Às 10:27, há imagens de um assalto a uma instalação de armazenamento de munições russas.

O governo russo ainda não verificou, mas o chefe da região de Tver anunciou no Telegram que um ataque de drone ucraniano provocou um incêndio. Parece ter atingido uma instalação militar substancial cheia de armas e munições. Os moradores foram obrigados a deixar suas casas, e clipes do incêndio estão circulando online.

09:39 Nove Feridos em Kharkiv, Dois Mortos em SaporizhzhiaKharkiv, Ucrânia, foi bombardeada por aeronaves russas ontem. Balas explosivas detonaram em vários distritos. O número de feridos agora totaliza 9, após uma série de ataques contra civis. No domingo, uma bomba precisa matou uma mulher e feriu outras 43 pessoas, incluindo quatro crianças. Além disso, a Rússia lançou ataques aéreos contra vilas na região de Saporizhzhia, resultando na morte de duas pessoas.**

08:46 Energia de Sumy sob Ataque NovamenteAs autoridades ucranianas afirmam que drones russos atacaram instalações de energia em Sumy novamente. Dados preliminares sugerem não haver vítimas, mas os ataques contínuos comprometeram gravemente a infraestrutura de energia da cidade. Anteriormente, na terça-feira, a Rússia bombardeou a infraestrutura de energia de Sumy com foguetes e drones, deixando temporariamente sem energia mais de 280.000 lares.**

08:27 Estado-Maior Ucraniano: 1130 Vítimas Russas OntemO Estado-Maior Ucraniano relata 1130 soldados russos feridos ou mortos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a Ucrânia registrou 637.010 baixas do inimigo. Desde ontem, as forças ucranianas afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de carga e combustível e seis tanques.**

07:55 Ucrânia se Preparar para Implantar Caças F-16A Força Aérea Ucraniana elaborou estratégias de implantação para caças F-16 ocidentais. Todas as tarefas para as forças armadas e o ministério da defesa foram atribuídas, declarou o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno em vídeo. As discussões com o comando aéreo também trataram da possibilidade de expandir a frota de aeronaves e aperfeiçoar o treinamento de pilotos. Muitos vozes em Kyiv defendem um treinamento básico de pilotos aprimorado, com o treinamento atual durando apenas 40 dias. A Ucrânia deve receber aproximadamente 60 caças F-16, mas apenas alguns já foram entregues.**

07:19 Rússia Repela Ataques de Drone Ucraniano em Várias RegiõesA Rússia afirma ter frustrado vários ataques de drone ucraniano em várias regiões. O sistema de defesa aérea neutralizou 54 drones ucranianos sobre cinco regiões russas, de acordo com a agência de notícias TASS, que citou o ministério da defesa. Metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, enquanto a outra metade foi destruída nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, bem como nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone a um grande depósito de munições na cidade de Toropets, forçando evacuações devido a um incêndio resultante.**

06:57 Analistas Militares: Ataque Ucraniano Danifica Severamente Armazenamento RussoAnalistas militares sugerem que um ataque ucraniano a Toropets, na região de Tver da Rússia, danificou severamente um depósito de munições, contendo milhares de toneladas de munições e foguetes. O depósito, que passou por expansão nos últimos anos, abriga 42 bunkers reforçados e 23 oficinas e armazéns de estoque, de acordo com analistas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin afirma que a situação na região está sob controle.**

06:20 Líder Parlamentar do Partido Verde: AfD e BSW Promovem Propaganda RussaKonstantin von Notz, líder parlamentar do Partido Verde, defende um debate parlamentar sobre operações de propaganda russa na Alemanha. "Pesquisas significativas em documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA revelam os métodos astutos pelos quais as agências russas influenciam nossa democracia, o discurso público e as eleições", diz ele. "Com a ajuda da AfD, BSW e outros cúmplices que promovem narrativas russas em reuniões públicas e parlamentares, são formadas alianças prejudiciais para minar os interesses alemães."**

05:42 Atores Cibernéticos Russos Publicam Vídeos Falsos sobre Kamala HarrisDe acordo com a pesquisa da Microsoft, atores russos intensificaram sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo associado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, lançou dois vídeos falsos desde o final de agosto para difamar a campanha de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra supostamente um grupo de apoiadores de Harris atacando um participante do comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando mentiras sobre uma suposta colisão de 2011 envolvendo Harris, na qual ela supostamente feriu uma menina e fugiu do local.**

05:19 Chamas e Explosões na Região Russa de TverDe acordo com relatórios russos, um ataque de drone ucraniano provocou um incêndio na região russa de Tver. Fragmentos de um drone ucraniano destruído iniciaram um incêndio na parte oeste da região de Tver, exigindo a evacuação parcial dos moradores, de acordo com o governador da região, Igor Rudenya. Bombeiros estão tentando conter o incêndio. A origem do incêndio permanece incerta.**

03:57 Ataques de Drone Relatados em Regiões RussasDe acordo com os relatórios dos governadores locais, a Ucrânia parece ter atacado várias regiões no oeste da Rússia usando drones. A região de Gregorian Chants, que faz fronteira com a Bielorrússia, relatou a derrubada de sete drones ucranianos, conforme compartilhado pelo governador Vasily Anochin no Telegram. O sistema de defesa aérea russo interceptou um drone sobre a área de Orjol, de acordo com a publicação do governador Andrei Klichkov no Telegram. Pelo menos catorze drones de ataque ucranianos foram relatados como abatidos na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, de acordo com a atualização do governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo de Kyiv afirmou que esses ataques visavam atingir infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais aos esforços de guerra de Moscou.

02:56 Comércio de Urânio Chinês-Russo sob EscrutínioUma possível contornagem da proibição dos EUA à importação de urânio russo está sendo investigada, com suspeitas de que a China está recebendo urânio enriquecido da Rússia enquanto também exporta sua própria produção para os EUA. De acordo com um relatório da Reuters, fontes do governo dos EUA expressaram preocupação com a possibilidade de contornar a proibição à importação de urânio russo. O porta-voz da Uranium Producers Association dos EUA, Jonathan Indall, expressou preocupação, destacando o potencial problema de recorrer à China como principal fornecedor de urânio. O Departamento de Comércio dos EUA recusou-se a comentar sobre o assunto.

01:54 EUA Consideram Estoque de PetróleoUma fonte do governo afirmou que os EUA estão planejando reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo, com o objetivo de adquirir até 6 milhões de barris de petróleo. Isso representaria o maior reabastecimento das reservas estratégicas desde um histórico lançamento de petróleo bruto em 2022. Os altos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia levaram a significativas vendas de petróleo bruto das reservas estratégicas dos EUA, estabelecendo um novo recorde para os lançamentos de reservas de petróleo.

00:45 Mortos e Feridos em Ataque a SaporischschjaA Rússia atacou a região de Saporischschja durante a noite, resultando em pelo menos duas mortes e cinco feridos, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Fedorov especificou ainda que a comunidade de Komyshuvakha na região foi alvo pesado, causando danos a várias casas e uma instalação de infraestrutura. Equipes de resgate ainda estão no local, e a extensão total dos danos está sendo avaliada. De acordo com o "Kyiv Independent", equipes de resgate ainda estão no local, e a extensão total dos danos está sendo investigada.

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU Discute Plano de Paz de ZelenskyA embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, revelou que os EUA revisaram o plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Thomas-Greenfield expressou confiança na viabilidade do plano e a necessidade de entender como colaborar efetivamente em sua implementação. Ela não entrou em detalhes sobre potenciais contribuições ou pontos específicos de discussão. Supõe-se que Thomas-Greenfield estava se referindo ao "plano de vitória" anunciado por Zelensky no mês anterior.

22:29 Grão de Pássaros Confundido com Objeto Voador Não Identificado na LetôniaUm alarme falso na Letônia foi resolvido quando uma suposta violação do espaço aéreo letão por um objeto voador não identificado foi identificada como inofensiva. Pássaros migratórios belgas foram identificados como a fonte do objeto misterioso, de acordo com a agência de notícias leta, relatando a avaliação da força aérea. O Ministério da Defesa de Riga relatou inicialmente objetos voadores não identificados, o que levou os interceptores da NATO da base de Lielvarde a vasculhar o espaço aéreo em busca de qualquer atividade suspeita. No entanto, eles não conseguiram identificar nenhum objeto suspeito, confirmando que era apenas um bando de pássaros.

21:59 Moldávia e Alemanha Concordam em Cooperação em CibersegurançaA Moldávia e a Alemanha colaboraram em cibersegurança, com o objetivo de fortalecer seus esforços conjuntos contra a "guerra híbrida" da Rússia, de acordo com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Baerbock afirmou que o objetivo final do presidente russo Vladimir Putin é usar a guerra cibernética e a manipulação de informações para desestabilizar a Europa, especialmente a Moldávia. Ela enfatizou que essa colaboração facilitará a prevenção de ataques cibernéticos na Moldávia e a exposição de desinformação através de engenharia de informações, trocas de informações e treinamento.

