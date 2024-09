Às 05:45, os grupos políticos debatem os resultados das eleições na Saxónia e na Turíngia

Reunião Matinal Sobre Eleições Estaduais: Saxônia e Turíngia Os chefes dos comitês federais estão se reunindo pela manhã para discutir os resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia. Mais tarde, em Berlim, líderes políticos se engajarão com o público a partir da manhã. O SPD, AfD e BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, iniciarão as discussões às 11h, seguidos pelo FDP às 11h30, CDU às 13h e Verdes às 14h. Os partidos da coalizão semáforo sofreram reveses em ambos os estados. O FDP não está mais presente em nenhum dos parlamentos estaduais, e os Verdes foram expulsos do parlamento estadual da Turíngia. A AfD venceu com uma vantagem significativa sobre a CDU na Turíngia, enquanto a CDU saiu vitoriosa na Saxônia por uma margem estreita. O BSW obteve pontuações notáveis em ambos os estados desde o início.

05:08 Scholz Elogia Campanha do SPD: "Pessimismo Profetizado Não Se Materializou" O chanceler alemão, Olaf Scholz, descreveu os resultados das eleições estaduais como "graves" e pediu aos partidos da Saxônia e da Turíngia que formem coalizões sem a AfD. Ele exigiu que todos os partidos democráticos se unam para estabelecer governos estáveis, excluindo extremistas de direita. "A AfD está causando danos à Alemanha", disse Scholz, "Ao enfraquecer a economia, exacerbando as divisões sociais e macular a reputação do país". Ele também elogiou a coesão do SPD, reconhecendo que as previsões ruins sobre seu desempenho eleitoral não se concretizaram.

04:44 Lembcke Sugere Mudança da CDU para a Esquerda Dado o ambiente político tumultuado na Turíngia, o cientista político Oliver Lembcke, da Universidade Ruhr Bochum, defendeu que a CDU deveria reconsiderar sua posição em relação ao partido da Esquerda. Isso desencadearia um debate em torno da política tradicional da CDU de "fogo" contra a AfD, afirmou ele. "Se você pensar em uma muralha, terá que analisar a outra também."

03:31 Urban e Kretschmer Garantem Mandatos Diretos na Saxônia O candidato principal da AfD na Saxônia, Jörg Urban, garantiu um mandato direto nas eleições estaduais. Ele obteve 42,4% dos primeiros votos, superando o candidato da CDU, Marko Schiemann, com 38,1% no distrito de Bautzen 5. Embora a CDU tenha vencido a eleição na Saxônia à frente da AfD, Michael Kretschmer manteve seu mandato direto no distrito de Görlitz 2 com 47,2% dos votos.

02:18 Esken Lamenta Declaração de Solingen, Enfatiza a Importância de Levar a Sério a Ameaça Islamista A presidente do SPD, Saskia Esken, admitiu que sua declaração sobre não ter aprendido muito com o ataque suspeito de islamistas em Solingen foi infeliz e incorreta. "Isso não foi inteligente ou uma declaração correta", ela disse à TV Welt na noite das eleições. "Precisamos levar a sério o islamismo e a ameaça possível do terrorismo islâmico mais do que temos feito até agora", ela acrescentou, se referindo às medidas do governo federal contra o islamismo.

01:34 Apoio a Merz como Candidato a Chanceler Dentro da União Aumenta Após as eleições na Saxônia e na Turíngia, especulações sobre a candidatura a chanceler para as próximas eleições federais ressurgiram dentro da União. Günther Oettinger, ex-presidente do estado de Baden-Württemberg e comissário europeu, está apoiando Friedrich Merz e pedindo uma decisão imediata. "Seria um erro se a nomeação não ocorresse o mais cedo possível após a eleição no Brandeburgo", disse ele, já que a eleição no Brandeburgo ocorrerá em três semanas. "Vejo um apoio amplo para que Friedrich Merz tenha a oportunidade", afirmou Oettinger, ecoando sentimentos semelhantes de Thorsten Frei, chefe de negócios parlamentares da União no Bundestag, e Horst Seehofer, ex-ministro do Interior e político da CSU.

01:01 Prefeito de Grimma Vence Cadeira para os Eleitores Livres na Saxônia O prefeito de Grimma, Matthias Berger, garantiu um lugar no parlamento estadual da Saxônia para os Eleitores Livres durante as eleições estaduais. Ele garantiu o mandato direto no distrito de Leipzig 3, de acordo com os dados noturnos da comissão eleitoral. Berger obteve 36,6% dos votos, tornando-se o porta-voz dos Eleitores Livres na Saxônia. No entanto, no nível estadual, o partido obteve apenas 2,3% dos segundos votos.

00:29 Analista político pondera governo de minoria na Saxônia O analista político de Leipzig, Hendrik Traeger, está considerando um governo de minoria na Saxônia composto pela CDU e pelo SPD, com a ajuda dos Verdes. De acordo com Traeger, tudo o que os Verdes precisam fazer é abster-se em votos, permitindo que a CDU e o SPD governem com uma maioria relativa. Essas arranjos são comuns em países escandinavos, tornando-o uma opção viável, sugere Traeger.

00:09 Conversas sobre formação de governo em Erfurt: Ramelow oferece apoio a Voigt O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, concordou em apoiar o presidente estadual da CDU, Mario Voigt, na formação de um governo funcional no parlamento estadual de Erfurt. Ramelow, um político do partido da Esquerda, disse que deseja apoiar a pessoa com um mandato dos eleitores para estabelecer um governo majoritário dentro do espectro democrático, neste caso, Voigt. Ele não é contrário aos Verdes ou à CDU, mas, em vez disso, combate a "normalização do fascismo". Ele deseja evitar uma situação parlamentar pela AfD, na qual eles manipulam todos os outros partidos.

23:29 Hocke garante lugar no Parlamento da Turíngia apesar da derrotaO AfD conquistou vitórias em 29 das 44 circunscrições. No entanto, Björn Hocke não conseguiu garantir um lugar na circunscrição de Greiz II, perdendo para o candidato da CDU, Christian Tischner. Apesar disso, com uma expressiva participação de 32,8%, o AfD está bem posicionado para garantir mais assentos no parlamento estadual do que seus candidatos diretos. Assim, Hocke, que lidera a lista do estado, tem garantia de lugar no parlamento estadual.

23:13 Resultados preliminares: CDU pode considerar parcerias com Esquerda, Verdes e FDPNa Turíngia, o AfD obteve a maior participação em uma eleição estadual pela primeira vez na Alemanha, com um aumento de 32,8%. No entanto, não conseguirá realizar seu desejo de governo, já que nenhuma partido democrático está disposto a formar uma coalizão com eles. Como a segunda força mais forte, a CDU provavelmente precisará recorrer à Esquerda para uma coalizão de governo estável. Infelizmente, eles não têm assentos suficientes com o SPD e o BSW para uma maioria.

23:03 Partido da Esquerda garante mandatos diretos na Saxônia, coalizão da CDU perde maioriaO Partido da Esquerda garantiu dois mandatos diretos em Leipzig, permitindo que o partido entre no parlamento, apesar de não ter ultrapassado a barreira de 5% segundo as projeções. Isso significa que a coalizão anterior de CDU, Verdes e SPD não possui mais maioria.

22:54 Líder do Partido Verde: Migração e Ucrânia são fatores críticos nas eleiçõesO líder do Partido Verde, Omid Nouripour, atribui os resultados das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia aos temas da migração e Ucrânia. "É evidente que a migração e a urgência em garantir a paz na Ucrânia influenciaram significativamente os resultados", disse Nouripour em uma entrevista à emissora Phoenix. Embora o governo federal esteja abordando esses assuntos, eles estão sofrendo devido às brigas destrutivas da coalizão, segundo Nouripour.

22:39 Na Turíngia: CDU, BSW e SPD atualmente não têm maioriaO governo vermelho-verde-vermelho sob o primeiro-ministro Ramelow chegou ao fim na Turíngia. Como nenhum partido está disposto a formar uma coalizão com o AfD, uma coalizão de CDU, BSW e SPD é a alternativa mais provável. No entanto, segundo as projeções atuais (até as 22h15), essa combinação ainda pode estar abaixo de um assento para uma maioria no parlamento estadual. Nesse caso, a Esquerda seria essencial para essa aliança.

22:24 Candidato principal da CDU, Voigt, não consegue mandato direto na TuríngiaO candidato principal da CDU, Mario Voigt, não conseguiu um mandato direto em sua circunscrição durante a eleição estadual da Turíngia. Voigt recebeu 37,4% dos primeiros votos no distrito de Saale-Holzland II, ficando atrás da AfD's Wiebke Muhsal, que obteve 39,2% dos votos. Em 2019, Voigt ainda conseguiu entrar no parlamento estadual como candidato direto.

22:07 Muitos jovens votam no AfD na TuríngiaMais de um terço dos jovens eleitores na Turíngia depositou seus votos no AfD, um partido classificado como de extrema direita pela agência de inteligência interna. Segundo uma pesquisa da infratest-dimap para a ARD, 38% dos eleitores com idade entre 18 e 24 anos na Turíngia votaram no AfD. A CDU ficou em segundo lugar com 13%, enquanto os Verdes foram os que pior se saíram entre os jovens eleitores, com apenas 6% dos votos.

21:39 Kretschmer garante lugar direto na Saxônia com margem estreitaMichael Kretschmer, ministro-presidente da Saxônia, garantiu um lugar direto em sua circunscrição de Görlitz II com uma margem estreita. Com 47,2 por cento dos votos, Kretschmer conseguiu superar o candidato do AfD, que recebeu 39,4 por cento. O partido de Kretschmer teve um desempenho abaixo do esperado em sua circunscrição, conseguindo apenas 34,2 por cento dos votos, enquanto o AfD se saiu melhor, com 37,3 por cento.

21:32 Retornos iniciais dão vantagem à CDU na SaxôniaResultados preliminares da ARD e ZDF mostram a CDU na liderança na Saxônia, com uma vantagem de cerca de 0,1 ponto percentual. De acordo com a Infratest Dimap (ARD) e a Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), a CDU está em 31,5 a 31,8 por cento, enquanto o AfD fica em segundo lugar com 30,4 a 30,8 por cento. Inicialmente, a Forschungsgruppe Wahlen previa uma disputa acirrada entre a CDU e o AfD, com o AfD ganhando força. No entanto, os resultados preliminares da ARD mantiveram a CDU em uma posição de vantagem.

21:21 Eleições na Turíngia: Ambições de Ramelow não se concretizamO Partido da Esquerda sofreu significativas derrotas nas eleições estaduais da Turíngia, o que torna improvável que o ministro-presidente Bodo Ramelow mantenha sua posição. Um dos ambiciosos objetivos de Ramelow para a noite - evitar que o AfD alcance um terço de todos os votos - parece pouco provável de ser alcançado. Com o AfD parecendo ter alcançado isso, uma maioria de dois terços para votos decisivos se torna um sonho distante.

21:13 SPD Lutando em Turíngia e Saxônia, Klingbeil Defende ScholzO Chanceler Federal Olaf Scholz conta com o apoio inabalável do seu partido, a SPD, apesar dos resultados decepcionantes nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, de acordo com o líder da SPD, Lars Klingbeil. Em entrevista à ZDF, Klingbeil instou todos a redobrarem seus esforços para reconquistar a confiança dos eleitores. "Todos temos um papel a jogar para inverter essa situação."

21:02 Kubicki: 'Coalizão Sinal Tríplice Perdeu sua Legitimidade'O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, exigiu consequências após o mau desempenho dos partidos da 'coalizão sinal tríplice' nas eleições da Saxônia e Turíngia. "Os resultados das eleições são claros: a coalizão sinal tríplice perdeu sua legitimidade", escreveu Kubicki no 'X'. Se uma parcela significativa de eleitores rejeita a coalizão dessa maneira, não pode ficar impune. A percepção pública é de que "essa coalizão está fazendo mais mal do que bem". O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5 por cento em ambas as eleições estaduais e agora está com 1 por cento nas pesquisas.

20:41 Höcke Não Garante Cadeira Direta na TuríngiaNos resultados preliminares do distrito de Greiz II, onde o líder da fração AfD, Björn Höcke, está concorrendo, Höcke não conseguiu alcançar o número mágico para entrar diretamente no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com informações do ntv, o partido garantirá a cadeira de Höcke no parlamento estadual por outro meio.

20:37 Partido da Esquerda Pode ainda Conquistar Lugar no Parlamento da Saxônia Despite Queda de 4 Por CentoApesar das perdas significativas, o Partido da Esquerda na Saxônia parece estar a caminho de garantir um lugar no parlamento estadual. Embora não consiga ultrapassar a barreira de 5 por cento com os segundos votos e esteja projetado para alcançar 4,3 por cento pela ZDF, dois candidatos diretos do Partido da Esquerda nas circunscrições de Leipzig lideram confortavelmente. Se esses candidatos receberem mais votos do que seus concorrentes e terminarem entre os dois primeiros, o Partido da Esquerda pode esperar alguns assentos no novo parlamento estadual.

20:28 Projeção para a Turíngia: AfD Ganha TerrenoNa projeção da ZDF para os resultados das eleições na Turíngia, a liderança da AfD continua a crescer. O partido é previsto para receber 33,4 por cento dos votos, enquanto a CDU fica atrás com 23,8 por cento. O SWB é projetado para receber 15,5 por cento, o Partido da Esquerda 11,9 por cento, a SPD 6,0 por cento e os Verdes 3,4 por cento. O FDP deve ficar abaixo da barreira de 5 por cento.

20:17 Projeção para a Saxônia: CDU e AfD EmpatadasDe acordo com a projeção atual da ZDF, a CDU e a AfD na Saxônia estão empatadas, com a CDU tendo uma vantagem marginal de 0,1 ponto percentual. Segundo isso, os democratas cristãos são projetados para receber 31,5 por cento, enquanto a AfD, designada como uma organização de extrema direita pela agência de proteção constitucional, é projetada para receber 31,4 por cento. Na Turíngia, a AfD está se distanciando da CDU, de acordo com as projeções. Os Verdes estão projetados a estar em perigo de perder seus assentos parlamentares, com apenas 5,1 por cento nas pesquisas. O Partido da Esquerda enfrenta uma batalha difícil com uma projeção de 4,3 por cento. A SPD está segura com 7,6 por cento.

19:56 Turíngia: Cadeira Direta de Höcke Pode Estar em PerigoBjörn Höcke, líder da fração da AfD na Turíngia, está enfrentando uma possível ameaça à sua entrada direta no parlamento estadual da Turíngia. Com 68 das 74 circunscrições apuradas, Christian Tischner do CDU lidera, com 42,3% dos votos, enquanto Höcke segue de perto com 40,4%. Se Tischner recolher uma maioria de votos na circunscrição de Greiz II, Höcke pode não conseguir entrar diretamente no parlamento, tendo que recorrer a uma cadeira através da lista estadual, que lidera. No entanto, se vários candidatos da AfD forem bem-sucedidos como candidatos diretos, ninguém poderá entrar no parlamento através da lista estadual.

19:50 Höcke Sobre o Triunfo da AfD: "Aquilo 'Muro' Não Funcionou"Na Turíngia, a AfD está dominando o parlamento estadual, de acordo com Höcke, candidato líder da AfD. Em entrevista ao ntv, ele rotula o resultado da eleição como "histórico" e fala sobre a formação do governo que se aproxima.

19:42 Ramelow Sobre o 'Canibalismo' da Esquerda: "CDU's Equação Persistente de AfD e Esquerda Levou ao Exclusivismo"O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, acredita que dois fatores são responsáveis pelo que ele chama de "canibalização" do Partido da Esquerda: "Primeiramente, uma CDU que tem persistentemente equiparado a AfD e a Esquerda, empurrando 'exclusivismo' para nós, apesar de ter compartilhado o poder conosco na região por cinco anos", explica Ramelow ao ntv. Ele atribui a segunda causa ao BSW ter ganho 17% dos votos para a AfD em sua previsão, mas na verdade tendo tirado apoio do Partido da Esquerda. Apesar disso, Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre a Seca de Vitórias do AfD: "Aqueles com Medo Precisam do Meu Apoio"Com o AfD garantindo mais de 30% tanto em Saxônia quanto na eleição estadual da Turíngia, os partidos da coalizão ficam muito atrás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições do AfD como um "momento crítico" e um chamado para defender a democracia juntos.

19:13 Previsão Atualizada para Saxônia: Margem de Vitória do CDU EncolheA última projeção da ZDF revela o AfD reduzindo a vantagem do CDU: os Democratas Cristãos lideram com 31,7%, mal à frente do AfD com 31,4% dos votos. O BSW registra 11,4%, o SPD 7,8%, enquanto os Verdes se sentirão mais seguros no parlamento estadual com 5,5%. A Esquerda fica abaixo da cota de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht sobre a Turíngia: "Desejamos um Governo de Maioria Estável com o CDU e SPD"A líder do BSW, Sahra Wagenknecht, busca uma coalizão com o CDU e potencialmente também com o SPD na Turíngia. "Esperamos alcançar uma boa co-governo com o CDU - provavelmente também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Após cinco anos de governo de minoria, as pessoas anseiam por um governo de maioria estável que aborde questões prementes como a "escassez significativa de professores" na Turíngia. Simultaneamente, eles aspiram por um governo estadual que expresse suas preocupações na política federal, representando a paz, a diplomacia e a oposição à estação de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht descartou qualquer potencial coalizão com o AfD na Turíngia.

19:02 Previsão Atualizada para a Turíngia: Sucesso do AfD se FortaleceAs projeções indicam más notícias para o Partido da Esquerda na Turíngia, já que o AfD supera as estimativas iniciais. De acordo com as projeções atuais, os extremistas de direita são esperados para capturar 33,1% dos votos no estado. O CDU está em 24,3%, a aliança de Wagenknecht em 15%, e a Esquerda, que atualmente detém o popular Presidente do Ministério Bodo Ramelow, enfrenta uma queda próxima a 8%, obtendo 11,7%. O SPD permanece em 6,6%, e os Verdes registram 4%.

18:56 Göring-Eckardt sobre a Turíngia: "Triumfo do AfD uma 'Surpresa' Democrática na Alemanha"Os políticos do Partido Verde na Alemanha ficam chocados com a vitória do AfD na Turíngia, um golpe ainda mais significativo do que a derrota do partido nas eleições estaduais. A vice-presidente do Bundestag Katrin Göring-Eckardt rotula o sucesso dos extremistas de direita como uma "surpresa" para a Alemanha. O líder do partido Omid Nouripour expressa seu pesar pela falha do partido como "marginal" quando comparado ao AfD se tornando a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Nossa Rocha na Coalizão"O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, comemora a estabilidade do CDU como a coluna vertebral da coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer em sua festa eleitoral. "Passamos por cinco anos desafiadores", e o povo da Saxônia escolheu confiar no CDU em vez de orquestrar um voto de protesto. "Estamos dolorosamente cientes da insatisfação do povo com a situação em Berlim."

18:39 Resultados Preliminares para a Saxônia: Vantagem do CDU sobre o AfD DiminuiCom base nas figuras iniciais relatadas pela ZDF, a vantagem do CDU sobre o AfD na eleição estadual da Saxônia tornou-se menor: o CDU agora tem uma ligeira liderança com 31,9%, em comparação com os 31,3% dos votos do AfD. O BSW está em 11,6%, seguido pelo SPD com 7,8%. Os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda não conseguiria com 4,5%.

18:33 Presidente do AfD Weidel Afirma Coalizão para o AfD na Turíngia e SaxôniaA presidente federal do AfD, Alice Weidel, afirma que seu partido deve fazer parte do governo na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias normais, como é costume neste país, o partido mais forte - que é o AfD - estaria explorando opções", diz Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitorado quer que o AfD faça parte do governo. Atraímos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é possível."

18:30 Secretário-Geral do SPD: "Noite de Perdedor" para o SPD na Turíngia e SaxôniaO secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconhece os resultados decepcionantes do seu partido nas eleições da Turíngia e da Saxônia. "Não é uma noite para comemorar para o SPD", disse ele na ARD. Apesar das lutas do partido nos últimos anos, Kühnert diz que "havia um risco real de ser eliminado dos parlamentos estaduais". "Lutar vale a pena, somos necessários", disse Kühnert, mencionando a necessidade de mais explicação e engajamento com os eleitores. Quando perguntado sobre Scholz, ele disse: "Precisamos explicar nossas políticas juntos."

18:23 Höcke Celebrates Thuringia Result as "Histórico"O líder da fração AfD, Björn Höcke, considera o resultado da Turíngia como "histórico". Segundo Höcke, relatado pelo MDR, "A AfD é a primeira partido do povo no estado federal. A bobagem da fronteira tem que parar." Höcke acredita que a mudança só virá com a participação da AfD.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Quase Empate com a CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, comemora o sucesso do seu partido, afirmando que "houve uma mudança na política em ambos os estados federais", como disse na ZDF. Chrupalla afirmou que a AfD está aberta a negociações com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos quase empatados com a CDU", disse, enfatizando que a AfD quer governar pelo bem da Saxônia.

18:17 Secretário-Geral da CDU: Sem Coalizão com a AfDO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, descartou uma colaboração com a AfD na Turíngia ou na Saxônia. "Somos decididos sobre isso", disse no ARD. A CDU formará governos a partir do centro do parlamento, expressando confiança no seu sucesso. Linnemann proclamou que a CDU, sendo o último partido do povo, é o "baluarte", notando que os partidos do semáforo enfrentaram consequências.

18:13 Projeção para a Saxônia: CDU À Frente da AfD, BSW com 12%, Verdes SegurandoA projeção inicial para a eleição estadual da Saxônia mostra a CDU na liderança com 31,5%, ligeiramente à frente da AfD com 30%. O BSW fica em terceiro lugar com 12%, enquanto o SPD continuará a ser representado no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão segurando com 5,5%. O Left não estaria representado no novo parlamento, segundo a projeção, enquanto o FDP não estaria no parlamento estadual.

18:10 Projeção para a Turíngia: AfD À Frente da CDU, BSW Ganha 16%A projeção inicial para a eleição estadual da Turíngia indica uma clara vantagem para a AfD com 30,5%, seguida pela CDU com 24,5%. O Left ganhou 12,5%, e o SPD manteve uma cadeira no parlamento estadual com 7%. O BSW garantiu uma vaga no parlamento estadual com 16%, enquanto os Verdes e o FDP não conseguiram ultrapassar 5%.

17:18 O Assento de Björn Höcke no Futuro Parlamento da Turíngia é IncertoO líder da fração AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma vaga no próximo parlamento estadual. Seus colegas de partido nas circunscrições têm boas chances de vencer mandatos diretos, o que pode prejudicar as chances de Höcke. Ele enfrenta forte concorrência do candidato da CDU, Christian Tischner, na circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD obtiver mais mandatos diretos do que o atribuído pelos resultados da segunda votação, ninguém poderá entrar no parlamento estadual através da lista estadual, nem mesmo do primeiro lugar, que é a atual posição de Höcke. Em tal cenário, a AfD pode persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar ao seu assento no parlamento estadual, garantindo que Höcke mantenha seu mandato.

16:48 Possível Exclusão de Mídia no Evento Eleitoral da AfD na TuríngiaHá uma alta probabilidade de que a celebração eleitoral da AfD na Turíngia não seja coberta pela mídia tradicional. Classificada como um grupo de extrema-direita pela agência de inteligência interna, o partido tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal interveio, proibindo a exclusão, levando a partido estadual a banir todos os meios de comunicação devido a, como um porta-voz do partido afirmou, problemas organizacionais - falta de espaço suficiente no local para todos os meios de comunicação credenciados.

16:29 Votação por Correio Significativa na SaxôniaPara a eleição na Saxônia, descrita pelo ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, como uma "eleição decisiva" para o estado, cerca de um quarto dos eleitores já votou por correio. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos votos venham de eleitores por correio. Até agora, a participação dos eleitores para o dia é ligeiramente maior do que a da eleição de 2019.

15:52 Höcke e Ramelow VotamO líder estadual da AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia, chegando à sua seção eleitoral de Bornhagen em um Lada Niva. Enquanto isso, o ministro-presidente Bodo Ramelow, acompanhado por sua esposa Germana Alberti vom Hofe, votou em Erfurt. Ramelow, que tem servido como chefe do governo desde 2014, liderou uma coalizão de minoria mais recentemente.

15:40 Maior Participação dos Eleitores na Turíngia do que em 2019Às 2:00 PM, 44,4% dos eleitores haviam votado na Turíngia, ultrapassando a participação dos eleitores da eleição anterior em mais de dois pontos percentuais. Na Saxônia, a participação dos eleitores também foi ligeiramente maior. O comissário eleitoral do estado espera um aumento substancial nos eleitores por correio em comparação com 2019. As seções eleitorais em ambos os estados fecharão às 6:00 PM.

14:40 Preocupações Maiores que Impulsionam o Apoio ao AfD na Saxônia e TuríngiaPróximo a um terço dos eleitores na Saxônia e Turíngia planeja votar no AfD nas eleições de setembro. Pesquisas mostram as principais razões por trás disso, destacando as preocupações e questões mais prementes. Imigração é apenas uma delas.

14:13 Björn Höcke Sai Rápido da cabine de votação da TuríngiaDurante a eleição estadual da Turíngia, o candidato do AfD, Björn Höcke, depositou seu voto por volta do meio-dia. Ele não ficou na cabine de votação e recusou-se a falar com jornalistas no local. Apesar de ter perdido historicamente para o candidato da CDU em seu distrito eleitoral de Eichsfeld, Höcke optou por concorrer no distrito de Greiz, mas espera uma provável derrota lá também.

13:50 Participação do Eleitorado na Turíngia Provavelmente Iguais aos Níveis de 2019Na Turíngia, a participação do eleitorado até o momento é semelhante à da última eleição parlamentar. Até meio-dia, cerca de 32% dos eleitores inscritos já haviam depositado seus votos. Os votos por correio não estão incluídos nesses números. Neste momento da eleição estadual de 2019, a participação do eleitorado era de 31,2%. Parece haver maior interesse nesta eleição estadual em comparação com as eleições europeias e locais recentes.

13:29 Alta Participação do Eleitorado Esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação do eleitorado nas eleições estaduais. Até meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos já haviam depositado seus votos, ligeiramente abaixo da participação da última eleição estadual neste momento. Os números preliminares ainda não incluem votos por correio, que são esperados para representar 24,6% dos eleitores inscritos, em comparação com 16,9% em 2019. As eleições transcorreram sem interrupções pela manhã.

13:11 Resultado da Eleição Poderia Fraquezar a Coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e Turíngia ainda estão pendentes. Se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke acredita que isso causaria um "quase terremoto", como afirmou em uma entrevista à ntv. Ele discute a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Estação de VotaçãoApós uma perturbação em uma estação de votação em Gera, a polícia está investigando o caso. Um homem usando uma camisa do AfD apareceu pela manhã para votar, segundo um representante da polícia. O administrador da estação de votação pediu ao homem que tirasse a camisa, já que a propaganda de partidos políticos era proibida dentro da estação. Embora tenha obedecido à instrução, o homem ficou agitado ao sair da estação e ameaçou voltar. A polícia registrou sua declaração e o advertiu. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando pichações de caráter político ("Höcke é um nazista") perto de estações de votação como casos de vandalismo.

12:15 Correctiv Advertiu Contra a Circulação de DesinformaçãoA rede de pesquisa Correctiv alerta para uma alegação falsa recorrente de que assinar o papel de votação proporciona proteção contra manipulação de votos. Na verdade, a Comissão Eleitoral Federal confirmou ao Correctiv: "O papel de votação não deve ser assinado. Assinar o papel de votação pelo eleitor compromete o sigilo do voto, consequentemente invalidando todo o papel de votação."

11:51 Voigt Espera por "Relações de Maioria Estáveis"O candidato à liderança da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou gratidão a muitos cidadãos da Turíngia que "exerceram seu direito de moldar o futuro do nosso estado", após votar em Jena. Ele também expressou esperança por "alianças de maioria estáveis" que permitam que o estado volte a avançar.

11:25 Sonneberg Registra Aumento de Agressões de Extremistas de DireitaSonneberg, o primeiro distrito da Alemanha com um líder do AfD, supostamente enfrentou ameaças contra indivíduos engajados, fazendo com que muitos deixassem seus empregos. Também aumentou em cinco vezes o número de ataques de extrema direita no último ano. Especialistas suspeitam de uma ligação com o governador do distrito do AfD.

10:57 Comentários de Kretschmer na Estação de VotaçãoO Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve a eleição estadual como "provavelmente a mais importante eleição em 34 anos". Após depositar seu voto em Dresden, ele agradeceu àqueles que votaram de forma diferente anteriormente, mas agora votaram pela "força política dominante na sociedade civil", a União Saxã. Kretschmer continua, expressando otimismo de que uma coalizão viável pode ser formada para servir à região, já que as últimas pesquisas mostram seu CDU em uma disputa apertada com o AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht Não Está na CédulaPara o Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição representa "um festival da democracia" apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que se opõe a um governo de minoria e expressa dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 Historiador Critica Data da Eleição por Insensibilidade HistóricaO historiador Peter Oliver Loew critica as datas das eleições estaduais na Saxônia e Turíngia, ambas ocorrendo em 1º de setembro, o 85º aniversário da invasão da Alemanha à Polônia em 1939. "Alguém que achou adequado agendar eleições em 1º de setembro não tinha um bom entendimento da história", diz Loew, diretor do Instituto Germano-Polonês, ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Diante da designação do AfD como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew expressou preocupações de que uma vitória do AfD em Dresden ou Erfurt poderia levar a associações históricas indesejáveis.

09:30 "Eleição Crucial": Todos os Dados para a Eleição do Estado da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de determinar a direção futura do parlamento estadual de Dresden. Se o CDU, atualmente governado pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, não conseguir manter sua liderança como a maior partido do estado, isso encerraria uma série de 32 anos de vitórias. Kretschmer chama a eleição de "crucial". "Tudo está em jogo."

09:05 Kretschmer Acusa Oposição de "Guerra por Procuração"Chegou o dia da eleição na Saxônia, e a pergunta é: O Ministro-Presidente Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, Kretschmer discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo do semáforo e a Guerra da Ucrânia.

08:46 Todos os Preparativos para a Eleição na TuríngiaHoje, surge a pergunta: Quem governará o estado federal da Turíngia pelos próximos cinco anos, com aproximadamente 2,1 milhões de habitantes? As pesquisas de opinião sugerem que o AfD e seu candidato principal Björn Höcke estão prestes a dominar a eleição.

08:24 Possível Ameaça à Democracia com a Expansão do AfDDe acordo com as pesquisas, o AfD está prestes a aumentar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Esse desenvolvimento pode representar um perigo para as instituições democráticas, como um grupo de pesquisa apontou, já que a regras da lei podem não ser tão robustas quanto alguns podem acreditar.

O atual trio de poder compartilhado de vermelho-vermelho-verdes, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (do Esquerda), na Turíngia não consegue garantir uma maioria nas pesquisas de opinião pública. Uma possível configuração pós-eleitoral poderia envolver o CDU, a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, há incerteza se a atual aliança de CDU, SPD e Verdes ainda mantém sua maioria. Kretschmer não foge da possibilidade de uma aliança com o BSW. A Esquerda enfrenta a ameaça de expulsão do parlamento da Saxônia. Há um risco semelhante para os Verdes e FDP na Turíngia.

Na sessão das 13:00 horas durante as discussões de Berlim, o CDU apresentará sua posição nas eleições estaduais.

Apesar da vantagem substancial do AfD na Turíngia, o CDU conseguiu garantir a vitória na Saxônia por uma margem estreita, o que pode sugerir uma mudança de estratégia dos líderes do CDU durante sua apresentação.

Leia também: