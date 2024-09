Às 11:55, os opositores declaram a destruição de uma via logística russa.

Grupo insurgente militar ATESh alega ter destruído uma linha férrea utilizada pelas forças russas para transportar suprimentos para a linha de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias ucraniana controlada pelo estado, Ukrinform, fez referência a uma publicação relacionada do grupo de partisans. De acordo com suas próprias declarações, o grupo reúne ucranianos, tártaros da Crimeia e combatentes da oposição russa, e foi estabelecido há dois anos na Península da Crimeia.

11:26 Munz: Cidadãos russos têm pouca fé na campanha contra a corrupçãoUma parcela significativa do orçamento federal russo, cerca de 40%, é esperada para ser alocada ao setor de defesa no próximo ano, de acordo com o plano atual. Simultaneamente, uma campanha contra a corrupção iniciada no ministério responsável tem sido realizada desde a morte de Yevgeni Prigoschin. No entanto, essa repressão à corrupção não parece confiável para os cidadãos, de acordo com o repórter da ntv com sede em Moscou, Rainer Munz.

11:01 Cidadão dos EUA enfrenta anos na prisão por lutar contra a Rússia na UcrâniaO cidadão dos EUA Stephen Hubbard confessou os cargos de atividade mercenária em um tribunal de Moscou. A agência de notícias russa RIA, citando o jornal britânico "The Guardian", relatou que Hubbard recebeu fundos para lutar contra a Rússia na Ucrânia. A pena possível para ele, se condenado, é de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Ataque de drone em Kyiv resulta em vários incêndiosUm ataque de drone em Kyiv na noite passada resultou em um edifício residencial sendo engolido por chamas e gravemente danificado, de acordo com as autoridades locais, que relataram o incidente no Ukrainska Pravda. Não houve relatos de feridos. Detritos de drones causaram incêndios em cinco diferentes distritos da área, de acordo com relatórios adicionais. Todos os drones foram relatados como abatidos, de acordo com informações ucranianas.

09:36 Putin afirma que a Rússia alcançará todos os seus objetivosO presidente russo Putin reafirmou seu compromisso com a ofensiva contra a Ucrânia em uma mensagem de vídeo comemorando o segundo aniversário da anexação russa de quatro regiões ucranianas. "Nós alcançaremos todos os nossos objetivos", declarou Putin. O presidente russo também defendeu a invasão da Ucrânia, descrevendo seu governo como uma "ditadura neo-nazista". A Rússia, de acordo com Putin, está estacionando tropas na Ucrânia para proteger a população de fala russa lá, que o governo ucraniano busca separar de sua pátria histórica para sempre.

08:46 Comandante da defesa de Wuhledar na Ucrânia é substituídoO comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente da Ucrânia, que tem defendido a cidade altamente disputada de Wuhledar por mais de dois anos, foi substituído. O Kyiv Independent relatou isso, citando o Comando de Forças Conjuntas do Norte. Os motivos para essa mudança são desconhecidos.

08:04 Mykolaiv relata incêndio em instalação de infraestrutura críticaDevido a um ataque de drone russo, um incêndio começou em uma instalação de infraestrutura crítica no distrito de Bashtanka da Oblast de Mykolaiv. A Ukrainska Pravda citou o chefe da administração militar regional para essa informação, mas a instalação específica atingida não foi revelada.

07:24 Kyiv relata defesa bem-sucedida do ataque noturnoDe acordo com as autoridades militares regionais, o ataque russo a Kyiv durou mais de cinco horas durante a noite. Todos os drones foram relatados como neutralizados, de acordo com declarações da agência de notícias ucraniana controlada pelo estado, Ukrinform.

06:44 Rússia permite que presos sirvam no exército em vez de prisãoRelatos sugerem que a Rússia implementou uma lei que permite que presos em várias regiões escapem da responsabilidade criminal ao se alistar para o serviço militar com o Ministério da Defesa. Essa isenção da responsabilidade criminal foi concedida a presos nas regiões de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, República de Komi, Região do Altai e a Crimeia ilegalmente ocupada, de acordo com os meios de comunicação da oposição russa. Esses relatórios foram corroborados pelo think tank dos EUA Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky relata recebimento de 100 bombas guiadas diariamenteO presidente da Ucrânia, Zelensky, afirma que a Rússia está lançando ataques à Ucrânia com força inabalável, usando cerca de 100 bombas guiadas diariamente. O exército russo tem empregado bombas guiadas para atingir infraestrutura específica em cidades como Saporizhzhia, Kharkiv, Donetsk e Sumy, causando danos a civis e infraestrutura.

05:43 Estado-Maior da Ucrânia expressa preocupação com VuhledarO Estado-Maior da Ucrânia relatou novos ataques russos às linhas de defesa ucranianas perto da região de Donbass. Treze ataques foram repelidos perto de Pokrovsk, e 17 infiltrações russas foram frustradas perto de Kurachove. O exército ucraniano também está lidando com lutas pesadas na área de Vuhledar. Os especialistas ucranianos temem que a cidade menor, que tem sido uma área contestada por dois anos, possa cair em breve para as forças russas.

04:46 Kyiv sob Drone Attaques: Unidades de Defesa em AlertaA capital ucraniana, Kyiv, sofreu múltiplas ataques de drones russos durante a noite. Segundo as forças armadas ucranianas, suas unidades de defesa aérea ficaram ocupadas por horas combatendo várias ondas de ataque. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anunciou pelo Telegram que vários drones inimigos estavam pairando acima e perto da capital. Testemunhas relataram várias explosões em Kyiv, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Embora objetos tenham sido atingidos no céu, não houve relatórios iniciais de danos ou vítimas. Desde 1:00 AM, um alarme aéreo está em vigor em Kyiv, nas áreas vizinhas e em toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana havia relatado anteriormente vários ataques de drones russos em Kyiv e na Ucrânia ocidental. Além disso, vários mísseis guiados foram lançados de territórios ucranianos controlados pela Rússia por volta das 4:40 AM.

03:45 Ajuste de Curso Necessário para os EUA em Relação à Rússia: Comissão de HelsinqueA Comissão de Helsinque, uma organização bipartidária, insta urgentemente os Estados Unidos a rever sua estratégia em relação à Rússia e rotular Moscou como uma ameaça persistente à segurança global. De acordo com "The Hill", a Comissão sugere ao governo dos EUA uma reformulação de sua abordagem à Rússia, semelhante à sua mudança de estratégia em relação à China. As recomendações conflitam com os compromissos da administração Biden com a Ucrânia e vão contra as crenças do ex-presidente Donald Trump e seus apoiadores de que os EUA investem excessivamente na segurança europeia. Trump defende negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, mas o chairman republicano da Comissão de Helsinque, Joe Wilson, tem uma visão cética sobre a possibilidade de alcançar um acordo com Vladimir Putin.

02:49 Ataques de Drone Alvo KyivKyiv é o alvo de um ataque de drone russo. As forças armadas ucranianas estão respondendo repelindo os ataques. Testemunhas relataram várias explosões altas e objetos sendo atingidos no ar, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Além de Kyiv e da região circundante, um alerta aéreo está atualmente em vigor para a Ucrânia oriental.

01:40 Aviso Político em Moldávia: Ministro Advertiu contra "Ladrões"Um alto funcionário do governo moldavo alertou os moldavos a ficarem longe de "ladrões, refugiados e bandidos" depois que um empresário pró-russo prometeu compensar os eleitores que se opõem a juntar-se à União Europeia durante um referendo. O aviso severo do ministro Andrei Spinu reflete a competição intensificada nas próximas eleições presidenciais de outubro de 2021, com a incumbente pró-europeia Maia Sandu concorrendo à reeleição.

00:14 Subestação de Energia de Zaporizhzhia Atacada pelos UcranianosDe acordo com a gerência da usina de energia de Zaporizhzhia controlada pela Rússia, as forças ucranianas atacaram novamente uma subestação de energia próxima, danificando um transformador. Em um anúncio no Telegram, a gerência da usina de energia revelou um ataque de artilharia na subestação de energia "Raduga" em Enerhodar, uma cidade situada no sudeste da Ucrânia. Uma fotografia também apareceu mostrando fumaça saindo do telhado de um edifício. O suprimento de energia de Enerhodar permaneceu intacto, de acordo com uma atualização. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. A usina foi tomada por forças russas durante a invasão russa da Ucrânia no início de 2022. Ambos os lados têm consistentemente acusado um ao outro de alvo ou preparar um ataque à usina de energia.

23:15 Zelenskyy Desconsidera Ameaças Nucleares: "Putin Valoriza sua Vida"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy duvida das ameaças nucleares contínuas do presidente russo Vladimir Putin em uma conversa com a Fox News. Zelenskyy especula que Putin provavelmente tem medo de usar armas nucleares devido ao seu amor pela vida pessoal. "Ninguém sabe o que está girando em sua cabeça", disse Zelenskyy. "Ele pode usar armas nucleares contra qualquer país - ou talvez não. Mas eu não acho que ele vai."

22:10 Posição Vencedora do FPO sobre a Guerra da Ucrânia e a RússiaAs eleições parlamentares austríacas resultaram em uma significativa realocação política. O partido de direita FPO venceu impressionantes 28,7 por cento dos votos, de acordo com cálculos preliminares. Os populistas de direita expressaram extrema desconfiança em relação à UE em seu manifesto eleitoral, apesar do conflito Ucrânia-Rússia em andamento. O partido apresenta uma visão suave em relação à Rússia e não vê problema algum na dependência da Áustria do gás russo. O acordo de gás entre Áustria e Rússia foi estendido até 2040 em 2018, garantindo à Áustria a importação de grandes volumes de gás natural e obrigando-a a pagar mesmo se nenhum gás for fornecido. De janeiro a maio de 2024, mais de 90 por cento das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Tem Encontro em TeerãO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin está indo para Teerã para uma reunião com o presidente iraniano Hassan Rouhani e o vice-presidente Mohammad Resa Aref. As discussões estão agendadas para segunda-feira, como anunciado pelo governo russo. Mishustin é esperado para discutir "a cooperação russo-iraniana em vários campos, incluindo comércio, economia, cultura e ajuda humanitária" durante sua visita a Teerã. Países ocidentais criticam o Irã por fornecer drones e mísseis à Rússia para sua operação militar na Ucrânia. O Irã nega essas alegações.

A Comissão de Helsinque, uma organização bipartidária, instou os Estados Unidos a rever sua estratégia em relação à Rússia e rotular Moscou como uma ameaça persistente à segurança global. Eles sugerem uma mudança de estratégia semelhante à China, o que contraria os compromissos da administração Biden com a Ucrânia.

Dadas as circunstâncias atuais em Kursk, seria prudente para a Comissão considerar o papel de grupos como ATESh na região russa e seu impacto no conflito russo-ucraniano.

Leia também: