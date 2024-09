Às 13:57, Zelenskyy declarou a libertação de 49 prisioneiros de guerra

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou o retorno de 49 reféns da Rússia, incluindo ex-combatentes da planta de aço Azovstal de Mariupol, que esteve sob cerco das forças militares russas na primavera de 2022. Zelensky proclamou: "49 ucranianos voltaram para casa", com fotos de soldados e mulheres militares sendo envolvidas em bandeiras nacionais ucranianas. Zelensky afirmou que essas pessoas eram membros das forças armadas, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Meios de comunicação ucranianos informam que 23 das pessoas que retornaram são mulheres. Zelensky não revelou inicialmente se o retorno foi resultado de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não está muito preocupado com as recentes ameaças de Vladimir Putin sobre armas de longo alcance apontadas para alvos na Rússia. Embora reconheça a gravidade da situação na Ucrânia e ao longo da fronteira ucraniano-russa, Tusk argumenta: "Não acho que devamos exagerar a importância das últimas declarações do presidente Putin". Segundo Tusk, essas declarações refletem a difícil situação em que se encontra o Exército russo na linha de frente. Anteriormente, Putin havia sugerido que, se o Ocidente permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance de sua produção, o Ocidente estaria lutando diretamente contra a Rússia.

O ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, em um fórum de segurança internacional em Pequim, defende as "negociações" como a única solução possível para conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza. Wei acredita que "a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino só podem ser resolvidos pela paz e pelas negociações".

O governo alemão está buscando aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. Um funcionário do governo, antecipando a visita do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, afirmou: "Bem-vindo ao potencial aumento das suprimentos de petróleo do Cazaquistão". O objetivo é fornecer várias opções de suprimento à refinaria PCK em Schwedt, com mais petróleo do Cazaquistão sendo uma delas. No entanto, eles também precisam de opções alternativas, considerando que o petróleo cazaque flui por meio de oleodutos russos para a Alemanha, dando a Moscou alavancagem. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. Durante a visita de Scholz, os suprimentos de gás da Ásia Central serão um assunto importante de discussão.

A França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. Segundo fontes diplomáticas, o motivo é a entrega de foguetes balísticos à Rússia. Anteriormente, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia afirmado que a Rússia havia recebido foguetes do Irã, que seriam implantados na Ucrânia nas próximas semanas. No entanto, o Irã nega essas alegações.

O Pentágono considera a ofensiva russa em Kursk como "relativa". O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, afirmou na quinta-feira: "Observamos unidades russas tentando lançar uma ofensiva em Kursk. No momento, eu a caracterizaria como modesta, mas estamos monitorando de perto". O Ministério da Defesa russo afirmou que os soldados russos reconquistaram dez assentamentos. Essa afirmação ainda não foi verificada. A ofensiva da Força Aérea ucraniana na região fronteiriça russa de Kursk começou há cerca de cinco semanas, com a captura de cerca de 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados desde então.

A Força Aérea ucraniana relatou o abate de 24 dos 26 drones durante a noite. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto na região de Mykolajiw, detritos de drone causaram incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos. Segundo o Ministério da Energia, a infraestrutura energética na região de Iwano-Frankiwsk foi danificada.

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. Os encontros ocorreram "em uma atmosfera distinta de confiança e camaradagem", segundo o Conselho de Segurança da Rússia. As conversas são esperadas para fazer uma contribuição substancial para a execução do pacto de defesa assinado por Kim e pelo presidente russo Vladimir Putin em junho. O acordo prevê assistência mútua em caso de agressão contra qualquer uma das partes contratantes, segundo Putin. Críticos acusam a Rússia de explorar mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia. Para impulsionar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia está buscando mais munição, levando-a a se aproximar de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusa a OTAN de estar ativamente envolvida no conflito na Ucrânia. "Eles estão lutando contra o nosso país", escreveu Volodin no Telegram. Ele sugere que a OTAN está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para atacar, coordenar operações militares e emitir ordens ao governo em Kyiv.

10:17 Munz sobre a ameaça de Putin à OTAN: "A declaração de Putin não faz as manchetes da manhã"

No mundo ocidental, há preocupações de que permitir que a Ucrânia inicie ataques de longo alcance no solo russo possa levar a uma escalada. De fato, o presidente russo Vladimir Putin voltou a fazer essa ameaça. No entanto, o correspondente da ntv Rainer Munz acredita que pode haver pouco fundamento na postura beligerante de Putin.

09:42 Família: Líder da oposição preso na Bielorrússia está gravemente doente

09:20 Acordo Assinado para Estação de Brigada Lituana

Alemanha e Lituânia assinaram um acordo governamental para gerenciar os detalhes de uma brigada de combate estacionada no país da NATO do Báltico. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, e seu colega lituano, Laurynas Kasciunas, assinaram o acordo em Berlim. O acordo se baseia no Acordo de Forças da NATO, esclarecendo o status legal dos soldados e funcionários civis alemães na Lituânia, de acordo com o Ministério da Defesa. Ele estabelece as bases para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia, entre outras coisas. A brigada é projetada para se tornar operacional em 2027. Leia mais aqui.

08:56 Rússia Expulsa Diplomatas Britânicos por Acusações de Espionagem

A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob suspeita de espionagem. O FSB alega ter provas de que o Foreign Office coordenou a escalada política e militar em uma tentativa de assegurar a derrota estratégica da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de prejudicar intencionalmente o povo russo, de acordo com a agência de notícias TASS. O Foreign Office britânico rejeita as acusações como "infundadas". A expulsão da Rússia é uma resposta às ações britânicas após atividades patrocinadas pelo estado russo na Europa e no Reino Unido, de acordo com um comunicado da BBC.

08:31 Putin Avisa ao Ocidente: Aprovação de Mísseis de Alcance Longo Involveria Directamente a NATO no Conflito

O presidente ucraniano Zelenskyy vem pedindo há muito tempo a aprovação de mísseis de alcance longo para atingir objetivos militares russos. Agora, os EUA e o Reino Unido estão se preparando para revisar esse pedido juntos. O chefe do Kremlin, Putin, responde com um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Compartilhará Conhecimento sobre Armas Ocidentais com Seus Parceiros

Read more here.

A Rússia está oferecendo para compartilhar suas experiências no combate a várias armas ocidentais com seus parceiros. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que a guerra na Ucrânia proporcionou insights únicos, de acordo com a agência de notícias russa RIA. A Rússia está disposta a compartilhar esse conhecimento com seus aliados. O conflito levou a uma nova era de guerra, com armas russas capazes de contra-atacar armas ocidentais.

07:34 Agência de Inteligência Interna Anuncia Prisões: Homens Realizaram Ataques de Incêndio em Kyiv a Pedido da Inteligência Russa

Cinco homens são acusados de realizar ataques de incêndio em Kyiv a pedido de uma agência de inteligência russa, afirma a agência de inteligência interna da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com o objetivo de descreditar as forças armadas. Os suspeitos de incêndio foram contatados por agentes russos através do Telegram em busca de dinheiro fácil e gravaram suas ações em seus telefones em troca de pagamento prometido, que nunca foi recebido.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte de Seu Filho Adotivo na Guerra

O rabino-chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu durante a invasão russa da Ucrânia. Um serviço funeral foi realizado por soldados, veteranos e outros para prestar homenagem ao homem de 32 anos, que foi dado como desaparecido no final de julho e cuja morte foi confirmada algumas semanas depois. Asman adotou Samborskij quando ele tinha 10 anos e criou um vínculo com ele. Samborskij se tornou pai de uma filha em maio, escreveu Asman nas redes sociais. Ele se alistou no exército algumas semanas depois e falou pela última vez com seu pai em 17 de julho.

06:29 Japão Detalha Incidentes Involvendo Aviões de Caça Russos

Read more here.

O Japão mobilizou aviões de caça depois que dois aviões russos circularam ao redor do país. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Os aviões Tu-142 voaram do mar em direção à região sul de Okinawa, desde a manhã até a tarde. Em resposta, "mobilizamos aviões de caça da Força de Autodefesa Aérea em uma base de emergência", disse o ministério. Os aviões russos partiram para o norte e também cruzaram as Curilas, uma área disputada entre Japão e Rússia. Mais cedo nesta semana, navios de guerra russos e chineses iniciaram exercícios conjuntos no Mar do Japão, como parte de um exercício naval em maior escala. Aviões militares russos circularam ao redor do Japão pela última vez em 2019. Leia mais aqui.

05:27 Incident no Mar Negro: Navio Cargueiro AtacadoA Marinha ucraniana compartilhou detalhes sobre um presumível ataque aéreo russo a um navio mercante no Mar Negro. De acordo com suas alegações, um avião Tu-22 supostamente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. Apesar de estar sob a bandeira de São Cristóvão e Neves, o navio cargueiro estava localizado fora das águas territoriais ucranianas. Estava a caminho do porto ucraniano de Chornomorsk para o Egito, transportando trigo. De acordo com um relatório da BBC, o navio estava, na verdade, na zona econômica exclusiva da Romênia na época. Outro relatório sugeriu que um míssil Ch-31, usado para interrupção de radar e com menos poder explosivo do que o Ch-22, foi empregado em vez disso.

03:19 Incidentes Trágicos na Fronteira: Soldado Moldavo MortoUm soldado moldavo encontrou uma morte trágica em circunstâncias misteriosas enquanto cumpria seu dever na linha de demarcação com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia informou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma durante seu horário de trabalho em seu posto. As autoridades, incluindo polícia e peritos forenses, agora estão investigando o incidente. Forças tanto da Moldávia quanto da Transnístria, além de tropas russas, têm estado estacionadas na linha de separação desde um conflito em 1992 após o colapso da União Soviética. A Moldávia comprometeu-se a reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na linha de separação são raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Desejo de Conflito com a Rússia"O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, negou a afirmação do presidente russo Putin de que a prestação de armas de longo alcance pelo Ocidente para ataques profundos em território russo significava a participação da NATO na guerra. Starmer afirmou: "A Ucrânia tem o direito à autodefesa". O Reino Unido apoia completamente esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse sentido. "No entanto, não estamos procurando um conflito com a Rússia - isso não é nossa intenção de modo algum", enfatizou Starmer. Detalhes adicionais.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Pode Ser Mais ApoiadoraO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris, se eleita, seria "mais apoiadora" da Ucrânia do que o atual ocupante do cargo, Biden. Harris já demonstrou sua posição em certos assuntos, disse Taylor em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais cauteloso em decisões relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16, e atualmente é relutante em permitir que a Ucrânia lance ataques profundos na Rússia. Taylor espera uma abordagem "mais apoiadora" de Harris, principalmente devido à provável mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

