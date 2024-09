Às 10:20, a Ucrânia manifestou preocupação com um incêndio numa estrutura residencial em Kiev.

09:36 Putin: Rússia vai alcançar todos os objetivos

O presidente russo Putin expressou sua determinação no ataque à Ucrânia. "Todos os objetivos previstos serão alcançados", declarou em uma mensagem de vídeo comemorando o segundo aniversário da suposta anexação de quatro regiões na Ucrânia. O presidente russo reiterou sua justificativa para a invasão da Ucrânia, considerando seu governo uma "ditadura nazista". A Rússia havia enviado soldados à Ucrânia para proteger a população de fala russa lá, afirmou Putin, acusando o governo ucraniano de querer "separar essas pessoas da Rússia, sua pátria histórica, para sempre". Putin também criticou as "elites ocidentais" que haviam transformado a Ucrânia em "uma colônia, um posto militar, com a Rússia como alvo".

08:46 Comando ucraniano troca comandante da defesa de Wuhledar

O coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente da Ucrânia, que estava defendendo a cidade altamente disputada de Wuhledar, foi realocado. O Kyiv Independent relatou isso, citando o Comando de Forças Conjuntas Norte. O motivo dado foi uma promoção e a transferência de experiência de combate. Seu sucessor ainda não foi revelado. Sob o comando de Winnik, a brigada protegeu a cidade por mais de dois anos. Especialistas militares ucranianos temem que unidades russas possam capturar em breve a pequena cidade no sul do Donbass.

08:04 Incêndio em infraestrutura crítica em Mykolaiv

Um incêndio ocorreu em uma instalação de infraestrutura crítica no distrito de Bashtanka da região de Mykolaiv após um ataque de drone russo. O Ukrainska Pravda relatou isso, citando o chefe da administração militar regional. A instalação afetada não foi especificada.

07:24 Kyiv se vangloria de defesa bem-sucedida contra ataque noturno

Segundo a administração militar regional, o ataque russo a Kyiv na noite passada durou mais de cinco horas. No entanto, todos os drones foram neutralizados e não há relatos de vítimas ou danos até agora. A agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform relatou isso, citando a liderança das autoridades. O ataque foi realizado em várias ondas a partir de diferentes direções.

06:44 Prisioneiros russos enviados para a frente em vez de prisão

Relatos indicam que a Rússia está implementando uma lei que permite às autoridades absolvê-lo de responsabilidade criminal se ele assinar um contrato militar com o Ministério da Defesa. Prisioneiros nas regiões de Bryansk, Nizhny Novgorod e Novosibirsk, a República da Komi, a região do Altai e a Crimeia ilegalmente anexada foram dados essa oportunidade, de acordo com os meios de comunicação da oposição russa. Esses relatórios foram citados no último análise do think tank americano Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky relata 100 bombas guiadas diariamente

A Rússia continua a bombardear a Ucrânia com ferocidade inabalável. O presidente ucraniano Zelensky revela que a Rússia emprega cerca de 100 bombas guiadas diariamente, direcionando-as diretamente de aeronaves. Em um discurso de vídeo, ele anuncia que a Rússia feriu 14 pessoas em um ataque à cidade industrial de Saporizhzhia. As regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy também foram alvo de bombas guiadas. "Isto é o terror diário da Rússia", enfatiza Zelensky, destacando a necessidade de sistemas de ataque de longo alcance, defesa aérea e sanções contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior ucraniano expressa preocupação com Vuhledar

Novos ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas são relatados na região do Donbass. O Estado-Maior ucraniano relata que 13 ataques foram repelidos perto de Pokrovsk e 17 avanços russos foram frustrados perto de Kurakhove. Lutas intensas também são relatadas na área de Vuhledar. Especialistas militares ucranianos esperam que essa pequena cidade no sul do Donbass não seja capturada em breve pelas forças russas.

04:46 Kyiv sofre ataques de drones durante a noite

A capital ucraniana, Kyiv, é novamente alvo de vários ataques de drones russos durante a noite. De acordo com as forças armadas ucranianas, as unidades de defesa aérea estiveram engajadas em uma batalha para repelir o ataque por horas. "Vários drones inimigos estão sobrevoando e perto da capital", compartilha o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, no Telegram. Testemunhas relatam várias explosões em Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Não há relatos confirmados de danos ou vítimas dos últimos ataques. Sirenes de ataque aéreo têm sido ouvidas em Kyiv, na região circundante e em toda a Ucrânia oriental desde cerca de 1h da manhã, horário local. A força aérea ucraniana havia relatado anteriormente vários grupos de ataques de drones russos em Kyiv e na Ucrânia ocidental. Além disso, o lançamento de várias bombas guiadas a partir de áreas controladas pela Rússia na Ucrânia foi registrado por volta das 04:40 da manhã, horário local.

