Às 11:33 na Áustria, mais duas vidas foram tragicamente perdidas

11:01: Aviso de Inundação em Wrocław

Após fortes tempestades e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Wrocław, na Baixa Silésia, está se preparando para uma onda de enchentes prevista. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um aviso de inundação para a cidade localizada ao longo do rio Oder. As medidas incluem monitoramento 24/7 das barragens, regulação dos canais e suspensão das passagens nas barragens, de acordo com a declaração de Sutryk em seu vídeo no Facebook. A onda de enchentes é esperada para atingir Wrocław na quarta-feira. Anteriormente, as previsões previram que Wrocław não seria tão significativamente afetada. No entanto, o prefeito revisou essas previsões. Embora a enchente não seja esperada para atingir a altura da enchente do Oder em 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk mencionou que a infraestrutura agora está em muito melhor condição, com novas barragens, bacias de retenção e poldres. Ele espera que a enchente não ultrapasse as defesas da cidade.

10:35: Líder do Estado sobre a Situação de Enchentes: "Continua Crítica"

Apesar de uma pausa intermitente na chuva durante a noite, a situação de enchentes no leste da Áustria permanece grave. "Não acabou, continua crítica, continua dramática", diz a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados na região na segunda-feira. Uma preocupação maior é a durabilidade das barragens. "Há uma alta chance de falha das barragens", alertam as autoridades. A vida pública está principalmente paralisada. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria foram fechadas, 1800 edifícios foram evacuados e numerosos estudantes e crianças de jardim de infância estão ficando em casa, diz Mikl-Leitner. Cerca de 3500 lares atualmente estão sem energia. A extensão dos danos ainda não pode ser avaliada. "Os vítimas das enchentes certamente serão assistidas", diz a governadora. Na Baixa Áustria, até 370 litros de chuva por metro quadrado caíram recentemente - várias vezes a quantidade típica mensal.

10:10 Na Beira do Nível Três: Os Níveis de Água do Elba Continuam a Subir

Na Saxônia, os níveis de água do Elba continuam a subir. De acordo com dados do centro de enchentes do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros nesta manhã. É previsto que ultrapasse a marca de seis metros mais tarde hoje, o que acionaria o segundo nível de alarme mais alto, três. Nesse nível, a inundação de áreas habitadas é possível. O nível em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Tcheca já atingiu esse estágio, com uma leitura de 6,09 metros. O nível de alarme três também está em vigor no Neisse Lusácio perto da fronteira com a Polônia, onde a água estava a 5,56 metros, poucos centímetros do nível de alarme quatro mais alto. Uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por razões de segurança, de acordo com um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio três é de 4,80 metros aqui.

09:49 Enchentes Centenárias na República Tcheca: Homem Afoga-se em Águas de Enchente

A primeira fatalidade devido a enchentes na República Tcheca foi relatada. As autoridades também estão rastreando pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem afogou-se no rio Kalina no distrito de Bruntál da Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Os desaparecidos incluem três pessoas que foram levadas em um veículo perto de Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník. Nenhum sinal do veículo foi encontrado. Os outros indivíduos foram arrastados para vários cursos de água, como o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso perto da fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, descreveu as enchentes como uma "enchente centenária", o que significa que ocorre estatisticamente uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, foram relatadas fatalidades devido a enchentes de outros países da UE (veja entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Examina Nível de Água em Görlitz e Cai no Neisse

Uma mulher escorregou e caiu no rio Neisse enquanto investigava o nível de água em Görlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher perdeu o equilíbrio acidentalmente na beira do rio perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela foi arrastada cerca de 700 metros rio abaixo antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradenmühle. Ela agora está sendo tratada em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações de Enchentes Significativas nos Rios Elba e OderA Agência de Ajuda Técnica (THW) está se preparando para potenciais enchentes no leste da Alemanha. "Estamos mobilizando forças maiores para serem enviadas ao Elba e Oder", confirmou o diretor da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" da ZDF. Ele sugere que os moradores das áreas afetadas preparem uma " tiny kit de emergência". A Alemanha ainda espera pela situação climática extrema necessária e tem sido "sortuda" até agora. No entanto, os rios Elba, Neisse e Oder são esperados para inundar na próxima semana. No fim de semana, a THW já havia mobilizado cerca de 140 pessoas na Baviera e na Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge em Dresden. Voss destaca que esta é a quarta situação de enchente significativa na Alemanha este ano. Ele enfatiza que é "necessário" estar bem preparado e investir em equipamentos. "No final das contas, esses são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Gabinete Polonês a Debater Situação de EmergênciaO gabinete polonês se reunirá para uma reunião de crise na manhã de segunda-feira devido às enchentes catastróficas no sudoeste da Polônia. O primeiro-ministro Donald Tusk redigiu um decreto para declarar oficialmente uma situação de emergência, mas a aprovação do gabinete é necessária. As chuvas persistentes no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, causaram enchentes. Durante a noite, a cidade de Nysa, na região de Opole, foi especialmente atingida. Água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, invadiu a sala de emergência do hospital local, de acordo com a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados por barcos.

08:15 Baviera: Chuva e Níveis de Água Elevados Esperados para PersistirA situação de enchente na Baviera permanece crítica em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A polícia não relatou mudanças significativas nas áreas afetadas durante a noite. No entanto, ainda não há alívio: o Serviço de Informações de Águas Altas (HWIS) espera que os níveis de água aumentem novamente com a chuva no início da semana. O HWIS espera que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentem novamente. Melhorias são esperadas a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a frente. É possível que haja chuvas generalizadas de 40 a 70 litros por metro quadrado, com até 90 litros em áreas de estagnação.

07:32 República Checa: Sem Sinal de Alívio – Níveis de Água Continuam a AumentarNão há sinal de alívio nas regiões inundadas da República Checa. A enchente do rio March (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. entire streets were submerged, as reported by CTK news agency. The authorities of the town with nearly 10,000 inhabitants urge the public to stay clear of emergency services. "We expect a further increase in the water level of the river in the coming hours," the mayor warns on social media.

07:03 Rompimento de Barragem Causa Inundações Devastadoras na PolôniaO pânico toma conta da Polônia após o rompimento de uma barragem, à medida que as águas de enchente se aproximam da região do Glatzer Neiße. Vídeos mostram a fúria das águas de enchente.

06:40 Inundações na Europa: Vítimas Relatadas na Polônia, Áustria e RomêniaA Polônia, a República Checa e a Baixa Áustria lutam contra as consequências de uma enchente secular, e a situação na Romênia também é crítica após chuvas pesadas. Pelo menos oito pessoas perderam a vida em vários países europeus devido às enchentes: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações Necessárias nas Inundações na República ChecaAs piores tempestades em décadas submergiram cidades inteiras como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia no fim de semana. Em Jeseník, os serviços de emergência resgataram centenas de pessoas por barco e helicóptero. Após a retirada das águas, havia risco de deslizamentos em vários lugares.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em Viena

Devido às enchentes no Danúbio causadas por chuvas pesadas, mais de cem passageiros de um cruzeiro fluvial suíço em Viena não conseguem desembarcar. O Thurgau Prestige, com cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes a bordo, está seguro na margem. Os passageiros não podem desembarcar porque a passarela para o cais está inundada. Fontes de mídia relatam que outros cruzeiros em Viena também estão enfrentando o mesmo problema. A Thurgau Travel afirmou que as autoridades locais decidirão se e quando os passageiros poderão desembarcar, de acordo com os relatórios dos passageiros que devem permanecer no navio até pelo menos terça-feira. O Thurgau Prestige estava programado para viajar de Linz para Budapeste e retornar, mas agora está preso em Viena.

A tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", trouxe chuva torrencial e enchentes na Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Pelo menos oito pessoas morreram devido às enchentes até agora.

