Às 08:55, a Ucrânia reconhece vítimas após ataques em Saporichya

10:27 Rússia: 125 Drones Ucranianos Abatidos Ontem

A Rússia alega ter abatido com sucesso 125 drones ucranianos ontem. O Ministério da Defesa afirma que esses 125 drones foram neutralizados e destruídos pela defesa aérea russa. Governadores de várias regiões relataram danos devido aos ataques, mas não há registro de vítimas. De acordo com os relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, no sul da Rússia, 17 sobre a região de Belgorod e 18 sobre a região de Rostov.

09:55 Ucrânia: 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas

O Estado-Maior Ucraniano relata que 1.170 soldados russos foram feridos ou mortos nas últimas 24 horas, elevando o total para aproximadamente 652.000. Os ucranianos também relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados desde ontem. Foram eliminados 93 drones e um sistema de defesa aérea.

09:22 Especialistas Militares: Ucrânia Bombardeia Mais Depósitos de Munições Russas

Analistas militares da plataforma X afirmam que drones de ataque ucranianos atingiram um depósito de armas em Kotluban na noite anterior. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições russo na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também confirma incêndios no lado norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano emitiram comentários sobre essa situação até agora.

08:54 Klingbeil Defende Obrigação de Apoiar a Ucrânia

O líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein, sinalize solidariedade inabalável com o país atacado pela Rússia. "A cúpula deve deixar claro novamente que todos têm a obrigação, incluindo os EUA após as eleições de novembro, de continuar a apoiar ativamente a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse Klingbeil. Também é importante considerar a criação de futuras conferências de paz que levem em conta os interesses do povo ucraniano e visem um futuro pacífico. A visita de Biden à Alemanha está agendada para 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma reunião de 50 nações que apoiam militarmente a Ucrânia será realizada pela primeira vez no nível mais alto na base aérea dos EUA em Ramstein. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, está previsto para participar.

07:42 Porta-voz de Zelenskyy sobre Desploiamento de Armas: Russos Serão os Primeiros a Saber

De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, não há decisão definitiva sobre o uso de armas ocidentais no solo russo. Serhiy Nykyforov, porta-voz, afirmou em um programa de notícias ucraniano 24/7 que não há decisão final clara. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, teve discussões com todas as partes envolvidas nessa decisão – Itália, França, Reino Unido e EUA. O porta-voz de Zelenskyy esclareceu ainda: "Devemos reconhecer que os russos serão os primeiros a saber quando for dada a permissão para entrar profundamente no território russo. Eles serão os primeiros a saber, então haverá um anúncio oficial."

06:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Ucrânia Descontente

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. A opinião suíça sobre tais esforços evoluiu, segundo o ministério em Berna. No entanto, a posição ucraniana parece desanimada devido à posição suíça. A Ucrânia está preparando uma segunda conferência de paz em novembro. Em junho, um grande número de nações, exceto a Rússia e a China, participou da primeira reunião na Suíça.

04:39 Lituânia Envia Pacote de Ajuda Militar a Kyiv

A Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar contendo munição, computadores e suprimentos logísticos à Ucrânia. A entrega da ajuda é esperada nesta semana, segundo autoridades lituanas. Desde o início deste ano, a Lituânia já forneceu munição de 155 mm, veículos blindados (modelos M577 e M113), sistemas anti-drone, armas anti-tanque, sistemas de controle remoto e outros itens à Ucrânia.

02:29 Tragédia na Região de Charkiv: Três Mortos e Seis Feridos

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas devido a ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Charkiv, de acordo com autoridades locais. O ataque atingiu infraestrutura civil e afetou instalações educacionais e comerciais enquanto as pessoas estavam nas ruas, segundo o governador da região de Charkiv, Oleh Syniehubov.

00:25 Ataque a Hospital em Sumy: Número de Vítimas Sobe para Dez

O número de mortos em um ataque russo a uma instalação médica na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy subiu para dez. Uma pessoa morreu durante o primeiro ataque ao centro médico, como relatado pelo ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko. A instalação foi bombardeada novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de orquestrar uma "guerra contra hospitais".

22:54 Insiders da Ucrânia: EUA demonstra entusiasmo pelo "Plano Vitorioso" de ZelenskyApós relatários de reservas do governo dos EUA em relação ao chamado "plano vitorioso" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o porta-voz da presidência, Serhiy Nykyforov, desmente essas alegações, afirmando que os EUA demonstraram "grande interesse". Nykyforov dissipa a ideia de ceticismo de Washington durante uma entrevista na televisão ucraniana, descrevendo o plano como tendo sido "bem recebido". Ele também menciona que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu fornecer "algumas decisões e respostas" sobre o plano na reunião do Grupo de Contato de Ramstein em 12 de outubro, na Alemanha.

22:25 Zelensky: Trump se aliaria à Ucrânia se reeleitoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que, se Donald Trump sair vitorioso nas eleições de novembro, ele ficará ao lado da Ucrânia. Zelensky expressou essa opinião após uma entrevista com Trump na Fox News. "Não posso prever o resultado das eleições, nem prever quem vai assumir a presidência", diz Zelensky. "No entanto, recebi mensagens diretas de Donald Trump assegurando seu apoio à Ucrânia".

21:40 Lavrov: Ocidente deve evitar entrar em batalha suicida com potência nuclearEm seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alerta o Ocidente contra entrar em guerra com uma potência nuclear como a Rússia, comparando isso a uma "empresa suicida". Ele classifica esforços para submeter a Rússia como uma empreitada fútil. Apenas alguns dias antes, o líder russo Vladimir Putin reiterou sua ameaça de empregar armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional à Rússia apoiado por uma potência nuclear seria considerado um ataque aliado daqueles países.

