Às 08:57, de acordo com a ISW, um número significativo de russos defendia uma ação militar na Ucrânia.

08:11 Ucrânia Divulga Novas Estatísticas de Vítimas Russas

O Estado-Maior da Ucrânia divulgou novas estatísticas de baixas das tropas russas na Ucrânia. O relatório indica que a Rússia sofreu aproximadamente 617.600 baixas na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. O relatório de Kiev também indica que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio e 30 drones foram destruídos. Desde o início da ofensiva em grande escala, a Rússia teria perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino. Avaliações ocidentais sugerem baixas menores, mas são apenas valores mínimos.

07:29 Governador: Saporischschja Bombardeada 171 Vezes em 24 Horas

As forças russas supostamente bombardearam a região ucraniana de Saporischschja um total de 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com o governador militar de Saporischschja, Ivan Fedorov, via Telegram. Houve quatro ataques aéreos russos nos povoados de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, envolvendo 95 drones, de acordo com o relatório de Fedorov.

07:03 Bombeiros Resgatam Homem com Vida dos Debris após Bombardeio Russo em Kharkiv

Bombeiros conseguiram resgatar um homem dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv após um ataque aéreo russo, de acordo com a Reuters. O sobrevivente relatou estar bem após o resgate. Autoridades afirmam que mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas devido aos ataques de mísseis russos em Kharkiv, que atingiram um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Incêndios e Explosões: Grande Bombardeio Russo em Kyiv

A Rússia lançou uma bateria de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e incontáveis mísseis balísticos contra a Ucrânia, atingindo a capital Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Os moradores de Kyiv foram instruídos a procurar abrigo em abrigos antiaéreos devido às explosões. O prefeito Vitali Klitschko revelou que serviços de emergência foram enviados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko postou no Telegram sobre vários incêndios, também. O chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também relatou incêndios no distrito de Shevchenkivskyi, onde uma pessoa supostamente ficou ferida devido a detritos caindo. "Haverá uma reação a tudo. O inimigo sentirá isso", afirmou o chefe da equipe presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, no Telegram.

05:39 Explosões: Ataque de Mísseis Russos Atinge Kyiv

A capital ucraniana, Kyiv, foi novamente alvo de um ataque de mísseis russos, de acordo com a inteligência militar ucraniana. Unidades de defesa aérea estão ativamente engajadas para combater o ataque, com oficiais militares ucranianos relatando o ataque através da plataforma de mensagem Telegram. Testemunhas em Kyiv relataram numerosos explosões altas, sugerindo a implementação de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e quaisquer danos potenciais permanecem desconhecidos.

04:46 Putin: Nova Pipeline de Gás para a China Está no Cronograma

O presidente Vladimir Putin confirmou que os preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão no cronograma, como planejado. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade foi aprovado e as investigações técnicas necessárias foram realizadas, de acordo com Putin. O gasoduto proposto, "Força Sibéria 2", é esperado para transferir 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da região de Yamal, na Rússia, para a China via Mongólia.

03:34 Russos Bombardeiam Orfanato em Sumy - 13 Feridos

As forças russas supostamente atingiram um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy com mísseis, de acordo com a Ukrainska Pravda. Treze pessoas foram relatadas como feridas, incluindo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, de acordo com a administração militar local informando à Ukrainska Pravda.

02:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Espiões Russos

De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 60% dos poloneses acreditam que a força militar polonesa deveria engajar-se em abater drones espiões russos que invadem o espaço aéreo polonês durante os ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, supostamente um drone Shahed kamikaze, que voou sobre a Polônia por aproximadamente 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto, de acordo com o brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak para a Radio RMF24. Drewniak sugeriu que a Rússia provavelmente estava avaliando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia: Uma Vida Levada por Fogo Ucraniano em BelgorodO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, compartilha que uma pessoa perdeu a vida devido a incêndios provocados pelos ucranianos na vila de Shagarovka, perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas em ataques à vila de Shebekino. Pelo menos mais uma assentamento sofreu bombardeios ucranianos.

23:08 Rússia Repela 158 DronesA Rússia alega ter frustrado "substanciais" ataques de drones ucranianos na capital, Moscou, e em 14 outras áreas. Um total de 158 entidades aéreas foram abatidas durante a noite, segundo o ministério da defesa através da plataforma de mensagens Telegram. Dez drones supostamente eram direcionados a locais em Moscou.

22:24 Bombardeio em Kharkiv: Vítimas Atingem 47O número de pessoas feridas no amplo bombardeio russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, segundo o serviço de emergência do estado ucraniano via Telegram. Vários edifícios civis, incluindo um centro comercial, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Voo de Treinamento - Tripulação de Dois MorreDois indivíduos morreram em um acidente de helicóptero ucraniano na Universidade Nacional de Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. A agência de notícias apoiada pelo estado Ukrinform revela que o helicóptero, um Mi-2, estava em uma missão de treinamento no momento. Este detalhe foi obtido do site do Facebook da universidade, segundo Ukrinform. "A universidade lamenta uma perda irreparável - a tripulação de dois membros morreu", diz o post do Facebook da universidade. Investigadores, especialistas técnicos e delegados do Ministério da Defesa estão atualmente examinando o local do acidente. A causa do incidente ainda não foi determinada.

aqui.21:06 Provedor de Energia Ucraniano Espera Vários ApagõesComo resultado de extensos ataques russos à infraestrutura de energia da Ucrânia, vários apagões são esperados na segunda-feira. A empresa de energia ucraniana Ukrenergo declarou isso, segundo Ukrinform. O suprimento de energia a instalações críticas será protegido. No entanto, Ukrenergo aconselha que alterações na escala das limitações podem ocorrer.

