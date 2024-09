Às 13:44, uma fonte de notícias dos EUA relata que a Rússia e a Ucrânia sofreram coletivamente a perda de um milhão de militares.

No meio do conflito entre Rússia e Ucrania, de acordo com investigações do jornal americano "Wall Street Journal", dezenas de milhares de soldados perderam a vida e ficaram feridos de ambos os lados. Relatos indicam que as tropas ucranianas sofreram cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos. Enquanto isso, a Rússia é estimada em ter perdido aproximadamente 600.000 soldados, com 200.000 mortos e 400.000 feridos, de acordo com estimativas de agências ocidentais de inteligência. Nem o governo ucraniano nem o russo divulgaram publicamente esses números.

13:21 Munz: Rússia recruta soldados pela forçaA Rússia aumentou sua força militar para 1,5 milhão de soldados por meio de um decreto. De acordo com o analista do Kremlin Rainer Munz, falando na ntv, esse movimento envia uma mensagem clara além da guerra na Ucrânia. Munz compartilha insights sobre onde a Rússia está encontrando esses novos soldados.

12:55 Rússia justifica crescimento militar devido a ameaças nas fronteirasO Kremlin justifica seu plano de expandir seu exército para se tornar a segunda maior do mundo devido a crescentes ameaças em suas fronteiras. De acordo com o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskow em uma chamada de imprensa, essa expansão é necessária devido a numerosas ameaças na periferia das fronteiras da Rússia, exacerbadas pelo ambiente hostil em suas fronteiras ocidentais e instabilidade em suas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas. Como resultado, o presidente Vladimir Putin ordenou um aumento de 180.000 soldados na força regular do exército russo, tornando-o o segundo maior do mundo, superado apenas pela China.

12:30 Maioria se opõe à entrega de mísseis de alcance para KyivO governo em Kyiv busca atingir a logística militar russa, incluindo aeroportos militares, centros de comando e infraestrutura. No entanto, de acordo com a nova RTL/ntv Trendbarometer, 64 por cento dos respondentes rejeitam a entrega de armas ocidentais que também poderiam atingir alvos profundamente dentro da Rússia. Apenas 28 por cento apoiam tais entregas. A maioria apoia a entrega de tais mísseis apenas entre os apoiadores dos Verdes (53 por cento) e do FDP (58 por cento). Apenas 34 por cento dos apoiadores do SPD e 31 por cento dos apoiadores da CDU/CSU apoiam isso, enquanto não há apoio entre os apoiadores do BSW e apenas 4 por cento entre os apoiadores da AfD. Uma maioria (61 por cento) dos apoiadores do SPD e da CDU/CSU se opõe a tais entregas de armas, com a rejeição sendo maior no leste (83 por cento) do que no oeste (61 por cento).

11:49 Suspeito de tentativa de assassinato de Trump queria matar Putin e Kim Jong-UnRyan Wesley Routt, suspeito de tentar assassinar Donald Trump, expressou o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un anos atrás, de acordo com um relatório do "Wall Street Journal" citando a enfermeira Chelsea Walsh. Walsh, que trabalhou na Ucrânia em 2022, encontrou Routt várias vezes e o descreveu como o "americano mais perigoso" que ela encontrou durante seu tempo em Kyiv. Routt supostamente tentou se juntar à brigada voluntária ucraniana e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário "Russians at War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto

O controvertido documentário "Russians at War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto após tudo, apesar das ameaças iniciais. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na linha de frente na Ucrânia para o filme. No entanto, o embaixador ucraniano no Canadá criticou a decisão, alegando que o festival estava servindo como plataforma para propaganda russa.

10:51 Embaixador russo é cauteloso sobre negociações de pazO embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou cautela sobre potenciais negociações de paz na guerra com a Ucrânia. De acordo com Nechaev, em uma entrevista na Deutschlandfunk, um plano de paz é necessário antes que a Rússia possa avaliar quão próximo ele está de suas próprias visões. Nechaev respondeu a declarações feitas pelo chanceler alemão Olaf Scholz, que havia sugerido acelerar os esforços para alcançar a paz.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas ajudará a Ucrânia a se preparar para o invernoA empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo a cooperação com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para garantir a segurança energética para o inverno que vem. Especialistas temem que a Ucrânia enfrentará um inverno particularmente rigoroso devido a numerosos ataques aéreos russos em infraestrutura crítica, o que pode levar a possíveis interrupções de energia, aquecimento e água. O PNUD visa ajudar a Ucrânia a minimizar interrupções no suprimento de sua população fornecendo geradores a gás.

09:55 Oblast de Sumy ainda sem energia após ataque de droneApós um ataque de drone esta manhã no oblast ucraniano de Sumy, cerca de 280.000 pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas alguns ainda conseguiram causar danos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: Prisioneiro de guerra executado com espada pelos russosO ombudsman de direitos humanos do parlamento ucraniano relata que as forças russas executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado com uma espada. As mãos da vítima estavam amarradas com fita adesiva e o ombudsman concluiu que a crueldade e sede de sangue dos russos estão além da compreensão, compartilhando uma foto do soldado morto nas redes sociais. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicam imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captura russa.

09:02 Comandante Checheno Transmite Otimismo sobre Ofensiva de Kursk Após a inesperada invasão de Kyiv na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, Moscou manteve silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou otimismo através de seu canal do Telegram, escrevendo, "Vamos relaxar, pipocar e aproveitar para assistir nossos caras aniquilarem o inimigo tranquilamente", no primeiro dia da ofensiva. Desde então, Alaudinow tornou-se o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos distribuindo suas declarações. Especialistas sugerem que essa presença na mídia só é possível com a aprovação das mais altas autoridades, como informado pela agência de notícias AFP. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de uma liberdade de expressão incomum, e alguns até o propõem como possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Fortalece Ucrânia com €100 Milhões em Ajuda de Inverno A Alemanha anunciou mais €100 milhões em ajuda de inverno para a Ucrânia, como compartilhado pela Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock durante sua visita à República da Moldávia em Chisinau. "É inegável que o outono está chegando, e o inverno não ficará muito atrás", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia em Chisinau, capital do antigo republicano soviético. Os planos russos para uma "guerra de inverno" visam perturbar a vida dos residentes na Ucrânia tanto quanto possível, de acordo com a Rússia.

08:01 Ucrânia Repela Grande Ataque de Drones da Rússia A Ucrânia relatou um grande ataque de drones da Rússia pela segunda noite consecutiva. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones inimigos, informou a força aérea. O ataque ocorreu em cinco regiões. A infraestrutura energética na região nordeste de Sumy também foi alvo, com autoridades locais confirmando a interceptação de 16 drones lá e fontes críticas de energia, como sistemas de suprimento de água e hospitais, foram mudados para fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Ucrânia Relata 1020 Vítimas nas Forças Russas De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, a Rússia sofreu perdas de 1020 soldados devido a mortes ou ferimentos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão total em fevereiro de 2022, os registros ucranianos indicam um total de 635.880 baixas do lado russo. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Meio de Comunicação Ucraniano Relata Ataque em Aeroporto Militar Russo O site de notícias ucraniano "Kyiv Post" relatou um ataque noturno no aeroporto militar russo em Engels, localizado na região de Saratov. O relatório destaca bombardeiros estratégicos com mísseis, utilizados pela Rússia para bombear cidades ucranianas, baseados no campo de aviação.

06:35 Chefe da NATO Abraça Discussão sobre Armas de Longo Alcance para Ucrânia O secretário-geral da NATO que sai, Jens Stoltenberg, apoia o debate em andamento sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia ataque território russo com armas ocidentais de longo alcance. "Cada aliado é responsável por tomar essas decisões, mas devemos comunicar efetivamente sobre esses tópicos, como fazemos", disse Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia tem solicitado essa permissão de seus aliados para alvos em centros de comando, campos de aviação e infraestrutura russos há várias semanas. Stoltenberg está preocupado com o potencial de escalada do conflito, afirmando: "Mas ainda acho que o maior risco para nós é a Rússia vencer na Ucrânia".

06:13 Meta Proíbe Disseminação de Propaganda Russa pela RT A Meta, proprietária do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, proibiu a disseminação de propaganda estatal russa através do canal RT em todo o mundo. A RT, anteriormente conhecida como Russia Today, e organizações associadas estarão restritas nas plataformas da Meta. A RT já enfrentava um banimento na UE desde a primavera de 2022 em resposta a campanhas de desinformação sobre a invasão russa da Ucrânia. Para mais detalhes, consulte:

05:33 Lukashenko Libera 37 Prisioneiros na Bielorrússia O ditador bielorrusso Alexander Lukashenko libertou 37 prisioneiros. De acordo com a Administração Presidencial em Minsk, essas pessoas foram condenadas por "extremismo", uma acusação comum contra críticos do governo na Bielorrússia. Entre eles estão seis mulheres e várias pessoas com problemas de saúde. As identidades dos 37 prisioneiros libertados ainda não foram reveladas. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia libertou esporadicamente prisioneiros presos por protestar contra o governo. Recentemente, Lukashenko concedeu indultos a 30 prisioneiros políticos em meados de agosto e outros 30 no início de setembro, alegando que cada um deles expressou arrependimento e buscou perdão.

03:11 Relatório da ONU: Situação dos Direitos Humanos na Rússia Está se Agravando De acordo com um relatório da ONU, as violações dos direitos humanos na Rússia estão se tornando mais prevalentes. "Há um sistema cada vez maior, apoiado pelo estado, de violações dos direitos humanos", de acordo com o relatório de Mariana Katzarova. A búlgaro, nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023 como uma Relatora Especial sobre a situação na Rússia, afirmou isso. O sistema visa sufocar a sociedade civil e a oposição política, segundo o relatório. Pessoas que criticam o conflito da Rússia com a Ucrânia e aquelas que expressam discordância estão sendo tratadas com mais severidade. Katzarova estima que pelo menos 1372 pessoas foram condenadas por acusações fabricadas e receberam longas sentenças de prisão. Esses ativistas dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra estão sendo submetidos a tortura enquanto estão sob custódia. Prisioneiros políticos são mantidos em celas de isolamento, enquanto outros são forçados a ser admitidos em clínicas psiquiátricas. O número real pode ser ainda maior, sugere um funcionário.

23:24 Suécia vai liderar força militar planejada da NATO na Finlândia

A NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando esse esforço. Isso envolve uma abordagem inovadora de forças terrestres multinacionais da NATO, chamadas de Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhantes às de outros países da NATO que compartilham fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa sueco, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma entrevista coletiva em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão pelo convite da Finlândia para liderar essa presença. Essa presença vai reforçar a segurança geral da NATO.

Apesar da escalada de tensões e do aumento do poder militar, a Rússia ainda não interveio diretamente no conflito ucraniano além de seu apoio aos separatistas pró-russos.

Dadas as tensões em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, os pedidos para fornecer armas ocidentais a Kyiv para atingir a infraestrutura militar russa têm gerado intensos debates sobre potenciais consequências e escalada.