03:45 Comissão de Helsinque propõe mudança na política dos EUA em relação a Moscou

A Comissão de Helsinque, com participação bipartidária, recomenda que os Estados Unidos abandonem sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e reconheçam Moscou como uma ameaça duradoura à segurança global. De acordo com o jornal "The Hill", a comissão defende que Washington reveja sua abordagem em relação à Rússia, semelhante àquela que tem sido adotada em relação à China. As propostas vão além dos compromissos da administração Biden com a Ucrânia e contradizem as posições de Donald Trump e seus apoiadores no Congresso, que afirmam que os EUA gastam demais com a segurança europeia. Trump defende negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, mas o presidente da Comissão de Helsinque, o republicano Joe Wilson, é cético quanto à possibilidade de chegar a um acordo com o presidente russo Vladimir Putin.

02:49 Rússia ataca Kyiv com drones

1:40 - Campanha Eleitoral da Moldávia Advertem sobre "Golpistas"Um alto funcionário do governo alertou os moldavos a evitar "golpistas, imigrantes e criminosos" devido a um empresário pró-Rússia exilado que promete pagar aos eleitores que votem "não" em um referendo sobre a adesão à União Europeia. O aviso do Ministro da Infraestrutura Andrei Spinu indica uma campanha presidencial descontrolada em 20 de outubro, onde a presidente em exercício Maia Sandu concorre a um segundo mandato, promovendo valores pró-europeus.

00:14 - Ucrânia: Ataque a Subestação de Energia Próxima à Usina NuclearDe acordo com a gestão da usina nuclear (NPP) de Zaporizhzhia, controlada pelos russos, as forças ucranianas atacaram novamente uma subestação de energia próxima, causando danos a um transformador. Um transformador na subestação "Raduga" em Enerhodar foi atingido por fogo de artilharia, segundo a atualização do Telegram da gestão da NPP. Também foi compartilhada uma foto de fumaça saindo do telhado de um edifício. De acordo com os relatórios, o suprimento de energia de Enerhodar permaneceu ininterrupto. A usina nuclear de Zaporizhzhia, que abriga seis reatores, é a maior usina nuclear da Europa, tendo sido tomada por forças russas durante a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambas as partes rotineiramente se culpam pela ameaça ou planejamento de atacar a estação de energia.

23:15 - Zelenskyy Desmente Medos de Ameaças Nucleares: "Putin Ama a Sua Vida"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou dúvidas sobre as ameaças nucleares contínuas do presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à Fox News. Na opinião de Zelenskyy, Putin tem um amor pela vida e provavelmente teme as consequências do uso de armas nucleares. "Ninguém sabe o que se passa na cabeça dele", disse Zelenskyy, "Ele pode potencialmente bombardear qualquer país com armas nucleares a qualquer momento - ou não. Na minha opinião, ele não o fará."

22:10 - Posição do FPÖ da Áustria sobre a Guerra na Ucrânia e a RússiaAs eleições parlamentares austríacas causaram consideráveis mudanças políticas. O partido de direita FPÖ está comemorando uma vitória sem precedentes com 28,7%, de acordo com as projeções. Os populistas de direita tomaram uma posição firme contra a UE em sua plataforma eleitoral. Apesar do conflito na Ucrânia, o partido mantém uma abordagem positiva em relação à Rússia e não vê problema na dependência da Áustria do gás russo. Um acordo entre Viena e Moscou estendeu o contrato de gás até 2040 em 2018, garantindo grandes importações de gás e assegurando o pagamento independentemente da entrega. Entre janeiro e maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 - Primeiro-Ministro Russo Viaja para TeerãO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin viaja para Teerã em meio a tensões crescentes no Oriente Médio para uma reunião com o presidente iraniano Hassan Rouhani. A reunião está agendada para segunda-feira, de acordo com fontes do governo russo. Além de interagir com o vice-presidente iraniano Mohammad Reza Aref, Mishustin é esperado para discutir "o espectro inteiro da cooperação russo-iraniana em comércio, economia, cultura e assistência humanitária" durante sua visita. O Ocidente acusa o Irã de fornecer drones e mísseis ao exército russo para suas operações militares na Ucrânia. O Irã nega essas alegações.

A presença militar russa continua a ser significativa na Ucrânia, com Putin justificando sua invasão como necessária para proteger a população de fala russa e acusando o governo ucraniano de tentar separá-los da Rússia.

Dado o cenário militar atual, é crucial que o exército ucraniano permaneça vigilante, como demonstrado pela realocação do coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada, que tem protegido a cidade altamente contestada de Wuhledar.

