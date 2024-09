Às 09:46, a Ucrânia anuncia ataques com drones e mísseis

09:10: Expansão do Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial nos Metrôs Russos Causa Preocupação de Ativistas de Direitos HumanosAtivistas de direitos humanos estão expressando preocupação com a expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial nos metrôs russos. A "Rádio Livre Europa / Rádio Livre", financiada pelos Estados Unidos, compartilha que o sistema "Face Pay", inicialmente introduzido em Moscou há três anos, agora está sendo apresentado como uma opção em seis cidades adicionais, como Cazã. Os passageiros podem se cadastrar no sistema em torniquetes equipados com câmeras para pagamento, como relatado na mídia russa. Também estão em andamento planos para implementar esse sistema em todos os sistemas de metrô da Rússia no próximo ano. É notado que, em Moscou, câmeras de rua já foram utilizadas para apreender indivíduos suspeitos de participar de protestos anti-governamentais e jornalistas que os cobrem. O advogado Andrei Fedorkov, que apoia presos políticos através da organização de direitos humanos banida Memorial, expressa preocupação com o possível mau uso do "Face Pay" para esses fins e vê o sistema como apresentando "significativos" riscos com o potencial de se tornar outra ferramenta de vigilância e controle dos cidadãos.

08:02: Defesa Aérea Russa Abate 29 Drone sobre Várias RegiõesDe acordo com o Ministério da Defesa em Moscou, 29 drones foram abatidos em várias regiões russas. A maioria dos drones foi lançada da Ucrânia, principalmente sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31: Stegner Defende Participação em Protesto Despite CriticismsO especialista em política externa do SPD alemão, Ralf Stegner, defende sua participação planejada em uma manifestação, onde compartilhará o palco com Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda. Stegner esclarece que não está alinhado com oradores específicos e apresentará suas vistas como um social-democrata. Ele enfatiza que sua participação apoia a liberdade de opinião, desde que "fascistas, anti-semitas e racistas sejam excluídos". A "manifestação nacional pela paz" está agendada para 3 de outubro em Berlim, que pede negociações para deter as guerras na Ucrânia e Gaza e um fim na entrega de armas à Ucrânia, Israel e outros países. Críticos da política de aumento da militarização liderada pelo governo federal do SPD expressaram descontentamento. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, argumentou que "Rússia e Hamas não serem identificados como agressores é uma vergonha", enquanto a deputada do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann chamou a participação de Stegner de "um movimento prejudicial" para seu partido e governo. Para mais informações, clique aqui.

07:03: Kharkiv sob Ataque Novamente

As autoridades ucranianas relatam que Kharkiv está sob ataque novamente das forças militares russas. Um edifício hospitalar no campus foi danificado, e um incêndio começou em uma instituição educacional após ser atingido por um lançador de foguetes. Não foram relatadas vítimas. Como a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia e é frequentemente bombardeada.

06:29: Presença de Tropas Russas em Kursk Provavelmente Aumentou desde a OfensivaÀ medida que as forças de contraofensiva da Ucrânia prendem pessoal russo, parece que a liderança militar russa está redirecionando tropas da Ucrânia para a região de Kursk enquanto déploya novas formações da Rússia para Kursk em vez de se concentrar na linha de frente na Ucrânia, sugere o Instituto para o Estudo da Guerra. A força inicial de tropas na região de Kursk era de 11.000 soldados russos, mas atualmente, os observadores estimam uma presença de 30.000 a 45.000 soldados.

05:11: Ucrânia Inicia Produção de Munição de 155-mmUm oficial ucraniano informou ao "Kyiv Independent" que a Ucrânia começou a produzir munição de 155-mm. O ex-ministro das Indústrias Estratégicas Oleksandr Kamyshin, agora conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky, relatou que a produção de materiais de defesa dobrou durante seu mandato, com planos de triplicar a produção até o final do ano.

03:04: Auxiliar de Biden: Presidente Vai se Concentrar na Política da Ucrânia durante o Restante do MandatoUm assessor da Casa Branca, Jake Sullivan, anunciou que o presidente dos EUA, Joe Biden, planeja prioritizar a ajuda à Ucrânia em seu conflito com a Rússia durante o restante de seu mandato. Sullivan afirmou que Biden quer "posicionar a Ucrânia para o sucesso" nos próximos meses na Conferência de Estratégia Europeia de Yalta (YES) realizada em Kyiv, Ucrânia.

01:43: Relato: Antigos Políticos Britânicos Advogam pelo Uso de Mísseis de Alcance Longo pela Ucrânia no Território RussoCinco ex-ministros da Defesa britânicos e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson supostamente instaram o líder do Partido Trabalhista Keir Starmer a permitir que a Ucrânia use mísseis de alcance longo no território russo, dispensando a necessidade do apoio dos EUA. Eles temiam que qualquer atraso só encorajaria o presidente russo Vladimir Putin, de acordo com o Sunday Times.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte é o maior desafio da Rússia para a UcrâniaEntre os aliados da Rússia, a Coreia do Norte é o maior desafio para a Ucrânia, de acordo com o chefe da inteligência ucraniana. "Entre esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte se destaca como nosso principal problema", afirmou Kyrylo Budanov na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv. Budanov também comentou que a ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, está "dramaticamente exacerbando o conflito". Em resposta a uma pergunta sobre o apoio de outros aliados da Rússia, como o Irã e a China, Budanov disse que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, havia anunciado planos de fortalecer as relações com a Rússia durante sua reunião com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na sexta-feira. Kyiv está de olho nas remessas de armas de Pyongyang para Moscou e reconhece seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão fornecendo, e é preocupante, uma quantidade massiva de artilharia", acrescentou Budanov. Confira aqui.

23:21 Ucrânia: Rússia pode enfrentar problemas de mão de obra a partir de meados de 2025A Rússia pode enfrentar problemas de mão de obra a partir do meio do próximo ano, de acordo com a Ucrânia. O governo de Moscou provavelmente terá que tomar uma decisão até o verão de 2025, diz o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, em uma conferência em Kyiv - "ou convocar a serviço militar ou de alguma forma reduzir a intensidade dos combates". Moscou ainda não comentou sobre isso.

22:20 Chanceler Scholz: Ataque russo à Ucrânia é "estúpido"O chanceler alemão Olaf Scholz acusa o presidente russo Vladimir Putin de apostar no futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "O ataque à Ucrânia é simplesmente estúpido, até mesmo pela perspectiva da Rússia", diz ele em um diálogo com cidadãos como membro do Bundestag da SPD na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. Por suas ambições imperialistas, Putin está enviando centenas de milhares de soldados russos para enfrentar ferimentos e mortes, e danificando as relações econômicas da Rússia com muitos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que antes", acrescenta Scholz. A Alemanha continuará a apoiar militarmente a Ucrânia para evitar que o país invadido desmorone e para garantir que uma clara violação das regras na Europa não tenha sucesso. "Putin está colocando em risco o futuro da Rússia". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 Sucessos Flutuantes nas Batalhas da Região de KurskAs forças ucranianas estão fazendo progressos territoriais em seu avanço na região ocidental da Rússia de Kursk, mas também estão perdendo terreno para os contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas capturaram três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos empurraram as tropas ucranianas de volta em torno da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma significativa brecha nas linhas defensivas ucranianas. Esses relatórios ainda não podem ser verificados independentemente. No início de agosto, as tropas ucranianas avançaram na região de fronteira russa perto de Kursk, alegando ter tomado o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados e mais de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Especialistas sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, o exército russo fez seu primeiro esforço sério para expulsar as tropas ucranianas.

21:41 EUA: Atrasos na Ajuda à Ucrânia Devidos a "Dificuldades Logísticas"Os atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia são devido a "dificuldades logísticas", de acordo com oficiais americanos. "Isso não é uma questão de vontade política", diz Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, durante uma aparição em vídeo na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv. "Isso é uma questão de complexas logísticas para entregar esse material para a frente", diz Sullivan. Apesar desses desafios, os EUA devem "fazer mais e fazer melhor" pela Ucrânia, reconhece Sullivan. O presidente Joe Biden está "comprometido" em usar o tempo restante em seu mandato para "colocar a Ucrânia na melhor posição possível para vencer", diz Sullivan. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrarão na Assembleia Geral da ONU mais tarde neste mês.

20:57 Scholz: Quer Processar Aqueles Responsáveis pelo Sabotagem do Gasoduto Nord Stream na AlemanhaO chanceler alemão Olaf Scholz descreveu o sabotagem dos gasodutos Nord Stream como um "ato terrorista" e pretende processar os responsáveis na Alemanha. Ele instruiu todas as autoridades de segurança relevantes e o escritório do procurador-geral federal a conduzir uma investigação isenta, disse durante um diálogo com cidadãos como membro do parlamento da SPD em Prenzlau, na Brandenburg. "Estamos determinados a levar à justiça those responsible in a German court if we can apprehend them", disse Scholz. Ele também rejeitou como uma "mentira descarada" a afirmação de que o governo alemão havia renunciado ao gás natural russo. Em vez disso, disse ele, a Rússia havia interrompido os suprimentos de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O aumento subsequente dos preços, os tetos de preços e a busca por suprimentos de gás alternativos custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros", disse Scholz. As explosões do gasoduto ocorreram apenas depois que a Rússia já havia cortado os suprimentos de gás para a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, o escritório do procurador-geral federal emitiu um mandado de prisão para um cidadão ucraniano em conexão com o ato de sabotagem.

19:41 Putin Declara Apoio à Liberdade de Expressão

Esta afirmação pode ser recebida com ceticismo por seus críticos presos: o presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância da liberdade de expressão e da informação. "Dado o atual desenvolvimento da multipolaridade, é crucial proteger os princípios da precisão informativa", disse Putin em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, comemorando o 120º aniversário da agência de notícias do estado TASS. "A verdadeira liberdade de expressão, que permite diferentes opiniões, fomenta a busca por compromissos e soluções conjuntas para questões globais", acrescentou Putin. Os meios de comunicação desempenham um papel significativo na construção de uma ordem global justa, oferecendo às pessoas "uma visão imparcial e isenta do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não existem na Rússia autoritária. As emissoras de mídia independentes foram proibidas e fechadas, e os adversários do governo são alvo do sistema judiciário. A agência de notícias russa TASS começou suas operações em 1904, inicialmente sob vários nomes e títulos. Agora é a maior agência de notícias do país e serve como porta-voz do governo.

19:20 Scholz Recusa Firmemente Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O chanceler Olaf Scholz rejeitou a possibilidade de entregar armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, mesmo com as decisões tomadas pelos aliados. Em um diálogo com os cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandemburgo, ele reiterou sua oposição à entrega de mísseis de cruzeiro Taurus, que têm um alcance da Ucrânia a Moscou (cerca de 500 quilômetros), citando o risco de "maior escalada" que eles trariam. "Eu disse não a isso. E essa posição se aplica a outras armas capazes de alcançar tais distâncias também", afirmou Scholz. "Isso continua sendo o caso. Mesmo que outros países tomem decisões diferentes" (consulte também a entrada das 17h24). A arma de maior alcance que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