00:27 Zelensky Agradece à Estónia pelo Apoio MilitarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando gratidão pelo apoio militar. A Estónia, membro da UE e da NATO dos Bálticos, concordou em destinar 0,25% de seu PIB anual às necessidades de defesa da Ucrânia. Além de discussões sobre reconstrução e aspirações da Ucrânia à UE, a primeira-ministra letã Evika Siliņa também prometeu apoio adicional durante um encontro com Zelensky.

here.

23:19 Serviço de Inteligência não Precisa Informar Jornalista sobre Avaliação MilitarO Serviço de Inteligência Federal (BND) não é obrigado a informar um jornalista se ele rotulou uma vitória militar da Ucrânia como difícil ou impossível em discussões reservadas. Além disso, o BND não é obrigado a divulgar quais meios de comunicação participaram dessas discussões, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. A solicitação de urgência do jornalista foi rejeitada em grande parte, mas o BND deve divulgar o número de discussões de fundo individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. A solicitação de urgência foi apresentada por um editor de jornal, relatando uma declaração de um político do CDU, sugerindo que o BND estava disseminando intencionalmente uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

aqui.22:06 Políticos da Coalizão Defendem o Uso de Armas de Longo Alcance contra a RússiaPolíticos do governo de coalizão apoiam a concessão de autorização a Kyiv para utilizar armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, afirmou no T-Online que é tanto correto quanto legal finalmente atacar alvos militares russos com mísseis ocidentais de longo alcance. Roth sugeriu como potenciais alvos em território russo bases aéreas militares, centros de comando ou instalações de lançamento, que, segundo ele, são responsáveis pelos "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos". É essencial deter esses ataques ao atingir suas bases, enfatizou. Além disso, o chairman do Comitê de Defesa, Marcus Faber do FDP, advogou pela aprovação do uso de aeroportos militares russos para armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow. O político do Partido Verde Anton Hofreiter enfatizou que "a Rússia está terrorizando a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes a hospitais, edifícios residenciais e suprimento de energia". Para proteger efetivamente os civis da Ucrânia, o exército deveria ser autorizado a atingir bases militares em território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute o Plano de Paz da Ucrânia de TrumpDe acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, a abordagem de Donald Trump para pôr fim ao conflito na Ucrânia pode envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Durante uma entrevista com o produtor de televisão Shawn Ryan, Vance sugeriu que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para discutir potenciais soluções pacíficas. Vance expressou confiança na capacidade de Trump de negociar um acordo rapidamente, afirmando: "Acho que ele poderia alcançar um acordo muito rapidamente". A história pública de Trump de apoiar o presidente russo Vladimir Putin e criticar a ajuda dos EUA à Ucrânia é bem conhecida. Trump também afirmou que poderia pôr fim ao conflito em um dia, se eleito, mas permaneceu vago sobre seu plano específico.

21:03 "Somos Russos, Deus está do Nosso Lado" - Comício Fascista em São PetersburgoOs nacionalistas e fascistas russos que marcham por São Petersburgo gritam com certeza inquestionável: "Somos russos, Deus está do nosso lado". Eles continuam a gritar: "Avante, russos!". Sua marcha comemora o aniversário do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como tanto um herói nacional quanto um santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Solovyov, o Propaganda do Kremlin, Sugere a Europa como Próximo AlvoO popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deve parar na conquista da Ucrânia. "Acredito que a barreira ideal é o Atlântico", diz o propagandista do Kremlin. "Nossas tropas caberiam perfeitamente em Berlim, Lisboa, Madrid e Paris. E que visão eles fizeram em Paris". Em resposta a um lembrete sobre a falta de uma população russa significativa na Europa, Solovyov menciona os aliados bielorrussos. Alternativamente, ele sugere recorrer à China.

20:01 Trabalhadores Humanitários Britânicos se Preparam para o Inverno na UcrâniaMuitas casas ucranianas que resistiram aos bombardeios até agora estão sem janelas, uma situação desafiadora à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema. Eles viajam para zonas de conflito para instalar janelas temporárias.

here.

Pegue notícias anteriores aqui.

O exército teve um papel significativo no conflito na Ucrânia, com membros de várias ramificações, incluindo o exército, a guarda nacional, a polícia nacional e a guarda de fronteira, sendo entre os 49 reféns libertados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky da custódia russa.

O exército também continua a enfrentar ameaças na fronteira ucraniano-russa, como evidenciado pelos avisos do presidente russo Vladimir Putin de que a aprovação ocidental de mísseis de longo alcance para a Ucrânia poderia envolver diretamente a NATO no conflito.

Leia também: