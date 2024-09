Às 09:52, a Ucrânia divulga dados de perdas russas

09:21: Governador declara 'dia escuro' para a Região de Lviv - Vítimas Mortais Aumentam

Após o bombardeio aéreo de Lviv, uma cidade ocidental ucraniana importante (vistos às 07:18, 06:17 e 05:29), pelas forças russas, o número de mortos aumentou. De acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, em sua atualização do Telegram, pelo menos sete pessoas, incluindo uma criança de sete anos e uma menina de 14 anos, além de outras crianças, morreram devido aos ataques noturnos. Em um tom solene, o governador referiu-se a isso como um 'dia escuro' para a região. Anteriormente, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, havia postado no Telegram, relatando cinco mortes e mais de 30 feridos, e expressando suas condolências às famílias enlutadas.

08:49: Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, apresenta demissão

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, anunciou sua demissão, confirmada pelo Presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A carta de demissão de Kuleba será formalmente discutida na próxima sessão do Parlamento. Vários outros ministros também ofereceram suas demissões (vistos às 00:47 e 22:06). Essas renúncias fazem parte de uma ampla reconstrução do governo ucraniano. Quarta-feira é esperada como um dia de demissões, de acordo com o líder do partido no poder Servo do Povo, David Arachamia, em sua postagem no Telegram. Quinta-feira, por outro lado, é esperada como o dia das nomeações.

08:03: Zelenskyy: 'Pessoas ainda sob os escombros'

O Presidente Volodymyr Zelenskyy declarou que o ataque de foguetes russos em Poltava foi um dos incidentes mais mortais desde o início do conflito, em seu discurso noturno. Pessoas são acreditadas estar presas sob os escombros, enquanto Zelenskyy enfatizou novamente a necessidade de sistemas de defesa aérea.

07:39: Grossi expressa preocupação com iminente desastre na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

Durante uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, em Kyiv, Grossi expressou sua preocupação com a situação frágil na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. De acordo com a Reuters, Grossi alertou que o risco de desastre ainda persiste, já que a usina está desligada desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Ambas as partes têm repetidamente acusado a outra de bombardear a usina, com cada uma negando as acusações.

07:18: Lviv sofre vítimas após ataques aéreos russos

Em uma série de ataques aéreos russos em Lviv, uma cidade ocidental ucraniana importante (vistos às 06:17 e 05:29), pelo menos duas pessoas morreram. De acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, em sua atualização do Telegram, 19 pessoas ficaram feridas durante o ataque. Um incêndio foi relatado perto da estação de trem central, e dois edifícios escolares foram gravemente danificados, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kosyzkyj, o ataque foi realizado usando drones Shahed, o que levou ao envio de serviços de emergência. As escolas afetadas tiveram que ser fechadas, como confirmado pelo Prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, em sua postagem no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas nesse incidente.

06:53: Ucrânia busca apoio internacional adicional para o setor agrícola e desminagem

A Ucrânia está buscando adicionalmente assistência internacional para a reconstrução e desminagem de seu setor agrícola e regiões assoladas pela guerra. De acordo com o jornal alemão "Rheinische Post" de Düsseldorf, o governo alemão está sendo pedido para considerar ampliar o financiamento para as áreas agrícolas afetadas e a provisão de incentivos de segurança para trabalhadores. As autoridades ucranianas também pediram a extensão de um programa, financiado pelo Ministério da Agricultura alemão, para fornecer geradores a áreas rurais. Além disso, a Ucrânia solicitou ajuda internacional para operações de desminagem em regiões assoladas pela guerra. O Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento Alemão já está trabalhando em um projeto para garantir e erradicar a ameaça das minas terrestres, de acordo com a declaração do governo.

Kyiv, a capital da Ucrânia, enfrenta uma segunda onda de ataques aéreos russos. Mecanismos de defesa aérea estão ativamente em uso. Testemunhas compartilham contas de vários explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército ucraniano relata um ataque de drone em Lviv, uma cidade ocidental ucraniana próxima à fronteira polonesa. Todo o país fica em alerta máximo, como anunciado pela Força Aérea Ucraniana no Telegram. Em resposta aos ataques aéreos russos e às atividades estendidas, a Polônia mobiliza sua própria e aviões aliados pela terceira vez em oito dias para proteger o espaço aéreo.

04:35 Biden Garantece Sistemas de Defesa Aérea Adicionais para UcrâniaApós o devastador ataque russo em Poltava, o presidente Biden garante a entrega de sistemas de defesa aérea extras à Ucrânia. "Condeno fortemente este ataque cruel", declara Biden. Os EUA vão continuar a apoiar militarmente Kyiv, incluindo a provisão de sistemas e capacidades de defesa aérea cruciais para proteger as fronteiras da Ucrânia. Após o ataque que deixou pelo menos 51 mortos, Zelenskyj reiterou seu pedido a aliados ocidentais para fornecer rapidamente à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e autorizar o uso de armas de longo alcance já distribuídas contra território russo.

02:52 Novo Ataque de Drone em KyivA Rússia lancement outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas enfrentam os ataques ao redor da periferia de Kyiv, de acordo com relatórios militares ucranianos no Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones usados e potenciais danos. Este ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos em Kyiv que têm intensificado nas últimas semanas.

01:32 Zelenskyy Pretende Manter Ocupação de Kursk IndefinidamenteA Ucrânia busca manter o controle sobre os territórios ocupados na região russa de Kursk até que Putin entre em negociações, revela o presidente Zelenskyy em entrevista à emissora de notícias dos EUA, NBC. A ocupação desses territórios constitui um aspecto crucial do plano de vitória da Ucrânia, acrescenta Zelenskyy. Em geral, a Ucrânia não requer nenhum território russo. Zelenskyy não indica se a expansão da conquista territorial é o plano. A operação de Kursk permaneceu secreta, mesmo escapando ao conhecimento do presidente Biden.

00:47 Ministros Ukrainianos Pedem Demissão Antes da Reestruturação do Gabinete EsperadaQuatro ministros renunciam antes de uma esperada reestruturação do gabinete na Ucrânia. De acordo com fontes ucranianas, eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - figura influente no aumento da produção de armas - o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Não está claro se os quatro ministros irão transitar para outros cargos de alto escalão. "Como prometido, uma grande reestruturação governamental está próxima esta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder, Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", revela Arakhamia, aliado do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelenskyy Pede Uso de Armas de Longo AlcanceApós o ataque mortal de foguetes russos em Poltava, o presidente ucraniano Zelenskyj pede permissão para empregar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos cessarão se pudermos destruir os locais de lançamento dos ocupantes onde eles residem, e os aeroportos militares e a logística russos", diz Zelenskyj em seu discurso diário em vídeo. Segundo suas estimativas, o número de mortos em Poltava agora é de 51, com 271 feridos. Ainda há pessoas presas sob os escombros.

22:06 Zelenskyy Demite Outro Auxiliar de Alto NívelO presidente ucraniano Zelenskyy dispensou Rostyslav Shurma, vice-chefe da presidência, de acordo com um decreto no site da presidência. O presidente do parlamento ucraniano também anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O presidente Zelensky disse que ajustes estavam sendo feitos para fortalecer o governo. "A queda será decisiva. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de modo que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Extremamente Tenso" A Ucrânia relata um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. Dezenas de pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, está no local e relata uma "cena bastante intensa" e como os residentes experimentaram o ataque de mísseis.

aqui21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar Prisioneiros de GuerraA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar mais prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, disse a agência em seu canal do Telegram. De acordo com informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes os obrigaram a deitar no chão e atiraram neles pelas costas", disse a agência, referindo-se a vídeos na internet que circulam.

Diante do agravamento do conflito e das operações militares em andamento, há chamados para mais assistência internacional para garantir o setor agrícola da Ucrânia e ajudar nas operações de desminagem. O governo alemão está sendo instado a aumentar o financiamento e oferecer incentivos de segurança para trabalhadores nas áreas afetadas.

Dado o aumento das tensões e dos conflitos violentos entre as forças ucranianas e russas, é crucial que os dois governos estabeleçam diálogo para evitar mais baixas militares. Canais de comunicação abertos poderiam potencialmente levar a uma redução no número de baixas em operações militares e promover uma resolução pacífica do conflito em andamento.

