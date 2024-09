Às 11:24, a Rússia procura rever a sua política de armas nucleares.

10:54 Ucrânia: 29 de 42 Ataques Aéreos Russos Repelidos

A Força Aérea da Ucrânia relatou que a Rússia lançou 42 ataques aéreos durante a noite, segundo um comunicado no Telegram. Os ataques incluíram, entre outros, mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis Iskander-K. A Força Aérea da Ucrânia afirmou ter abatido sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, frustrando 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: Ataque a Poltava Pode Virar Contra a Rússia

A Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com rumores sugerindo que este é um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. No entanto, os meios de comunicação russos estão relatando um "grande sucesso", de acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Fornece Dados sobre Perdas da Rússia

O Estado-Maior da Ucrânia divulgou novos dados sobre as perdas da Rússia na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia teria perdido cerca de 620.350 soldados, com 1.390 baixas nas últimas 24 horas. O relatório de Kiev também alega que sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. No total, a Ucrânia alega que a Rússia perdeu 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início da invasão em grande escala. As estimativas ocidentais sugerem perdas menores, mas provavelmente são figuras mínimas.

09:21 Governador: "Dia Escuro" para a Região de Lviv - Número de Mortes Aumenta

Após os ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja os registros 07:18, 06:17 e 05:29), o número de mortos aumentou. Sete pessoas, incluindo uma menina de sete anos e uma menina de 14 anos, morreram durante a noite, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram. "É um dia escuro para nossa região", escreveu ele, descrevendo-o como uma tragédia terrível. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia relatado cinco mortes e mais de 30 feridos em uma publicação no X, expressando suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Kuleba Submete Demissão

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua demissão, de acordo com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. O pedido de demissão será discutido na próxima sessão plenária, anunciou Stefantchuk em sua página no Facebook. Vários outros ministros já haviam apresentado suas demissões (veja os registros 00:47 e 22:06). As demissões fazem parte da ampla reformulação do governo ucraniano. A quarta-feira será um dia de demissões, escreve o líder da fração do partido no poder, Servidor do Povo, David Arakhamia, no Telegram. O dia das nomeações é esperado para quinta-feira.

08:03 Zelensky: "Pessoas Ainda Presas sob os Escombros"

O ataque com mísseis russos em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início do conflito. Pessoas ainda estão presas sob os escombros, disse o presidente Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno. Ele pede novamente sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Advertiu sobre Iminente Desastre na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o chefe da agência de energia nuclear da ONU (IAEA), Rafael Grossi, discutiram a situação das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia em uma reunião em Kiev. Grossi visitará a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a agência de notícias Reuters, Grossi afirmou na reunião com Zelensky que a situação lá é "muito frágil" e o risco de desastre permanece. A usina em Zaporizhzhia ficou sob o controle russo logo após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente está desativada. Ambos os lados têm frequentemente acusado o outro de bombardear a usina. Tanto Moscou quanto Kiev negam as alegações.

06:53 Ucrânia Procura Ajuda Extra para Setor Agrícola e Desminagem

A Ucrânia está buscando ajuda adicional para revitalizar seu setor agrícola e remover minas. Esta informação vem do jornal "Rheinische Post" de Düsseldorf após receber uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União, que o jornal obteve. A discussão gira em torno de um plano de financiamento para regiões agrícolas próximas à linha de frente. "O governo alemão foi solicitado a considerar a prestação de assistência", diz o artigo. Por exemplo, seria necessário implementar um bônus para salários de segurança dos trabalhadores. Além disso, a Ucrânia pediu para estender um esquema do Ministério da Agricultura que fornece geradores. Além disso, a Ucrânia solicitou ajuda para desminagem em zonas próximas à linha de frente. De acordo com o governo alemão, o Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento estão envolvidos em um projeto de detecção e remoção de minas.

06:17 Incêndio em Lviv após ataque com drone russo

Após ataques aéreos russos (veja entrada 05:29) na cidade de Lviv, no noroeste da Ucrânia, começou um incêndio perto da estação de trem principal. Isso foi relatado pelo governador da região de Lviv, Maxym Kozytskyi, pelo Telegram. Além disso, dois estabelecimentos educacionais foram danificados no ataque, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozytskyi, vários drones Shahed foram envolvidos no ataque aéreo russo. Equipes locais de emergência e resgate estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, pelo Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, longe das linhas de frente no leste. No entanto, a cidade tem sido alvo de ataques recorrentes desde o início da guerra.

05:29 Segunda Súbita Onda de Ataques Aéreos Atinge Kyiv

A capital ucraniana, Kyiv, está sendo atacada por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea está ativa. Testemunhas relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército ucraniano relatou um ataque de drone na cidade ucraniana de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está sob alerta aéreo, de acordo com a força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativou seus próprios aviões e aliados para garantir o espaço aéreo devido aos ataques aéreos e atividades de longo alcance da Rússia, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea para Ucrânia

Após o devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, garantiu à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea. "Condeno enfaticamente esse ataque hediondo", declarou Biden. Washington continuará a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea e capacidades que o país precisa para proteger suas fronteiras". Selenskyi repetiu seu apelo aos aliados ocidentais para entregar rapidamente novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance que já foram entregues para ataques em território russo após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes.

02:52 Novo Ataque de Drone em Kyiv

A Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa aérea ucraniana estão combatendo os ataques nas proximidades da capital, de acordo com o exército ucraniano no Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones utilizados e potenciais danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos na capital ucraniana que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Selenskyi: Planeja Continuar a Segurar a Região de Kursk

A Ucrânia planeja manter as terras ocupadas na região russa de Kursk até que o presidente Putin chegue à mesa de negociações. Isso foi dito pelo presidente Selenskyi em uma entrevista à emissora de TV americana NBC News. A ocupação das terras é um componente principal do "plano de vitória", disse Selenskyi. Em geral, a Ucrânia não precisa de nenhum território russo. Selenskyi não entrou em detalhes sobre a possibilidade de anexar mais território russo. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo o presidente Biden não estava informado.

here.

00:47 Vários Ministros Ukrainianos Submetem Demissões

Antes de uma esperada reformulação do governo na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas demissões. De acordo com fontes de notícias ucranianas, eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que teve um papel importante no aumento da produção de armas -, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez. Ainda não está claro se os quatro ministros assumirão outros cargos seniores. "Como prometido, uma grande reformulação do governo é esperada esta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, no Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", revela Arakhamia, que é considerado um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

11:16 Pós Ata de Foguetes da Rússia em Poltava: Zelenskyy Exige Autorização para Desploiamento de Armas de Alcance LongoApós um ataque com mísseis russos na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy defende a aprovação para o deployment de armas de alcance longo contra a Rússia. "Os ataques russos não serão mais viáveis se tivermos a capacidade de destruir as plataformas de lançamento dos invasores, bem como suas bases militares e linhas de suprimento", proclama Zelenskyy em seu discurso digital diário. De acordo com seus anúncios, a contagem de mortos em Poltava agora chega a 51 e 271 feridos. Mais pessoas ainda estão presas sob os escombros.

20:06 Zelenskyy Revoga Mais um Alto CargoO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy remove Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com um decreto presidencial publicado online. Além disso, o presidente do Parlamento Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que ocupava os cargos de vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Anteriormente, outros ministros também haviam renunciado. O presidente Volodymyr Zelenskyy destaca que as mudanças são necessárias para aperfeiçoar o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições governamentais devem estar organizadas para que a Ucrânia possa alcançar todos os objetivos que precisa."

aqui.20:25 Repórter da ntv em Poltava: "Locais Descreveram um Momento Notavelmente Terrível"A Ucrânia sofre um dos ataques aéreos mais severos desde o início da guerra. Muitas vidas são perdidas e centenas ficam feridas. A jornalista da ntv, Kavita Sharma, relata do local sobre uma "disposição visivelmente tensa" e como os moradores contaram suas experiências durante o ataque de mísseis.

here.

20:03 Ucrânia Acusa a Rússia de Crime de GuerraA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos no distrito de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, como revelado em um post no Telegram da agência. De acordo com sua conta, os ucranianos saíram de uma fortificação com os braços levantados. "Os ocupantes os empurraram para o chão e atiraram nas costas deles logo em seguida", relata a agência, citando vídeos que circulam na internet.

Você pode rever todos os relatórios anteriores aqui.

A União Europeia expressou preocupação com a revisão da estratégia nuclear da Rússia, temendo uma possível escalada de tensões. Em resposta às ações do Ocidente, o Kremlin mencionou a possibilidade de envolver a União Europeia em suas discussões sobre estratégia nuclear.

Apesar de enfrentar desafios e ameaças do Ocidente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia não indicou até agora qualquer intenção de envolver a União Europeia em suas discussões sobre estratégia nuclear.

Leia também: