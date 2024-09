Às 12:58, a Polónia expressa a intenção de interceptar os veículos aéreos não tripulados russos.

12:12 PM: Reação da Rússia às Eleições na Turíngia e Saxônia por Munz

Discussões sobre a reação da Rússia às vitórias do AfD e BSW nas eleições na Turíngia e Saxônia também estão em andamento na Rússia. O correspondente da ntv, Rainer Munz, relata como Moscou está lidando com o que pode ser o maior ataque de drones já visto na capital russa.

11:40 AM: Putin Elogia Progresso das Forças Russas

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o ritmo rápido do avanço das forças russas na captura de novos territórios na Ucrânia vizinha. Ao falar com agências de notícias russas, Putin afirmou que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. "Não estamos falando de 200-300 metros de progresso", disse Putin. "Estamos falando de vários quilômetros. Não testemunhamos um progresso tão rápido no Donbass há muito tempo". Durante sua viagem à Mongólia, Putin visitou a república siberiana de Tuva para ministrar aulas na nova disciplina "Conversas sobre o Importante", que visa familiarizar crianças com a posição política do Kremlin. Putin tem assumido recentemente o papel de instrutor no primeiro dia de aula.

11:07 AM: Ucrânia Intercepta 22 Mísseis e 20 Drones

A força aérea ucraniana relatou a interceptação de 22 dos 35 mísseis e a destruição de 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

10:36 AM: Vídeo Mostra Ataque de Mísseis Russos em Kharkiv

Kharkiv tem sido alvo de ataques de mísseis da Rússia por vários dias. De acordo com os registros ucranianos, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um shopping e complexo de entretenimento e ferindo várias pessoas.

10:01: Número de Feridos Aumenta após Ataque Russo em Sumy

Após um ataque de míssil russo em Sumy, no nordeste da Ucrânia, o número de feridos aumentou. Estatísticas recentes do Ministério do Interior ucraniano indicam 18 feridos, incluindo seis crianças. O Ministério do Interior divulgou essa informação via Telegram. Anteriormente (ver entrada 03:34), a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo quatro crianças, ficaram feridos no ataque. O míssil russo atingiu um centro infantil para reabilitação social e psicológica, além de um orfanato em Sumy. Até 6 de agosto, a situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se ainda mais devido à invasão transfronteiriça na região russa vizinha de Kursk. A cidade de Sumy, com uma população de mais de 250.000 pessoas, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 AM: Ucrânia: Dois Feridos em Ataque Aéreo Russo em Kyiv

A Rússia bombardeou Kyiv com mísseis novamente (ver entradas 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis, anunciaram as autoridades locais. Incêndios foram acesos e a habitação e a infraestrutura sofreram danos. Um alerta aéreo nacional esteve em vigor por quase duas horas até a madrugada.

08:57 AM: ISW: Maioria dos Russos Apoia a Guerra na Ucrânia

A população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia, mesmo após a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), esse apoio à operação militar russa na Ucrânia aumentou em agosto. Em agosto de 2024, cerca de 78 por cento dos respondentes apoiaram a guerra na Ucrânia - um aumento em relação aos 75 por cento em julho de 2024 e 77 por cento em junho de 2024. A população russa parece imune à guerra, permitindo que o Kremlin adapte sua estratégia para engajar em um conflito de desgaste prolongado contra a Ucrânia, segundo analistas do ISW.

08:11 AM: Ucrânia Publica Estatísticas de Perdas da Rússia

O Estado-Maior ucraniano publicou as figuras atualizadas de perdas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com essas figuras, a Rússia sofreu aproximadamente 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.300 nas últimas 24 horas. De acordo com um relatório de Kyiv, nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 30 drones também foram destruídos. No total, a Rússia sofreu um total de 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início da ofensiva em grande escala, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais fornecem figuras de perdas mais baixas, mas essas figuras são apenas valores mínimos.

07:03: Equipa de Resgate Salva Homem Sobrevivente de Desabamento em KharkivApós um ataque aéreo russo atingir Kharkiv, cidade localizada no nordeste da Ucrânia, equipes de resgate conseguiram extrair um homem vivo dos escombros de um salão de eventos. De acordo com a Reuters, o sobrevivente comunicou-se sentindo-se bem após ser resgatado. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas devido aos ataques de foguetes russos em Kharkiv, incluindo 5 crianças, segundo as autoridades. No domingo, vários impactos de foguetes foram registrados em um shopping center e um salão de eventos na área leste da cidade.

06:20: Explosões e Incêndios: Ataque Aéreo Russo Intenso em KyivA Rússia lançou um ataque contra a Ucrânia com vários drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos, afetando Kyiv e outras cidades potenciais, de acordo com a força aérea ucraniana. Várias explosões foram ouvidas em Kyiv, resultando na evacuação dos moradores para abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko relatou emergências crescentes nos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko, prefeito da cidade, relatou vários incêndios no Telegram, apoiado pelo chefe da administração militar da cidade, Serhiy Popko. Uma pessoa ferida por detritos foi identificada no distrito de Shevchenkivskyi. "A retaliação será rápida. O agressor sentirá isso", explicou Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana, no Telegram.

