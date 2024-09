Às 13:58, o Presidente Zelenskyy confirma a retaliação de 103 combatentes cativos adicionais

Ucrânia Verifica Troca de Prisioneiros com a Rússia

A Ucrânia verificou uma troca de prisioneiros com a Rússia. Mais 103 indivíduos retornaram à Ucrânia da custódia russa, de acordo com o Presidente Zelenskyy. Entre eles estão soldados, membros da Guarda Nacional, guardas de fronteira e oficiais de polícia. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv e Mariupol, bem como da usina siderúrgica Azovstal.

13:38 EUA Aprovam Venda de Caças de Alta Performance para a Romênia

O governo dos Estados Unidos autorizou a venda de 32 caças F-35 de ponta para a Romênia, aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. Em uma explicação, a embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, afirmou: "A Romênia é um aliado crucial na aliança da NATO, comprometida com a segurança e a estabilidade na região do Mar Negro e além". Com a aquisição desses aviões de combate multirôle furtivos da Lockheed Martin, a Romênia ganhará "capacidades de defesa aérea sem precedentes", enfatizou Kavalec. A primeira entrega é esperada em 2031, com o negócio total estimado em até US$ 7,2 bilhões.

13:02 Troca de Prisioneiros de Guerra entre Rússia e Ucrânia com Mais de 200 Pessoas

A Rússia e a Ucrânia são relatadas como tendo trocado mais de 200 prisioneiros de guerra, de acordo com declarações russas. Cada lado liberou 103 pessoas, anunciou o Ministério da Defesa russo através de uma mensagem do Telegram. Os soldados russos estão recebendo assistência psicológica e médica na Bielorrússia, disse o ministério. Os soldados russos foram aparentemente capturados em Kursk, onde as tropas ucranianas haviam avançado em agosto. O lado ucraniano ainda não respondeu às alegações russas sobre a troca de prisioneiros.

12:50 Rússia Afirma Captura de uma Aldeia no Leste da Ucrânia

As forças russas alegam ter capturado outra aldeia no leste da Ucrânia. "A aldeia de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi libertada", anunciou o Ministério da Defesa de Moscou. A pequena aldeia fica perto da cidade estratégica de Pokrovsk, que está sob ameaça do avanço russo. As forças russas fizeram progressos significativos na região de Donetsk nas últimas semanas. Recentemente, o presidente russo Putin afirmou que o objetivo principal do exército russo é capturar a região industrialmente importante de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça com a Destruição Total de Kyiv

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaçou destruir completamente a capital ucraniana, Kyiv. A Rússia tem uma razão válida para usar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, embora ainda não o tenha feito. Em resposta ao uso pela Ucrânia de mísseis ocidentais de longo alcance, Kyiv poderia ser transformada em "um grande ponto derretido" usando nova tecnologia de armas não nucleares russas, afirmou Medvedev. Medvedev é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e tem frequentemente usado linguagem dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Luta Intensa em Kurachove

A luta mais intensa no leste da Ucrânia está ocorrendo ao redor da cidade de Kurachove. A discussão sobre o uso de armas de longo alcance da Europa gera frustração entre a população. A repórter da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Ataques de Drone Causam Danos na Região do Mar Negro de Odessa

Os detalhes do grande ataque de drone na região do Mar Negro de Odessa ainda estão surgindo. De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 76 drones de combate. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea não está fornecendo informações sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relatou danos consideráveis. Ele afirmou que vários edifícios em um subúrbio da capital regional de Odessa foram danificados por detritos de drone. Armazéns no distrito de Ismajil, que serve como ponto de trânsito para as exportações de grãos da Ucrânia, foram atingidos. Detritos também caíram em Kyiv, danificando uma empresa municipal, mas não houve incêndio.

10:31 Stoltenberg sobre Encontro Anterior à Guerra: Russos Apresentaram Mapas Inacurados da NATO

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, deu uma entrevista, discutindo os últimos esforços diplomáticos para deter a Rússia de invadir a Ucrânia antes do início do conflito em fevereiro de 2022. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, liderada por Stoltenberg, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram que todas as tropas da NATO fossem retiradas da parte oriental da aliança, explicou à "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Isso era totalmente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. É por isso que nos reunimos novamente". Na reunião, os dois vice-ministros russos de Relações Exteriores e Defesa afirmaram que não havia planos de guerra, argumentando que a Rússia estava ameaçada pela Ucrânia. Eles apresentaram mapas para apoiar suas afirmações, mas esses mapas eram imprecisos, como omitir o Danemark como território da NATO. Não está claro se essa confusão foi devido a uma má preparação ou à intenção, retrospectivamente, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não fizeram o suficiente para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira de invasão da Rússia teria sido mais alta. Se teria sido alta o suficiente é difícil dizer."

