Às 14:03, há indicações potenciais de que a Rússia estava ciente da aproximação para Kursk.

13:30 BBC: Mais de 70.000 Soldados Russos Identificados como Mortos na Ucrânia

Um portal de notícias russo e a BBC afirmam ter identificado mais de 70.000 soldados russos mortos na Ucrânia. O serviço russo da BBC relata ter identificado os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real provavelmente é muito maior. Este balanço é baseado na análise de declarações oficiais, obituários, avisos de óbitos online e observações de túmulos em cemitérios russos, cobrindo o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. O site de notícias independente russo Mediazona estima que o número total de soldados russos mortos na Ucrânia seja de pelo menos 120.000. O governo russo trata o número de soldados russos mortos na guerra como segredo de Estado.

12:50 Ucrânia Restringe Uso do Telegram por Funcionários Governamentais, Militares e de Segurança

A Ucrânia proibiu amplamente o uso do serviço online Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, pessoal militar, empregados do setor de segurança e defesa e operadores de infraestrutura crítica agora são proibidos. A proibição é relatada devido a preocupações com a "segurança nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Vende Subsidiária na Bielorrússia e Sai do Mercado

O banco austríaco Raiffeisen Bank International (RBI) concordou em vender sua subsidiária na Bielorrússia e sair do mercado. O banco anunciou que assinou um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A venda terá um impacto significativo nos resultados do banco. O RBI já reduziu significativamente suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária impedindo o RBI de vender sua subsidiária na Rússia.

12:01 Relato: UE Planeja Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia está planejando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia como parte dos planos de ajuda dos principais países industrializados do G7, de acordo com o Financial Times, citando três fontes familiarizadas com o assunto. O empréstimo faz parte da intenção do G7 de fornecer à Ucrânia $50 bilhões (cerca de €46 bilhões) através do uso de lucros de ativos estatais russos congelados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou officially a ajuda financeira de até €35 bilhões.

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Forneça à Ucrânia Armas de Alcance Mais Longo

O governo russo avisou o Ocidente não a fornecer à Ucrânia armas de alcance mais longo que ameacem o território russo. Nesse cenário, a natureza do conflito mudaria, de acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Eles estão brincando com fogo", disse ela em uma entrevista coletiva. O conflito poderia se tornar completamente diferente, com consequências perigosas para o mundo. Zakharova não vê perspectivas para negociações com os EUA no momento. Não há expectativa de reunião entre o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York, uma vez que "ambas as partes não têm nada para discutir". Anteriormente, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, havia enfatizado que a Rússia havia traçado várias linhas vermelhas que não havia cruzado. "Ele não fez isso porque sabe que a OTAN é a aliança militar mais forte do mundo", disse Stoltenberg.

10:53 UE: Expulsão Forçada de Homens Ucranianos "Não é Possível"

A Comissão Europeia esclareceu que cidadãos ucranianos do sexo masculino em idade de recrutamento não podem ser expulsos à força dos países da UE. Isso não é possível devido à Diretiva sobre proteção temporária, de acordo com a comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson. " Apoiaremos aqueles que querem retornar à Ucrânia e discutiremos com as autoridades ucranianas e o governo ucraniano como isso pode ser feito da melhor forma. Não expulsaremos ninguém da UE", enfatizou. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, teria chamado os países da Europa Ocidental a encorajar os homens ucranianos em idade de recrutamento a retornar à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria apoiado essa ideia.

10:12 General Freiding Vê "Furos" nas Sanções à Rússia

O coordenador militar da ajuda da Alemanha à Ucrânia, Christian Freiding, disse que, embora as sanções estejam tendo impacto na produção de armas da Rússia, o país ainda consegue manter sua indústria de defesa em funcionamento. A Rússia realiza isso ao tomar atalhos e contar com o apoio de parceiros como China, Coreia do Norte e Irã. Há possibilidades, Freiding observou, de "encontrar furos ou mesmo opções de contorn

09:03 Von der Leyen Promete Ajuda Adicional para as Necessidades Energéticas da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu ajuda adicional para as necessidades energéticas da Ucrânia durante o próximo inverno, durante a sua visita a Kyiv. "Minha oitava visita a Kyiv coincide com a chegada da estação de aquecimento, e a Rússia continua a atacar a infraestrutura energética", declarou na plataforma de mídia social X. Ela compartilhou uma foto de sua chegada à estação de trem de Kyiv. "Vamos apoiar a Ucrânia em seus corajosos esforços. Estou aqui para discutir a ajuda da Europa, desde os preparativos para o inverno até a defesa, a adesão à UE e o progresso nos empréstimos do G7."

08:20 UE Pondera Restrições de Viagem para GeorgianosBruxelas está considerando impor restrições de viagem para georgianos que visitam a União Europeia devido à deterioração democrática sob o governo do partido Sonho Georgiano, de acordo com um funcionário da UE não identificado. "Todas as possibilidades estão sobre a mesa" se a Geórgia não reverter sua deriva autoritária, disse o funcionário ao Politico. Isso inclui a suspensão potencial da liberalização de vistos, acrescentaram. Recentemente, o partido no poder Sonho Georgiano aprovou uma lei que imita a legislação repressiva russa contra detratores do Kremlin.

07:42 Ucrânia Rejeita Proposta da Polônia sobre o Status da CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou a proposta da Polônia sobre o status da Crimeia, insistindo que não há espaço para compromissos. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu a realização de um referendo no península como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. "Todos os esforços devem se concentrar em libertar a península, não em satisfazer os desejos do Kremlin às custas dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o Ministério das Relações Exteriores de Kyiv.

06:29 Von der Leyen se Encontrará com Zelenskyy em KyivA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é esperada para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, hoje. Em um comunicado, Zelenskyy anunciou discussões sobre os preparativos para o inverno. "Naturalmente, a energia é uma preocupação principal", declarou. Outros itens na agenda incluem a situação nas linhas de frente, suprimentos de armas, projetos de defesa conjuntos, as aspirações da Ucrânia de adesão à UE e a ajuda financeira adicional para o país alvo da Rússia.

05:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira VezA Ucrânia está participando de um exercício da NATO liderado pela Holanda pela primeira vez. O exercício em andamento visa testar sistemas anti-drone, informou a NATO. Mais de 60 sistemas e tecnologias anti-drone, incluindo sensores, sistemas drone-a-drone, jammers e caçadores cibernéticos, estão sendo testados, de acordo com a NATO. A participação da Ucrânia faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, acordado na cimeira de julho.

04:28 Ativista Transgênero Morta na GeórgiaA ativista transgênero Kesaria Abramidze foi morta a facadas em seu apartamento na Geórgia, pouco depois da adoção de uma lei internacional LGBTQ. Abramidze, uma modelo, atriz e influenciadora, foi morta com vários golpes de faca na quarta-feira, de acordo com o Ministério do Interior da Geórgia. Seu namorado foi preso como principal suspeito, acusado de assassinato com "crueldade extraordinária" devido à identidade de gênero da vítima.

03:25 Lufthansa Planeja Interromper Voos Frankfurt-PequimA Lufthansa está reconsiderando seu serviço diário entre Frankfurt e Pequim. Uma decisão é esperada em outubro. Um porta-voz da Lufthansa citou o "campo de jogo competitivo desleal" para as companhias aéreas europeias em comparação com as companhias aéreas da China e do Golfo Pérsico e do Bósforo, que se beneficiam de custos operacionais mais baixos, padrões de trabalho mínimos e financiamento significativo da aviação de seus governos. Além disso, essas companhias aéreas ainda têm acesso ao espaço aéreo russo, que foi negado às companhias aéreas europeias e americanas desde a introdução de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia, resultando em custos de combustível mais altos.

02:27 Forças Russas Atacam Centro de Energia em SumyAs forças russas lançaram novos ataques aéreos na cidade ucraniana de Sumy na terça-feira à noite, atingindo um centro geriátrico e alvo do setor de energia. Um civil foi morto pelos ataques, de acordo com as autoridades ucranianas. Um corpo de monitoramento da ONU indicou que os ataques à rede de energia podem ter violado o direito humanitário internacional. A Agência Internacional de Energia relatou em um estudo que a Ucrânia pode enfrentar gaps de suprimento de energia que alcançam até um terço da demanda peak durante os meses de inverno.

01:25 Mais de 1,18 Milhão de Refugiados Ucranianos na AlemanhaO número de refugiados na Alemanha atingiu um novo recorde. Cerca de 3,48 milhões de refugiados residiam na Alemanha no final do primeiro semestre de 2024, de acordo com a Autoridade de Registro de Estrangeiros, um aumento de aproximadamente 60.000 em comparação com o final de 2023 e o maior número desde os anos 1950, de acordo com o "Neues Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando dados do governo alemão em resposta a uma pergunta parlamentar do partido da Esquerda no Bundestag. Cerca de 1,18 milhão desses refugiados são da Ucrânia, um aumento de 45.000 em comparação com o final de 2023. As figuras incluem todos os refugiados, independentemente de sua situação, desde pedidos de asilo até refugiados reconhecidos até indivíduos tolerados.

00:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não Justifica Suspensão do Freio à Dívida Líderes do SPD e Verdes frequentemente trazem à tona um acordo dentro da coalizão tricolor para suspender o freio à dívida para uma ajuda extensa à Ucrânia como ponto de discórdia na disputa orçamentária. No entanto, o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, nega tal acordo: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria concordado com tal resolução", afirmou Lindner ao "Rheinische Post". A guerra na Ucrânia é uma situação trágica, mas não uma emergência de acordo com a Lei Fundamental. "Portanto, estamos trabalhando diligentemente em uma iniciativa de 50 bilhões de dólares dos países do G7, além de nossa ajuda bilateral, para a Ucrânia", declara Lindner.

23:23 Bulgária Advoga Banimento de Exportações de Ovos da Ucrânia pela UE A Bulgária planeja propor um banimento de importações de ovos da Ucrânia durante a reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas, como anunciado pelo ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. Esta medida é uma continuação dos conflitos entre a Ucrânia e os estados membros do leste da UE em relação ao comércio agrícola. Esses conflitos levaram a bloqueios de fronteira na fronteira ucraniano-polonesa, bans de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de agricultores na Polônia e Bulgária.

22:13 Merz Enxerga "Sem Chance para Processo de Paz" com a Rússia O líder da CDU, Friedrich Merz, expressa preocupação com a situação na Ucrânia e comenta: "Não acho que haja chance de iniciar o processo de paz no momento". A Rússia só cessará quando a ação militar adicional parecer infrutífera ou quando Kyiv cair. A longo prazo, a Alemanha deve continuar a fornecer apoio militar à Ucrânia. "Acho que devemos defender a liberdade e a paz contra a Rússia a longo prazo, não com a Rússia", afirma Merz. Isso é uma constatação sombria. "Não há outra opção no momento, pelo menos enquanto Putin e seu regime estiverem no poder".