05:39: Explosões: Foguetões Russos Alvo em KyivKyiv está novamente sob fogo de foguetes russos, de acordo com relatórios militares ucranianos. Unidades de defesa aérea estão tomando medidas para repelir o ataque, de acordo com representantes militares ucranianos no serviço de mensagens Telegram. Testemunhas em Kyiv ouvem várias explosões, provavelmente a ativação de sistemas de defesa aérea. Os danos causados e o número de foguetes lançados ainda não foram determinados.

04:46: Putin Afirma Planos para Construção de Gasoduto Russo para a ChinaA construção de um novo gasoduto russo via Mongólia para a China está avançando conforme o planejado, de acordo com Vladimir Putin. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade foi aprovado e as surveys técnicas necessárias foram concluídas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", de acordo com um transcript publicado no site do Kremlin. O gasoduto planejado, "Força Sibéria 2", transportará 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China todos os anos.

here.03:34: Ataques Russos Ferem 13, Incluindo Dois Crianças, em Orfanato de SumyForças russas dispararam foguetes contra um centro de cuidados infantis e orfanato em Sumy, ferindo 13 pessoas, incluindo duas crianças. De acordo com a "Ukrainska Pravda", o centro fica em uma área residencial, de acordo com a administração militar local.

02:26: Pesquisa Mostra que 60% dos Poloneses Apoiam Abater Drones Espiões Russos no Espaço Aéreo PolonêsDe acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", quase 60% dos poloneses acreditam que sua militares deve abater drones espiões russos que invadem seu espaço aéreo durante ataques aéreos na Ucrânia. Um objeto voador misterioso, supostamente um drone kamikaze do tipo Shahed, pairou no espaço aéreo polonês por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak sugeriu no rádio que a Rússia pode ter testado as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones.

00:26: Um Morto e Três Feridos em Bombardeio Russo em Vilarejos de BelgorodO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou um morto e três feridos devido ao fogo ucraniano nos vilarejos de Shagarovka e Shebekino, situados perto da fronteira. Pelo menos outro vilarejo foi atingido por bombardeios das forças ucranianas.

23:08: Rússia Repela Mais de 158 Ataques de Drones Ucranianos em Moscou e Outras RegiõesA Rússia afirmou ter frustrado "massivos" ataques de drones ucranianos em Moscou e 14 outras regiões, interceptando um total de 158 objetos voadores, de acordo com o ministério da defesa no serviço de mensagens Telegram. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com registros oficiais.

22:24: Número de Feridos Sobe para 47 em Ataque Aéreo Russo em KharkivO serviço de emergência estadual ucraniano relatou 47 feridos, incluindo 7 crianças, após um ataque aéreo russo massivo em Kharkiv. Várias instalações civis, como um centro comercial, foram danificadas, como visto em fotos da mídia.

21:52: Dois Pilotos Morrem em Queda de Helicóptero Ucraniano Durante TreinamentoDois pilotos morreram quando um helicóptero caiu durante uma missão de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub em Kharkiv, na Ucrânia. A agência de notícias do estado Ukrinform relatou que um helicóptero do tipo Mi-2 estava participando de um exercício de treinamento. De acordo com a página do Facebook da universidade, houve uma grande perda - ambos os pilotos morreram. Investigadores, especialistas e pessoal do ministério da defesa estão examinando o local do acidente para determinar a causa do desastre.

21:06: Ucrânia se Prepara para Interrupções de Energia Elétrica Devido aos Persistentes Ataques Russos à Rede de EnergiaA Ucrânia está se preparando para interrupções de energia elétrica na segunda-feira devido aos extensos ataques russos à rede de energia do país, de acordo com avisos da Ukrenergo relatados pela Ukrinform. O suprimento de energia para a infraestrutura crítica não será afetado, enquanto a Ukrenergo aconselhou sobre possíveis modificações na faixa de restrições. Você pode encontrar a cobertura anterior aqui.

O conflito em andamento na Ucrânia levou a discussões sobre a possível resposta dura da Rússia às recentes eleições na Turíngia e Saxônia, na Alemanha, com preocupações crescendo sobre um possível aumento de ataques de drones, como o que Moscou está enfrentando atualmente. O ataque à Ucrânia pela Rússia, que inclui frequentes ataques de mísseis em cidades como Kyiv e Kharkiv, resultou em uma significativa perda de vidas e infraestrutura, com a Ucrânia relatando a interceptação de mais de 20 drones e 35 mísseis nos últimos dias.

