Resultados Variados Relatados em Batalhas em Torno de Kursk

18:21 Tropas ucranianas avançam na sua ofensiva na região ocidental russa de Kursk, mas também sofrem reveses devido aos contra-ataques russos. O canal militar pró-governo ucraniano Deep State alega que as forças ucranianas capturaram três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos obrigam as tropas ucranianas a recuar da área em torno da vila de Snagost. O mapa do Deep State mostra uma significativa incursão russa nas linhas defensivas ucranianas. Esses eventos não podem ser confirmados independentemente neste momento. No início de agosto, as tropas ucranianas penetraram na região fronteiriça russa de Kursk e, segundo relatado, asseguraram cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. Especialistas estimam ganhos territoriais menores. Esta semana, as forças russas fizeram seu primeiro esforço maior para expulsar as tropas ucranianas.

18:01 EUA: Atrasos no Auxílio à Ucrânia Devidos a Problemas Logísticos

O atraso no envio de auxílio militar dos EUA à Ucrânia é devido a problemas logísticos, segundo os EUA. Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, no conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, diz que isso não é uma questão de vontade política, mas sim problemas logísticos para enviar os suprimentos necessários à zona de conflito. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Ucrânia, Sullivan afirma que os EUA devem "fazer mais" e "fazê-lo melhor". O presidente dos EUA, Joe Biden, está "determinado" a usar o tempo restante no seu mandato para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para emergir vitoriosa. Biden e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York no final de setembro, como anunciado por Sullivan.

17:57 Scholz: Apoio à Prisão de Suspeitos de Sabotagem do Gasoduto Nord Stream na Alemanha

O chanceler alemão, Olaf Scholz, considera o sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no mar Báltico como um "ato terrorista". Scholz quer julgar os responsáveis na Alemanha. Ele declara essa decisão em uma discussão pública como membro do SPD na cidade de Prenzlau, em Brandenburg. "Eu instruí todas as agências de segurança relevantes e o Procurador-Geral Federal para investigar sem exceção", enfatiza, "nada será ocultado". Ele acrescenta que quer levar os responsáveis a julgamento em um tribunal alemão se eles puderem ser presos. Scholz também comenta que é uma "grande mentira" que o governo federal renunciou ao gás natural russo. Foi a Rússia que interrompeu o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O aumento subsequente dos preços, as subvenções estatais e a busca por outras fontes de gás custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". Os explosões nos gasodutos ocorreram depois que a Rússia já havia parado de fornecer gás à Europa através do mar Báltico. Em agosto, o Procurador-Geral Federal emitiu um mandado de prisão para um cidadão ucraniano acusado do ato de sabotagem.

17:24 G7 Critica o Fornecimento de Mísseis da Irã à Rússia

As democracias influentes do G7 condenam fortemente o fornecimento de mísseis da Irã à Rússia após relatórios sobre tais fornecimentos. Apesar dos repetidos apelos internacionais para que esses entregas sejam interrompidas, a Irã continua a fornecer armas à Rússia, contribuindo para a escalada do apoio militar da Irã à invasão da Rússia na Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o Alto Representante da UE. A Rússia está utilizando armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura crítica. O último exemplo envolve o Reino Unido e os EUA, que acusam a Rússia de receber mísseis balísticos da Irã. A Irã nega essas alegações. A declaração, emitida pela presidência do G7 da Itália, pede à Irã que pare imediatamente todo o apoio à guerra injustificada e ilegal da Rússia contra a Ucrânia e cesse o fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que constituem uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança europeia e internacional. "Continuamos comprometidos em responsabilizar a Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que mina a segurança global". A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções à Irã, enquanto a UE também planeja impor penalidades mais severas. Leia mais aqui.

17:01 Putin Defende a Liberdade de Expressão e a Integridade dos Dados, Despite the irony

Despite the potential irony, the leader of Russia, President Vladimir Putin, advocates for the significance of freedom of speech and data integrity. In a video address to attendees of the BRICS media summit in Moscow, marking TASS's 120th anniversary, Putin voices, "Given the intricate process of multipolarity's emergence, it's crucial to defend information authenticity." He further explains, "Authentic free speech, expressing diverse viewpoints, fosters the quest for compromises and collaborative problem-solving globally." Media acts as a pivotal factor in shaping a fair international order, providing people with an "unbiased, objective perspective of the world." However, freedoms of speech and media have been absent in Russia's authoritarian rule for years. Media that challenge the government are prohibited and silenced. Critics are targeted by the judiciary. Since 1904, TASS, the Russian agency, has been active under different names and titles. Often perceived as the government's spokesperson, it is the country's largest media organization.

19:20 Scholz Rejeita Planos para Entrega Futura de Mísseis Taurus à Ucrânia O Chanceler Federal Olaf Scholz rejeitou abruptamente qualquer plano futuro para enviar munições de precisão de longo alcance à Ucrânia. Essa posição não mudou independentemente das decisões tomadas pelos parceiros da aliança. Ao falar em um diálogo com cidadãos em Prenzlau, Brandenburg, Scholz negou explicitamente o fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus capazes de alcançar Moscou a partir da Ucrânia (aproximadamente 500 quilômetros). Ele reforçou: "Eu rejeitei isso. E o mesmo se aplica a outras armas com essa faixa de alcance". Essa posição persiste, mesmo diante de diferentes escolhas feitas por outros países. A arma com o maior alcance fornecida pela Alemanha à Ucrânia foi o lançador de foguetes Mars II, com um alcance limitado de 84 quilômetros.

O governo alemão, apesar das críticas, continua a recusar a aprovação para a entrega de mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia, citando razões não divulgadas ao público.

Diante do conflito em andamento, o Exército deve permanecer vigilante para contra-atacar qualquer ameaça ou blefe de nações hostis, aprendendo com experiências passadas onde seus blefes geralmente falham.