10:03 Lituânia Vê Brigada de Combate Alemã como Reserva

De acordo com Wiegold, a Lituânia vê a brigada de combate alemã como uma reserva.

09:07 Fortalecendo Laços com Moscou

Kim Jong Un prometeu fortalecer os laços com a Rússia, de acordo com a mídia da Coreia do Norte. Após uma conversa com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, foi revelado que eles tiveram uma discussão abrangente sobre aprofundar a parceria estratégica entre os dois países e fortalecer a cooperação para proteger seus interesses de segurança mútuos, além de discutir a situação regional e internacional. No entanto, Pyongyang rejeitou acusações da Ucrânia, dos EUA e da Coreia do Sul de que está fornecendo armas e mísseis à Rússia para o conflito na Ucrânia como "infundadas."

08:48 Discutindo Armas de Alcance Longo para a Rússia

Discussões sobre se a Ucrânia deveria ser permitida a utilizar armas ocidentais avançadas contra alvos dentro da Rússia estão previstas para ocorrer em breve. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, durante a qual eles decidiram adiar uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão a questão na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", disse Starmer. A mídia britânica relata que Biden, que teme um conflito nuclear, está aberto a permitir que a Ucrânia utilize foguetes britânicos e franceses com tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:15 Zelensky sobre o Plano Allegado de Trump: "Mensagens Eleitorais são Mensagens Eleitorais"

O candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em um dia, mas nunca apresentou um plano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi perguntado em uma entrevista da CNN como ele interpretava a declaração de Trump. "Não posso entender hoje porque não conheço os detalhes do que ele quer dizer e o que isso significa", respondeu Zelensky na entrevista, transmitida no domingo. Sua posição é de que há uma campanha eleitoral nos EUA. "E mensagens eleitorais são mensagens eleitorais", continuou ele. "Às vezes, elas não são muito realistas." No entanto, Zelensky também afirmou que havia falado com Trump há dois meses. Durante essa conversa, Trump havia garantido seu apoio à Ucrânia, disse Zelensky. Tinha sido uma conversa positiva.

07:01 ISW: Rússia Precisa de Mais Soldados em Kursk para Expulsar Ucranianos

A Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) ainda não observou uma operação em grande escala para expulsar completamente os ucranianos. O ISW, com sede em Washington, escreve que as autoridades russas até agora recorreram principalmente a recrutas inexperientes e mal equipados, além de pequenas partes das forças armadas regulares da Rússia e de outras forças de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank diz: "Uma contra-ofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e material do que a Rússia já concentrou na área - especialmente se a maioria das unidades já deployadas falta experiência de combate."

06:17 Ucrânia sob Ataque de Drones à Noite

De acordo com o Exército ucraniano, a Rússia atacou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. O exército russo lançou vários grupos de drones de ataque, informou a força aérea ucraniana. Alertas aéreos foram acionados em quase todas as regiões do país. Por exemplo, na região de Odessa. A marinha diz que abateu nove drones lá. Na cidade de Odessa, foram ouvidas explosões, de acordo com o prefeito. Não há relatórios de vítimas até agora.

06:01 Mützenich Propõe Grupo de Contato Internacional

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, está defendendo a criação de um grupo de contato internacional para iniciar uma iniciativa de paz na guerra na Ucrânia. "A meu ver, agora é hora dos aliados ocidentais iniciarem um grupo de contato para iniciar um processo", disse ele ao "Rheinische Post". "O Chanceler Federal e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um bom momento para intensificar os esforços pelas negociações de paz e que a Rússia também deve ser envolvida na próxima cimeira da paz." Perguntado sobre possíveis membros de um tal grupo de contato, Mützenich disse que vê países como China, Índia, Turquia e Brasil como responsáveis. "A convicção de que a guerra de agressão russa pode se tornar um fardo está crescendo nesses países." Portanto, o trabalho de um grupo de contato "poderia ser promissor", e poderia desempenhar um papel mediador importante.

05:00 UE Pondera Nova Abordagem para Estender Sanções

Diplomatas da UE dizem que a Comissão Europeia está considerando três opções para como as sanções contra a Rússia poderiam ser estendidas no futuro. Correspondentes cenários foram apresentados aos diplomatas europeus na sexta-feira, disseram vários insiders. O contexto é o patrimônio congelado do banco central da Rússia, que desempenha um papel importante na concessão de um mega-crédito de 50 bilhões de dólares pelos países do G7 à Ucrânia.

03:00 Klitschko: Fragmentos de Drone Baterem em Edifícios da Cidade de Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via aplicativo de mensagem Telegram que fragmentos de drone atingiram um edifício municipal na capital ucraniana. Os fragmentos caíram em um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Klitschko escreveu ainda que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia explicado que as unidades de defesa aérea estavam em operação na capital.

00:35 Kim Jong Un Promete Mais Cooperação com Rússia

Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, prometeu fortalecer a cooperação com o Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois tiveram uma discussão detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang. Eles chegaram a um acordo mutuamente satisfatório sobre vários assuntos, incluindo a cooperação aprimorada para proteger os interesses de segurança mútua. Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky Marcou Reunião com Biden para Discutir "Plano de Vitória"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro. "Apresentarei o plano para a vitória", disse Zelensky durante uma aparição em Kyiv. Esta estratégia envolve um sistema abrangente de tomada de decisão para equipar a Ucrânia com forças suficientes para levar o conflito à paz. "Guerras conquistadoras podem terminar de maneira justa através da expulsão do exército ocupante ou por meios diplomáticos", explicou Zelensky. Isso resultará na verdadeira independência do país. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para uma posição forte.

22:59 Exército Ucraniano Relata Lutando Pesada no Setor Leste

A luta pesada continua no leste da Ucrânia, de acordo com o exército ucraniano. Houve 115 escaramuças, informou o Estado-Maior em Kyiv em sua atualização noturna. "A luta mais intensa ocorreu na direção de Kurakhove, além do que o inimigo também estava ativo na direção de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurakhove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk havia sido a direção principal de ataque das tropas russas. No entanto, recentemente, os russos fizeram pouco progresso nessa área. Em vez disso, eles expandiram seu eixo de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Traz Alívio Desejado

O avanço da Ucrânia na região russa de Kursk está proporcionando os resultados desejados, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi detido, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, diz ele. A Rússia ainda não conseguiu nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas haviam duvidado anteriormente da realocação de maiores formações de tropas russas do Donetsk e de outras regiões para Kursk. A Rússia alega ter retomado 10 das 100 aldeias ocupadas.

21:46 Zelensky Acusa Ocidente de "Medo" ao Discutir Defesa de Mísseis da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa o Ocidente de ter "medo" ao discutir a assistência à Ucrânia para derrubar mísseis russos. "Se os aliados podem derrubar mísseis e drones juntos no Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para derrubar mísseis russos e Shaheds nos céus da Ucrânia?" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo até de dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão literalmente indo em direção ao território de nossos vizinhos", disse o líder ucraniano. Isso é "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Rússia Allegadamente Desloca Mais de 8000 Drones Iranianos Contra a Ucrânia

A Rússia supostamente deslocou 8060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início da guerra, de acordo com o governo de Kyiv. Não há declarações da Irã ou da Rússia ainda. A Ucrânia acusou o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 EUA Relutantes em Discutir Aprovação de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

Em Washington, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden, devem se encontrar para conversas. Há muita expectativa sobre se haverá anúncios sobre a aprovação do uso de armas de alcance longo para a Ucrânia. Fontes do jornal britânico "Guardian" sugerem que o Reino Unido permitiu que Kyiv realize ataques usando mísseis Storm-Shadow. No entanto, é relatado que nenhum dos lados fará qualquer anúncio sobre esse assunto durante a reunião de hoje. "Não esperaria um anúncio hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - certamente não dos EUA", diz o Diretor de Comunicações do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Ele apenas compartilha que eles estão continuando a discutir com o Reino Unido, a França e outros aliados "o tipo de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia". Ele também evita dar uma resposta clara quando perguntado se o governo dos EUA anunciará alguma mudança. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não dizer em certo ponto."

