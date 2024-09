Às 14:21, Zelenskyy racionaliza mudanças administrativas: "Precisamos de vigor novo"

13:47 Exército Alemão Ativa Plano: Melhorando a Defesa IRIS-T SLM Contra MísseisO sistema IRIS-T SLM não é estranho aos céus da Ucrânia. Em um esforço para interceptar mais mísseis russos entrantes, dez desses sistemas estão prestes a ser implantados no país em breve, com uma entrega relatadamente iminente. Além disso, o exército alemão planeja incorporar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia: Outro Vilarejo Próximo a Pokrovsk sob Controle RussoA Rússia declara vitória sobre outro vilarejo perto da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa Russo, os moradores de Karliwka, situados a aproximadamente 30 quilômetros de Pokrovsk, foram "libertados completamente". Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano, que tem sido forçado a recuar do avanço russo na região há vários meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia Fortificada com Sistemas de Defesa AéreaOs ocupantes russos da Crimeia estão explorando todos os recursos disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, conforme relatado pelo Defense Express na televisão ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, como S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus, Pantsir-S1, estão sendo utilizados, segundo Pletenchuk. A Crimeia está "repleta" de sistemas de defesa aérea devido à sua importância estratégica e simbólica para os ocupantes, afirmou Pletenchuk. A ponte, um projeto prestigiado do presidente russo Vladimir Putin, liga a Rússia ao península da Crimeia e é uma rota vital de suprimentos para as forças russas no sul da Ucrânia. Os combates pela ponte são frequentes, e Kyiv tem expressado consistentemente sua intenção de recuperar a península.

12:32 Putin Convida Xi para Cúpula do BRICSO presidente russo Vladimir Putin convidou o presidente chinês Xi Jinping para participar da próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. "Como planejado, esperamos o presidente Xi Jinping na cúpula do BRICS", anunciou Putin durante uma reunião com o vice-presidente chinês Han Zheng na margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também propôs uma reunião bilateral com Xi. Estabelecido em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, o BRICS agora inclui a África do Sul, e este ano também apresenta os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto aos poderes ocidentais e reunir-se-ão para uma cúpula na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. Moscou espera que a cúpula aumente ainda mais sua influência e forje alianças econômicas mais próximas. A relação estratégica entre Moscou e Pequim tem se fortalecido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Soldados e Instructores EstrangeirosO Ministério da Defesa Russo afirma que o recente ataque mortal na cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e instrutores estrangeiros abrigados em um centro de treinamento militar. De acordo com o ministério, "especialistas em comunicações e guerra eletrônica de várias unidades das Forças Armadas Ucranianas, assim como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a instalações civis no território russo", estavam Receiving training there under the guidance of foreign instructors. Além disso, o ministério revelou que havia empregado o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Enquanto isso, as forças russas afirmam ter tomado o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. Relatórios iniciais sugerem que o ataque a Poltava resultou em 50 baixas.

11:43 Baerbock Presta Homenagem ao Saiente Ministro das Relações Exteriores da UcrâniaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou suas homenagens ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. Em uma mensagem emocionada nas redes sociais, Baerbock escreveu: "Conversas sem sono a bordo de trens, em cimeiras do G7, em Bruxelas, em uma usina elétrica bombardeada", ela escreveu. "Há poucos com quem tenho colaborado tão de perto quanto você, @DmytroKuleba", ela continuou. "Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo." Baerbock deseja a Kuleba os melhores votos, esperando pelo dia em que a paz e a liberdade retornem a toda a Ucrânia.

11:24 Rússia Altera Política Nuclear em Resposta às Ações OcidentaisDe acordo com a Administração Presidencial Russa, a tensão crescente com o Ocidente requer uma revisão da doutrina nuclear da Rússia. A Rússia está enfrentando desafios e ameaças do mundo ocidental que exigem uma reavaliação da doutrina, como afirmado por agências de notícias russas, citando o porta-voz da Administração Presidencial, Dmitry Peskov. Há a possibilidade de que a Ucrânia empregue armas de longo alcance dos EUA em seus ataques a alvos deep dentro do território russo. O governo de Kyiv tem pressionado os EUA há algum tempo para permitir que a Ucrânia ataque alvos além das fronteiras russas usando a tecnologia fornecida por seus aliados. "É evidente que os ucranianos farão isso", declarou Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta." A Rússia tem dado indícios de ajustar sua doutrina nuclear, mas ainda não revelou detalhes. A política prevê o uso de armas nucleares caso a soberania ou a integridade territorial da Rússia seja ameaçada.

09:52 Forças Armadas Ucranianas Divulgam Estimativa de Vítimas RussasAs Forças Armadas Ucranianas divulgaram recentemente as vítimas registadas entre as tropas russas que operam na Ucrânia. Com base nos relatórios, a Rússia teria sofrido aproximadamente 620.350 baixas desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.390. As informações atualizadas de Kyiv também mencionam a destruição de sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones. Desde o início dos hostilidades em grande escala, a Rússia é considerada ter perdido 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, 28 navios e um submarino, de acordo com esses relatórios. Apesar da inteligência ocidental sugerir menos baixas, esses números são considerados um mínimo.

09:21 Governador Declara "Dia Sombrio" para a Região de Lviv - Número de Mortes AumentaApós uma série de ataques aéreos russos em Lviv, uma cidade ocidental da Ucrânia (veja os registros 07:18, 06:17 e 05:29), o número de mortos aumentou. De acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram, sete mortes, incluindo uma criança de 7 anos e uma menina de 14 anos, além de outras crianças, foram registradas durante a noite. "Este é um dia sombrio para a nossa região", escreveu Koszyzkyj, referindo-se ao incidente como uma tragédia terrível. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia relatado cinco mortes e mais de 30 feridos nas redes sociais, expressando suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia RenunciaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, confirmada pelo presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, no Facebook. A renúncia será discutida na próxima sessão parlamentar. Além de Kuleba, vários outros membros do gabinete já renunciaram (veja os registros 00:47 e 22:06). Esta renúncia em massa faz parte de uma iniciativa mais ampla para reformar o governo ucraniano. Quarta-feira é esperada como um dia de demissões, como sugerido pelo líder do partido no poder Servo do Povo, David Arachamia, no Telegram. As nomeações subsequentes estão agendadas para quinta-feira.

08:03 Zelenskyy: "Muitos Ainda Estão Presos Debaixo dos Escombros"Os ataques com mísseis russos em Poltava foram identificados como um dos ataques mais mortais desde o início do conflito, de acordo com o discurso noturno do presidente Volodymyr Zelenskyy. Os comentários de Zelenskyy sugerem que numerous individuals remain buried beneath the rubble, while appealing for improved air defense systems.

07:39 Grossi Avisa sobre Imminente Desastre na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaDurante uma reunião em Kyiv com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da IAEA, Rafael Grossi, Zelenskyy e Grossi discutiram a situação atual das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia. Grossi visitará a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi expressou preocupação com o "frágil" estado da situação e sugeriu a possibilidade de um evento catastrófico. A usina nuclear foi tomada pelas forças russas logo após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente não está em operação. Ambos os lados têm frequentemente acusado o outro de bombardear a instalação, com ambos a Rússia e a Ucrânia negando a responsabilidade pelas alegações.

07:18 Governador Confirma Pelo Menos Dois Mortos no Ataque a LvivPelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas como resultado dos ataques aéreos russos na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyy, no Telegram.

06:53 Ucrânia Procura Ajuda Adicional para Agricultura e DesminagemA Ucrânia expressou interesse em obter mais ajuda para a reabilitação do setor agrícola e os procedimentos de desminagem. O governo alemão foi solicitado a considerar a assistência financeira para as áreas impactadas pela linha de conflito, além de uma compensação adicional para a segurança do pessoal. Também existe um pedido para expandir o programa existente de geradores financiados pelo Ministério da Agricultura para as regiões agrícolas. A Ucrânia também pediu a ajuda da Alemanha para abordar as operações de desminagem perto da linha de frente, com o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha já envolvido em um projeto de detecção e limpeza de minas.

05:29 Kyiv Sofre Segunda Rodada de Ataques AéreosA capital ucraniana, Kyiv, é vítima de uma segunda onda de ataques aéreos russos. Medidas de defesa antiaérea são iniciadas. Testemunhas afirmam ter ouvido numerous blasts on Kyiv's outskirts, suggesting the deployment of air defense systems. Simultaneamente, o exército reconhece um ataque de drone na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está sob alerta aéreo, como relatado pela força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativou seus próprios e aliados aviões pela terceira vez em oito dias para proteger o espaço aéreo, de acordo com o relatório do Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia, em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance da Rússia.

04:35 Biden Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea à UcrâniaApós o brutal ataque russo à cidade ucraniana de Poltawa, o presidente dos EUA, Biden, prometeu fornecer mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. "Condeno veementemente esse ataque horrível", declarou Biden. Washington continuará a apoiar militarmente Kyiv, incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea essenciais para a proteção da fronteira da Ucrânia. Selenskyj reiterou seu pedido a seus aliados internacionais após o ataque, que deixou pelo menos 51 mortos, instando-os a entregar rapidamente novos sistemas de defesa aérea à Ucrânia e autorizar o uso das armas de longo alcance já entregues para ataques em território russo.

02:52 Kyiv é alvo de nova onda de ataques de dronesA Rússia inicia outro ataque de drones em Kyiv. As unidades de defesa aérea da Ucrânia estão atualmente engajadas em repelir o ataque nas fronteiras de Kyiv, de acordo com o anúncio do Exército Ucraniano no Telegram. Até agora, não há informações sobre o número de drones envolvidos e potenciais danos. Este ataque noturno é parte de uma série crescente de ataques aéreos russos em Kyiv nas últimas semanas.

here.

01:32 Selenskyj: Pretende manter território ocupado até Putin estar disposto a negociarA Ucrânia está determinada a manter o controle sobre os territórios ocupados na região de Kursk, na Rússia, de acordo com o presidente Selenskyj à emissora americana NBC News. A ocupação desses territórios é uma pedra fundamental do plano de vitória da Ucrânia, diz Selenskyj. Em geral, a Ucrânia não precisa de nenhum território russo. Selenskyj não especifica se a Ucrânia planeja capturar mais territórios russos. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo o presidente Biden não foi informado.

aqui.00:47 Vários ministros ucranianos renunciam oficialmenteQuatro ministros ucranianos, incluindo a vice-ministra para Assuntos Europeus Olga Stefanishyna, o ministro para Assuntos Estratégicos Oleksandr Kamyshin, o ministro da Justiça Denys Malyuska e o ministro do Meio Ambiente Ruslan Strilets, renunciam antes de uma esperada reforma ministerial na Ucrânia. Não está claro se esses ministros irão transitar para outros cargos seniores. "Como prometido, uma grande reformulação do governo está próxima", explica David Arakhamia, líder da facção do partido no poder, Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e depois, um dia de nomeações", anuncia Arakhamia, conhecido por sua proximidade com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky pede aprovação para uso de armas de longo alcance após ataque mortal em PoltavaApós o ataque mais mortal da guerra russo-ucraniana em Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede autorização para empregar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão inviáveis se pudermos eliminar os locais de lançamento dos ocupantes onde esses ataques têm origem, assim como os aeródromos militares russos e sua logística", explica Zelensky em seu discurso diário em vídeo. De acordo com ele, o número de mortos em Poltava subiu para 51 e o número de feridos para 271, com mais vítimas ainda presas sob os escombros.

22:06 Zelensky demite alto funcionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da presidência, de acordo com o decreto no site da presidência. Além disso, o presidente do parlamento também anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam oferecido suas renúncias. O presidente Zelensky justifica as mudanças para fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser reestruturadas para que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados necessários", diz Zelensky.

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes descreveram um momento extremamente assustador"A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais devastadores da guerra, com Numerous casualties and injuries. The ntv reporter Kavita Sharma reports the current unease in Poltava and shares how residents responded to the missile strike.

21:25 Autoridades ucranianas acusam russos de executar prisioneiros de guerraA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar soldados capturados. Investigações estão em andamento sobre o assassinato de três ucranianos na área de Torez, na região oriental da Ucrânia sob controle russo. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo, se renderam com as mãos para cima. "Os russos os obrigaram a deitar de bruços no chão e os executaram imediatamente", afirma a procuradoria, citando vídeos virais na internet.

Diante do deployment of IRIS-T SLM systems to Ukraine, the attack on Ukraine by Russia has become a target for interception by these advanced defense systems. The recent conflict in Ukraine has seen the use of air defense systems like S-300, S-400 Triumf, and S-500 Prometheus to protect strategic targets, including the Kerch Bridge.

Leia também: